УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
49022 відвідувача онлайн
Новини Події
1 123 6
обстріл (5981) Донбас (16050) операція Об'єднаних сил (3454)

Ворог за добу один раз порушив режим "тиші" на Донбасі, відкривши вогонь поблизу Гнутового. Втрат немає, - штаб ОС

Новини Цензор.НЕТ Події

Ворог за добу один раз порушив режим "тиші" на Донбасі, відкривши вогонь поблизу Гнутового. Втрат немає, - штаб ОС

Минулої доби, 16 листопада, з боку збройних формувань Російської Федерації один раз порушено режим припинення вогню на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

"Минулої доби, 16 листопада, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано одне порушення в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Впродовж дня спостерігалася тиша, проте у вечірній час з тимчасово окупованого селища Пікузи ворог відкрив вогонь зі стрілецької зброї в напрямку Гнутового.

Бойових втрат та поранень серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що за поточну добу, 17 листопада, у смугах відповідальності наших бригад режим припинення вогню зберігається повною мірою.

Також читайте: Окупанти обстріляли захисників України біля Водяного, - штаб ООС

"Підрозділи Об’єднаних сил готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки. Українські воїни продовжують виконувати завдання за призначенням", - повідомили в пресцентрі ОС.

Ворог за добу один раз порушив режим тиші на Донбасі, відкривши вогонь поблизу Гнутового. Втрат немає, - штаб ОС 01

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
 Підтримати Цензор.НЕТ
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Враг за сутки один раз нарушил режим "тишины" на Донбассе, открыв огонь вблизи Гнутово. Потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3624
показати весь коментар
17.11.2020 07:24 Відповісти
Хіба Арестович не знає що порохоботи втекли до Ростову ще навесні 2019 року разом з Порохом.
показати весь коментар
17.11.2020 08:33 Відповісти
Який режим тиші? Режиму тиші вже давно немає, бо вона порушена.Вона хіба що залишилася в голові Найсвітлішого і Наймогутнішого. Скільки можна писати нісенітницю?
показати весь коментар
17.11.2020 08:02 Відповісти
Хто за шо, а ми за мир.
показати весь коментар
17.11.2020 08:29 Відповісти
думав хоч день буде тиша...щоби для особистої статистики знати скільки насправді було (без побрехеньок зеленої шмарклі) ...виходить - поки не було...жодного!!! (було що вдень не шмаляли...та от ночі тихої жодної не було)
показати весь коментар
17.11.2020 10:32 Відповісти
Погано що жодного р@шиста не вбито вогнем у відповідь!
показати весь коментар
17.11.2020 12:16 Відповісти
 
 