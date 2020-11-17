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МОЗ уже не розділяє лікарні на першу і другу хвилі коронавірусу, - Немчінов

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

МОЗ уже не розділяє лікарні на першу і другу хвилі коронавірусу, - Немчінов

У деяких лікарнях першої хвилі не залишилося жодних приміщень.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, інформує Цензор.НЕТ.

Немчінов заявив, що, за словами глави МОЗ Степанова, мета - запобігти локдауну медичної системи.

"Коли не буде вже жодних місць у лікарнях – а ви знаєте, що в деяких лікарнях першої хвилі вже не лишилося жодних приміщень. МОЗ вже не розділяє лікарні на першу і другу хвилю, всі лікарні готуються до прийому хворих з ковідом", - зазначив міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмигаль про карантин вихідного дня: Втричі зменшує поширення COVID-19

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Топ коментарі
+1
Как на счет посадки тех,кто туристов в Санжарах держал,шоу показывал,самолетами собачку спасал?
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17.11.2020 09:15
+1
Ну вообще-то она уже болела. Если у нее есть антитела, то никаких проблем. А если бы заразная в Раду пришла, то за это вообще медаль давать нужно
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17.11.2020 09:34
+1
А там на бабу, в Санжарах, что бросала камешек в автобус, дело завели, так что на деревне все окей...
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17.11.2020 09:46
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...а вы их дустом пробовали?
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17.11.2020 09:12 Відповісти
Как на счет посадки тех,кто туристов в Санжарах держал,шоу показывал,самолетами собачку спасал?
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17.11.2020 09:15 Відповісти
А там на бабу, в Санжарах, что бросала камешек в автобус, дело завели, так что на деревне все окей...
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17.11.2020 09:46 Відповісти
Вы вообще ничего не делаете..
Расскажите о смертности дома...И о том как скорая не приезжает...
Да и государства у нас нет
Одна комната на смнртях
И плевать вам на людей
Вам выгодно.. Чтоб половина была под тво а вторая дома
Что хочу то и ворочу
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17.11.2020 09:21 Відповісти
Опечатка
Вместо комната--клоунадА
Тво -ивл
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17.11.2020 09:23 Відповісти
они занимались сокрытием правды...уже немчинов рассказывает, а ляшко почему молчит...
когда их будут сажать?
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17.11.2020 09:28 Відповісти


Віталій Барабаненко



У Тимошенко муж заболел коронавирусом Об этом ЮВТ рассказала в куллуарах ВР По ее словам карантин выходного дня она провела дома и помогала мужу И все бы ничего, но почему ЮВT после контакта с мужем не отправилась на самоизоляцию, а пришла в парламент, да еще и без маски?



https://twitter.com/i/status/1328366408582000646
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17.11.2020 09:28 Відповісти
Шоб не одной ей страдать!
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17.11.2020 09:32 Відповісти
Так разве женщину можно понять, тем более эту?
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17.11.2020 09:33 Відповісти
Ну вообще-то она уже болела. Если у нее есть антитела, то никаких проблем. А если бы заразная в Раду пришла, то за это вообще медаль давать нужно
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17.11.2020 09:34 Відповісти
А те що на спідниці Йулі, в яку плакався благовірний, його соплі залишились з заразою. Це як, на медаль заслуговує?
А Борис Джонсон, незважаючи на те що перехворів, після контакту з хворим пішов на карантин. От лошара...
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17.11.2020 09:51 Відповісти
Ну ты Йулю-то не оскорбляй! И с каким-то Джонсоном не сравнивай. Это он у себя в Британии может пару дней в одном пиджаке проходить. А Бахиня себе такого не позволит. Да и пусть несет вирус в массы - Вам что жалко? Всеравно эти уроды в обычные больницы не лягут, а в те, где лежат они, обычных людей не положат. Так что коечный фонд простых смертных не пострадает... Пусть еще по пути в Кабмин зайдет.
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17.11.2020 09:58 Відповісти
Главное что бы кинотеатры,рестораны и ночные клубы работали,ведь бизнес страдает!
А что споём когда работники критической инфраструктуры на месяц пачками начнут выпадать? Бармены на столбы полезут? Ну ну....
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17.11.2020 09:31 Відповісти
Если на столбах будет бабло - полезут!
МОЗ уже не розділяє лікарні на першу і другу хвилі коронавірусу, - Немчінов - Цензор.НЕТ 9744
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17.11.2020 09:53 Відповісти
А феофания это первой волны больница или второй???
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17.11.2020 09:35 Відповісти
"Феофания", не просто клиника, это перинатальній центр куда ложатся на сохранение с недоношенным пребыванием на должности. Там "спасало жизнь" много чиновников, например старородящий Пензенык в 2008 году...
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17.11.2020 09:59 Відповісти
Это кого надо больница. Ни к каким волнам она отношения не имеет. Там лежат пациенты с насморком особой важности.
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17.11.2020 10:00 Відповісти
Так и смысла нету разделять братские могилы, это ж не палаты "Феофании".
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17.11.2020 09:36 Відповісти
А как там Дворец спорта? Переоборудуестя под КОВИД ?
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17.11.2020 10:28 Відповісти
 
 