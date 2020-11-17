Ворог за добу один раз порушив режим "тиші" на Донбасі, відкривши вогонь поблизу Гнутового. Втрат немає, - штаб ОС

Минулої доби, 16 листопада, з боку збройних формувань Російської Федерації один раз порушено режим припинення вогню на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

"Минулої доби, 16 листопада, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано одне порушення в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Впродовж дня спостерігалася тиша, проте у вечірній час з тимчасово окупованого селища Пікузи ворог відкрив вогонь зі стрілецької зброї в напрямку Гнутового.

Бойових втрат та поранень серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що за поточну добу, 17 листопада, у смугах відповідальності наших бригад режим припинення вогню зберігається повною мірою.

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"Підрозділи Об’єднаних сил готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки. Українські воїни продовжують виконувати завдання за призначенням", - повідомили в пресцентрі ОС.