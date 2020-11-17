УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12954 відвідувача онлайн
Новини Суспільство
1 609 30
перепис населення (104) Немчінов Олег (170)

Перепис населення в Україні відбудеться, підготовку потрібно починати мінімум за півтора року, - Немчінов

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Перепис населення в Україні відбудеться, підготовку потрібно починати мінімум за півтора року, - Немчінов

Перепис населення в Україні відбудеться. Вона є в урядовій програмі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.

За словами міністра, перепис населення відбудеться, але для того, щоб його провести, треба врахувати дві складові: фінансову й епідемічну.

"Фінансово - це дуже дорогий проєкт. Підготовку потрібно починати мінімум за півтора року, тобто якби ми хотіли в 2023 року провести, то в 2021-му вже повинні почати підготовку. І епідемічна складова - здається, має бути 150 тисяч одних тільки людей, які повинні здійснювати перепис", - додав Немчінов.

Читайте також: Немчінов про закриття закладів громадського харчування: Багато хто заражається дорогою до ресторану, а не в самому закладі

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+13
ну правильно!.. именно в пандемию, и именно с дефицитом бюджета в 200 ярдов, нужно проводить дорогостоящую перепись.. а когда ж еще?!
показати весь коментар
17.11.2020 12:31
+7
так думбилет уже бабки пропил за прошлую перепись, шо опять?
показати весь коментар
17.11.2020 12:34
+6
Так перепейсали ж уже недавно.
Перепись населения в Украине состоится, подготовку нужно начинать минимум за полтора года, - Немчинов - Цензор.НЕТ 4753
показати весь коментар
17.11.2020 12:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Спешить не надо . Пусть пройдёт время после протестов .
показати весь коментар
17.11.2020 12:29 Відповісти
Судя по "результатам" последнего "опроса", лучше и не начинать...
показати весь коментар
17.11.2020 12:30 Відповісти
Так перепейсали ж уже недавно.
Перепись населения в Украине состоится, подготовку нужно начинать минимум за полтора года, - Немчинов - Цензор.НЕТ 4753
показати весь коментар
17.11.2020 12:30 Відповісти
ну правильно!.. именно в пандемию, и именно с дефицитом бюджета в 200 ярдов, нужно проводить дорогостоящую перепись.. а когда ж еще?!
показати весь коментар
17.11.2020 12:31 Відповісти
Готовиться будут полтора года!
Готовиться ещё не начинали.
показати весь коментар
17.11.2020 12:33 Відповісти
нет времени думать, ещё олимпиада впереди и полет на луну
показати весь коментар
17.11.2020 12:35 Відповісти
ой!.. не подсказывайте Зебилам "интересные" идеи.. Они тоже иногда читают это форум..
и вообще, они иногда читают..
показати весь коментар
17.11.2020 12:37 Відповісти
та ладно. посчитайте всех в своей Дийе.
показати весь коментар
17.11.2020 12:31 Відповісти
Кстати да, все же в смартфоне есть...
показати весь коментар
17.11.2020 12:33 Відповісти
второй раз этот номер уже не прокатит
показати весь коментар
17.11.2020 12:36 Відповісти
так думбилет уже бабки пропил за прошлую перепись, шо опять?
показати весь коментар
17.11.2020 12:34 Відповісти
тепер і "нЄмчінов" ще хоче. Лише він аби чого пити не буде: прийдеться йому відсИпати більше. Набагато
показати весь коментар
17.11.2020 12:47 Відповісти
Це буде щось подібне на опитування прєпіздєнта тільки дорожче і ще дебільніше.
показати весь коментар
17.11.2020 12:36 Відповісти
Кризис жанра. Пошли по второму кругу.
Дыра в бюджете, пандемия, кризис в энергетике, кризис в КСУ, кризис в судебной системе, падение ВВП 11%,
кризис в отношениях с кредиторами, а мега-цифровизаторы решили провести очную перепись. После этого можно назвать их умными?
показати весь коментар
17.11.2020 12:37 Відповісти
почему кризис? все как нужно, война, кроты, предатели и мародеры. уничтожение и геноцид. селективно скорее всего останутся одни дебилы на засратых территориях с нулевой перспективой развития.
показати весь коментар
17.11.2020 12:50 Відповісти
звонок в дверь) кто там? это перепись населения, у вас сколько в квартире прописано? идите накуй в ЖКО там вам скажут, вопрос зачем переписывать если все данные продублированы три раза включая рождённых и умерших, кого хотят посчитать? циганские табора или бомжатники, пол жизни прожил но так и не понял этих идиотов с папочками. смысл звонить в мою квартиру.
показати весь коментар
17.11.2020 12:38 Відповісти
Там о-о-очень много вопросов, на которые ЖКО не ответит? Например, Ваш родной язык? Национальность? и т.д.
показати весь коментар
17.11.2020 12:57 Відповісти
"підготовку потрібно починати мінімум за півтора року", а закінчувати (підготовку, не перепис - не перепутайте) мінімум через 3 роки, не можна ж вічно з "Великого шахрайства будівництва" красти.
показати весь коментар
17.11.2020 12:38 Відповісти
мусорные пакеты и коробки уже нужно закупать
показати весь коментар
17.11.2020 12:40 Відповісти
а смысл? - загсы, налоговые не справляются, или "мертвых душ" уж столько развелось, что бабла на пока еще живых уже не хватает? где-то в 19 веке при крепостном праве оно конечно вполне себе важная вещь, а сейчас, 21 век, интернет, биг дата, можно говорить с другим концом света фактически бесплатно, а они полгода к чему-то готовиться собираются. так бы бюджет считали, хотя чего там считать, - делить нужно, что осталось.
показати весь коментар
17.11.2020 12:44 Відповісти
В 19 і 20 сторіччах казали те ж саме.
«Вєк тєлєграфа/радіо/счетних машин !»
показати весь коментар
17.11.2020 12:49 Відповісти
да мёртвых душ миллионы, люди умирают а сотрудники пенсионных фондов за них получают по 10 лет пенсию и прекрасно себя чувствуют, это есть было и будет до тех пор пока всех пенсионеров не переведут принудительно на банковские карты, в нормальных странах первое это личное присутствие при открытии банковского счёта, к этому счёту идёт привязка ВСЕГО, что даёт переписка поголовья я так и не понял.
показати весь коментар
17.11.2020 13:02 Відповісти
по ИНН можно отследить всех после 16 (продублировать в налоговой, пенсионном-социальном, реестре избирателей....)
по свидетельствам о рождении можно вычислить всех до 16...
а вот остальные, без каких либо документов и будут той "стат/ошибкой" в 1- 1,5 процента
показати весь коментар
17.11.2020 12:52 Відповісти
Ну.. вы поняли. Конченные, которые не в состояниипровести у себя перепись населения..
Перепис населення в Україні відбудеться, підготовку потрібно починати мінімум за півтора року, - Немчінов - Цензор.НЕТ 2816
показати весь коментар
17.11.2020 12:53 Відповісти
Теперь корр целый день и этого придурка цитировать будет?
показати весь коментар
17.11.2020 12:53 Відповісти
Видно больше ничего не происходит, а эфир заполнять надо. За рекламу проплачено.
показати весь коментар
17.11.2020 13:14 Відповісти
Так мало.Только полтора года?Та нееее 15-30 лет.
показати весь коментар
17.11.2020 13:40 Відповісти
Шо опять? Дубілєт же ж уже робив! Чи ви, довбойоби, думаєте, що люди такіж прококаїнені, як і ви самі?
показати весь коментар
17.11.2020 14:07 Відповісти
Каждый день в пенс-фонде главном оформляют пенсию и так же каждый день ясно сколько ушло навсегда. Среднюю можно вывести. Каждый день в род-домах выдают свид. о рождении. А в 16 лет паспорта, сведения точные. Сколько силовиков всех мастей можно узнать за пол-часа.Прежде чем пересеч границу другой страны, пересекают свою заполняя анкету. Тут точно можно знать. Сколько служат срочную ясно тоже. А кого считать осталось? Бомжей? А нахера их считать? Ведь нужна перепись для налогообложения прежде всего. Остальные кто не платит из взрослых и нахер кому либо нужен. Бабла спалить и точно всё равно не знать???
показати весь коментар
17.11.2020 18:25 Відповісти
 
 