УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12759 відвідувачів онлайн
Новини Здоров'я Коронавірус і карантин
2 920 15
карантин (16095) медицина (1437) МОЗ (3879) Степанов Максим (2015) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

Пацієнта з коронавірусом можуть лікувати і без наявності декларації із сімейним лікарем, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Пацієнта з коронавірусом можуть лікувати і без наявності декларації із сімейним лікарем, - Степанов

Для лікування коронавірусу пацієнт не зобов'язаний мати декларацію із сімейним лікарем.

Про це під час трансляції заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо у вас немає сімейного лікаря, а ви захворіли на COVID-19, вам зобов'язана амбулаторія надати медичну допомогу. Навіть, якщо у вас немає сімейного лікаря", - зазначив глава МОЗ.

За словами Степанова, декларацію можна підписати і після одужання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні виявлено 11 968 нових випадків COVID-19: померли 159 осіб, 6786 - одужали

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+10
Могут лечить.А могут и не лечить.Второе чаще
показати весь коментар
17.11.2020 10:51
+9
Пациента с коронавирусом могут лечить и без наличия декларации с семейным врачом., - Степанов - Цензор.НЕТ 8971
показати весь коментар
17.11.2020 10:52
+6
Какая "амбулатория"? У зеленых клоунов дела подменяются пустопорожней болиовней. Ни к какой "булатории", без деклараций тебя и не подпустят. Степанов знает, но привычно врет.
показати весь коментар
17.11.2020 10:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Могут лечить.А могут и не лечить.Второе чаще
показати весь коментар
17.11.2020 10:51 Відповісти
Пациента с коронавирусом могут лечить и без наличия декларации с семейным врачом., - Степанов - Цензор.НЕТ 8971
показати весь коментар
17.11.2020 10:52 Відповісти
Могут лечить...а могут и не лечить, что в основном и делают,посылая...заключать ли подальше
показати весь коментар
17.11.2020 10:52 Відповісти
Можуть лікувати, а можуть лічити. Залежить від того, скільки хворий готовий віддати за своє здоров'я.
показати весь коментар
17.11.2020 11:08 Відповісти
Какая "амбулатория"? У зеленых клоунов дела подменяются пустопорожней болиовней. Ни к какой "булатории", без деклараций тебя и не подпустят. Степанов знает, но привычно врет.
показати весь коментар
17.11.2020 10:53 Відповісти
почему сразу врет? Может тупит по привычке))
показати весь коментар
17.11.2020 11:13 Відповісти
Все буде як завжди... скоріше не будуть лікувати, ніж навпаки.
показати весь коментар
17.11.2020 10:54 Відповісти
"Пациента с коронавирусом могут лечить и без наличия декларации с семейным врачом., - Степанов"

Ага, понятно, о каком пациенте идет речь))) В заголовке прям фамилия указана.
показати весь коментар
17.11.2020 10:54 Відповісти
а в переполненной больнице совсем пофиг есть у больного декларация или нет...там мест нет, и лекарств, и концентрата, и медиков, и еще много-много чего нет (а что должно было бы там быть если б не растырили деньги и не тратили их на мнимых больных в Феофании)
показати весь коментар
17.11.2020 10:56 Відповісти
От клас! Угоду з сімейним лікарем уклало відсотків 5 населення. А на решту 95% можна забити і не лікувати від ковіду? Нехай дохнуть? Пацієнта з коронавірусом можуть лікувати і без наявності декларації із сімейним лікарем, - Степанов - Цензор.НЕТ 8084
___________
Не вийшла така "раціоналізація" у зелених мародерів. Мародери зауважили, що це буде занадто навіть для терплячих українців. Можуть не витримати і змести всю цю зелену наволоч нафіг.
показати весь коментар
17.11.2020 10:59 Відповісти
Ліків від ковід не існує,яке лікування блазЕнь?
показати весь коментар
17.11.2020 11:06 Відповісти
Лекарства от самого вируса действительно нет, но это не значит, что лечить совсем не нужно. Да легким пациентам нужно просто сидеть дома. Есть анализ, который показывает уровень D-димера. Если он сильно повышен (даже при отсутствии серьезной пневмонии), то осложнения больному обеспечены. И там уже без антикоагулянтов не обойдешься. Иначе ОРДС, инфаркт, инсульт и т.п.
показати весь коментар
17.11.2020 11:36 Відповісти
Що значить можуть??? Зобов'язані!!!
показати весь коментар
17.11.2020 11:14 Відповісти
огласите пста прайслист и такого вот лечения.
показати весь коментар
17.11.2020 11:22 Відповісти
Жаль, что нету покойного Чумака с его банками, одна надежда на Бульварные пирамидки....
и живительные слова говорящей головы с тиливизора Пацієнта з коронавірусом можуть лікувати і без наявності декларації із сімейним лікарем, - Степанов - Цензор.НЕТ 7649 Пацієнта з коронавірусом можуть лікувати і без наявності декларації із сімейним лікарем, - Степанов - Цензор.НЕТ 7649 Пацієнта з коронавірусом можуть лікувати і без наявності декларації із сімейним лікарем, - Степанов - Цензор.НЕТ 7649
показати весь коментар
17.11.2020 12:09 Відповісти
 
 