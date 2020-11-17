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За добу в МВС виявили 484 випадки COVID-19, більшість у Києві, Житомирській та Івано-Франківській областях

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

За добу в МВС виявили 484 випадки COVID-19, більшість у Києві, Житомирській та Івано-Франківській областях

Сьогодні, 17 листопада, зафіксовано 484 підтверджені випадки коронавірусної хвороби у працівників МВС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Найбільша кількість хворих - у Житомирській (+28), Івано-Франківській (+27) областях та в Києві (+112).

Від початку пандемії COVID-19 виявили у 18 343 правоохоронців МВС, одужали - 17 379 осіб, померли від коронавірусної хвороби - 54.

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Автор: Наталя Джума
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За сутки в МВД выявили 484 случая COVID-19, большинство в Киеве, Житомирской и Ивано-Франковской областях - Цензор.НЕТ 8165
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17.11.2020 10:34 Відповісти
 
 