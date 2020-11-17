За добу в МВС виявили 484 випадки COVID-19, більшість у Києві, Житомирській та Івано-Франківській областях
Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я
Сьогодні, 17 листопада, зафіксовано 484 підтверджені випадки коронавірусної хвороби у працівників МВС.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.
Найбільша кількість хворих - у Житомирській (+28), Івано-Франківській (+27) областях та в Києві (+112).
Від початку пандемії COVID-19 виявили у 18 343 правоохоронців МВС, одужали - 17 379 осіб, померли від коронавірусної хвороби - 54.
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Гундяй Крестовоздвиженский
показати весь коментар17.11.2020 10:34 Відповісти Мені подобається 0
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