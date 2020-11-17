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Рятувальники ліквідували пожежу в 9-поверховому житловому будинку в Києві. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Події Київські новини

Вночі в багатоповерховому житловому будинку на вул. Ентузіастів у Дніпровському районі Києва сталася пожежа. Жертв і постраждалих немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС.

За даними рятувальників, 17 листопада о 1:31 в оперативно-координаційний центр Головного управління ДСНС України в м.Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Ентузіастів, 3 у Дніпровському районі столиці.

Після прибуття на місце події було встановлено, що в 9-поверховому житловому будинку на 3 поверсі в загальному коридорі сходової клітки горіли автомобільні покришки з поширенням вогню на одну з квартир.

О 2:02 пожежу було локалізовано і о 2:14 ліквідовано.

Рятувальники ліквідували пожежу в 9-поверховому житловому будинку в Києві 01

Під час гасіння пожежі з верхніх поверхів будівлі рятувальниками було врятовано 4 людини, з них 3 дітей. Також через сильне задимлення, пожежники евакуювали 8 осіб на безпечну відстань.

Рятувальники наголосили, що вночі досить низька температура, а рятуючись від пожежі, не всі люди змогли прихопити з собою теплі речі. Тому евакуйованих і врятованих, разом з дітьми, посадили в пожежні автомобілі, щоб люди могли зігрітися. Згодом, коли пожежа була ліквідована і загрози життю людей ніщо не становило, жителям дозволили повернутися в своє житло.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За тиждень вогонь забрав життя майже пів сотні людей, - ДСНС

Рятувальники ліквідували пожежу в 9-поверховому житловому будинку в Києві 02

В результаті пожежі вогнем пошкоджено обшивки дверей всіх квартир на 3 поверсі, закопчені стіни та стеля під'їзду, в одній з квартир пошкоджено меблі, закопчено стіни та стелю коридору.

На місце події було залучено 6 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 25 рятувальників особового складу. Жертв і постраждалих немає.

Рятувальники ліквідували пожежу в 9-поверховому житловому будинку в Києві 03

Причина виникнення пожежі встановлюється правоохоронними органами.

Також читайте: Троє дітей загинуло під час пожежі в приватному будинку на Дніпропетровщині, - ДСНС

Рятувальники ліквідували пожежу в 9-поверховому житловому будинку в Києві 04
Фото: сайт ДСНС

Автор: Анастасія Потіха
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Какой-то рагуль сложил автомобильные покрышки в общем коридоре на лестничной клетке.
На месте его соседей, я бы организовал ему коллективное физическое замечание первой степени.
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17.11.2020 10:31 Відповісти
Там под деверь подперли шинами и подожгли снаружи.
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17.11.2020 11:08 Відповісти
такая резинка от бычка не воспылает...= умышленный поджог - намёк покрышечнику...(((
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17.11.2020 13:40 Відповісти
так ты организатор, .. или исполнитель физ.замечания..??? Рятувальники ліквідували пожежу в 9-поверховому житловому будинку в Києві - Цензор.НЕТ 3082
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17.11.2020 13:41 Відповісти
Как можно там положить покрышки так, что бы огонь зашел в квартиру, там же пролет, где можно хоть что-то вместить(например курящих оленей) находится на пол этажа ниже за лифтом?
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17.11.2020 11:00 Відповісти
Готувався йти до Зелі палити шини і горлати "ні капітуляціі!".
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17.11.2020 15:37 Відповісти
 
 