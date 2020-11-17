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В Україні виявлено 11 968 нових випадків COVID-19: померли 159 осіб, 6786 - одужали

Новини Цензор.НЕТ Політика України

В Україні виявлено 11 968 нових випадків COVID-19: померли 159 осіб, 6786 - одужали

В Україні станом на ранок вівторка, 17 листопада, зафіксовано 11 968 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, видужали - 6786 осіб, померли 159 пацієнтів.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"11 968 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 17 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 516 дітей та 565 медпрацівників.

Також за минулу добу В Україні виявлено 11 968 нових випадків COVID-19: померли 159 осіб, 6786 - одужали 01

В Україні виявлено 11 968 нових випадків COVID-19: померли 159 осіб, 6786 - одужали 02госпіталізовано – 1 610 осіб;

В Україні виявлено 11 968 нових випадків COVID-19: померли 159 осіб, 6786 - одужали 02летальних випадків – 159;

В Україні виявлено 11 968 нових випадків COVID-19: померли 159 осіб, 6786 - одужали 02одужало – 6 786 осіб;

В Україні виявлено 11 968 нових випадків COVID-19: померли 159 осіб, 6786 - одужали 02здійснено тестувань за добу – 67 127 (зокрема методом ПЛР – 37 770, методом ІФА – 29 357).

Також читайте: Якщо зняти всі карантинні обмеження - на добу буде 30 тис. хворих на коронавірус і настане колапс системи охорони здоров'я, - Степанов

За весь час пандемії в Україні В Україні виявлено 11 968 нових випадків COVID-19: померли 159 осіб, 6786 - одужали 01

В Україні виявлено 11 968 нових випадків COVID-19: померли 159 осіб, 6786 - одужали 07захворіло – 557 657 осіб;

В Україні виявлено 11 968 нових випадків COVID-19: померли 159 осіб, 6786 - одужали 07одужало – 250 983 особи;

В Україні виявлено 11 968 нових випадків COVID-19: померли 159 осіб, 6786 - одужали 07летальних випадків – 9 856;

В Україні виявлено 11 968 нових випадків COVID-19: померли 159 осіб, 6786 - одужали 07проведено ПЛР-тестувань – 3 979 421.

За минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1143), Дніпропетровській (808), Одеській (761), Черкаській (755) та Запорізькій (734) областях", - розповів Степанов.

В Україні виявлено 11 968 нових випадків COVID-19: померли 159 осіб, 6786 - одужали 11
В Україні виявлено 11 968 нових випадків COVID-19: померли 159 осіб, 6786 - одужали 12

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Топ коментарі
+8
я хотів би подивитись, як потім бабусі та дідусі цих школярів будуть хапати повітря ртом, лежачи в коридорі лікарні та благаючи дати ім балон з киснем, якого вде давно нема. А все тільки починається...
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17.11.2020 08:42
+6
Школяри та студенти - ось хто основні рушіі пандеміі. Як можна не заразитись в переповнених класах та коридорах. Діти та молодь дуже тісно спілкуються, а потім несуть вірус додому, заражаючи рідних, особливо родичів похилого віку, для кого це може стати останньою хворобою. Всі сусіди вже перевели дітей на дистанційну освіту, але наші яжематері піднял гвалт у фейсбуках: діти заважають ім сидіти в інстаграмах, ходити на манікюр та пліткувати із подругами. Після літа в нас стрімке збільшення хворих саме через дітей
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17.11.2020 08:30
+5
ці циферки повна профанація. Оскільки тестів роблять мізерно, і лише тим у кого явні симптоми covid, то реально у нас десь як виПольщі, біля 20тис
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17.11.2020 08:39
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Еще вчера кто-то говорил о резком спаде. Или уже забыли??
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17.11.2020 08:27 Відповісти
Школяри та студенти - ось хто основні рушіі пандеміі. Як можна не заразитись в переповнених класах та коридорах. Діти та молодь дуже тісно спілкуються, а потім несуть вірус додому, заражаючи рідних, особливо родичів похилого віку, для кого це може стати останньою хворобою. Всі сусіди вже перевели дітей на дистанційну освіту, але наші яжематері піднял гвалт у фейсбуках: діти заважають ім сидіти в інстаграмах, ходити на манікюр та пліткувати із подругами. Після літа в нас стрімке збільшення хворих саме через дітей
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17.11.2020 08:30 Відповісти
студенты давно на дистанционном.я хотел бы посмотреть как бы дистанционно учились начальные классы
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17.11.2020 08:33 Відповісти
Ось зелень ще введе медицину в смартфоні і буде всім щастя.
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17.11.2020 08:37 Відповісти
я хотів би подивитись, як потім бабусі та дідусі цих школярів будуть хапати повітря ртом, лежачи в коридорі лікарні та благаючи дати ім балон з киснем, якого вде давно нема. А все тільки починається...
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17.11.2020 08:42 Відповісти
Янелох з завхозом теж лежать в калідорі бо всі палати зайняті пересічними українцями. Ми ж всі президенти.
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17.11.2020 08:45 Відповісти
А чому ці бабусі ведутьабо випускають дітей без масок ?
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17.11.2020 09:02 Відповісти
Тому що в школах діти всі без масок та заражають один одного зі швидкістю світла
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17.11.2020 09:07 Відповісти
и что? сильно жаль? эти же бабки и дедки "построили" это все уродство. - пусть благают - вот им В Україні виявлено 11 968 нових випадків COVID-19: померли 159 осіб, 6786 - одужали - Цензор.НЕТ 460
Чето польские бабки и дедки построили так шо дети наших бабок и дедок едут туда и пашут на детей польских бабок и дедок.
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17.11.2020 09:18 Відповісти
при бабках и дедках в польшу не ездили.
это вы успешно все просрали, нечего на предков валить...
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17.11.2020 20:29 Відповісти
Давай я тя запру в каземате и скажу: Ну вот, как мы красиво живем то, товарищ АРырезызхлрхз - не ездит на зароботки, значит любит и уважает тов. Жукова и примкнувших к нему товарищей Троцкого и товарищей рангом пониже.
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18.11.2020 10:35 Відповісти
До кінця тижня буде вже 14000, а це із затримкою у два тижні. Після повернення учнів з канікул одразу почався спалах ковід. Діти не хворіють важко, але несуть вірус додому. Особливо небезпечним є для їх бабусів та дідусів, до яких діти повертаються зі школи. Серед педагогів ситуація катастрофічна. Вчителям видали аж одну! маску за півтора місяца. Діти не зобов.язані носити маски на уроках, а їх 30-35 учнів на 40 квадратних метрах. Зараз похолодало, вікна зачинені - уявіть, яка концентрація вірусу у повітрі! Тому педагоги, які часто входять до зони ризику (50-60 років), почали важко хворіти і, на жаль, помирати
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17.11.2020 09:08 Відповісти
і, на жаль, помирати\\\\\\\


учитывая шо эти педагоги за пару сотен на выборах делают.... ну да, "на жаль"
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17.11.2020 09:19 Відповісти
Забыть не дадут. Им же надо всех убедить в эффективности карантина на выходные.
А это капля в море того ,что надо сейчас сделать ,чтобы остановить эпидемию.
И сама по себе эта капля не делает погоды.
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17.11.2020 09:33 Відповісти
Кто говорил?
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17.11.2020 10:11 Відповісти
На выходных всегда резкий "спад". Просто у части работников лабораторий тоже выходной.
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17.11.2020 10:44 Відповісти
ці циферки повна профанація. Оскільки тестів роблять мізерно, і лише тим у кого явні симптоми covid, то реально у нас десь як виПольщі, біля 20тис
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17.11.2020 08:39 Відповісти
Якщо є явні симптоми, то нафіга той тест.
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17.11.2020 08:42 Відповісти
К тому же результаты тестирования врут в 50 % проверок.
Может у нас такие тесты ,по дешёвке закупленные ?
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17.11.2020 09:30 Відповісти
біля 20тис\\\\\\\\

В Україні виявлено 11 968 нових випадків COVID-19: померли 159 осіб, 6786 - одужали - Цензор.НЕТ 3453 не кричи. какие там 20тыс. то?
скока в Польше тестов делают? когда результаты? при каких симптомах делают?
оптимист однако
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17.11.2020 09:21 Відповісти
ПреЗЕрвативы занимаются банальным жульничеством с оглашением цифр по заболевшим, чтобы показать будто их зеленый дурантин уменьшил колличество зараженных. Ведь и так понятно, что оснований для уменьшения нет, зато у народа есть огромные претензии к власти за то что те профукали 9 месяцев и просрали 60 лярдов.
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17.11.2020 08:49 Відповісти
У вашій теорії є велике нестикування, цифри озвучують вже майже рік а карантин вихідного ввели тільки зараз.
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17.11.2020 09:04 Відповісти
Это в вашей версии нестыковка. Результат по тестам на ковид ждут 10 дней. Т.е на след неделе узнаем эффект суботнего дурантина, но не сегодня, как на уверяют преЗЕки.
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17.11.2020 09:49 Відповісти
Ви - "ПреЗЕрвативы ЗАНИМАЮТСЯ банальным ЖУЛЬНИЧЕСТВОМ С ОГЛАШЕНИЕМ ЦИФР по заболевшим, чтобы показать будто их зеленый дурантин уменьшил колличество зараженных."
З ваших слів вони цю схему повинні були придумати ще в лютому-березні коли почали вести статистику, або ви щось не так пишите.
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17.11.2020 10:09 Відповісти
По статистике ВОЗ, от всеобщего числа заразившихся Ковид-19 13% курящих.
Какой гуманный вирус, понимает, что курильщикам легкие нужнее...
В Україні виявлено 11 968 нових випадків COVID-19: померли 159 осіб, 6786 - одужали - Цензор.НЕТ 4911
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17.11.2020 09:03 Відповісти
Без статистики скільки всього курців серед населення де брали цифру 13% ваші висновки є дійсними.
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17.11.2020 09:17 Відповісти
Это не висновки а анекдот.
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17.11.2020 09:44 Відповісти
ага, то было 2%, щас 13.
даже Невзоров обосрался, радостно закричав шо если пыхтишь как парА-ВОЗ, то вирус = на бутылке)
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17.11.2020 09:22 Відповісти
Тест нужен.. У нас некопетентные врачи. Моя(бывшая врачиха) орала с чего я взяла что у меня ковид) на пур дала зав.. И крутила пальцем у виска когда я сама начала лечение..в общем когда пришел пур.. Я в тот день позвонила ей что я должна прийти.. И услышала От ты что. У тебя ковид! Охренеть... В общем теш еще тот.. Дай бог попадется толковый врач... А так.. Караул.. Страны у нас нет.. Давно..
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17.11.2020 09:11 Відповісти
Сейчас наверняка будут занижать цифры чтоб показать что их дебильный карантин выходного дня работает.
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17.11.2020 09:20 Відповісти
Освіту на карантин!!! І так багато дітей в школу не ходять, бо або похворіли, або батьки не пускають... Треба зупинити короновірус, а для цього треба закрити школи. Промисловість і торгівлю не закривати, бо вона не є джерелом вірусу.
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17.11.2020 09:21 Відповісти
А что делать верующим в Яхве? Ведь все в руках борща, или как там? т.е. если Яхве захочет - то не заболеет ребенок и не убьет бапку с дедкой, так что сопротивляться привидению бочьему = "гореть вечно" В Україні виявлено 11 968 нових випадків COVID-19: померли 159 осіб, 6786 - одужали - Цензор.НЕТ 8282
не, ну реально, "там написсано" так
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17.11.2020 09:25 Відповісти
Сегодня в ВР заслушивают отчёт правительства о выполнении постановления ВР
от 20.10.2020 о противодействии распространению коронавируса.
Тимошенко настаивает на отчёте по каждому пункту программы.
А это и учреждение Единой МНОГОКАНАЛЬНОЙ телефонной линии для людей с симптомами коронавируса и другие правильные требования к правительству.
На сегодня ни один пункт программы не выполнен. ,а она разработана оппозицией
и это не фигня о карантине на выходные ,она ,программа ,качественная ,её выполнение разорвёт цепочку между заболевшими и здоровыми.
У кого есть возможность послушайте сегодня Раду .
Станет понятным кто есть кто.
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17.11.2020 09:26 Відповісти
12 тысяч в сутки, при нашем низком количестве относительно других стран тестировании- это очень много. Что- то уже становится. страшновато
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17.11.2020 10:03 Відповісти
брат дружини Продан Володимир - помер... корона... на фоні інсульту...
І піти на похорон не можна... ми обоє в групі ризику...
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17.11.2020 12:22 Відповісти
ПОД ВИДОМ КОВИДА СПЕЦСЛУЖБЫ УБИВАЮТ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ !)
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18.11.2020 04:05 Відповісти
 
 