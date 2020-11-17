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МОЗ уже не розділяє лікарні на першу і другу хвилі коронавірусу, - Немчінов
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
У деяких лікарнях першої хвилі не залишилося жодних приміщень.
Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, інформує Цензор.НЕТ.
Немчінов заявив, що, за словами глави МОЗ Степанова, мета - запобігти локдауну медичної системи.
"Коли не буде вже жодних місць у лікарнях – а ви знаєте, що в деяких лікарнях першої хвилі вже не лишилося жодних приміщень. МОЗ вже не розділяє лікарні на першу і другу хвилю, всі лікарні готуються до прийому хворих з ковідом", - зазначив міністр.
Топ коментарі
+1 темний лорд
показати весь коментар17.11.2020 09:15
+1 Gar
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+1 Анатолій Вітер
показати весь коментар17.11.2020 09:46
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Будь ласка, зачекайте...
Расскажите о смертности дома...И о том как скорая не приезжает...
Да и государства у нас нет
Одна комната на смнртях
И плевать вам на людей
Вам выгодно.. Чтоб половина была под тво а вторая дома
Что хочу то и ворочу
Вместо комната--клоунадА
Тво -ивл
когда их будут сажать?
Віталій Барабаненко
У Тимошенко муж заболел коронавирусом Об этом ЮВТ рассказала в куллуарах ВР По ее словам карантин выходного дня она провела дома и помогала мужу И все бы ничего, но почему ЮВT после контакта с мужем не отправилась на самоизоляцию, а пришла в парламент, да еще и без маски?
https://twitter.com/i/status/1328366408582000646
А Борис Джонсон, незважаючи на те що перехворів, після контакту з хворим пішов на карантин. От лошара...
А что споём когда работники критической инфраструктуры на месяц пачками начнут выпадать? Бармены на столбы полезут? Ну ну....