Шмигаль про досягнення в боротьбі з COVID-19 за 6 місяців: 59 нових ПЛР-станцій, 50 тис. тестів на добу і 4-кратне збільшення ліжок
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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів з трибуни Верховної Ради про підготовку медичної системи для боротьби з коронавірусом за останні пів року.
Про це йдеться в Telegram-каналі Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.
"На початку пандемії в Україні була лише одна автоматична станція пробпідготовки для екстракції РНК. Тобто одна станція, щоб робити ПЛР-тести й фактично відсутній персонал. Зараз таких станцій вже близько 60 і буде 68 до кінця року", - зазначив прем'єр.
Він підкреслив, що робота з підвищення спроможності нашої медичної системи ведеться щодня:
"Кількість ПЛР-тестів. У середині квітня, тобто рівно 7 місяців тому кількість ПЛР-тестів була 3,5 тисячі в день. Зараз ми виходимо на рівень 50 тисяч у день. До кінця року поставлене завдання профільному міністерству — вийти на 75 тисяч в день. ІФА-тестів у квітні робили нуль. Зараз 20-30 тисяч щодня.
Фактично з нуля була відновлена робота державних лабораторій. Загалом лабораторії за цей час профінансовано на 1 млрд грн. Для їх працівників встановлені додаткові виплати.
На початку пандемії в Україні були готовими для приймання хворих всього 12,5 тисяч ліжок. Наразі їх кількість — 54 тисячі. І щотижня Уряд додає від 2 до 4 тисяч нових ліжок. Наразі ми не бачимо необхідності розгортати мобільні госпіталі, проте така підготовка ведеться", - розповів Шмигаль.
Він також повідомив про ситуацію з апаратами ШВЛ.
"Зараз у нас їх задіяно приблизно 700. При цьому в лікарнях розміщено майже 5 тисяч апаратів. Тобто завантаження по ШВЛ нижче 20% по країні.
Головне завдання зараз — це забезпечення киснем. Фактично 1,5 млрд грн Уряд виділив на ці потреби. Максимально спрощена вся сертифікація. Щодня ми говоримо з виробниками кисню, систем підведення, постачальниками концентраторів для того, аби ефективно скоординувати весь процес та логістику", - зазначив Шмигаль.
Будь ласка, зачекайте...
Выбираются в зависимости от течения болезни. А ремдесивир (который совсем не нужен пациентам, попавшим в больницу), если Вы не в курсе, стоит около 2.5 тыс. у.е. за курс. Правда мы вроде как индийский дженерик купили (но не факт) - он раз в десять должен быть дешевле.
делается всего достаточно много, но как оценить можно сделать еще больше или нет ?
(народу всегда всего мало - на это внимания обращать не стоит)
А у меня есть другой пример. Из палаты на двух человек сделали палату на 4-х с одним концентратором. Это уже много или еще мало?
а медики и оборудование к этим "койкам"... откуда добавляются???
все красиво в отчетах для зелебобиков и в материальном списании миллионов под эти "койки"...
никому не нужно такое количество ПЦР тестов в общем случае
а то что бюджетные средства используются не рационально - то тут я с Вами соглашусь
З.Ы. каким образом ваши поучения "...носите маску в общественных места.. " связано с "достижениями" Чмыгаля и обсуждаемой темой...
По-друге - Ви трошки прискіпливіше подивіться як цю проблему вирішують цивілізовані країни (при локдауні - від підтримання роботодавців та працівників за рахунок держави та виплати за рахунок держави кожній фізичній особі коштів для прожиття, до замороження комунальних орендних та ін. платежів; без локдауна - кожний слідкує за своїм здоров'ям самостійно, економіка працює далі).
По-третє - замість Віслюкових доріг, ці кошти мали піти на безплатне лікування хворих на ковід, безплатні тести та підтримку бізнесу.
Ще є величезна маса по-четверте, по-п'яте і т.д., але основне - в нас не влада, а зборище дилетантів, яких інтересують тільки "бурные аплодисменты" і рейтинги.
При населении в 30-40 миллионов - это всего навсего один тест почти на 1000 человек.... То есть 0,1%. УРА товарищи!