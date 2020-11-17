Дефіцит Держбюджету-2020 майже 200 млрд грн: їх треба профінансувати за рахунок запозичень, - колишній в.о. міністра економіки Кухта
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Найоптимальніший вихід із ситуації, що склалася, швидко виконати умови програми МВФ і розблокувати нормальний доступ до фінансування. Порівняно з попередніми програмами, коли доводилося піднімати тарифи для людей, зараз все доволі просто: проголосувати нормальний закон про судову реформу, проголосувати закон, який би зняв конституційну кризу з антикорупційною реформою і привести силами уряду до реалістичного вигляду бюджет на 2021 рік.
Про це повідомив колишній в.о. міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Павло Кухта, передає Цензор.НЕТ.
"Ось вам кілька фактів, для розуміння масштабів цьогорічного факапу з бюджетом.
- Станом на 9 листопада, непрофінансовано близько чверті видатків державного бюджету - 323 млрд. З них близько 140 млрд - зарплати, пенсії та соціальні виплати за листопад-грудень.
- План по доходах на листопад-грудень - 111 млрд. За умови сильного перевиконання на 25% (яке зараз відбувається "азарівським" шляхом: фіскали не відшкодовують ПДВ експортерам та пресують бізнес платити наперед) вийде якраз трохи менше 140 млрд - достатньо для зарплат, пенсій та соцвиплат, але нічого іншого. З урахуванням удару по економіці від локдаунів - таке перевиконання є оптимістичним.
- Відповідно, близько 200 млрд видатків треба профінансувати за рахунок запозичень, це ⅔ від планового дефіциту бюджету на 2020 рік (298 млрд). Плюс, необхідно рефінансувати 49 млрд погашень у листопаді-грудні. До кінця року залишилося 7 аукціонів із залучення державного боргу, на останньому було залучено 8 млрд і це було значно більше, ніж на попередніх. Ймовірно, можна залучити в середньому по 10 млрд за кожен аукціон, якщо Мінфін готовий платити за борг вищий відсоток та тиснути на державні банки. Все одно, з урахуванням 49 млрд погашень, це всього лише 20 млрд додаткового ресурсу на фінансування видатків крім зарплат, пенсій та соціалки, - лише 10% від потреби.
- Що це за видатки, які не буде профінансовано? Найперше, капітальні витрати державного бюджету: станом на листопад їх профінансовано лише наполовину - 59 млрд зі 115 млрд. Для порівняння, у 2019 році капітальні видатки державного бюджету становили 78 млрд (при плані 98 млрд). По суті, бюджетна політика уряду перетворила "Велике будівництво" на відносно невелике.
- Окрім капітальних видатків, на початок листопада на 51 млрд непрофінансовано охорону здоров'я - це 40% від річного бюджету в рік епідемії! І "дрібнички", типу 33 млрд на оборону під час війни (30% від річного плану).
Сказати, що це жахливе управління бюджетом з боку уряду - нічого не сказати. Менше з тим, як можна спробувати врятувати ситуацію?
Найлогічніше - швидко виконати умови програми МВФ і разблокувати нормальний доступ до фінансування запозичень. Це дозволить профінансувати значну частину видатків, на які зараз не вистачає коштів. Порівняно з попередніми програмами, коли доводилося піднімати тарифи для людей, зараз все доволі легко: проголосувати нормальний закон про судову реформу, проголосувати закон, який би зняв конституційну кризу з антикорупційною реформою та привести силами уряду до реалістичного вигляду бюджет на 2021 рік.
Альтернатива - емісійне фінансування з боку НБУ. Воно не вирішить проблему, оскільки якщо його застосувати в обсягах нинішнього недофінансування бюджету, ми отримаємо вже на початку 2021 року стрімку інфляцію, девальвацію гривні (цифра 36,6 зненацька може набути нового змісту) і неможливість фінансувати вже бюджет 2021 року. Ніж друкувати гривню, краще вже провалити бюджет на 2020 рік - наслідки будуть менш критичні.
Наразі, ситуація така - несемося далі", - розповів Кухта.
Будь ласка, зачекайте...
Будь який випускник трускавецької школи економіки це запросто доведе.
Бюджета нет. Денег нет. Казначейский счет - НОЛЬ.
А ВОТ и причина, по которой «на больничке» практически ВСЕ руководство страны.
Об этом написал накануне вечером в Фейсбуке политолог Михаил Чаплыга.
В тему - Почему одновременно заразились Зеленский, Ермак, Разумков и Стефанчук - источник
Бюджета нет. Денег нет. Казначейский счет НОЛЬ.
Финансирование всего, кроме защищенных статей, остановлено.
Защищенные тоже непрофинансированы.
Бизнес убивают. НДС не возвращают.
Олигархи жируют. Монобильшости сброда больше нет.
Фонд антивирус - украли.
А.а.а.а.а…..врора!
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Чаплыга разместил этом посте такой скриншот:
Чуть позднее политолог написал еще такое сообщение на эту же тему:
«В следующем видосике от Степашки очень прошу поведать нам, КАКОГО ХРЕНА прЫзиденет и его вЫце-прызидент делают в Феофании, если по словам Мендель у них легкая форма?
Степашкин… раскрой плиз эту тему… бо прЫзидент с его выце-прызидентом несколько стесняются нам поведать об этом самостоятельно…
Особый акцент прошу сделать на моменте, связанном с Учителями, которые, по словам прЫзидента, живут как президент, а соответственно и госпитализируются аналогично.
Заранее благодарен».
Кстати, вчера в эфире «Свободы слова» на телеканале ICTV нардеп из фракции «Голос» Ярослав Железняк (первый заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики) практически слово в слово сказал все то же самое насчет проблем с бюджетом, о чем написал в начале Чаплыга…
На дурака не нужен нож,
Ему с три короба наврешь
И делай с ним что хошь
Пам'ятаєте ось це? :
Что бы отдать позаимствованное.
Или позаимствуют у работающих граждан?