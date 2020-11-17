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"Слуга народу" Гетманцев про скасування карантину вихідного дня: "Не думаю, що Верховна Рада має ухвалювати такі рішення"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Народний депутат "Слуги народу" Данило Гетманцев вважає, що парламент не має повноважень скасовувати карантин вихідного дня.

Про це він сказав у коментарі журналістам, передає Цензор.НЕТ.

"Я не думаю, що Верховна Рада має ухвалювати таке рішення. Де Верховна Рада, а де Кабінет Міністрів. Ми не повинні собою підміняти виконавчу владу", - сказав Гетманцев.

Нардеп зазначив, що відповідальність за стан здоров'я в країні несе уряд.

"Вважаю, що кожен повинен виконувати свою роботу. Якщо Кабінет Міністрів ухвалив таке рішення - це його відповідальність, він її понесе, якщо це було помилкове рішення. Ні - якщо правильне. Поки у статистиці ми, на жаль, не бачимо зменшення. Можливо, через тиждень побачимо", - сказав Гетманцев.

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Він зазначив, що не підтримуватиме постанову ВР про скасування карантину вихідного дня.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+2
у нас клоун керує державою незважаючи на конституцію. гарантом якої він сам являється, а ви тут про інші гілки влади...яке їхало-таке здибало. їжте!
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17.11.2020 11:46
+2
"Клоун - гарант Конституции" звучит уже смешно! Можно использовать как аналог фразы "пчелы против меда"
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17.11.2020 12:29
+1
Пардоньте, а какую ответственность несет КабМин, кроме наполнению кормушек зажравшейся Верховной Рады?
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17.11.2020 12:12
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у нас клоун керує державою незважаючи на конституцію. гарантом якої він сам являється, а ви тут про інші гілки влади...яке їхало-таке здибало. їжте!
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17.11.2020 11:46 Відповісти
"Клоун - гарант Конституции" звучит уже смешно! Можно использовать как аналог фразы "пчелы против меда"
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17.11.2020 12:29 Відповісти
То, что вы не думаете - это давно уже не новость. Вся ********** власть думать не приучена. Сообщите что-нибудь, чего мы не знаем.
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17.11.2020 11:51 Відповісти
Этот очкастый имбицил тупо выполняет волю крупных торговый сетей.
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17.11.2020 12:03 Відповісти
Придурок сколько тебе олигархи бабла подкинули за твой высер.
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17.11.2020 12:06 Відповісти
Пардоньте, а какую ответственность несет КабМин, кроме наполнению кормушек зажравшейся Верховной Рады?
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17.11.2020 12:12 Відповісти
Гетманцев, открою тебе, дебилу, небольшой секрет. Она потому и назьівается "исполнительная", что вьіполняет то что ей предпишет власть законодательная. Т.е. тот орган в которьій тьі, чмо, по недоразумению попало.
А что до ответственности... Может тьі, гуано, еще расскажешь что по средам час правительства в ВР не нужен?
Тьі, даун, будешь нести точно такую же ответственность, чмошник
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17.11.2020 12:13 Відповісти
"Я не думаю,.." - далі можеш не продовжувати.
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17.11.2020 12:16 Відповісти
Эй вы !! Козлы с депутатским мандатами!! Вы скажите ЛУЧШЕ , КТО ПЕРВЫМ сядет в тюрьму??? Пустословы и брехуны, Гетманцев или шмаргаль или министр Степанов или Ляшко!?? Кто вам позволил рисковать жизнями миллионов людей и детей Украины, заради наживы каких- то базарных барыг и спекулянтов или рыночных перекупщиков или ресторанных воришек??? Трандеть все мастера!! А за решётку Кто первый???
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17.11.2020 12:42 Відповісти
Не думаю, что такие тупые совки, как ты, имеют право размножаться,
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17.11.2020 12:59 Відповісти
а этот дебил ещё и думать умеет???
Гетьманцева срочно в отставку либо импичмент зеленскому и перезагрузка всей власти!
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17.11.2020 13:37 Відповісти
"Слуга народу" Гетманцев про скасування карантину вихідного дня: "Не думаю, що Верховна Рада має ухвалювати такі рішення" - Цензор.НЕТ 3149 "Слуга народу" Гетманцев про скасування карантину вихідного дня: "Не думаю, що Верховна Рада має ухвалювати такі рішення" - Цензор.НЕТ 3149 "Слуга народу" Гетманцев про скасування карантину вихідного дня: "Не думаю, що Верховна Рада має ухвалювати такі рішення" - Цензор.НЕТ 3149
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17.11.2020 13:56 Відповісти
"Європейська солідарність" ініціює питання звільнення Данила Гетманцева з посади голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.
"Ми ініціювали питання про відставку так званого голови комітету Гетманцева, який знищив податкову систему України. Верховна Рада має невідкладно проголосувати продовження пільгового оподаткування фізичних осіб-підприємців", - написав п'ятий президент України, народний депутат Петро Порошенко (фракція "Європейська солідарність") у Twitter у вівторок.
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17.11.2020 14:26 Відповісти
 
 