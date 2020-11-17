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Якщо карантин вихідного дня не покаже результат, то будемо готуватися до жорсткіших обмежень, - Шмигаль

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Якщо карантин вихідного дня не покаже результат, то будемо готуватися до жорсткіших обмежень, - Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що якщо в найближчі кілька тижнів "карантин вихідного дня" не покаже перші результати, уряд почне готуватися до жорсткіших карантинних обмежень.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив з трибуни Верховної Ради у вівторок.

"Основне завдання "карантину вихідного дня" - це зробити так, щоб ми вийшли на плато за кількістю хворих, зафіксували на рівні не більше 12-15 тисяч випадків на день. За найближчі два тижні ми повинні побачити його перші результати за умови дотримання всіх протиепідеміологічних правил. Якщо цього не станеться, то ми почнемо готуватися до жорсткіших карантинних обмежень, нам доведеться це робити", - сказав Шмигаль.

Прем'єр підкреслив, що кожен день виконання карантину відтягує вжиття більш жорстких заходів.

Серед іншого, Шмигаль зазначив, що на цей момент немає необхідності розгортання мобільних госпіталів, але підготовка до такої можливості вже проводиться.

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Пізніше в телеграм-каналі, прем'єр написав, що основне завдання карантину вихідного дня зробити так, щоб вийти на плато за кількістю хворих, тобто зафіксувати його на цифрах не більше 11-12 тисяч випадків в день, а не 12-15 тис. випадків , як він заявив з трибуни парламенту.

Якщо карантин вихідного дня не покаже результат, то будемо готуватися до жорсткіших обмежень, - Шмигаль 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+10
Значит, мужа венедиктовой сейчас снова жестко уволят из киберполиции с компенсацией уже в 1,5 млн грн.
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17.11.2020 11:20
+5
Я обожаю эту страну и её жителей. Вы сделали сами себя. На все 73% жрите. Хоть посмеемся
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17.11.2020 11:21
+5
Если карантин выходного дня не покажет результат, то будем готовиться к более жестким ограничениям, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8122
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17.11.2020 11:26
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Идиот
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17.11.2020 11:18 Відповісти
Феерический идиот! Впрочем как и все в зе-команде (там наверное особый конкурс был, кто лучше чего нибудь сморозит).
Какое нах.. "плато"?! Фактически уже накоплена "критическая масса" заболевших - они есть и никуда не денутся. Даже если рост затормозиться и будет стабильные 12-15 тысяч случаев в день (как мечтает Шмыгаль), отменят карантин и рост продолжится, на следующий день будет 13 тыс....и т.д. Логики - НОЛЬ!!!
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17.11.2020 12:00 Відповісти
Полностью согласен
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17.11.2020 17:30 Відповісти
"деня, ты пока готовься, а не покажет результат будет"
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17.11.2020 11:20 Відповісти
Значит, мужа венедиктовой сейчас снова жестко уволят из киберполиции с компенсацией уже в 1,5 млн грн.
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17.11.2020 11:20 Відповісти
Якщо карантин вихідного дня не покаже результат, то будемо готуватися до жорсткіших обмежень, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8151
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17.11.2020 11:33 Відповісти
Я обожаю эту страну и её жителей. Вы сделали сами себя. На все 73% жрите. Хоть посмеемся
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17.11.2020 11:21 Відповісти
Если карантин выходного дня не покажет результат, то будем готовиться к более жестким ограничениям, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8122
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17.11.2020 11:26 Відповісти
Если карантин выходного дня не покажет результат, то будем готовиться к более жестким ограничениям, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7171
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17.11.2020 11:28 Відповісти
На этом сайте никто не голосовал за зе. Полтора года назад в каждом втором комментарии засирали потроха. Вам не угодит товарищи.
Если ничего феноменального не случится, то следующим президентом опять будет потрох. Даю 100% гарантию опять его засирать тут начнёте.
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17.11.2020 11:28 Відповісти
А ему низзя уже. Так что жрать г-вно будем долго.
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17.11.2020 11:52 Відповісти
Шмигалю вчора надрали сраку. Если карантин выходного дня не покажет результат, то будем готовиться к более жестким ограничениям, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3381
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17.11.2020 11:24 Відповісти
От же потрох! Ввів карантин наобум.
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17.11.2020 11:25 Відповісти
это он типа вирусу угрожает?
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17.11.2020 11:27 Відповісти
а может просто вас всех в отставку?
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17.11.2020 11:27 Відповісти
Этот дебил шо называется министром здравоохранения когда-нибудь прочитает свои функциональные обязанности и перестанет выступать в роли огородного пугала каждое утро Якщо карантин вихідного дня не покаже результат, то будемо готуватися до жорсткіших обмежень, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7185
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17.11.2020 11:37 Відповісти
когда руководящую должность занимает дегенерат - всегда решения будут дегенеративные и вредоносные... вы долокдаунитесь что вас нах похоронят там-же в парке возле качели
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17.11.2020 11:41 Відповісти
5 мая, 10:19

Пик эпидемии коронавируса в Украине завершится 8−9 мая Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что пик эпидемии коронавируса в Украине завершится 8−9 мая.
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17.11.2020 11:44 Відповісти
Шмыгаль: Мы достигаем плато и пика эпидемии, о котором говорили

СРЕДА, 13 МАЯ 2020, 10:53
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17.11.2020 11:45 Відповісти
Как можно верить этому брехуну?
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17.11.2020 11:46 Відповісти
Поверишь , с кислородной маской на морде . Один мой партнёр тоже так не верил этому брехуну . Вся его семья и родня болеет .
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17.11.2020 12:00 Відповісти
то, что вирус есть и опасен я как раз верю. я не верю словам и обещаниям премьера, который говорил про окончание пика еще в мае. просто эти люди неспособны управлять страной, они просто чешут языками, а мы теряем время.
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17.11.2020 12:06 Відповісти
Мы движемся по оптимистическому прогнозу развития эпидемии в Украине - Шмыгаль



13:36, 04.05.2020
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17.11.2020 11:48 Відповісти
Карантин выходного дня не покажет результат. Он не состоялся . Нашим "бессмертным" баранам надо бесплатно организовать экскурсии в отделения больниц , где лечат больных короновирусом .
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17.11.2020 11:57 Відповісти
Envoy А що є ліки? Чим лічать? Чи може в країні є медицина?
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17.11.2020 12:11 Відповісти
Поточна статистика по коронавірусу на 17.11.2020
(США) Всього інфі­ковано11538280
Смер­тельні випадки2526522,2% Виду­жали701936460,8% Наразі хворіють426626437,0% з них серйозні
та критичні випадки21184

У них есть медицина . Делай выводы .
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17.11.2020 12:14 Відповісти
Envoy У Раїси Горбачової були гроші та закордонна медицина.Роби виводи.
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17.11.2020 12:21 Відповісти
У Шмыгаля работа ссать людям в глаза.
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17.11.2020 12:29 Відповісти
Другими словами: Я каждый день буду трахаться с кем попало, но, чтобы не заразиться СПИДом, в воскресенье буду одевать презерватив
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17.11.2020 12:55 Відповісти
что значит "если не покажет"? Ты же 5 минут назад рассказывал, что "это снизит кол-во заражений в 3 раза"
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17.11.2020 13:10 Відповісти
 
 