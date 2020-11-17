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Пандемія COVID-19 забрала життя 1,3 млн людей, кількість хворих перевищила 55 млн.
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Кількість виявлених заражень COVID-19 у світі від початку пандемії на ранок понеділка досягла 55 млн 349 тис. 954 випадків.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними, на ранок вівторка у всьому світі кількість померлих від пов'язаних із COVID-19 захворювань зросла до 1 млн 332 тис. 328. Одужали майже 38,4 млн осіб.
За добу у світі захворіли 504,5 тис. осіб, померли - 7305.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція і Росія. Україна піднялася на 17-те місце світового рейтингу і на 8-ме в Європі.
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Будь ласка, зачекайте...
давай прогноз когда закончится всё это - ты же у нас медыцынское светило...
число жителей Земли- 7 817 410 000
число заболевших- 55 349 954
= 0,71% от общего количества
смертность- 1 300 000
=0,02%
статистику по других заболевания и смертности от них можете посмотреть сами
сердечно-сосудистые- смертность 17 000 000 в год
туберкулез в мире- 1 700 000 смертей в год
туберкулез в Украине-
2018 год- зарегистрировано новых 31 221
умерло от туберкулёза - 3 695
смертность от заболевания- 11,83% в Украине
в связи с коронабесием и неоказанием помощи больным с другими заболеваниями смертность по другой патологии резко вырастет
и т.д. и т.п
просчитал для себя, просто занятная получается статистика...
и панику никто не разгоняет...