Застосування антибіотиків в Україні протягом цього року зросло майже в 40 разів, - Ляшко
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У 2020 році українці вживають у 40 разів більше антибіотиків, ніж раніше.
Про це розповів головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко під час засідання Верховної Ради 17 листопада, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.
"Звертаю увагу, що вживання антибіотиків упродовж 2020 року зросло майже в 40 разів за деякими групами. Ми відмічаємо значне зростання антибіотиків, зокрема тих, які купуються в аптечній мережі та не за призначенням лікаря", – розповів Ляшко.
Заступник міністра зазначив, що неконтрольоване вживання антибіотиків може викликати стійкість до препаратів та мати негативні наслідки для здоров'я у майбутньому.
"Хочу звернути увагу, що безконтрольне вживання антибіотиків тягне за собою формування антибіотикорезистентності. Борючись з епідемією коронавірусної хвороби, ми повинні уже говорити про можливі віддалені наслідки цієї епідемії, які значно відобразяться на здоров’ї населення", – додав він.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання також наголосив, що приймати антибіотики варто лише за призначенням лікаря – а не рекомендаціями знайомих.
"Стосовно антибіотиків, їх необхідно приймати лише за рецептом лікарів. Їх не треба купувати і їсти самим... Люди вживають антибіотики, тому що десь почули, хтось розказав – а це потрібно робити виключно за рецептами і порадами лікарів. Якщо лікування відбувається амбулаторно, то медичні заклади забезпечують лікування антибіотиками", – наголосив Шмигаль
Санітарний лікар запевнив, що Міністерство охорони здоров'я контролює наявність антибіотиків.
Зокрема, на залишках в лікувальній мережі є:
- Цефтриаксону – 1 735 000 ампул.
- Моксифлоксацину – 117 000.
- Азитроміцину – 177 000.
- Меропенем і Амоксиклав містяться на національних складах як національний резерв, на випадок, якщо в якійсь області не буде вистачати антимікробних препаратів.
Будь ласка, зачекайте...
Наши люди интернет не читают.
Основными возбудителями пневмонии являются бактерии и вирусы, реже её вызывают микоплазмы, грибы и паразиты.
Антибиотики - препараты, применяемые для лечения бактериальных инфекций. Есть локального (подавляющие одну группу бактерий) или широкого спектра действия.
Лечимся чем-попало и от чего-попало.
Если серьезно, уж точно не убивая бактерий.
Так что как бы даже из этого исходя антибиотик может пригодится.
Вовремя артибактериальная терапия спасает..
Пока вы дождетесь пур минимум вы оКажетесь под Ивл
Да и дай бог об вам попался адекватный враЧ А то моя лечила орви.. А я Дома ковид... А когда звоню у меня кт надо Показать. ты что у тебя ковид!
Так я ж с первого дня орала Что у меня ковид.. Знакомая в больнице.. Её родственниФа умерла... С чего вы взялИ Что у вас ковид... По симптомами ..Дура
Медицинская система развалена, адекватных врачей все меньше, в стране бушует эпидемия, уже 12000 заболевших в сутки, с каждого утюга рассказывают, что Ковид не лечится. И в этой ситуации, вдруг человек заболевает чем-то с симптомами Ковид . Любой, кто хоть раз полежал в нашей больничке, понимает, что в больничке его станут лечить, только когда будет уже помирать, в лучшем случае, и что лечение станет ну оооочень недешево. Тогда человек начинает лечиться самостоятельно, хвататься за любую соломинку, включая антибиотики.
И тут появляется дядя (или тетя) в телевизоре и рассказывает, что лечиться антибиотиками плохо в отдаленной перспективе, и что можно и потерпеть без антибиотиков хотя бы до состояния очень плохо. А когда конкретно поплохеет, то уж тогда можно попроситься в больничку, но что вылечат - далеко не факт.
В нас ЕПІДЕМІЯ!!!!
Лікування відбувається по по телефону !!!
Тобто і призначення лікування в телефонному режимі. Без рецептів.
Хочете щоб люди згоріли від пневмонії ?