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Необхідності розгортати мобільні госпіталі поки немає. Зараз головна проблема - це забезпечення киснем, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Необхідності розгортати мобільні госпіталі поки немає. Зараз головна проблема - це забезпечення киснем, - Шмигаль

Глава Кабінету Міністрів Денис Шмигаль заявив, що в уряді зараз не бачать необхідності розгортати мобільні госпіталі. Однак підготовка до їх розгортання ведеться.

Про це він сказав у ході звіту у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"На початку пандемії в Україні були готові для прийому хворих всього 12,5 тисяч ліжок. Зараз їх кількість - 54 тисячі. І кожного тижня уряд додає від 2 до 4 тисяч нових ліжок. Поки ми не бачимо необхідності розгортати мобільні госпіталі, проте така підготовка ведеться", - зазначив прем'єр-міністр.

За словами Шмигаля, зараз в Україні задіяні близько 700 апаратів штучної вентиляції легень. У лікарнях розміщені майже 5 тисяч таких апаратів.

"Головне завдання зараз - це забезпечення киснем. Фактично 1,5 млрд грн уряд виділив на ці цілі. Максимально спрощена вся сертифікація. Щодня ми говоримо з виробниками кисню, систем підводки, постачальниками концентраторів для того, щоб ефективно скоординувати весь процес і логістику", - додав глава Кабміну.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+11
В зеленом стаде нет согласования даже между собой...
Один зеленый баран уже разворачивает мобильные больницы...второй такой же баран говорит что они не нужны..
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17.11.2020 11:49
+7
Да ты шо!? Таки кислородом?! Необходимости разворачивать мобильные госпитали пока нет. Сейчас главная проблема - это обеспечение кислородом, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 921
Девять месяцев обеспечивали кроворожским ЗЕленого окраса асфальтом по завышенным ценам, а теперь внезапно кислородом?!
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17.11.2020 11:54
+4
у них коек то не хватает, то они не загружены...
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17.11.2020 11:55
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Необходимости разворачивать мобильные госпитали пока нет. Сейчас главная проблема - это обеспечение кислородом, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1275
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17.11.2020 11:47 Відповісти
тормоза
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17.11.2020 11:48 Відповісти
В зеленом стаде нет согласования даже между собой...
Один зеленый баран уже разворачивает мобильные больницы...второй такой же баран говорит что они не нужны..
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17.11.2020 11:49 Відповісти
у них коек то не хватает, то они не загружены...
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17.11.2020 11:55 Відповісти
И это пугает, все страны ищут методы лечения и вакцину, а у нас проблема кислород.
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17.11.2020 11:59 Відповісти
так а деньги нахрен туда загнали?Или ты ***** на кабмине не был?
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17.11.2020 11:51 Відповісти
щас закупят сотни тонн марганцовки и гектолитры глицерина, для каждой отдельной кислородной станции в отдельно взятой больнице )) самый простой путь - натуральное хозяйство, сам производишь - сам потребляешь )))
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17.11.2020 11:53 Відповісти
Да ты шо!? Таки кислородом?! Необходимости разворачивать мобильные госпитали пока нет. Сейчас главная проблема - это обеспечение кислородом, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 921
Девять месяцев обеспечивали кроворожским ЗЕленого окраса асфальтом по завышенным ценам, а теперь внезапно кислородом?!
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17.11.2020 11:54 Відповісти
Так а почему летом, когда больницы были пустые, не протянули кислородные магистрали?Почему не оборудовали опорные больницы кислородными установками, как это реализовано везде на Западе, чтобы не возить кислород в баллонах? Деньги были, время было. Коек ты больше сделал? В палаты на одного по четыре поставил? Просто офигенное достижение! Вот только розетка все равно осталась одна старая, проводка старая и кислородной магистрали нет - давно на металл сдали. Да и персонала не добавилось. Так толку от твоих коек?
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17.11.2020 11:56 Відповісти
тюю....заняты были! дороги строили,в выборы игралися...
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17.11.2020 11:58 Відповісти
Сейчас главная проблема - это обеспечение кислородом, 1,5 млрд грн правительство выделило на эти цели, мечта буквально деньги на воздух, и не проверишь.
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17.11.2020 11:57 Відповісти
та кислорода в атмосфере валом! И кислородных станций в стране валом. Выпускают технический кислород.А знаешь чем он от медицинского отличается? Наличием сертификата у фирмы и сертификата на балоны! Фсе! на сам газ циферьки в ТУ один в один! А вот сертификаты есть только у шести! фирм, а остальные их забольше полгода никто не получил....
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17.11.2020 12:04 Відповісти
Возить кислород в баллонах - это давно уже прошлый век. Скорей всего такое решение осталось только на постсовковом пространстве. Зато дорого и все при деле.
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17.11.2020 12:34 Відповісти
да,только у нас больницы позапрошлого века,и в сельских райцентрах их просто не переделать...пока проект,пока тендер он уже не надо будет
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17.11.2020 14:44 Відповісти
Так и не нужно было все переделывать! Переделать нужно было крупные. А на мелкие кислорода бы хватило. И время было, и деньги.
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17.11.2020 15:09 Відповісти
ну так уже Шмыргаль сказал шо они надеялись что проскочат.Не просчитывали варианты, не готовились а надеялись на лучшее!Люди с нулевым понятием что такое система,подсистема,взаимодействие систем,инфраструктура и критическая ифраструктура стоят во главе основной системы...во главе государства
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17.11.2020 15:29 Відповісти
Кислород в мусоров и в асфальте там ищите, и иминно вы Зебилы это сделали вместе
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17.11.2020 11:58 Відповісти
т.е. через пол года дерибана ковидных денег...асфальт оказался не так полезен и важен как кислород при лечении болезных коронавирусом???? вот это открытие...
а кто-то ответит за нецелевое использование денежки????
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17.11.2020 12:01 Відповісти
Воно в якій країні живе?!
Катастрофічно не вистачає лікарняних місць. Люди вмирають дома або платять гроші щоб їх поклали до лікарні.

Взагалі те що коїться нині в медичній галузі - злочин проти жителів України, геноцид.
І за нього мають відповідати - барига зі своєю "дохтор смерть" і клоун зі своїми циркачами!
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17.11.2020 12:12 Відповісти
Лжец, в нашей городской больнице с апреля не добавилось ни одного аппарата ИВЛ, ни одного кислородного концентратора. Врет ахметовский кочегар и бога не боится.
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17.11.2020 12:15 Відповісти
Их просто нечем разворачивать. нет ни денег, ни медиков... Зато есть преЗЕдент - днище
Необхідності розгортати мобільні госпіталі поки немає. Зараз головна проблема - це забезпечення киснем, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4169
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17.11.2020 12:32 Відповісти
брехло
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17.11.2020 13:22 Відповісти
 
 