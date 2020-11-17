Пацієнта з коронавірусом можуть лікувати і без наявності декларації із сімейним лікарем, - Степанов
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Для лікування коронавірусу пацієнт не зобов'язаний мати декларацію із сімейним лікарем.
Про це під час трансляції заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
"Якщо у вас немає сімейного лікаря, а ви захворіли на COVID-19, вам зобов'язана амбулаторія надати медичну допомогу. Навіть, якщо у вас немає сімейного лікаря", - зазначив глава МОЗ.
За словами Степанова, декларацію можна підписати і після одужання.
Топ коментарі
+10 Serhii 3ed11e2e
показати весь коментар17.11.2020 10:51
+9 Гундяй Крестовоздвиженский
показати весь коментар17.11.2020 10:52
+6 vismavista
показати весь коментар17.11.2020 10:53
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Ага, понятно, о каком пациенте идет речь))) В заголовке прям фамилия указана.
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Не вийшла така "раціоналізація" у зелених мародерів. Мародери зауважили, що це буде занадто навіть для терплячих українців. Можуть не витримати і змести всю цю зелену наволоч нафіг.
и живительные слова говорящей головы с тиливизора