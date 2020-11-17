"Ми вже бачимо ускладнення випадків захворювання у молодих людей", - Степанов про перебіг пандемії коронавірусу в країні
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Ускладнення випадків захворювання на коронавірусну інфекцією спостерігаються у молодих людей.
Як передає Цензор.НЕТ, про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV у понеділок.
"Зі зростанням захворюваності ми бачимо вже ускладнення випадків захворювання у молодих людей, вони дуже важко переносять захворювання", - сказав Степанов.
Також він наголосив, що в Міністерстві охорони здоров'я попереджали про необхідність запровадження карантину вихідного дня за тиждень до його введення.
"Я почав говорити, що МОЗ пропонуватиме запровадження карантину вихідного дня за тиждень", - сказав він.
Степанов зазначив, що дані про зниження мобільності населення в перші дні карантину вихідного дня були зафіксовані "в порівнянні з минулим і позаминулими вихідними", а не в порівнянні з будніми днями.
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но тот, похоже, секрета так и не раскрыл...
жив ли?...и если жив так пусть пишет видосики и распространяет через родную винницу, через стратегию гройсмана
Квінтесенція ЗЕбілізму, містер ^очєвідность^.
Нести пургу на протязі біль ніж півроку!
Степанов, ти з палати номер шість віщуєш? Передай Наполеону, що на подвірї вже 2020! Аж ніяк не 1821!
Трудовая деятельность Степанова:
1999-2001 - заместитель гендиректора ГК «Торговый дом" Газ Украины "» НАК «Нафтогаз Украины».
2001-2003 - заместитель гендиректора ЗАО "Промышленно-финансовая компания« Вече ».
2003-2004 - работал в налоговой администрации Украины.
2004-2008 - председатель совета директоров ООО «Республиканский правовой союз».
2008-2010 - первый заместитель председателя Одесской областной администрации Николая Сердюка.
2011-2016 - возглавлял ГП "Полиграфкомбинат« Украина », который производил бланки официальных документов
Где тут в черта медицина???
но вот опыт дерибана приобрел впечатляющий!!
поэтому и "маємо те що маємо"...