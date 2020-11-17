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Немчінов про відмову мерів посилювати карантин: Штрафуватимуть, як будь-якого власника будівельного магазину

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Немчінов про відмову мерів посилювати карантин: Штрафуватимуть, як будь-якого власника будівельного магазину

В Кабінеті Міністрів України заявили, що мери міст ніяк не впливають на реалізацію постанови, оскільки вона поза їхньою компетенцією. Так в уряді прокоментували відмову міських голів посилювати карантин на вихідних.

Про це міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов розповів в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, мери можуть займатися своїми комунальними установами та закладами.

"Якщо вони будуть видавати розпорядчі документи, що на їхні комунальні установи дія локдауну вихідного дня не поширюється, на них будуть накладатися такі ж штрафи і адмінпротоколи, як на будь-якого власника будівельного магазину", - заявив він.

За словами міністра, Кабмін буде реагувати.

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В уряді пояснили посилення карантину в Україні, зокрема запровадження карантину вихідного дня бажанням розірвати ланцюжок захворюваності. За словами Немчінова, завдання - щоб люди перебували з сім'ями, в зв'язку з цим обмеження стосуються всього, крім продуктової групи, аптек тощо.

"Я не знаю, чи буде це пляшкове горлечко, тому що насправді основна мета, яка скомунікована і головним державним санітарним лікарем, і міністром охорони здоров'я - це все-таки не дати людям "спокуси" зайвого переміщення", - заявив Немчінов.

Він зазначив, що за прогнозом РНБО, якби не було посилення карантину, то в грудні в Україні фіксувалося б 20-25 тисяч нових випадків коронавірусу на день.

"Мета - розірвати цей ланцюжок і зменшити хоча б удвічі показники від тих, які є зараз", - вважає він.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+10
Біля мене є невеличкий магазинчик сантехніки в житловому будинку переобладнаний з викупленої квартири. Його відвідує кілька людей в день, а то і зовсім нікого. Чому власнику магазину забороняють працювати і заробити хоч якусь копійку для існування? В той же час супермаркети торгують і там черги біля кас.
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17.11.2020 10:25
+9
1. - приучают быдло к послушанию
2. - тренируют карателей к исполнению любых приказов
3. - выявляют и убирают требующих соблюдения закона с одной и с другой стороны
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17.11.2020 10:44
+8
Все эти карантины, штрафы не соответствуют Законам Украины, а являются самодеятельностью недоумков из "95 квартала" и их корешей. Кто сомневается - Стаття 40. Повноваження головного державного санітарного лікаря України. Закон Украины "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"
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17.11.2020 10:34
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Будут штрафовать, как любого владельца строительного магазина, как любого?

Или конкретно э.......
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17.11.2020 10:18 Відповісти
Міський голова, обраний громадою, скоріше покладе болт на штраф, аніж власник магазина.
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17.11.2020 11:14 Відповісти
должность городского головы освобождает от ответственности? это что-то новое
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17.11.2020 12:14 Відповісти
Міський голова відповідає перед громадою, яка його обрала. А перед профанами, які вводять карантини, не маючи уяви про їх можливі наслідки - не відповідає.
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17.11.2020 13:58 Відповісти
Не штрафовать а САЖАТЬ надо ... Немчинов об отказе мэров усиливать карантин: Будут штрафовать, как любого владельца строительного магазина - Цензор.НЕТ 2624лет на 10 ...
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17.11.2020 10:18 Відповісти
Дада, сажалка ещё не отросла у зебильчиков. И не отрастёт.
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17.11.2020 10:22 Відповісти
быдлак, внучок НКВД-та?
поналазили на Украину...
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17.11.2020 10:40 Відповісти
Вата ты ватная , Немчінов про відмову мерів посилювати карантин: Штрафуватимуть, як будь-якого власника будівельного магазину - Цензор.НЕТ 3404надо говорить В Украину ... Немчінов про відмову мерів посилювати карантин: Штрафуватимуть, як будь-якого власника будівельного магазину - Цензор.НЕТ 2365
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17.11.2020 10:47 Відповісти
Лучше посадите тех, кто забрал деньги с короновирусного фонда на дорожный распил
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17.11.2020 10:43 Відповісти
Пусть и предприниматели идут работать в больницы.Интересно,Зе тоже ФОПовцы лечат?
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17.11.2020 10:20 Відповісти
зе, в перерыве между видосиками, сам полы в феофании моет. подрабатывает на пол-ставки
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17.11.2020 12:15 Відповісти
Мне интересно, это местная полиция будет делать, да? Муахаха. Анекдот дня. Патрульный Петренко составляет протокол на мэра.
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17.11.2020 10:21 Відповісти
если сверху команду дадут, то оформит. или мэр у нас ровнее равных?
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17.11.2020 12:16 Відповісти
Примеры в студию, пожалуйста. Не увижу своими глазами = не поверю.
Пример. Тут на цензоре масса прессух Степанова внутри общественных сооружений без маски.
Где хоть один протокол на 170грн. хотя бы?
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17.11.2020 12:26 Відповісти
так вроде на того же зеленского и шмыгаля оформили протоколы за кафешку в хмельницком. так что возможно и такое (но опять же, по команде верху, понятно что по собственной инициативе местные менты не будут). штраф, кстати, от 17 000 грн, а не 170
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17.11.2020 12:32 Відповісти
1. Не путай.
2. То на них вначала оформили. И именно "вроде" потому как никто нихрена не платил. Да и те протоколы на 17к массово оспаривались, потому как Кабмин по закону не может вводить ограничения прав.
ПОтому потом они (... понятно кто) сделали хитрее. Они внесли изменения в админкодекс. Предусмотрев штраф в 170-255грн. за нарушение любого карантина. А не "законно установленного" (то есть через военное / чрезвычайное положение).
Да и сумма такая что массово оспаривать не будут (170грн ради них в суды... сбор больше).
Так шо на одном только цензоре можно фоточек на Степанова насобирать на где-то десятка полтора таких протоклов минимум. Но ни один из них... так и не был составлен.
Так шо таки да. Демократия... но некоторые более демократичны чем иные.
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17.11.2020 12:36 Відповісти
1. не путаю. или на президента легче оформить - чем на условного мэра львова? ты думаешь, если аваков даст команду местным ментам, то они не выполнят?
2. не платили, так как дело еще в суде не рассмотрено. привлекают к ответственности постановлением, а не протоколом.
3. протокол не оспаривается. оспорить можно только постановление.
4. в админкодекс изменений еще никто не вносил. это законопроект. по факту - штраф сейчас по купап от 17 000 грн согласно статье 44-3 купап
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17.11.2020 12:46 Відповісти
1. Не даст. Не выполнят. Найдут 100500 причин. Ну или покаж мне протокол)) Серьезно, я буду рад. Но так не будет.
2. Там если не ошибаюсь было рассмотрение по Зе и суд признал шо он типа ничего не нарушил. Или все еще неприкосновенен... тут важен факт. Факт: не платили.
3. Он проголосован и опубликован. Но вроде еще не подписан, тут ты прав.
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17.11.2020 13:48 Відповісти
1.оформить протокол - еще не значит привлечь к ответственности. так что спокойно могут оформить
2.у нас даже главу набу привлекли к ответственности за коррупционную админку. так что все может быть, если дадут команду сверху
3.по зе еще не рассматривали. но я уверен что не привлекут. админку очень легко развалить. я выигрываю около 90 % дел по админштрафам.
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17.11.2020 17:27 Відповісти
Біля мене є невеличкий магазинчик сантехніки в житловому будинку переобладнаний з викупленої квартири. Його відвідує кілька людей в день, а то і зовсім нікого. Чому власнику магазину забороняють працювати і заробити хоч якусь копійку для існування? В той же час супермаркети торгують і там черги біля кас.
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17.11.2020 10:25 Відповісти
Если человеку нужно купить смеситель, к примеру, или какой-либо инструмент - он все равно его купит. Какая этим тварям вообще разница, когда и где это произойдет? Ну перестроятся люди с выходных на будние дни. Кому от этого станет легче? В будние дни в Киеве транспорт забит, а вот в выходные пассажиропоток маленький - даже пробок нет. Так какой смысл ограничивать людей в выходные?
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17.11.2020 10:39 Відповісти
Видимость деятельности.
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17.11.2020 10:43 Відповісти
1. - приучают быдло к послушанию
2. - тренируют карателей к исполнению любых приказов
3. - выявляют и убирают требующих соблюдения закона с одной и с другой стороны
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17.11.2020 10:44 Відповісти
Еще одно чучело нарисовалось
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17.11.2020 10:27 Відповісти
Все эти карантины, штрафы не соответствуют Законам Украины, а являются самодеятельностью недоумков из "95 квартала" и их корешей. Кто сомневается - Стаття 40. Повноваження головного державного санітарного лікаря України. Закон Украины "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"
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17.11.2020 10:34 Відповісти
До сраки цей "карантин вихідного дня". Треба, щоб хворі не катались по всьому місту, щоб пройди тест і флюрографію, а по звонку на горячу лінію пройти цей тест у себе вдома. Але зелені рукожопи можуть тільки красти внаглу, а навіть цього не можуть. Своїми запретами і штрафами зелені тільки налаштовують регіони проти Києва.
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17.11.2020 10:49 Відповісти
Флюорография скорей всего не покажет ничего, даже если более 50% легких повреждено. Это особенность вирусных пневмоний. На рентгене увидит только специалист. Хорошо показывает КТ, но его всем делать не будешь. А по карантину выходного дня с Вами согласен полностью.
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17.11.2020 10:58 Відповісти
Не обов'язково проходити рентген. Є ознаки хвороби, такі, як втрата нюху. А киснева терапія необхідна всім, у кого нестача кисню у крові. Такий аналіз провести дуже легко і швидко. Важливо, щоб все це робилось безкоштовно, бо у людей нема грошей
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17.11.2020 11:03 Відповісти
Немчинов - міністр Кабінету міністрів - це що за посада, Зеля наплодив незрозуміло що, міліонні статки своїм прислужцам на надуманих посадах
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17.11.2020 11:23 Відповісти
но владельца сети строительных магазинов штрафовать не будут. почуйствуйте разницу между одним магазином и их сетью ))
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17.11.2020 11:25 Відповісти
Да кто ты такой, Немчинов, чтобы указывать, что делать местному самоуправлению? Ты просто министр кабинета министров, который даже ни одно министерство не возглавляет! Почитай Положення про свою должность, муфлон!
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17.11.2020 12:03 Відповісти
 
 