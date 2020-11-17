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Протести під Радою: за злісну непокору правоохоронці затримали 50-річного чоловіка, - поліція

Новини Цензор.НЕТ Політика України Київські новини

Протести під Радою: за злісну непокору правоохоронці затримали 50-річного чоловіка, - поліція

Правоохоронці затримали 50-річного учасника акції протесту, яка у вівторок відбувається під стінами Верховної Ради в центрі Києва, після того, як він спробував розпочати бійку зі співробітниками поліції.

"Мітингувальники перекрили прохід до Верховної Ради, чим заважали народним обранцям безперешкодно потрапити до адміністративної будівлі. На неодноразові попередження правоохоронців припинити протиправні дії та не порушувати правопорядок, учасники акції не реагували. Отже, поліцейські частково відтіснили громадян і зробили коридор для проходу народних депутатів до ВРУ. У цей момент один з учасників заходу вчинив злісну непокору законному розпорядженню або вимозі поліцейського та намагався вчинити з правоохоронцями бійку", - розповіли у відділі комунікації поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.

Наразі правопорушника доставлено до територіального управління для з’ясування усіх обставин та притягнення його до відповідальності.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Знищуйте вірус, а не підприємців": під Радою протестують проти карантину і фіскалізації ФОПів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+12
-А чого скулимо і плачемо?
- Боолиить!
- Ну а ви як хотіли? Бумеранг він такий, в задницю без вазеліну лізе.
Найсмішніше, що 73% протестуючих то шобло в ту ВР і привело. Їжте, ідіоти, не обляпайтесь. Ну ні разу тих придурків не жаль.
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17.11.2020 12:26
+9
Я бы не пименял к этим козлам в обинаковой форме слово "правоохранители." Где ПРАВО и где они?
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17.11.2020 12:32
+6
так зеленые же за митинги, на том же месте сечь устраивали, вомбат ультиматумы ставил и карлсон хороводы водил, а теперь ментов нагнали
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17.11.2020 12:20
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Идиоты , будущие пациенты .
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17.11.2020 12:18 Відповісти
мелкие лавочники самый подлый люд -
не зря К. Маркс и В.И. Ленин ФОПы не любили Протести під Радою: за злісну непокору правоохоронці затримали 50-річного чоловіка, - поліція - Цензор.НЕТ 2870
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17.11.2020 13:12 Відповісти
мелкие лавочники это питательная среда гитлеризма - популизма 30-х гг.


совпадение с Украиной?
не думаю
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17.11.2020 13:14 Відповісти
Софию Федыну, которая в конце выступления попросила вспомнить Революцию Гидности согнали с трибуны со словами: "Не для того мы тут собрались, а только ковбасы заради....."
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17.11.2020 13:16 Відповісти
Как бы нет. Это очередное левое клеймо. Что буржуазия привела Гитлера в отличии от пролетариата, который приводит к коммунизму. Гитлера поддерживала немецкая аристократия, откуда Гитлер и создал свою теорию высшей расы и промышленники его активно финансировали. Крупный капитал. Власть Гитлера это был сговор немецкой элиты.
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17.11.2020 13:45 Відповісти
Может причина была в том, что они в экономике разбирались в отличии от Ленина и Маркса, диванных теоретиков, которые нигде не работали всю жизнь?
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17.11.2020 13:43 Відповісти
Попытаться и завязать, большая разница.
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17.11.2020 12:19 Відповісти
НаФРОНТего !
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17.11.2020 12:19 Відповісти
Вы сторонник "партии войны" кровавого пороха? Вы не "устали от войны"? Вы порохобот?
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17.11.2020 12:43 Відповісти
Я сторонник освобождения Украины военным путём ,это ДА ,только вот непонятно какое отношение к этому имеет Пэтя-Руку жму,обнимаю,целую ... Протести під Радою: за злісну непокору правоохоронці затримали 50-річного чоловіка, - поліція - Цензор.НЕТ 3083 Это чмо никогда не было на стороне Украины ,оно всегда на стороне своего кармана и только ..
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17.11.2020 12:52 Відповісти
А то що Порошенко за своє президенство не збагатився,а збіднів на сотні міліонів тові відомо? Чи ти читаєш тільки по рашенським методичкам.?
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17.11.2020 13:05 Відповісти
Шо,шо ,Барыга обеднел ? Протести під Радою: за злісну непокору правоохоронці затримали 50-річного чоловіка, - поліція - Цензор.НЕТ 7268Это **** анекдот года ...ты кончай всякую дрянь курить ...
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17.11.2020 13:31 Відповісти
А голосовал ты - за кого?
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17.11.2020 15:38 Відповісти
А ты, ЗЕленый гад, каким это образом устал? ***** устал ждать с его ордой?
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17.11.2020 13:04 Відповісти
Очки протри, на кавычки посмотри Протести під Радою: за злісну непокору правоохоронці затримали 50-річного чоловіка, - поліція - Цензор.НЕТ 3455.
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17.11.2020 15:39 Відповісти
так зеленые же за митинги, на том же месте сечь устраивали, вомбат ультиматумы ставил и карлсон хороводы водил, а теперь ментов нагнали
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17.11.2020 12:20 Відповісти
Что они хотят?
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17.11.2020 12:21 Відповісти
Лечиться от короновируса бесплатно . Протесты под Радой: за злостное неповиновение правоохранителям задержан 50-летний мужчина, - полиция - Цензор.НЕТ 4941
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17.11.2020 12:22 Відповісти
И при этом не платить налоги, исходя из реального дохода.
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17.11.2020 12:26 Відповісти
Жить.
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17.11.2020 12:22 Відповісти
фига се Протесты под Радой: за злостное неповиновение правоохранителям задержан 50-летний мужчина, - полиция - Цензор.НЕТ 5629
ваще оборзели! Протесты под Радой: за злостное неповиновение правоохранителям задержан 50-летний мужчина, - полиция - Цензор.НЕТ 8006
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17.11.2020 12:24 Відповісти
Моя двоюродная сестра две недели находилась под кислородом . Ей 40 лет , учитель . Вся семья помогала . Дорогое удовольствие .
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17.11.2020 12:26 Відповісти
Так Шмыгаль со Степановым говорят, что бесплатно.
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17.11.2020 12:30 Відповісти
Вы многое себе вылечили бесплатно ? Дай Бог вам здоровья , но я по своему опыту знаю , что бесплатно - это опыты над ещё живым человеком .
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17.11.2020 12:34 Відповісти
Речь не обо мне, а о зеленых чинушах.
Вы своим комментом признали, что они нагло врут.
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17.11.2020 12:36 Відповісти
А не надо верить . Доверчивость - признак слабоумия . Извините меня за грубость .
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17.11.2020 12:40 Відповісти
Я тоже так считаю, поэтому и отношу к этой категории поверивших, что долларовый офшорный миллионер, паяц, обслуживавший олигархов и рыгов, может быть президентом воюющей страны.
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17.11.2020 12:47 Відповісти
Он просто глупый шут , случайно оказавшийся в кресле правителя .
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17.11.2020 12:50 Відповісти
Было бы случайно, если бы он выиграл пост президента в лотерею, в которой на равных правах участвовали бы все жители страны. Но было не так.
Он и сам возомнил, что имеет способности управлять большой страной в очень сложный период ее истории, а его кукловоды задействовали мощнейшие ресурсы и средства, чтобы навязать его лохторату.
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17.11.2020 12:58 Відповісти
А ці бариги не сплачують податки та ще й в наглу вимагають якоїсь помічи від держави, зараз дуже яскраво бачимо, що мали вони наших стареньких у гробу в білих тапочках...
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17.11.2020 13:07 Відповісти
Може "жити"?
Когда волнуешься, переходишь на родную речь?
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17.11.2020 12:40 Відповісти
-А чого скулимо і плачемо?
- Боолиить!
- Ну а ви як хотіли? Бумеранг він такий, в задницю без вазеліну лізе.
Найсмішніше, що 73% протестуючих то шобло в ту ВР і привело. Їжте, ідіоти, не обляпайтесь. Ну ні разу тих придурків не жаль.
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17.11.2020 12:26 Відповісти
Завязывать драку с полицией нельзя.
Нигде.
Ни у нас, ни в США, ни в Германии.
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17.11.2020 12:28 Відповісти
У них министры МВД тоже считают, что "менты не люди"?
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17.11.2020 12:35 Відповісти
Попробуй накинуться хотя бы с кулаками на полисмена.
И не нужно бла-бла-бла.
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17.11.2020 12:37 Відповісти
Я о заявлениях, поведении министров спросила.
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17.11.2020 12:38 Відповісти
А я по теме.
Не по теме - спам.
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17.11.2020 12:50 Відповісти
И я по теме. "Полиция и общество."
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17.11.2020 12:54 Відповісти
Я думаю, що взагалі на людей не дуже гарно кидатися с кулаками, навіть якшо ці люди мусора! Протести під Радою: за злісну непокору правоохоронці затримали 50-річного чоловіка, - поліція - Цензор.НЕТ 731
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17.11.2020 13:09 Відповісти
"Мусора не люди!" (С) Арсен Аваков 2014 год, Майдан.
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17.11.2020 13:22 Відповісти
А развязывать?
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17.11.2020 12:55 Відповісти
А толку, що депутати попадуть до ВР? Протесты под Радой: за злостное неповиновение правоохранителям задержан 50-летний мужчина, - полиция - Цензор.НЕТ 1993
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17.11.2020 12:28 Відповісти
Хмм... т.е. обученные и подготовленные сотрудники правоохранительных органов, будучи облаченными в соотв. экипировку (см. фото) и имея положенные по уставу специальные средства... смогли из толпы активно их толкающего народу (вряд ли он там один с копами толкался) задержать одного (!!!) пятидесятилетнего (!!!) мужика.
Ндаааааа
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17.11.2020 12:29 Відповісти
Я бы не пименял к этим козлам в обинаковой форме слово "правоохранители." Где ПРАВО и где они?
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17.11.2020 12:32 Відповісти
Не треба ображати натуральних козлів. Протесты под Радой: за злостное неповиновение правоохранителям задержан 50-летний мужчина, - полиция - Цензор.НЕТ 7610
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17.11.2020 12:37 Відповісти
Треба було поскандувати мусорні "поліція з народом" Протесты под Радой: за злостное неповиновение правоохранителям задержан 50-летний мужчина, - полиция - Цензор.НЕТ 8081 Протесты под Радой: за злостное неповиновение правоохранителям задержан 50-летний мужчина, - полиция - Цензор.НЕТ 9115
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17.11.2020 12:35 Відповісти
Барыг нужно воспитывать, кассовые аппаратуры вводить, комендантский час ночной вводить, и карантин тоже, барыгам на простых людей то есть на покупателей всегда было насрать, а это качают опожоповцы
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17.11.2020 12:39 Відповісти
Ты идиот?
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17.11.2020 12:47 Відповісти
Аргументируй
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17.11.2020 13:01 Відповісти
Акція ворогів держави ОПЗЖ і компанія які піарять ці заходи... Протести під Радою: за злісну непокору правоохоронці затримали 50-річного чоловіка, - поліція - Цензор.НЕТ 8461
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17.11.2020 13:11 Відповісти
Явно проплаченная акция, привезено на автобусах.
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17.11.2020 12:53 Відповісти
Всех этих нищих фопиков надо разогнать и отправить на заводы, как это сделал Рейган. Налоги не платят, пользуются всем на шару, ещё и компенсации получают.
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17.11.2020 12:57 Відповісти
А сразу не на шахту в Смолино?
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17.11.2020 13:18 Відповісти
Защищали слуг от хозяев? Протести під Радою: за злісну непокору правоохоронці затримали 50-річного чоловіка, - поліція - Цензор.НЕТ 5614
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17.11.2020 13:11 Відповісти
Идиоты, которые тут за то, чтоб давить мелких бизнесюков, ЗЕленого понятия не имеют, что такое РРО (кассовые аппараты) для мелкого бизнеса. Дело не в том, что они будут фиксировать выручку, а в том, что при действующей законодательной базе и прочих нормативных актах по этому вопросу, даже не считая стоимости этих ящиков с клавишами и программного обеспечения, содержание РРО для мелкого бизнеса НЕПОДЪЕМНО, все эти ******* типа Психиатрическая больница No1, Simon Bolivar f2151b2b, Джони Ток попробовали бы сами вести документацию по кассовым операциям РРО, так за неделю взвыли бы, как 95-квартал на сцене.

Уже давно на пенсии. До нее руководил средним предприятием в 240 чел. персонала. На предприятии в фирменных магазинах-мастерских было 10 РРО. Поэтому знаю суть вопроса. Тогда было не просто, а сейчас вообще все обставлено так, чтоб бизнесюка можно рекетировать государственным бандитам легко и просто.
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17.11.2020 13:21 Відповісти
фопы купи-продай скоро лопнут от голода
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17.11.2020 13:29 Відповісти
У нас НЕМАЄ поліціі, як немає суддів, прокурорів та правосуддя як такого. У цих умовах фактичного корумпованого безвладдя і повноі відсутності авторитета у служок корумпованого режима особисто я не бачу підстав коритись якимось злочинцям у формі, бо ця форма не держслужбовця в украінській державі, а форма найманця в окупованій краіні.
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17.11.2020 13:31 Відповісти
Это ужас какой то... Зеля пролил первую кровь, пошол по стопам януковича!
Теперь все на майдан! Импичмент подонку!

Протести під Радою: за злісну непокору правоохоронці затримали 50-річного чоловіка, - поліція - Цензор.НЕТ 5573
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17.11.2020 13:43 Відповісти
Всем плевать. По телевизору не скажут.
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17.11.2020 13:46 Відповісти
НАЧИНАЮ ПИСАТЬ - ЗЕЛЕНСКОГО - ГЕТЬ
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17.11.2020 14:01 Відповісти
 
 