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Фонд Порошенка уклав угоду про постачання кисневих концентраторів і станцій до кінця року

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Фонд Порошенка уклав угоду про постачання кисневих концентраторів і станцій до кінця року

Фонд Петра Порошенка уклав угоду про постачання кисневих концентраторів і станцій, які мають надійти до кінця року.

Про це п'ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" повідомив у своєму відеозверненні, у якому він оприлюднив терміновий план щодо подолання коронавірусної пандемії в Україні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"У найбільшому дефіциті зараз – кисень. Вдосталь його тільки для Зеленського. Право дихати гарантоване лише Володимиру Олександровичу. Для всіх інших воно – під великим питанням", – зауважив Петро Порошенко.

"Мій Фонд вже уклав угоду на поставку першої партії кисневих концентраторів і кисневих станцій для лікарень. Купили все, що знайшли і що можуть поставити до кінця року. Але благодійники не можуть підмінити собою державу. Вимагаємо забезпечити доступ кожного ліжка до кисню, насамперед за допомогою кисневих станцій та концентраторів. Вести окремий публічний статистичний облік реанімаційних ліжок із забезпеченням киснем", – наголосив Порошенко.

"У ковідному фонді, – якщо не красти на дороги і відосики! – достатньо коштів для постачання ліків та препаратів для безкоштовного забезпечення хворих відповідно до протоколів Міністерства охорони здоров’я", – переконаний п’ятий Президент.

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Топ коментарі
+60
Респект, господин ПРЕЗИДЕНТ и меценат!!!
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17.11.2020 09:39
+42
Твой осел ни одного не купил...и самое главное и не купит никогда...но видосики с пиаром уже полтора года штампует...щедрый он ваш...
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17.11.2020 09:42
+37
А мог ведь пару тонн асфальта купить чертов "барыга".
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17.11.2020 09:42
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МажьТє відосіки на хліб,та дихайТе повними грудьми.
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17.11.2020 10:54 Відповісти
коментар відмічено як спам
Фонд Порошенка уклав угоду про постачання кисневих концентраторів і станцій до кінця року - Цензор.НЕТ 447
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17.11.2020 11:11 Відповісти
Тебе еще смешно?
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17.11.2020 13:44 Відповісти
Я так розумію, що "кінець епохи бідності" для тебе вже настав? Мабуть ти вчитель, який заробляє $4000 на місяць. Або асфальтоукладчик, який заробляє ще більше.
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17.11.2020 11:27 Відповісти
Я думаю что жидозелень и его подручные должны дышать парами асфальта, но никак не кислородом.
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17.11.2020 11:25 Відповісти
Ну что Порох под дых Монике Оманской
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17.11.2020 11:33 Відповісти
Вы потерялись во времени и пространстве...
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17.11.2020 12:25 Відповісти
Та ні, це просто він щойно уклав договір на бота, щойно зарегився, але методичок ще не отримав, тому поніс отсебятину
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17.11.2020 12:33 Відповісти
Марно все це, бидло не оцінить, та ще й обгадить. От якби це хоча б з наклейкою на кожному апараті "не для зебіла", це мало б куди кращий ефект.
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17.11.2020 13:06 Відповісти
Ага. Шмыгаль уже отчитался, что это он такой молодец.

Шмыгаль о достижениях в борьбе с COVID-19 за 6 месяцев: 59 новых ПЦР-станций, 50 тыс. тестов в сутки и 4-кратное увеличение коек.

https://censor.net/ru/news/3231518/shmygal_o_dostijeniyah_v_borbe_s_covid19_za_6_mesyatsev_59_novyh_ptsrstantsiyi_50_tys_testov_v_sutki
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17.11.2020 13:12 Відповісти
президент Порошенко хоч щось робить для подолання коронавірусної кризи, а те дурне знімає відосікі. У нормальних людей дисонанс через Зеленського - ЯК?! як може цей непотріб називатися президентом?
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17.11.2020 18:32 Відповісти
спаситель ты наш, избавитель....
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17.11.2020 21:29 Відповісти
У него просто супер интеллект прокачан, шикарно!
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17.11.2020 23:32 Відповісти
Каждая волна эпидемии вот уже много лет сопровождается тремя стадиями путино-порохоботской истерики.
1. Власть ничего не делает.

2. Власть скрывает количество жертв.

3. Никакой эпидемии не было. Власть все придумала, чтобы отмыть денег.
Сейчас первая стадия второй волны. Недели через 2 путино-порохоботские говнометы, закричат про горы трупов в райцентрах.
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18.11.2020 01:06 Відповісти
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