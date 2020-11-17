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Пандемія COVID-19 забрала життя 1,3 млн людей, кількість хворих перевищила 55 млн.

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Пандемія COVID-19 забрала життя 1,3 млн людей, кількість хворих перевищила 55 млн.

Кількість виявлених заражень COVID-19 у світі від початку пандемії на ранок понеділка досягла 55 млн 349 тис. 954 випадків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними, на ранок вівторка у всьому світі кількість померлих від пов'язаних із COVID-19 захворювань зросла до 1 млн 332 тис. 328. Одужали майже 38,4 млн осіб.

За добу у світі захворіли 504,5 тис. осіб, померли - 7305.

Пандемія COVID-19 забрала життя 1,3 млн людей, кількість хворих перевищила 55 млн. 01

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція і Росія. Україна піднялася на 17-те місце світового рейтингу і на 8-ме в Європі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо зняти всі карантинні обмеження - на добу буде 30 тис. хворих на коронавірус і настане колапс системи охорони здоров'я, - Степанов

Пандемія COVID-19 забрала життя 1,3 млн людей, кількість хворих перевищила 55 млн. 02

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Total cases - 55 350 663. Всего случаев. Это не заболевшие*, а положительные из тампонированных. Согласно статистике, из них 90% асимптоматических, т.е. носителей. У большинства носителей вирусная нагрузка гораздо меньше, чем у больных. У некоторых она такая, с которой невозможно кого-то зарадить. Молекулярный тест очень чувствительный, может дать положительный результат, даже если найдёт одну единственную цепь РНК. В отличие от Rapid Covid Test - антигенный тест, который воспринимает только образцы с большой виральной нагрузкой, способной трансмиссировать инфекцию.
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17.11.2020 08:23 Відповісти
ты Наташа скажи прямо - это не страшно...?
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17.11.2020 08:39 Відповісти
Это естественно при ковид, Саша.
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17.11.2020 08:43 Відповісти
а мутации...? а осложнения после ковида...?
давай прогноз когда закончится всё это - ты же у нас медыцынское светило...
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17.11.2020 08:52 Відповісти
Сейчас в Европе молекулярный тест ставят лишь симптоматическим. Rapid Test - асимптоматикам , он готов через неск. минут. При положительном последнем уже ставят молекулярный.
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17.11.2020 08:42 Відповісти
простая калькуляция
число жителей Земли- 7 817 410 000
число заболевших- 55 349 954
= 0,71% от общего количества

смертность- 1 300 000
=0,02%

статистику по других заболевания и смертности от них можете посмотреть сами
сердечно-сосудистые- смертность 17 000 000 в год
туберкулез в мире- 1 700 000 смертей в год
туберкулез в Украине-
2018 год- зарегистрировано новых 31 221
умерло от туберкулёза - 3 695
смертность от заболевания- 11,83% в Украине

в связи с коронабесием и неоказанием помощи больным с другими заболеваниями смертность по другой патологии резко вырастет

и т.д. и т.п

просчитал для себя, просто занятная получается статистика...
и панику никто не разгоняет...
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17.11.2020 08:34 Відповісти
Пандемія COVID-19 забрала життя 1,3 млн людей, кількість хворих перевищила 55 млн. - Цензор.НЕТ 1495
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17.11.2020 08:45 Відповісти
 
 