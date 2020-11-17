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Бабин Яр (157) історія (1047)

Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" встановив місця масових розстрілів у вересні 1941 року

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Міжнародна команда дослідників Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" визначила місця масових розстрілів євреїв у Києві наприкінці вересня 1941 року.

За повідомленням OBOZREVATEL, дослідження тривало півтора року. У роботі була використана унікальна технологія просторового 3D-моделювання.

Вчені з'ясували, що першим місцем масових розстрілів був протитанковий рів, який розташовувався на перетині сучасних вулиць Олени Теліги та Дорогожицької. Саме тут 27-28 вересня 1941 року відбулися розстріли в'язнів "єврейського відділення" транзитного табору військовополонених, розташованого на Керосинній вулиці (нині - вул. Шолуденка).

А основним місцем розстрілу 33 771 єврея 29-30 вересня 1941 року став великий західний відріг Бабиного Яру, а також, цілком імовірно, що розстріли відбувалися і на дні основного русла Бабиного Яру, неподалік стику із західним відрогом.

У дослідженнях взяли участь історичний консультант Меморіального центру, колишній співробітник відділу військових злочинів поліції Лондона Мартін Дін (США), український історик, старший радник з історичних питань Меморіального центру Олександр Круглов і спеціалісти Центру просторових технологій, які методом комп’ютерного 3D-моделювання реконструювали ландшафт урочища станом на 1940-ві роки.

"Ми провели справді новаторську дослідницьку роботу. Зібравши матеріали аерофотозйомки, світлини, карти, проаналізувавши десятки свідчень очевидців, зібравши по клаптиках факти, ми змогли відтворити точну послідовність трагічних подій кінця вересня 1941-го року в Яру та ідентифікувати місця розстрілів", – розповів Мартін Дін.

Висновки фахівців Меморіального центру також враховували попередні дослідження, зокрема проведені науковцем Львом Дроб’язком (1937-2017).

"Колишні в'язні Сирецького концтабору стверджували, що в 1943 р. спалювали трупи в тій частині Бабиного Яру, що навпроти головних воріт концтабору. Отже, якщо правильно встановити його розташування, то можна встановити ділянку Яру, де розстрілювали євреїв в останні дні вересня 1941 р. Максимально точно визначити місцезнаходження Сирецького концтабору допомагає німецька аерофотозйомка Києва від 26 вересня 1943 року. Нині це місце розташоване північніше сучасної вулиці Щусєва", – зазначив Олександр Круглов.

Меморіальний центр Голокосту Бабин Яр встановив місця масових розстрілів у вересні 1941 року 01

Однією з найсерйозніших проблем відтворення історичних подій у Бабиному Яру є те, що від часів Другої світової війни ландшафт урочища зазнав кардинальних змін. Архітектори Центру просторових технологій реконструювали природний ландшафт Бабиного Яру часів окупації методом комп’ютерного 3D-моделювання.

Для створення цифрової 3D моделі вони використовували комбінацію різних матеріалів – топографічних зйомок 1924, 1953, 1968 та 2008 років, аерофотозйомки 1939 та 1943 років, супутникових знімків та фотографій місцевості, зроблених у різні періоди на території Бабиного Яру, починаючи з 1930 року.

Архітектори зіставляли просторові елементи з карт та аерофотозйомки з реальними об’єктами – деревами, електричними стовпами, будинками, схилами яру, які були зафіксовані на фото. Також бралося до уваги положення сонця на небосхилі.

"Ключовим документальним свідченням для нас стали кадри німецького військового фотографа Йоганнеса Геле, відзняті у Бабиному Яру на початку жовтня 1941 року. Ми проаналізували ключові точки на цих фотографіях – топографію, елементи рельєфу, споруди і відтворили їх на тривимірній моделі. Це дозволило поступово локалізувати вже багато фотографій і відео, зроблених в інших місцях", – розповів директор Центра Просторових Технологій Максим Рохманійко.

Меморіальний центр Голокосту Бабин Яр встановив місця масових розстрілів у вересні 1941 року 02

Завдяки комплексній роботі істориків і архітекторів-дослідників вдалося візуалізувати місця розстрілів у великому західному відрозі, а також сусідній піщаний кар’єр, де в євреїв відбирали речі та примушували їх роздягатися.

Реконструйовану 3D-модель Бабиного Яру 1941 року вже зараз можна переглянути на сайті Меморіального центру.

Результати дослідження були представлені на засіданні Наукової ради Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр". Також на сайті Меморіального центру в розділі "Енциклопедія" опубліковано статті Мартіна Діна і Олександра Круглова, а також Методологія Центру Просторових Технологій, за якою створювалась 3D-модель Бабиного Яру.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+13
Там не только евреев расстреливали,до этого там евреи из чк,расстреливали неевреев.
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17.11.2020 10:05
+12
Только 45% убитых в бабьем яру - евреи. Но жиды продолжают вешать нам лапшу про голокост.
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17.11.2020 10:13
+9
100% У них, Виват Израэль - патриотизм, а Слава Украине-нацизм.
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17.11.2020 10:28
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Там не только евреев расстреливали,до этого там евреи из чк,расстреливали неевреев.
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17.11.2020 10:05 Відповісти
100% У них, Виват Израэль - патриотизм, а Слава Украине-нацизм.
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17.11.2020 10:28 Відповісти
Хто заважає українцям проводити такі дослідження? Якщо не знають як то, треба вчитися у євреїв. Та, схоже що, українців цікавлять більше інші проблеми.
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17.11.2020 10:29 Відповісти
А хто забов'язаний піклуватися про українців, яким самим на все насрати крім, власного кабанчика?
Мені взагалі то, гидотні крикуни, які верещать про те що три відсотки євреїв не дають жити 75 відсоткам українців. З ваших слів, українці виступають тупою, маргинальною нацією ні на що не здатною. Яким можуть керувати один чи три відсотки особливо розумних та хитрих євреїв. Самим не гидить таке твердження?
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17.11.2020 10:38 Відповісти
Тупе жиденя,відлізь від мене.
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17.11.2020 11:56 Відповісти
О, я дивлюся що, пан гароно вивчив власне педігрі і крім кацапів там нікого не знайшов?
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17.11.2020 12:23 Відповісти
забавно это слышать от человека с фамилией Абрамов))
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17.11.2020 10:53 Відповісти
скоріше за все тролль
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17.11.2020 11:33 Відповісти
Евреи из ЧК сами не расстреливали, для этого приезжала специальная расстрельная команда из России. И немцы тоже не любили заниматься расстрелами. их айнзац группы. комплектовались в основном латышами и опять-таки кацапами.
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17.11.2020 10:23 Відповісти
Леонид Аксельрод - лично расстрелявший сотни людей. Аксельрод прошёл всю войну, стал майором госбезопасности, руководил "расстрельным отрядом" на ряде фронтов, получил за это два ордена, а в 1950-е работал замдиректора Львовской оперы.
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17.11.2020 11:57 Відповісти
А яке історичне ставлення євреїв до Аксельрода, чи Аксельрода до євреїв? Думаю що, радянські діячі єврейського походження євреями себе не вважали, як і євреї не вважають їх євреями. Це, були і є типові совки, які маструбували на "зорі Кремля" і нищили всіх ворогів без обзіру на національність. Євреїв вони вбили у відсотковому відношенні не менше ніж інших. Чи ви вважаєте що, Троцький чи Ягода вважали себе євреями і сповідували сіонізм? Багато після них залишилося сінагог?
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17.11.2020 12:20 Відповісти
Немає ніяких євреїв,цю назву нав'язав троцький,слухай жид,не пиши мені свою маячню.
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17.11.2020 12:56 Відповісти
Вина за все эти преступления лежит исключительно на сталинском режиме .
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17.11.2020 10:08 Відповісти
Только 45% убитых в бабьем яру - евреи. Но жиды продолжают вешать нам лапшу про голокост.
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17.11.2020 10:13 Відповісти
45 це, не малий відсоток. І якщо євреям стало до того то, в чому їх вина що, українцям діла нема до 55% своїх?
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17.11.2020 10:31 Відповісти
а что значит "нема діла"?
Памятник расстрелянным стоит, мероприятия на годовщину проводятся, строительство на территории Б.Я. запрещено.
Ну разве что украинцы деньги на этом сшибать с других не собираются, вот и все отличие от тех кому "є діло".
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17.11.2020 13:16 Відповісти
Ну, формально відзвітували. "Что вам єщьо пообєщать?" І чим це, краще тих кого ви звинувачуєте.
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18.11.2020 12:34 Відповісти
от голода в 30-е годы умирали не только украинцы. Это не значит что Голодомор не был геноцидом украинцев.
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17.11.2020 10:54 Відповісти
Какой баян. Это все было уже давно установлено и известно. Я жил с 1995 по 2010 на Лукьяновке рядом с Бабьим яром, и все это знал.
И да, люди правильно пишут, что там не только евреи расстреливались.
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17.11.2020 10:29 Відповісти
Не прошло и 80 лет, как точно установили места!!!, а здесь и 3D, а будут и наверняка и 4, 5,6 и прочие D модели, и со стереозвуком, и квадро, и эффектом полного присутствия...и т.д. и т.п., и глядять эти невинноубиенные души на этих всех специалистов и и их помыслы, и даже не удивляются этому маразму, а уж сколько средств было потрачено и осело у кышенях....
P.S.Без слов
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17.11.2020 12:26 Відповісти
То ж не з вашої кишені гроші. Я так розумію що, то пов'язано з ізраїльським інститутом пам'яті. Там люди піклуються про своє минуле, а у нас екскаваторами розкопують древні могильники і винних найти не можуть.
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17.11.2020 12:33 Відповісти
Фоточки мы эти видели и никаких евреев на них нет.
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17.11.2020 10:31 Відповісти
а что - на фотках люди стоят со спущенными трусами и снято таким крупным планом что видно - обрезанный человек или нет?
Тролли, я смотрю, всякую связь с реальностью потеряли, несут всякую ахинею.
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17.11.2020 10:55 Відповісти
Я требую от администратора сайта следить за ксенофобскими высказываниями. Это уже не комментарии а какая-то сплошная пропаганда антисемитизма и ксенофобии в целом.
Какой-то кружок ольгинских троллей, а не украинский сайт.
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17.11.2020 10:57 Відповісти
Откуда вы лезете невежды дегенеративные,семиты это не только жиды,антисемит-термин для дегенератов.
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17.11.2020 13:02 Відповісти
Достали уже своими голокостами и Бабим яром. Других, блин, проблем в стране нет
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17.11.2020 11:26 Відповісти
Для украинцев стало неожиданностью выступление президента Израиля Ривлина в Верховной раде, в котором он обвинил ОУН в уничтожении евреев в Бабьем Яру. / В Израиле (украинофобы) были шокированы открытием на территории заповедника "Бабий Яр" памятника украинской поэтессе Елене Телиге, участнице ОУН, расстрелянной нацистами в Бабьем Яру/ Ривлину, нагадившему на украинцев , пора соорудить в Израиле памятник жертвам Голодомора. За свой счёт. Как покаяние.
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17.11.2020 11:34 Відповісти
З однієї сторони, Рівлін, як і багато інших євреїв і не тільки євреїв, є жертвами вікової московської пропаганди, яка постійно педалювала ідею міжетнічної ненависті між євреями та українцями. І Україна для її поборення робила дуже мало. В головному, вигодувані Совком українські лідери зводили все до "прошення вибачення" і історичного приниження українського національного руху. Підгодовуючи тим самим московських пропагандистів.
З іншої сторони, історія українсько-єврейських відносин дійсно була не проста і коливалася завжди з крайності в крайність. При тому, не завжди в тому були винні українці чи євреї. Для прикладу можна навести чорносотинські погроми на території українських губерній роSSійської імперії, коли прихильники "руSSкого мира" знищували євреїв та їх культуру на території ******** України.
Згадана історія ОУН та євреїв теж була неоднорідна. І про це варто було б говорити і досліджувати. Та кому стало до історичних досліджень і відображення цих аспектів в історії? А там було всяке, і говорити що, Рівлін у всьому помиляється не є історично вірно. Тут як у всьому світі історія відносин між народами, які живуть вперемішку траплялося всяке. Чи краще у нас історичні питання з поляками, росіянами чи мадярами? Іноді легше примиритися з німцями ніж з сусідами.
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17.11.2020 12:15 Відповісти
Евреи на бытовом уровне -милейшие люди а в руководстве-чудовища. Для уничтожения потенциального очага сопротивления большевизму в Крыму в 1920 году создана особая тройка с неограниченной властью: Бела Кун, венгерский еврей, Розалия Залкинд (Роза Землячка, чей прах покоится в кремлевской стене), Михельсон. По свидетельству генерала Данилова, служившего в штабе 4 Красной Армии, с ноября 1920 по апрель 1921 г. в Крыму было уничтожено 80 тысяч человек. Живший в Крыму писатель И. Шмелев -120 тысяч, П.Мальгунов -150 тысяч человек.
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17.11.2020 12:51 Відповісти
В побуті всі люди милі. Достатньо подивитися характеристики на членів НСДРП у фільмі "17 миттєвостей весни" Чи думаєте всі українці були милі люди?
До речі, оті страшні сотні тисяч були ліквідовані не тільки руками перерахованих вище осіб, яки себе євреями не вважали, а сіонізм для них був таким самим націоналізмом, як і решта. То, були чистокровні совки, які будували не іудейське царство, а Радянський Союз. Своїх родичів вони крошили так само, як і решту.
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18.11.2020 12:30 Відповісти
Что евреи во власти зло, знали цари, Сталин, Хрущёв, Брежнев.Этого не знают избравшие кодлан Коломойского и поэтому Украина ускоренно нищает. Обнищание видят и комментаторы - евреи у которых по каким то причинам нет возможности сбежать за бугор.
Такое было сто лет назад, но история учит что ничему она не учит.
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18.11.2020 18:09 Відповісти
Шкода, що тоді у ВР не було фракції "Свободи" (більшість партії тоді була на фронті в армії і в добробатах). Вилетіло в це обрізане пейсате з Ради копняком у сраку. Шкода...
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17.11.2020 12:51 Відповісти
Хто заважав Свободі на останніх виборах?
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18.11.2020 12:31 Відповісти
А МЕНЕ ЗА ЦЕ ПОДВОЄННЯ СВИСТЯЧИХ ЗВУКІВ, ВЖЕ ПАРУ РАЗІВ БАНИЛИ Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" встановив місця масових розстрілів у вересні 1941 року - Цензор.НЕТ 3551
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17.11.2020 12:34 Відповісти
Українці винесли величезну частину тягарю тої війни. Українців загинуло там врази більше, ніж євреїв. У тому числі і на фронтах, у полоні, в концтаборах і , навіть у Бабиному Яру. На відміну від євреїв Українці воювали, а євреї (у т.ч. боєздатні!) драпали як і куди могли, ховалися по норах і горищах у той час як Українці рятували їхні задниці від тотального винищення. А після війни Ж2 згадує лише про УПА і Дем"янюка. Євреї, володіючи тоді левовою часткою світового капіталу могли(і повинні би!) рекрутувати, озброїти, забезпечити цілі єарейські фронти, армії, дивізії, ескадри! Ага... в-основному на продуктових складах і в агітбригадах. "Героїчно" співали і від"їдалися.
Зате після війни Ж2 акуратно дерла і досі дере багатомільярдні дойчмарочні "коппенсації" з Німеччини, фактично - продавши своїх соплемінників за дойчмарки нащадків тих же нацистів ! І - нічого, комфортно....
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17.11.2020 12:38 Відповісти
Та, вы нам покажите не мультики, а реальные экзгумированные останки, тысячи пуль и гильз от расстрелов... А-то, "союзмультфильм" сплошной.
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17.11.2020 13:07 Відповісти
на кухне потравил прусаков думал больше не будет нет через время опять появились
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17.11.2020 13:45 Відповісти
 
 