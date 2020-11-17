"Слуга народу" Гетманцев про скасування карантину вихідного дня: "Не думаю, що Верховна Рада має ухвалювати такі рішення"
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Народний депутат "Слуги народу" Данило Гетманцев вважає, що парламент не має повноважень скасовувати карантин вихідного дня.
Про це він сказав у коментарі журналістам, передає Цензор.НЕТ.
"Я не думаю, що Верховна Рада має ухвалювати таке рішення. Де Верховна Рада, а де Кабінет Міністрів. Ми не повинні собою підміняти виконавчу владу", - сказав Гетманцев.
Нардеп зазначив, що відповідальність за стан здоров'я в країні несе уряд.
"Вважаю, що кожен повинен виконувати свою роботу. Якщо Кабінет Міністрів ухвалив таке рішення - це його відповідальність, він її понесе, якщо це було помилкове рішення. Ні - якщо правильне. Поки у статистиці ми, на жаль, не бачимо зменшення. Можливо, через тиждень побачимо", - сказав Гетманцев.
Він зазначив, що не підтримуватиме постанову ВР про скасування карантину вихідного дня.
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А что до ответственности... Может тьі, гуано, еще расскажешь что по средам час правительства в ВР не нужен?
Тьі, даун, будешь нести точно такую же ответственность, чмошник
Гетьманцева срочно в отставку либо импичмент зеленскому и перезагрузка всей власти!
"Ми ініціювали питання про відставку так званого голови комітету Гетманцева, який знищив податкову систему України. Верховна Рада має невідкладно проголосувати продовження пільгового оподаткування фізичних осіб-підприємців", - написав п'ятий президент України, народний депутат Петро Порошенко (фракція "Європейська солідарність") у Twitter у вівторок.