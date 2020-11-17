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Сигнал радіо найманців РФ, який вони запустили на частотах "Армія FM", заглушено, - волонтер Гай

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Сигнал радіо найманців РФ, який вони запустили на частотах "Армія FM", заглушено, - волонтер Гай

Фонд "Мир і Ко. Організація допомоги військовим" і громадська організація "ГРУПА ПАТРІОТ" заглушили в місті Щастя сигнал радіо найманців РФ.

Про це повідомив волонтер, голова Благодійного фонду "Мир і Ко" Мирослав Гай, передає Цензор.НЕТ.

"Офіційно заявляю, що сигнал радіо "Народної міліції ЛНР", який запустили під відкриття нового КПВВ у місті Щастя, - заглушено. Фонд Мир і Ко. Організація допомоги військовим та Громадська організація "ГРУПА ПАТРІОТ" заглушили в місті Щастя сигнал радіо Комбат ФМ. Замість пропагандистських радіо окупантів, мешканці Щастя можуть слухати радіо Армія ФМ на хвилі 91, 9. Біля ТЕЦ та на КПВВ Армія ФМ лунає на частоті 92,1 ФМ. Радіо окупантів заглушено. Воно лунає у лісі. Проросійські громадяни мають можливість піти з приймачами за межи міста та послухати радіо окупантів серед сосен. Слава Україні!" - повідомив Гай.

Читайте: Найманці РФ запустили на частотах "Армія FM" своє радіо

Сигнал радіо найманців РФ, який вони запустили на частотах Армія FM, заглушено, - волонтер Гай 01

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Топ коментарі
+20
Почему этим занимаются волонтеры и общественные организации? Ааа,я же забыл-зелени насрать.
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17.11.2020 09:30
+8
Я не представляю, что было бы с нашей страной без волонтерского движения, начиная с 2014 года? Была бы еще такая страна- УКРАИНА?
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17.11.2020 09:32
+4
а лес заминирован?
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17.11.2020 09:31
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Почему этим занимаются волонтеры и общественные организации? Ааа,я же забыл-зелени насрать.
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17.11.2020 09:30 Відповісти
а лес заминирован?
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17.11.2020 09:31 Відповісти
Я не представляю, что было бы с нашей страной без волонтерского движения, начиная с 2014 года? Была бы еще такая страна- УКРАИНА?
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17.11.2020 09:32 Відповісти
Нечего представлять ,вы для этого выбрали зедебилов.Так что ,еще будет ,совсем неизвестно! Причем большая часть этих волонтеров ,насмотревшись ,голобородько ,95 анал,и Г+Г ,а теперь задают глупые вопросы,что будет дальше ?
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17.11.2020 09:45 Відповісти
Як дотична до цієї інформації картинка з вінтажними речами? Сигнал радіо найманців РФ, який вони запустили на частотах "Армія FM", заглушено, - волонтер Гай - Цензор.НЕТ 9724
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17.11.2020 09:44 Відповісти
волонтер сказал - сигнал занолушен! ВОЛОНТЕР! Таран-баран, а где твоя армия? ты зачем просиживаешь вместе со своими баранами штаны.. не твое это место... атташе не может командовать армией... он может только звездеть... а командовать должен общевойсковой командир... вот и получается, то арахамийо небрито-немытое выскочит, то еще какая-то грязь - давайте сокращать армию... а баран таран в итоге не смог заглушить сигнал вражеского радио... да, такие примеры надо будет вносить в учебники о том как и за что судили украинских дураков от армии...
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17.11.2020 09:46 Відповісти
Угу. Заглушили вьіделенную лицензионную частоту вместо того чтобьі изначально сделать так, чтобьі сапарам для того чтобьі вьійти на етой частоте необходимо бьіло находиться в самом Счастье(со всеми последствиями), а не в Луганске
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17.11.2020 09:58 Відповісти
В Луганске более мощные вышки, к сожалению...тоже самое с Донецком было.
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17.11.2020 10:36 Відповісти
О! В Трехизбе уже три года стоит вьішка. В Счастье появилось украинское ТВ.
Но увеличить мощности радио не догадались.
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17.11.2020 12:02 Відповісти
А в 2014 р. хто зупнив кацапська навалу ? Презідент ? Міністр оборони ? Ні ! Зупинили волонтери , добровольці та бабусі які з своєі жебрацькоі пенсіі давали 20 грвн. на войско ..
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17.11.2020 10:09 Відповісти
Ви, мабуть, мене невірно зрозуміли... до волонтерів питань ним... їм поклон... питання до довбнів в погонах...
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17.11.2020 12:02 Відповісти
Я не наізжав , чессн слово ) просто якось воно згадалося..
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17.11.2020 13:52 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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17.11.2020 09:47 Відповісти
Хфігня
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17.11.2020 09:54 Відповісти
Гут !
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17.11.2020 10:03 Відповісти
коментар відмічено як спам
Это фуфло вообще кто слушает? Помойму ни в одной стране мира нет такой тематики.
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17.11.2020 10:28 Відповісти
а зачем глушить ? свое надо ставить и агитацию вести , правда со снятием ареста с яныка вряд-ли кто поверит нашей агитации
армию фм не слушал , но сегодня послушаю
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17.11.2020 10:59 Відповісти
 
 