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Новини Політика України
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Дефіцит Держбюджету-2020 майже 200 млрд грн: їх треба профінансувати за рахунок запозичень, - колишній в.о. міністра економіки Кухта

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Дефіцит Держбюджету-2020 майже 200 млрд грн: їх треба профінансувати за рахунок запозичень, - колишній в.о. міністра економіки Кухта

Найоптимальніший вихід із ситуації, що склалася, швидко виконати умови програми МВФ і розблокувати нормальний доступ до фінансування. Порівняно з попередніми програмами, коли доводилося піднімати тарифи для людей, зараз все доволі просто: проголосувати нормальний закон про судову реформу, проголосувати закон, який би зняв конституційну кризу з антикорупційною реформою і привести силами уряду до реалістичного вигляду бюджет на 2021 рік.

Про це повідомив колишній в.о. міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Павло Кухта, передає Цензор.НЕТ.

"Ось вам кілька фактів, для розуміння масштабів цьогорічного факапу з бюджетом.

  1. Станом на 9 листопада, непрофінансовано близько чверті видатків державного бюджету - 323 млрд. З них близько 140 млрд - зарплати, пенсії та соціальні виплати за листопад-грудень.
  2. План по доходах на листопад-грудень - 111 млрд. За умови сильного перевиконання на 25% (яке зараз відбувається "азарівським" шляхом: фіскали не відшкодовують ПДВ експортерам та пресують бізнес платити наперед) вийде якраз трохи менше 140 млрд - достатньо для зарплат, пенсій та соцвиплат, але нічого іншого. З урахуванням удару по економіці від локдаунів - таке перевиконання є оптимістичним.
  3. Відповідно, близько 200 млрд видатків треба профінансувати за рахунок запозичень, це ⅔ від планового дефіциту бюджету на 2020 рік (298 млрд). Плюс, необхідно рефінансувати 49 млрд погашень у листопаді-грудні. До кінця року залишилося 7 аукціонів із залучення державного боргу, на останньому було залучено 8 млрд і це було значно більше, ніж на попередніх. Ймовірно, можна залучити в середньому по 10 млрд за кожен аукціон, якщо Мінфін готовий платити за борг вищий відсоток та тиснути на державні банки. Все одно, з урахуванням 49 млрд погашень, це всього лише 20 млрд додаткового ресурсу на фінансування видатків крім зарплат, пенсій та соціалки, - лише 10% від потреби.
  4. Що це за видатки, які не буде профінансовано? Найперше, капітальні витрати державного бюджету: станом на листопад їх профінансовано лише наполовину - 59 млрд зі 115 млрд. Для порівняння, у 2019 році капітальні видатки державного бюджету становили 78 млрд (при плані 98 млрд). По суті, бюджетна політика уряду перетворила "Велике будівництво" на відносно невелике.
  5. Окрім капітальних видатків, на початок листопада на 51 млрд непрофінансовано охорону здоров'я - це 40% від річного бюджету в рік епідемії! І "дрібнички", типу 33 млрд на оборону під час війни (30% від річного плану).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада не вкладається в терміни розгляду проєкту Держбюджету-2021, - Гетманцев

Сказати, що це жахливе управління бюджетом з боку уряду - нічого не сказати. Менше з тим, як можна спробувати врятувати ситуацію?

Найлогічніше - швидко виконати умови програми МВФ і разблокувати нормальний доступ до фінансування запозичень. Це дозволить профінансувати значну частину видатків, на які зараз не вистачає коштів. Порівняно з попередніми програмами, коли доводилося піднімати тарифи для людей, зараз все доволі легко: проголосувати нормальний закон про судову реформу, проголосувати закон, який би зняв конституційну кризу з антикорупційною реформою та привести силами уряду до реалістичного вигляду бюджет на 2021 рік.

Альтернатива - емісійне фінансування з боку НБУ. Воно не вирішить проблему, оскільки якщо його застосувати в обсягах нинішнього недофінансування бюджету, ми отримаємо вже на початку 2021 року стрімку інфляцію, девальвацію гривні (цифра 36,6 зненацька може набути нового змісту) і неможливість фінансувати вже бюджет 2021 року. Ніж друкувати гривню, краще вже провалити бюджет на 2020 рік - наслідки будуть менш критичні.

Наразі, ситуація така - несемося далі", - розповів Кухта.

Також читайте: Данілов заявив про незадовільне виконання держоборонзамовлення на поточний рік: Необхідні термінові заходи

Дефіцит Держбюджету-2020 майже 200 млрд грн: їх треба профінансувати за рахунок запозичень, - колишній в.о. міністра економіки Кухта 01
Дефіцит Держбюджету-2020 майже 200 млрд грн: їх треба профінансувати за рахунок запозичень, - колишній в.о. міністра економіки Кухта 02

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Топ коментарі
+17
Дык, никто же не ворует, барыгу прогнали полтора года назад. А Буратина самый честных правил, Бенядиктова с мужем со госдачи с Коче-заспы подтвердят
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17.11.2020 09:19
+13
Докэрувалось зеленое стадо...до ручки...
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17.11.2020 09:10
+11
А якщо підвищити податки вдвічі, то бюджет отримає вдвічі більше грошей. Дефіцит Держбюджету-2020 майже 200 млрд грн: їх треба профінансувати за рахунок запозичень, - колишній в.о. міністра економіки Кухта - Цензор.НЕТ 496
Будь який випускник трускавецької школи економіки це запросто доведе.
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17.11.2020 09:31
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не нужно будет никаких заимствований если прекратят разворовывать страну
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17.11.2020 09:10 Відповісти
Дык, никто же не ворует, барыгу прогнали полтора года назад. А Буратина самый честных правил, Бенядиктова с мужем со госдачи с Коче-заспы подтвердят
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17.11.2020 09:19 Відповісти
Потрібно відмінити відшкодування ПДВ. Україна відшкодовує експортерам на рік 200 млрд. грн ПДВ. Якщо скасувати відшкодування ПДВ ми отримаємо додаткові 200 млрд. грн. в бюджет!
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17.11.2020 09:29 Відповісти
А якщо підвищити податки вдвічі, то бюджет отримає вдвічі більше грошей. Дефіцит Держбюджету-2020 майже 200 млрд грн: їх треба профінансувати за рахунок запозичень, - колишній в.о. міністра економіки Кухта - Цензор.НЕТ 496
Будь який випускник трускавецької школи економіки це запросто доведе.
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17.11.2020 09:31 Відповісти
Податки ПДВ ми і так збираємо, отже збільшення податкового тиску не відбудеться. Просто експортери сировини та зерна не отримають відшкодування ПДВ. За що відшкодовувати ПДВ експортерам зерна? Вони що побудували машинобудівний завод і випускають трактори чи комбайни? Чи може автомобілі? Тупо посіяли зерно, або нарубали руди в кра'єрі і везуть за кордоно і ще держава їм сплачує відшкодування ПДВ ніби це високотехнологічна продукція!
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17.11.2020 09:43 Відповісти
спочатку розберися, як працює ПДВ!!! Експортери сплатили його тим, в кого купили те зерно, а ті заплатили у свою чергу іншим. І так по ланцюжку. Відміниш повернення ПДВ експортерам- на рівну ту ж суму фермери недоотримують гроші за свій врожай!
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17.11.2020 10:56 Відповісти
Ты опять таблетки не принимал? Если отменишь возмещение НДС, потеряешь рынки, производства в Украине, получишь невиданную ранее миграцию, отток валюты из Украины и все прочие ништяки, которые с этим связаны.
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17.11.2020 09:39 Відповісти
Ті хто вивозить метал, зерна або іншу сировину не мають отримувати відшкодування ПДВ, бо це не високотехнологічна продукція, це сировина.
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17.11.2020 09:44 Відповісти
Если ты не будешь вывозить металл и зерно, то на какие шиши ты будешь закупать газ, бензин, топливо для АЭС? В теории-то конечно нужно торговать продуктами с высокой добавленной стоимостью. Но если их нет, то куда деваться? Сдохнуть? Используй деньги, которые получаешь от продажи ресурсов на развитие и покупку технологий - будет тебе высокотехнологичная продукция. Но это долгий путь.
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17.11.2020 10:07 Відповісти
Докэрувалось зеленое стадо...до ручки...
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17.11.2020 09:10 Відповісти
Это экономический прорыв приближается
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17.11.2020 09:33 Відповісти
Какая ручка, это ж яма без дна!
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17.11.2020 09:59 Відповісти
То ли ещё будет..
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17.11.2020 09:11 Відповісти
У кого заимствовать? Условия МВФ - это международный аудит вирусно-дорожного фонда. А это тюрьма для зеленского(впрочем, не только это). Так у кого заимствовать?
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17.11.2020 09:12 Відповісти
Там много требований. Они уже выполненные ранее умудрились нарушить. Про новые им и заикаться не нужно. В этом году никакого транша не будет (ну разве что из жалости, в чем я сомневаюсь). В следующем тоже вряд ли, учитывая бюджет, который хотят протянуть эти идиоты.
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17.11.2020 09:42 Відповісти
Верно. Там много чего есть. Это только одно из...
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17.11.2020 09:51 Відповісти
Какой бюджет? Дайте зелёному чувырлу в "Феофании" отлежаться.
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17.11.2020 09:14 Відповісти
Стесняюсь спросить....шой то я недоперепонял... Так МВФ не даёт кредиты на возмещение дефицита бюджета...В чем байда?
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17.11.2020 09:16 Відповісти
Ну они делают исключения. Только постоянно обманывать их не получится.
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17.11.2020 09:45 Відповісти
Делают,по отдельной специальной процедуре,которая занимает минимум полгода....и совсем за другие проценты..
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17.11.2020 10:03 Відповісти
Они, что "больные", чтобы "больным" кредиты давать?
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17.11.2020 09:47 Відповісти
Стало известно, почему все руководство Украины резко слегло на больничный Ноябрь 17, 2020Без рубрикиКомментарии: 0

Бюджета нет. Денег нет. Казначейский счет - НОЛЬ.
Дефіцит Держбюджету-2020 майже 200 млрд грн: їх треба профінансувати за рахунок запозичень, - колишній в.о. міністра економіки Кухта - Цензор.НЕТ 4948

А ВОТ и причина, по которой «на больничке» практически ВСЕ руководство страны.
Об этом написал накануне вечером в Фейсбуке политолог Михаил Чаплыга.
В тему - Почему одновременно заразились Зеленский, Ермак, Разумков и Стефанчук - источник
Бюджета нет. Денег нет. Казначейский счет НОЛЬ.
Финансирование всего, кроме защищенных статей, остановлено.
Защищенные тоже непрофинансированы.
Бизнес убивают. НДС не возвращают.
Олигархи жируют. Монобильшости сброда больше нет.
Фонд антивирус - украли.

А.а.а.а.а…..врора!
В тему - Зеленые большевики все ушли на карантин, нужно срочно делать новую революцию
***
Чаплыга разместил этом посте такой скриншот:

Дефіцит Держбюджету-2020 майже 200 млрд грн: їх треба профінансувати за рахунок запозичень, - колишній в.о. міністра економіки Кухта - Цензор.НЕТ 3997


Чуть позднее политолог написал еще такое сообщение на эту же тему:

«В следующем видосике от Степашки очень прошу поведать нам, КАКОГО ХРЕНА прЫзиденет и его вЫце-прызидент делают в Феофании, если по словам Мендель у них легкая форма?
Степашкин… раскрой плиз эту тему… бо прЫзидент с его выце-прызидентом несколько стесняются нам поведать об этом самостоятельно…
Особый акцент прошу сделать на моменте, связанном с Учителями, которые, по словам прЫзидента, живут как президент, а соответственно и госпитализируются аналогично.
Заранее благодарен».
Кстати, вчера в эфире «Свободы слова» на телеканале ICTV нардеп из фракции «Голос» Ярослав Железняк (первый заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики) практически слово в слово сказал все то же самое насчет проблем с бюджетом, о чем написал в начале Чаплыга…
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17.11.2020 09:20 Відповісти
Ай яй яй, а как такое могло произойти при "величайшем лидере современности". И кто же это сделал нас всех вместе.
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17.11.2020 09:29 Відповісти
Дефіцит Держбюджету-2020 майже 200 млрд грн: їх треба профінансувати за рахунок запозичень, - колишній в.о. міністра економіки Кухта - Цензор.НЕТ 5963
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17.11.2020 10:34 Відповісти
Від початку було зрозуміло, що блаЗЄнський симулює свою хворобу. Для більшої переконливости він і поїхав з "легкою_формою" до Феофані. Сидів би дома -- не повірили б.
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17.11.2020 09:31 Відповісти
Нацбанк вже штампує бабло і дєнєх буде навалом.
Дефіцит Держбюджету-2020 майже 200 млрд грн: їх треба профінансувати за рахунок запозичень, - колишній в.о. міністра економіки Кухта - Цензор.НЕТ 6490
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17.11.2020 09:32 Відповісти
А не помилочка? Може ще хоч один нолик домалювати?
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17.11.2020 09:49 Відповісти
У мене вже ж така купюра.
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17.11.2020 09:52 Відповісти
*вже є
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17.11.2020 09:53 Відповісти
Олигарх!!!
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17.11.2020 09:55 Відповісти
Тільки ось не можу уявити як я з нею піду в магазин по хліб. Дефіцит Держбюджету-2020 майже 200 млрд грн: їх треба профінансувати за рахунок запозичень, - колишній в.о. міністра економіки Кухта - Цензор.НЕТ 1765
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17.11.2020 09:57 Відповісти
Поки не поспішайте. Можливо ще прийдеться в магазин подібні купюри везти на "кравчучці" щоб купити буханку хліба.
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17.11.2020 10:18 Відповісти
Пам"ятаю як за цю купюру мона було купити пляшку воткі. Дефіцит Держбюджету-2020 майже 200 млрд грн: їх треба профінансувати за рахунок запозичень, - колишній в.о. міністра економіки Кухта - Цензор.НЕТ 1681
Дефіцит Держбюджету-2020 майже 200 млрд грн: їх треба профінансувати за рахунок запозичень, - колишній в.о. міністра економіки Кухта - Цензор.НЕТ 6181
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17.11.2020 10:38 Відповісти
А де заначка яку залишив новим літсам Грося? Просрали?
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17.11.2020 09:27 Відповісти
И ни одной зеленой АбИзяны в комментариях Дефіцит Держбюджету-2020 майже 200 млрд грн: їх треба профінансувати за рахунок запозичень, - колишній в.о. міністра економіки Кухта - Цензор.НЕТ 9859
Дефіцит Держбюджету-2020 майже 200 млрд грн: їх треба профінансувати за рахунок запозичень, - колишній в.о. міністра економіки Кухта - Цензор.НЕТ 1703
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17.11.2020 09:27 Відповісти
Не весна ж - пожелтели и скукошились.
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17.11.2020 09:57 Відповісти
Майже як у пісні В. Висоцького - Уже веселие дошло до ручки, уже в ОПУ Мендель брагу пьет тайком, и я запел про светлые денечки когда служил при Порошенке ямщиком. А працювати зелені олігофрени не пробували, МВФ, оліго, локдауни тільки добивають економіку, мало того жодного дня не бачив щоб по вагонам не шлялись офені, пєвуни інколи і без масок, цілий день одні сирени, щоб лякати народ і нагнітати стаху. Пахне всесвітнім заговором.
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17.11.2020 09:37 Відповісти
А может быть как в песне "Любе" - хлеба нет, а полно гуталина и видосит хрипатый главарь.
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17.11.2020 09:53 Відповісти
А начиналось все с песенки "Какое небо голубое":
На дурака не нужен нож,
Ему с три короба наврешь
И делай с ним что хошь
Дефіцит Держбюджету-2020 майже 200 млрд грн: їх треба профінансувати за рахунок запозичень, - колишній в.о. міністра економіки Кухта - Цензор.НЕТ 956
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17.11.2020 10:41 Відповісти
Кому ты лечишь? Вам в сентябре уже заявили, что кредита не будет. Тогда еще никаким решением КСУ и не пахло! Вы думали, что МВФ схавает 100% своих людей в НБУ? Ага, держите карманы шире! Надеюсь, что сидеть вы будете всем шоблом, а еще лучше - висеть.
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17.11.2020 09:51 Відповісти
нє, жопа так жопа! щоб 73% довбнів завили від щастя...та кляли баригу по чім світ Дефіцит Держбюджету-2020 майже 200 млрд грн: їх треба профінансувати за рахунок запозичень, - колишній в.о. міністра економіки Кухта - Цензор.НЕТ 546
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17.11.2020 09:55 Відповісти
Цитата - "На начало ноября на 51 млрд непрофинансировано здравоохранение - это 40% от годового бюджета в год эпидемии! И "мелочи", типа 33 млрд на оборону во время войны (30% от годового плана). Сказать, что это ужасное управление бюджетом со стороны правительства - ничего не сказать"
Пам'ятаєте ось це? :

Дефіцит Держбюджету-2020 майже 200 млрд грн: їх треба профінансувати за рахунок запозичень, - колишній в.о. міністра економіки Кухта - Цензор.НЕТ 6660
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17.11.2020 10:14 Відповісти
Дефіцит Держбюджету-2020 майже 200 млрд грн: їх треба профінансувати за рахунок запозичень, - колишній в.о. міністра економіки Кухта - Цензор.НЕТ 721
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17.11.2020 11:01 Відповісти
Беда не в том, что Павел Кухта дает такой комментарий. Беда в том, что Павел Кухта был и.о. министра экономики и в том, что Цензор дает штангу цитирует неспециалиста.
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17.11.2020 10:28 Відповісти
А уменьшить миллионные зарплаты гос.чиновникам не пробовали? А может что-то поменялось на таможне? А нарушение и недостачу 75 млрд в "нефтегазе" уже расследовали? Дефіцит Держбюджету-2020 майже 200 млрд грн: їх треба профінансувати за рахунок запозичень, - колишній в.о. міністра економіки Кухта - Цензор.НЕТ 8425
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17.11.2020 10:50 Відповісти
денег не хватает а они их в асфальт закатывают
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17.11.2020 12:08 Відповісти
та хватит о грустном, давай ролики про хорошие новости от больного
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17.11.2020 12:13 Відповісти
В Бюджете 2021 заложили профицит в 300 млрд.? Дефіцит Держбюджету-2020 майже 200 млрд грн: їх треба профінансувати за рахунок запозичень, - колишній в.о. міністра економіки Кухта - Цензор.НЕТ 6513
Что бы отдать позаимствованное.
Или позаимствуют у работающих граждан?
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17.11.2020 13:38 Відповісти
 
 