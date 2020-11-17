В Україні виявлено 11 968 нових випадків COVID-19: померли 159 осіб, 6786 - одужали
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В Україні станом на ранок вівторка, 17 листопада, зафіксовано 11 968 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, видужали - 6786 осіб, померли 159 пацієнтів.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"11 968 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 17 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 516 дітей та 565 медпрацівників.
Також за минулу добу
госпіталізовано – 1 610 осіб;
летальних випадків – 159;
одужало – 6 786 осіб;
здійснено тестувань за добу – 67 127 (зокрема методом ПЛР – 37 770, методом ІФА – 29 357).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 557 657 осіб;
одужало – 250 983 особи;
летальних випадків – 9 856;
проведено ПЛР-тестувань – 3 979 421.
За минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1143), Дніпропетровській (808), Одеській (761), Черкаській (755) та Запорізькій (734) областях", - розповів Степанов.
Будь ласка, зачекайте...
Чето польские бабки и дедки построили так шо дети наших бабок и дедок едут туда и пашут на детей польских бабок и дедок.
это вы успешно все просрали, нечего на предков валить...
учитывая шо эти педагоги за пару сотен на выборах делают.... ну да, "на жаль"
А это капля в море того ,что надо сейчас сделать ,чтобы остановить эпидемию.
И сама по себе эта капля не делает погоды.
Может у нас такие тесты ,по дешёвке закупленные ?
не кричи. какие там 20тыс. то?
скока в Польше тестов делают? когда результаты? при каких симптомах делают?
оптимист однако
З ваших слів вони цю схему повинні були придумати ще в лютому-березні коли почали вести статистику, або ви щось не так пишите.
Какой гуманный вирус, понимает, что курильщикам легкие нужнее...
даже Невзоров обосрался, радостно закричав шо если пыхтишь как парА-ВОЗ, то вирус = на бутылке)
не, ну реально, "там написсано" так
от 20.10.2020 о противодействии распространению коронавируса.
Тимошенко настаивает на отчёте по каждому пункту программы.
А это и учреждение Единой МНОГОКАНАЛЬНОЙ телефонной линии для людей с симптомами коронавируса и другие правильные требования к правительству.
На сегодня ни один пункт программы не выполнен. ,а она разработана оппозицией
и это не фигня о карантине на выходные ,она ,программа ,качественная ,её выполнение разорвёт цепочку между заболевшими и здоровыми.
У кого есть возможность послушайте сегодня Раду .
Станет понятным кто есть кто.
І піти на похорон не можна... ми обоє в групі ризику...