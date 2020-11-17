У ЗСУ зафіксовано 24-й летальний випадок від коронавірусу, за добу виявили 129 інфікованих, - Командування Медсил

Станом на 10.00 17 листопада в Збройних Силах України на коронавірусі хворіє 2 401 особа.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Командування Медсил, інформує Цензор.НЕТ.

Всього за час пандемії вилікувалися 5 614 осіб.

На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 368 осіб. Кількість військовослужбовців, в яких закінчується ізоляція в найближчі три доби - 158 осіб.

На жаль, в Збройних Силах України зафіксовано 24-й летальний випадок, викликаний захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

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Військовослужбовець ЗС України захворів 14.10.2020, лікувався самостійно, за допомогою звернувся 19.10.2020 року, та в подальшому був госпіталізований у Військово-медичний клінічний центр Північного регіону з діагнозом: коронавірусна хвороба COVID-19, позалікарняна правобічна пневмонія.

17.11.2020 року стан здоров'я пацієнта різко погіршився, почалася інтенсивна терапія, яка, на жаль, не дала позитивного результату. Військовослужбовець ЗС України за наявною інформацією мав хронічні супутні захворювання.

Упродовж минулої доби зареєстровано 129 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

З них в установи охорони здоров'я госпіталізовані 22 людини.

Вдома під наглядом медичної служби перебуває 107 осіб.

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