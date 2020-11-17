Рятувальники ліквідували пожежу в 9-поверховому житловому будинку в Києві. ФОТОрепортаж

Вночі в багатоповерховому житловому будинку на вул. Ентузіастів у Дніпровському районі Києва сталася пожежа. Жертв і постраждалих немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС.

За даними рятувальників, 17 листопада о 1:31 в оперативно-координаційний центр Головного управління ДСНС України в м.Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Ентузіастів, 3 у Дніпровському районі столиці.

Після прибуття на місце події було встановлено, що в 9-поверховому житловому будинку на 3 поверсі в загальному коридорі сходової клітки горіли автомобільні покришки з поширенням вогню на одну з квартир.

О 2:02 пожежу було локалізовано і о 2:14 ліквідовано.

Під час гасіння пожежі з верхніх поверхів будівлі рятувальниками було врятовано 4 людини, з них 3 дітей. Також через сильне задимлення, пожежники евакуювали 8 осіб на безпечну відстань.

Рятувальники наголосили, що вночі досить низька температура, а рятуючись від пожежі, не всі люди змогли прихопити з собою теплі речі. Тому евакуйованих і врятованих, разом з дітьми, посадили в пожежні автомобілі, щоб люди могли зігрітися. Згодом, коли пожежа була ліквідована і загрози життю людей ніщо не становило, жителям дозволили повернутися в своє житло.

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В результаті пожежі вогнем пошкоджено обшивки дверей всіх квартир на 3 поверсі, закопчені стіни та стеля під'їзду, в одній з квартир пошкоджено меблі, закопчено стіни та стелю коридору.

На місце події було залучено 6 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 25 рятувальників особового складу. Жертв і постраждалих немає.

Причина виникнення пожежі встановлюється правоохоронними органами.

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Фото: сайт ДСНС