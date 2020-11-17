Якщо карантин вихідного дня не покаже результат, то будемо готуватися до жорсткіших обмежень, - Шмигаль
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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що якщо в найближчі кілька тижнів "карантин вихідного дня" не покаже перші результати, уряд почне готуватися до жорсткіших карантинних обмежень.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив з трибуни Верховної Ради у вівторок.
"Основне завдання "карантину вихідного дня" - це зробити так, щоб ми вийшли на плато за кількістю хворих, зафіксували на рівні не більше 12-15 тисяч випадків на день. За найближчі два тижні ми повинні побачити його перші результати за умови дотримання всіх протиепідеміологічних правил. Якщо цього не станеться, то ми почнемо готуватися до жорсткіших карантинних обмежень, нам доведеться це робити", - сказав Шмигаль.
Прем'єр підкреслив, що кожен день виконання карантину відтягує вжиття більш жорстких заходів.
Серед іншого, Шмигаль зазначив, що на цей момент немає необхідності розгортання мобільних госпіталів, але підготовка до такої можливості вже проводиться.
Пізніше в телеграм-каналі, прем'єр написав, що основне завдання карантину вихідного дня зробити так, щоб вийти на плато за кількістю хворих, тобто зафіксувати його на цифрах не більше 11-12 тисяч випадків в день, а не 12-15 тис. випадків , як він заявив з трибуни парламенту.
Будь ласка, зачекайте...
Какое нах.. "плато"?! Фактически уже накоплена "критическая масса" заболевших - они есть и никуда не денутся. Даже если рост затормозиться и будет стабильные 12-15 тысяч случаев в день (как мечтает Шмыгаль), отменят карантин и рост продолжится, на следующий день будет 13 тыс....и т.д. Логики - НОЛЬ!!!
Если ничего феноменального не случится, то следующим президентом опять будет потрох. Даю 100% гарантию опять его засирать тут начнёте.
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СРЕДА, 13 МАЯ 2020, 10:53
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та критичні випадки21184
У них есть медицина . Делай выводы .