Сигнал радіо найманців РФ, який вони запустили на частотах "Армія FM", заглушено, - волонтер Гай

Фонд "Мир і Ко. Організація допомоги військовим" і громадська організація "ГРУПА ПАТРІОТ" заглушили в місті Щастя сигнал радіо найманців РФ.

Про це повідомив волонтер, голова Благодійного фонду "Мир і Ко" Мирослав Гай, передає Цензор.НЕТ.

"Офіційно заявляю, що сигнал радіо "Народної міліції ЛНР", який запустили під відкриття нового КПВВ у місті Щастя, - заглушено. Фонд Мир і Ко. Організація допомоги військовим та Громадська організація "ГРУПА ПАТРІОТ" заглушили в місті Щастя сигнал радіо Комбат ФМ. Замість пропагандистських радіо окупантів, мешканці Щастя можуть слухати радіо Армія ФМ на хвилі 91, 9. Біля ТЕЦ та на КПВВ Армія ФМ лунає на частоті 92,1 ФМ. Радіо окупантів заглушено. Воно лунає у лісі. Проросійські громадяни мають можливість піти з приймачами за межи міста та послухати радіо окупантів серед сосен. Слава Україні!" - повідомив Гай.

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