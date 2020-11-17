Необхідності розгортати мобільні госпіталі поки немає. Зараз головна проблема - це забезпечення киснем, - Шмигаль
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Глава Кабінету Міністрів Денис Шмигаль заявив, що в уряді зараз не бачать необхідності розгортати мобільні госпіталі. Однак підготовка до їх розгортання ведеться.
Про це він сказав у ході звіту у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"На початку пандемії в Україні були готові для прийому хворих всього 12,5 тисяч ліжок. Зараз їх кількість - 54 тисячі. І кожного тижня уряд додає від 2 до 4 тисяч нових ліжок. Поки ми не бачимо необхідності розгортати мобільні госпіталі, проте така підготовка ведеться", - зазначив прем'єр-міністр.
За словами Шмигаля, зараз в Україні задіяні близько 700 апаратів штучної вентиляції легень. У лікарнях розміщені майже 5 тисяч таких апаратів.
"Головне завдання зараз - це забезпечення киснем. Фактично 1,5 млрд грн уряд виділив на ці цілі. Максимально спрощена вся сертифікація. Щодня ми говоримо з виробниками кисню, систем підводки, постачальниками концентраторів для того, щоб ефективно скоординувати весь процес і логістику", - додав глава Кабміну.
Будь ласка, зачекайте...
Один зеленый баран уже разворачивает мобильные больницы...второй такой же баран говорит что они не нужны..
Девять месяцев обеспечивали кроворожским ЗЕленого окраса асфальтом по завышенным ценам, а теперь внезапно кислородом?!
а кто-то ответит за нецелевое использование денежки????
Катастрофічно не вистачає лікарняних місць. Люди вмирають дома або платять гроші щоб їх поклали до лікарні.
Взагалі те що коїться нині в медичній галузі - злочин проти жителів України, геноцид.
І за нього мають відповідати - барига зі своєю "дохтор смерть" і клоун зі своїми циркачами!