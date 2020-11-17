Хворі на COVID-19, які перебувають на амбулаторному лікуванні, мають право на безкоштовні ліки та послуги, - Шмигаль
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Хворі на коронавірус, які лікуються амбулаторно, мають право одержувати безоплатно всі послуги та ліки, передбачені пакетом допомоги, спрямованим на боротьбу з COVID-19. Держава виділяє достатньо коштів для цього.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.
Він зазначив, що держава виділяє достатньо коштів місцевим комунальним лікарням, які є неприбутковими.
"Звичайно, люди мають право і мають вимагати, а лікарі зобов’язані надавати весь необхідний комплекс ліків і лікування людям, які лікуються амбулаторно. Це дуже важливий меседж. Усі кошти для лікування і закупівлі необхідних ліків держава виділила - і виділяє достатньо. Питання в тому, щоб вимагати цього від лікарів у лікарнях, які ці гроші отримують за розподілом за "ковідні" пакети", - сказав Шмигаль.
Нагадаємо, бюджетний комітет Верховної Ради підтримав виділення 2 мільярдів гривень на боротьбу з коронавірусом з COVID-фонду. Майже половину коштів спрямують на придбання експрес-тестів на коронавірус.
Додамо, за даними Мінфіну, з COVID-фонду вже витратили понад 50% коштів. Станом на 10 листопада з фонду було витрачено 39 млрд гривень.
Будь ласка, зачекайте...
На лечение больных с коронавирусом не хватает 5,6 миллиарда, - Служба здоровья
https://biz.censor.net/n3231376
Свояк в 5й київський також лікувався,і також нічого не платив.
эпидемия, кабмин обязан провести все организационные мероприятия на этот случай, а не только отчитаться о выделении денег....
у юли получалось...а у этих ни войны нет, ни эпидемии...сами скрылись на ликарняному
или буквально через год будет новый слоган СН: "Большой ремонт дорог"
Люди платять за те щоб їх поклали до лікарні, платять за лікування!
Одним словом - клоун зі своїм цирком такі ж брехуни і хапуги, як барига з підбарижниками!
Коли "обирали" баригу, я взагалі на ті вибори не ходив. Оскільки вони були антиконституційні. На наступних виборах в першому турі я не голосував за клоуна. Ну а в другому турі - не було вибору. Не за баригу ж було голосувати....
кто виноват? все, кроме тебя.
Я на "майдані" в кастрюлі не скакав.
-право на труд
-право на медицинскую помощь
-...
****, вот только права на умную власть нет и защиты от дураков во власти не имеем
Лиш бы не Порох,а хуже не будет!
Правда?
Досить порівняти +20% до пенсіі, при стабільних цінах, і субсидіі з 15% з досягненям пісюніста з додатком до пенсіі у 2% з підйомом продовольчих роздрібних цін на 10%-35%,і субсидій з 20%! За повний провал зовнішноі і військовоі політики вже не говорю!
Ти дійсно ввжаєш що при Петі булоб те саме? Теж розкрали за рік ~30 міярдів$?! А не стояли мінімум півроку миротворці на укр/рос копрдоні наприклад?
Другое дело амбулаторное лечение, всех видов простуд и подобных заболеваний. Очередь на свежем воздухе))) вокруг толпа, лечение за свои, рентген - нет, ходить на прием каждый или через день. Все условия - болеть долго.
Не вказано в статті куди витрачено. Те що на дороги , то це ми і так знаємо.Але скілько витрачено на медичні цілі не вказано.
Ну как и хотли! Все как в СССР!!
"Шоу делают НЕ дебилы!
Шоу делают ДЛЯ дебилов!"
Где деньги на ковид делись?
При совке был юмор "визит к адвокату простого гражданина".
Скажите пож.!Я имею право?
ДА!
И на это имею право?!
Конечно!
И вот на это тоже?!!!!!!!!
Естественно! Это право вам гарантирует государство!
Тогда я могу... НЕТ! НЕ МОЖЕТЕ!
,жодного препарату від лікарні - особистий досвід.