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Перепис населення в Україні відбудеться, підготовку потрібно починати мінімум за півтора року, - Немчінов
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Перепис населення в Україні відбудеться. Вона є в урядовій програмі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.
За словами міністра, перепис населення відбудеться, але для того, щоб його провести, треба врахувати дві складові: фінансову й епідемічну.
"Фінансово - це дуже дорогий проєкт. Підготовку потрібно починати мінімум за півтора року, тобто якби ми хотіли в 2023 року провести, то в 2021-му вже повинні почати підготовку. І епідемічна складова - здається, має бути 150 тисяч одних тільки людей, які повинні здійснювати перепис", - додав Немчінов.
Топ коментарі
+13 Шрек Баблокат
показати весь коментар17.11.2020 12:31
+7 Vadym Tsyrkalyuk
показати весь коментар17.11.2020 12:34
+6 Зэлэный_Змий
показати весь коментар17.11.2020 12:30
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Будь ласка, зачекайте...
Готовиться ещё не начинали.
и вообще, они иногда читают..
Дыра в бюджете, пандемия, кризис в энергетике, кризис в КСУ, кризис в судебной системе, падение ВВП 11%,
кризис в отношениях с кредиторами, а мега-цифровизаторы решили провести очную перепись. После этого можно назвать их умными?
шахрайствабудівництва" красти.
«Вєк тєлєграфа/радіо/счетних машин !»
по свидетельствам о рождении можно вычислить всех до 16...
а вот остальные, без каких либо документов и будут той "стат/ошибкой" в 1- 1,5 процента