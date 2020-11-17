Немчінов про закриття закладів громадського харчування: Багато хто заражається дорогою до ресторану, а не в самому закладі
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У межах карантину вихідного дня в Україні закривають ресторани, оскільки багато людей заражаються дорогою до них. При цьому в самих ресторанах відсоток зараження невеликий.
Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми обговорювали це питання. Скільки відсотків, наприклад, заражаються в ресторанах. Справді, в ресторанах за дотримання карантинного режиму відсоток невеликий. Але справа в тому, що дорогою до ресторану заражаються дуже багато людей", - зазначив Немчінов.
За його словами, такі приклади озвучуються на урядових нарадах та на засіданнях Кабміну. Він також поскаржився на те, що в Україні немає можливості проводити епідеміологічні дослідження як у Києві, відстежувати контакти за телефонами і так далі.
"З урахуванням тих епіддосліджень, які встигають проводити фахівці, робляться висновки, пропонуються головному санітарному лікарю, а він своєю чергою пропонує міністру охорони здоров'я, він робить це на засіданні комісії ТЕБ та НС, а потім вони разом виносять це на уряд", - додав Немчінов.
Будь ласка, зачекайте...
а боксерское метро - так то вообще все стерильно и кладезь озона
А по дороге на работу?
Это ж разные вещи.
На работу это на работу, а вот в Ресторан это в Ресторан!
Выбирайте....
Дома пельмени не пробовал сварить ? 🤔
Наше мудрое правительство сказало сидите дома, все компенсируем.
Всё гениальное - просто?
Выгодно же, с учетом гарантированной Нобелевки по физике.
для лиц с особо мелкой резьбой еще раз есть такое понятие необязательный контакт...
по дороге это ведь не только машина, это и швейцар, и гардеробщик, и охранник..кстати в Крушавеле весной кучу крутых мажоров из журнала Форбс заразил охранник крутого ночного клуба который оказался суперспреером...так вроде эти персы называются
те дороги стерильны??? пипец...
и еще!...я понимаю, что в скотовозках и перезагруженном любом транспорте заразиться в разы быстрее...но...на переполненных народом остановках, на сквозняке под снегом-дождем на морозе..по часу-два ожидания и попытки попасть в... "только сидячие".....это нормально?
*****, понабирают дебилов в Раду по объявлению.
Обязать граждан Украины перемещаться над ними или под ними! Можно через темное измерение и гиперпространство!!!
Источник: https://censor.net/ru/n3231521
Покажите цифры и методику рассчета.
Иначе будем считать, что вы просто лжете.
Слуги Народа - поганые лжецы, убивающие экономику Украины.
Хренасе мутировал коварный вирус! Стал таким избирательным и косит исключительно любителей покушать?
Типа, "Вот этот на работу едет - фу, эта бабка на рынок - буээ, а вот этот джентльмен в ресторан - ну другое ж дело!"