УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
49022 відвідувача онлайн
Новини Суспільство
7 258 21
карантин (15679) молодь (58) Степанов Максим (1973) COVID-19 (17484) коронавірус (16359)

"Ми вже бачимо ускладнення випадків захворювання у молодих людей", - Степанов про перебіг пандемії коронавірусу в країні

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

"Ми вже бачимо ускладнення випадків захворювання у молодих людей", - Степанов про перебіг пандемії коронавірусу в країні

Ускладнення випадків захворювання на коронавірусну інфекцією спостерігаються у молодих людей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV у понеділок.

"Зі зростанням захворюваності ми бачимо вже ускладнення випадків захворювання у молодих людей, вони дуже важко переносять захворювання", - сказав Степанов.

Також він наголосив, що в Міністерстві охорони здоров'я попереджали про необхідність запровадження карантину вихідного дня за тиждень до його введення.

"Я почав говорити, що МОЗ пропонуватиме запровадження карантину вихідного дня за тиждень", - сказав він.

Степанов зазначив, що дані про зниження мобільності населення в перші дні карантину вихідного дня були зафіксовані "в порівнянні з минулим і позаминулими вихідними", а не в порівнянні з будніми днями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо зняти всі карантинні обмеження - на добу буде 30 тис. хворих на коронавірус і настане колапс системи охорони здоров'я, - Степанов

Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
 Підтримати Цензор.НЕТ
Топ коментарі
+10
В тему - Больной приходит к врачу. - Доктор у меня болит то-то то-то.. Врач - садитесь, сейчас загуглим и узнаем что у вас ! - хм.. та доктор! я так и сам могу загуглить и узнать!? Врач - Больной не занимайтесь самолечением !!!
показати весь коментар
17.11.2020 01:51
+6
Мля... Воно не заспокоїться, поки його ковід не заспокоїть!

Квінтесенція ЗЕбілізму, містер ^очєвідность^.

Нести пургу на протязі біль ніж півроку!
Степанов, ти з палати номер шість віщуєш? Передай Наполеону, що на подвірї вже 2020! Аж ніяк не 1821!
показати весь коментар
17.11.2020 02:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В тему - Больной приходит к врачу. - Доктор у меня болит то-то то-то.. Врач - садитесь, сейчас загуглим и узнаем что у вас ! - хм.. та доктор! я так и сам могу загуглить и узнать!? Врач - Больной не занимайтесь самолечением !!!
показати весь коментар
17.11.2020 01:51 Відповісти
Врач родственникам больного: - Ну, что начнем лечить или пусть живет!?
показати весь коментар
17.11.2020 06:36 Відповісти
эти зеленские, степановы, шмыгали носом лишь подражают кашпировскому...
но тот, похоже, секрета так и не раскрыл...
жив ли?...и если жив так пусть пишет видосики и распространяет через родную винницу, через стратегию гройсмана
показати весь коментар
17.11.2020 06:52 Відповісти
Мля... Воно не заспокоїться, поки його ковід не заспокоїть!

Квінтесенція ЗЕбілізму, містер ^очєвідность^.

Нести пургу на протязі біль ніж півроку!
Степанов, ти з палати номер шість віщуєш? Передай Наполеону, що на подвірї вже 2020! Аж ніяк не 1821!
показати весь коментар
17.11.2020 02:21 Відповісти
Китайці давно дослідили, що інколи після першого зараження формуються такі антитіла, що вдруге хвороба протікає значно важче.
показати весь коментар
17.11.2020 02:52 Відповісти
😁
показати весь коментар
17.11.2020 08:22 Відповісти
Как можно проверить данное заявление?
показати весь коментар
17.11.2020 04:52 Відповісти
А ТЫ УЖЕ ПЕРЕБОЛЕЛ КОРОНОВИРУСОМ?! НЕТ?! НУ, ТАК И НЕ БОЛЕЙ! А у нашего министра, видимо, усложнения умственной деятельности!
показати весь коментар
17.11.2020 04:55 Відповісти
Закончить медвуз в 1998г и за 22 года ни разу не работать врачом, это полная дисквалификация как медика.
Трудовая деятельность Степанова:

1999-2001 - заместитель гендиректора ГК «Торговый дом" Газ Украины "» НАК «Нафтогаз Украины».
2001-2003 - заместитель гендиректора ЗАО "Промышленно-финансовая компания« Вече ».
2003-2004 - работал в налоговой администрации Украины.
2004-2008 - председатель совета директоров ООО «Республиканский правовой союз».
2008-2010 - первый заместитель председателя Одесской областной администрации Николая Сердюка.
2011-2016 - возглавлял ГП "Полиграфкомбинат« Украина », который производил бланки официальных документов

Где тут в черта медицина???
показати весь коментар
17.11.2020 06:58 Відповісти
так, проходил немного по краю...
но вот опыт дерибана приобрел впечатляющий!!
поэтому и "маємо те що маємо"...
показати весь коментар
17.11.2020 07:39 Відповісти
степанов сепар
показати весь коментар
17.11.2020 04:59 Відповісти
На зєлю і ко натякає?
показати весь коментар
17.11.2020 06:12 Відповісти
Надо поделиться своими наблюдениями с европейскими коллегами. Поди знай, может они еще ничего не увидели.
показати весь коментар
17.11.2020 06:35 Відповісти
Понятно любому, что если случаев стало больше, то и осложнений больше.
показати весь коментар
17.11.2020 06:36 Відповісти
Хіба цього пришелепка ще не звільнили?!
показати весь коментар
17.11.2020 07:25 Відповісти
Воно терміново захворіло!
показати весь коментар
17.11.2020 12:34 Відповісти
Із відкриттям шкіл після осінніх канікул, кількість нових випадків стрімко піле вгору. Діти та студенти є активними переносчиками хвороби, маючі легкі симптоми та переносячи хворобу на ногах, вони заражають своі родини
показати весь коментар
17.11.2020 07:31 Відповісти
гоните уже в шею этого дятла.
показати весь коментар
17.11.2020 07:31 Відповісти
"Мы это видим"- Степанов не списывай у Лукашенко!
показати весь коментар
17.11.2020 08:00 Відповісти
 
 