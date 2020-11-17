Фонд Порошенка уклав угоду про постачання кисневих концентраторів і станцій до кінця року

Фонд Петра Порошенка уклав угоду про постачання кисневих концентраторів і станцій, які мають надійти до кінця року.

Про це п'ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" повідомив у своєму відеозверненні, у якому він оприлюднив терміновий план щодо подолання коронавірусної пандемії в Україні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"У найбільшому дефіциті зараз – кисень. Вдосталь його тільки для Зеленського. Право дихати гарантоване лише Володимиру Олександровичу. Для всіх інших воно – під великим питанням", – зауважив Петро Порошенко.

"Мій Фонд вже уклав угоду на поставку першої партії кисневих концентраторів і кисневих станцій для лікарень. Купили все, що знайшли і що можуть поставити до кінця року. Але благодійники не можуть підмінити собою державу. Вимагаємо забезпечити доступ кожного ліжка до кисню, насамперед за допомогою кисневих станцій та концентраторів. Вести окремий публічний статистичний облік реанімаційних ліжок із забезпеченням киснем", – наголосив Порошенко.

"У ковідному фонді, – якщо не красти на дороги і відосики! – достатньо коштів для постачання ліків та препаратів для безкоштовного забезпечення хворих відповідно до протоколів Міністерства охорони здоров’я", – переконаний п’ятий Президент.