Протести під Радою: за злісну непокору правоохоронці затримали 50-річного чоловіка, - поліція
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Правоохоронці затримали 50-річного учасника акції протесту, яка у вівторок відбувається під стінами Верховної Ради в центрі Києва, після того, як він спробував розпочати бійку зі співробітниками поліції.
"Мітингувальники перекрили прохід до Верховної Ради, чим заважали народним обранцям безперешкодно потрапити до адміністративної будівлі. На неодноразові попередження правоохоронців припинити протиправні дії та не порушувати правопорядок, учасники акції не реагували. Отже, поліцейські частково відтіснили громадян і зробили коридор для проходу народних депутатів до ВРУ. У цей момент один з учасників заходу вчинив злісну непокору законному розпорядженню або вимозі поліцейського та намагався вчинити з правоохоронцями бійку", - розповіли у відділі комунікації поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.
Наразі правопорушника доставлено до територіального управління для з’ясування усіх обставин та притягнення його до відповідальності.
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не зря К. Маркс и В.И. Ленин ФОПы не любили
совпадение с Украиной?
не думаю
ваще оборзели!
Вы своим комментом признали, что они нагло врут.
Он и сам возомнил, что имеет способности управлять большой страной в очень сложный период ее истории, а его кукловоды задействовали мощнейшие ресурсы и средства, чтобы навязать его лохторату.
Когда волнуешься, переходишь на родную речь?
- Боолиить!
- Ну а ви як хотіли? Бумеранг він такий, в задницю без вазеліну лізе.
Найсмішніше, що 73% протестуючих то шобло в ту ВР і привело. Їжте, ідіоти, не обляпайтесь. Ну ні разу тих придурків не жаль.
Нигде.
Ни у нас, ни в США, ни в Германии.
И не нужно бла-бла-бла.
Не по теме - спам.
Ндаааааа
Уже давно на пенсии. До нее руководил средним предприятием в 240 чел. персонала. На предприятии в фирменных магазинах-мастерских было 10 РРО. Поэтому знаю суть вопроса. Тогда было не просто, а сейчас вообще все обставлено так, чтоб бизнесюка можно рекетировать государственным бандитам легко и просто.
Теперь все на майдан! Импичмент подонку!