Без змін до КПК заочне засудження не має перспектив, - заступник директора ДБР Соколов

Заступник директора Державного бюро розслідувань Олександр Соколов заявив, що в Україні правова проблема застосування спецрозслідування не нова, а численні суперечності, неузгодженість і неоднозначне тлумачення призвели до того, що останнім часом його застосування обмежене.

Про це він повідомив Цензор.НЕТ, пояснюючи, чому суд апеляційної інстанції скасував рішення про застосування заочної процедури щодо президента-втікача Віктора Януковича.

"Це та проблема, про яку говорили ще Горбатюк і Луценко в 2017 році, яку обговорювали, розробляли законопроєкти, але так і не внесли зміни в КПК. Її суть зводиться до того, що для оголошення в розшук достатньо винесення постанови про оголошення в міжнародний розшук або обов'язковим є перебування в базі розшуку Інтерполу. І на цей рахунок різні підходи і відповідно висновки. Печерський суд, який розглядав клопотання прокурора про "заочку", зайняв позицію, що для перебування в розшуку достатньо оголошення в розшук Януковича постановою. Апеляційний суд обрав іншу позицію, вважаючи, що для застосування заочної процедури самої постанови слідчого або прокурора про оголошення в розшук мало, а має відповідна інформація міститися в базі Інтерполу про його розшук", - зазначає Соколов.

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За його словами, ці правові проблеми відомі з 2017 року і неодноразово в парламент вносилися законопроєкти, спрямовані на усунення суперечностей.

"У лютому-березні цього року Офісом Генерального прокурора і ДБР розроблявся законопроєкт з урахуванням уже напрацьованої практики і вивчених проблемних питань. Після його вивчення і обговорення зі слідчими, прокурорами та вченими він був направлений з проханням підтримати всім керівникам фракцій ВРУ, взяли участь у його обговоренні в комітеті Парламенту. Але досі законопроєкт ні наш, ні альтернативний не ухвалено. Хоча про його важливість говорити не доводиться. І реально вирішити проблему заочного розгляду можливо лише законотворчим шляхом, внісши зміни до КПК", - резюмує заступник директора ДБР.