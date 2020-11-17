Немчінов про відмову мерів посилювати карантин: Штрафуватимуть, як будь-якого власника будівельного магазину
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В Кабінеті Міністрів України заявили, що мери міст ніяк не впливають на реалізацію постанови, оскільки вона поза їхньою компетенцією. Так в уряді прокоментували відмову міських голів посилювати карантин на вихідних.
Про це міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов розповів в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, мери можуть займатися своїми комунальними установами та закладами.
"Якщо вони будуть видавати розпорядчі документи, що на їхні комунальні установи дія локдауну вихідного дня не поширюється, на них будуть накладатися такі ж штрафи і адмінпротоколи, як на будь-якого власника будівельного магазину", - заявив він.
За словами міністра, Кабмін буде реагувати.
В уряді пояснили посилення карантину в Україні, зокрема запровадження карантину вихідного дня бажанням розірвати ланцюжок захворюваності. За словами Немчінова, завдання - щоб люди перебували з сім'ями, в зв'язку з цим обмеження стосуються всього, крім продуктової групи, аптек тощо.
"Я не знаю, чи буде це пляшкове горлечко, тому що насправді основна мета, яка скомунікована і головним державним санітарним лікарем, і міністром охорони здоров'я - це все-таки не дати людям "спокуси" зайвого переміщення", - заявив Немчінов.
Він зазначив, що за прогнозом РНБО, якби не було посилення карантину, то в грудні в Україні фіксувалося б 20-25 тисяч нових випадків коронавірусу на день.
"Мета - розірвати цей ланцюжок і зменшити хоча б удвічі показники від тих, які є зараз", - вважає він.
Будь ласка, зачекайте...
Или конкретно э.......
поналазили на Украину...
Пример. Тут на цензоре масса прессух Степанова внутри общественных сооружений без маски.
Где хоть один протокол на 170грн. хотя бы?
2. То на них вначала оформили. И именно "вроде" потому как никто нихрена не платил. Да и те протоколы на 17к массово оспаривались, потому как Кабмин по закону не может вводить ограничения прав.
ПОтому потом они (... понятно кто) сделали хитрее. Они внесли изменения в админкодекс. Предусмотрев штраф в 170-255грн. за нарушение любого карантина. А не "законно установленного" (то есть через военное / чрезвычайное положение).
Да и сумма такая что массово оспаривать не будут (170грн ради них в суды... сбор больше).
Так шо на одном только цензоре можно фоточек на Степанова насобирать на где-то десятка полтора таких протоклов минимум. Но ни один из них... так и не был составлен.
Так шо таки да. Демократия... но некоторые более демократичны чем иные.
2. не платили, так как дело еще в суде не рассмотрено. привлекают к ответственности постановлением, а не протоколом.
3. протокол не оспаривается. оспорить можно только постановление.
4. в админкодекс изменений еще никто не вносил. это законопроект. по факту - штраф сейчас по купап от 17 000 грн согласно статье 44-3 купап
2. Там если не ошибаюсь было рассмотрение по Зе и суд признал шо он типа ничего не нарушил. Или все еще неприкосновенен... тут важен факт. Факт: не платили.
3. Он проголосован и опубликован. Но вроде еще не подписан, тут ты прав.
2.у нас даже главу набу привлекли к ответственности за коррупционную админку. так что все может быть, если дадут команду сверху
3.по зе еще не рассматривали. но я уверен что не привлекут. админку очень легко развалить. я выигрываю около 90 % дел по админштрафам.
2. - тренируют карателей к исполнению любых приказов
3. - выявляют и убирают требующих соблюдения закона с одной и с другой стороны