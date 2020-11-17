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Янукович (10406) ДБР (2551) Соколов Олександр (32)

Без змін до КПК заочне засудження не має перспектив, - заступник директора ДБР Соколов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Без змін до КПК заочне засудження не має перспектив, - заступник директора ДБР Соколов

Заступник директора Державного бюро розслідувань Олександр Соколов заявив, що в Україні правова проблема застосування спецрозслідування не нова, а численні суперечності, неузгодженість і неоднозначне тлумачення призвели до того, що останнім часом його застосування обмежене.

Про це він повідомив Цензор.НЕТ, пояснюючи, чому суд апеляційної інстанції скасував рішення про застосування заочної процедури щодо президента-втікача Віктора Януковича.

"Це та проблема, про яку говорили ще Горбатюк і Луценко в 2017 році, яку обговорювали, розробляли законопроєкти, але так і не внесли зміни в КПК. Її суть зводиться до того, що для оголошення в розшук достатньо винесення постанови про оголошення в міжнародний розшук або обов'язковим є перебування в базі розшуку Інтерполу. І на цей рахунок різні підходи і відповідно висновки. Печерський суд, який розглядав клопотання прокурора про "заочку", зайняв позицію, що для перебування в розшуку достатньо оголошення в розшук Януковича постановою. Апеляційний суд обрав іншу позицію, вважаючи, що для застосування заочної процедури самої постанови слідчого або прокурора про оголошення в розшук мало, а має відповідна інформація міститися в базі Інтерполу про його розшук", - зазначає Соколов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Апеляційний суд скасував заочний арешт Януковича

За його словами, ці правові проблеми відомі з 2017 року і неодноразово в парламент вносилися законопроєкти, спрямовані на усунення суперечностей.

"У лютому-березні цього року Офісом Генерального прокурора і ДБР розроблявся законопроєкт з урахуванням уже напрацьованої практики і вивчених проблемних питань. Після його вивчення і обговорення зі слідчими, прокурорами та вченими він був направлений з проханням підтримати всім керівникам фракцій ВРУ, взяли участь у його обговоренні в комітеті Парламенту. Але досі законопроєкт ні наш, ні альтернативний не ухвалено. Хоча про його важливість говорити не доводиться. І реально вирішити проблему заочного розгляду можливо лише законотворчим шляхом, внісши зміни до КПК", - резюмує заступник директора ДБР.

Автор: Наталя Джума
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Не знають, що ще придумати... Якщо треба вносити зміни в КПК, то вносьте. Хоча хто там ті закони писати буде - тамада та фотограф?
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17.11.2020 11:28 Відповісти
В УПК надо не "изменения вносить", а создавать его с нуля. Т.к. наш УПК это фэйслифтинг УПК СССР образца 1960 г. И да, ты абсолютно прав - профессионалов нет! Т.к. по определению не может быть профессиональных юристов и правоведов с стране, где никогда не было законов и права! Одни "решалы" кругом. Но "господин" Соколов не видит этого. Его, видите ли, волнует проблема "спецрасследования". А ведь это не мелкая сошка, это целый ЗАМДИРЕКТОРА ГБР! Ну и чего можно ждать от ГБР с такими кадрами ...
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17.11.2020 11:39 Відповісти
Доцільнише повернутися до старого УПК і вже до нього вносити зміни. Новий УПК це суцільна маячня, книжка для боротьби зі злочинністю для країни, де останього злочинця бачили років 25 тому. Слідчий повинен розслідувати злочини та самостійно приймати більшість рішень, а не ходити по судах і доводити, що йому більше треба чим слідчому суді. Оперативну роботи потрібно передати оперативним працівникам, провадження по всіх заявах без перевірки повинні бути скасовані, як і таємні слідчи дії. Таємно - це оперативно-розшукові заходи. Ні, бізнес цим УПК давити можна, а ось грабіжника, злодія, вбивцю, проблематично. І треба памятати авторів цього великого імпотентного видання.
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17.11.2020 12:40 Відповісти
Вносить изменения в старый УПК, это как из Жигулей пытаться Мерседес сделать. Его даже за основу брать нельзя, т.к. он абсолютно не соответствует, а в некоторых статьях прямо противоречит Конституции Украины. Тут, как говорится: или крестик снимите или трусы оденьте.

Технических моментов (типа полномочий следователя) очень много. Но прежде чем давать широкие и самостоятельные полномочия (тем более на законодательном уровне) неплохо было бы "навести резкость" на профессионализм и честность этих самых следователей.
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17.11.2020 13:00 Відповісти
Так мерседес твій без двигуна і колес. Старий УПК 50 років до ума доводили. Де він не відповідав Конституції? Чи в Конституції передбачено вести слідство рік відносно особи, а вона навідь про це не знає? Чи там щось сказано про слідчих? Володя, а ти був слідчим? Напевно ні.
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17.11.2020 17:11 Відповісти
Проблема внесення змін до КПК не нова, але підняте таке собі коротеньке питання цілим заступником керівника ДБР тому також підтвердження. Дуже влучно відзначив попередній дописувач Владімір Т, що проблема значно глибша, потрібно розробити і прийняти новий кримінальний процесуальний кодекс, бо існуючий ( в ред.2012 року) виданий українському суспільству владною командою часів Януковича, розроблений під керівництвом великих стратегів-юристів-теоретиків адвокатського спрямування Андрієм Портновим, Олегом Татаровим і їх команди - це симбіоз виривання з контексту нормативних актів різних систем права, втілених в українське законодавство, де поєднали непоєднувані речі, а ще вліпили ряд лобістських адвокатських та судових норм. Із-за цього уже 8-й рік проблем на різних етапах досудового слідства, судового розгляду , а також цілої системи правосуддя. Це виглядає для пересічного українця наступним чином: до голови і тулуба теляти долучили голову крокодила, звідти мекає, звідти відкриває величезні зуби, а толку немає. Скільки вже бідкався Горбатюк з цілим відділом спецрозслідування, скільки вносили правок по строках, а воно далі вилізають проблеми. Не можна було поєднувати різні системи права, вводити слідчого суддю і передавати функції суду, коли суд не веде досудове слідство, де зовсім інша система права. Такі проекти варто називати правовою диверсією проти держави, а тих "світил" науки, які один одному присвоювали вчені ступені на захистах дисертацій, їх позбавити, а разом з тим і звань "заслужених", бо окремі їх отримали від Януковича, коли лунали постріли на Майдані і гинули українці. Але цього не потрібно було ні владі Порошенка, ні теперішній Зе-команді, бо вони дуже далекі від юриспруденції як і самі названі 2 "гіганти" від науки.
А коли немає розуму розробити системні напрацювання та подати тій же зеленій команді на затвердження, то нема чого нарікати. Колись, мабуть, сам народ вирішить за них, бо без належної системи права і правосуддя біда може чекати будь-кого.
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17.11.2020 12:47 Відповісти
Соколов- кореш/ родственничек бенядиктовой? Который по беспределу, ой указке гундосого,работает и с его брали музей штурмом ? Прикольно . Нагадил теперь оправдаться пытается
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17.11.2020 12:49 Відповісти
почитайте наступне - "Заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Соколов заявил, что в Украине правовая проблема применения спецрасследования не нова, а многочисленные противоречия, несогласованность и неоднозначное толкование привело к тому, что в последнее время его применение ограничено."
шо означає, поки суспільство жує соплі які їм постійно підсовують олігархи-виродки руками своїх холуїв у владі і руками карманних висококваліфікованих юристів, підконтрольні тим же виродкам-олігархам смердючі судді "работають". Вже відвоювали абсолютну безкарність для своїх хазяїв, і завершують гарантовану безкарність для себе, безкарність холуїв на черзі.
а все це разом свідчить про нездатність українців дати собі раду, тобто побудувати правову функціональну державу.
так було завжди в минулому так є і сьогодні, тільки раніше про це писав Шевченко і багато інших світлих голів а сьогодні про це навіть нікому говорити. усіх тих "говорунів" на телеканалах до уваги брати смішно через їх недалекість а частіше банальну тупість.
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17.11.2020 15:22 Відповісти
 
 