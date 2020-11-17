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Застосування антибіотиків в Україні протягом цього року зросло майже в 40 разів, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Застосування антибіотиків в Україні протягом цього року зросло майже в 40 разів, - Ляшко

У 2020 році українці вживають у 40 разів більше антибіотиків, ніж раніше.

Про це розповів головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко під час засідання Верховної Ради 17 листопада, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"Звертаю увагу, що вживання антибіотиків упродовж 2020 року зросло майже в 40 разів за деякими групами. Ми відмічаємо значне зростання антибіотиків, зокрема тих, які купуються в аптечній мережі та не за призначенням лікаря", – розповів Ляшко.

Заступник міністра зазначив, що неконтрольоване вживання антибіотиків може викликати стійкість до препаратів та мати негативні наслідки для здоров'я у майбутньому.

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"Хочу звернути увагу, що безконтрольне вживання антибіотиків тягне за собою формування антибіотикорезистентності. Борючись з епідемією коронавірусної хвороби, ми повинні уже говорити про можливі віддалені наслідки цієї епідемії, які значно відобразяться на здоров’ї населення", – додав він.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання також наголосив, що приймати антибіотики варто лише за призначенням лікаря – а не рекомендаціями знайомих.

"Стосовно антибіотиків, їх необхідно приймати лише за рецептом лікарів. Їх не треба купувати і їсти самим... Люди вживають антибіотики, тому що десь почули, хтось розказав – а це потрібно робити виключно за рецептами і порадами лікарів. Якщо лікування відбувається амбулаторно, то медичні заклади забезпечують лікування антибіотиками", – наголосив Шмигаль

Санітарний лікар запевнив, що Міністерство охорони здоров'я контролює наявність антибіотиків.

Зокрема, на залишках в лікувальній мережі є:

  • Цефтриаксону – 1 735 000 ампул.
  • Моксифлоксацину – 117 000.
  • Азитроміцину – 177 000.
  • Меропенем і Амоксиклав містяться на національних складах як національний резерв, на випадок, якщо в якійсь області не буде вистачати антимікробних препаратів.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
Да знаю я этих поглатителей антибиотиков - чуть кашлянул и без врача антибиотик, потом и с детьми так - и по нелепому стечению обстоятельств практически все эти люди голосовали за зе
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17.11.2020 12:58
+5
Хорошо , что гречку не скупают . Применение антибиотиков в Украине в течение этого года выросло почти в 40 раз, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3845 Пусть "лечатся" .
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17.11.2020 12:56
+4
И шо дальше ?Заменить антибиотики марихуаной ?
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17.11.2020 12:56
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И шо дальше ?Заменить антибиотики марихуаной ?
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17.11.2020 12:56 Відповісти
А кто сказал? Ни в коем случае, Богатырева делится хорошо и все гуд. Штампуем таблетки с извести и все хорошо.
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17.11.2020 14:29 Відповісти
Хорошо , что гречку не скупают . Применение антибиотиков в Украине в течение этого года выросло почти в 40 раз, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3845 Пусть "лечатся" .
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17.11.2020 12:56 Відповісти
так вы ж дибилы людей лишили медицинской помощи - каждый спасается как может... ляшко, не боишься что тебя "благодарные" пациенты встретят?
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17.11.2020 12:57 Відповісти
Не нравятся результаты медреформы?
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17.11.2020 12:59 Відповісти
очень не нравятся
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17.11.2020 13:06 Відповісти
Да знаю я этих поглатителей антибиотиков - чуть кашлянул и без врача антибиотик, потом и с детьми так - и по нелепому стечению обстоятельств практически все эти люди голосовали за зе
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17.11.2020 12:58 Відповісти
Вы как и Шмыгаль херню несете. Почем зря антибиотики люди не глотают. К тому же антибиотики далеко не дешевое удовольствие, чтобы их почем зря пить. Кроме того люди знают, что если их часто употреблять, то они перестанут помогать.
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17.11.2020 13:24 Відповісти
та вы шо?
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17.11.2020 13:26 Відповісти
В країні зелений хаос.
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17.11.2020 13:00 Відповісти
За результатами нових опитувань в другий тур президенських виборів виходять: зеля та яник - обидва набрали по 73%. Їхні виборці не змогли вибрати одного з кандитатів, тому проголосували за обох!
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17.11.2020 13:02 Відповісти
Антибиотики помогают от коронавируса хуже, чем овсянка!
Наши люди интернет не читают.
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17.11.2020 13:03 Відповісти
Наши люди интернет читают и по жизни знают, что к примеру от пневмонии нет никакого другого лекарства кроме антибиотиков. И неважно чем эта пневмония вызвана.
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17.11.2020 13:15 Відповісти
Даже в домашних условиях определяют чем вызвана пневмония.
Основными возбудителями пневмонии являются бактерии и вирусы, реже её вызывают микоплазмы, грибы и паразиты.
Антибиотики - препараты, применяемые для лечения бактериальных инфекций. Есть локального (подавляющие одну группу бактерий) или широкого спектра действия.
Лечимся чем-попало и от чего-попало. Застосування антибіотиків в Україні протягом цього року зросло майже в 40 разів, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5552
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17.11.2020 13:24 Відповісти
Та Вы что? А чем вирусную пневмонию лечат, извиняюсь спросить?
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17.11.2020 13:25 Відповісти
Спросите у доктора Хауса. Застосування антибіотиків в Україні протягом цього року зросло майже в 40 разів, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7025
Если серьезно, уж точно не убивая бактерий.
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17.11.2020 13:32 Відповісти
К семейным врачам сейчас очереди. Даже с небольшим кашлем, у кого не спросишь, каждому выписывают хоть какой-нибудь антибиотик. Так что не надо ля-ля о самолечении. Да и много врачей связано с аптечными сетями. Сейчас это золотое дно.
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17.11.2020 13:04 Відповісти
Это всегда было золотым дном.
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17.11.2020 13:12 Відповісти
по себе знаю, чуть кашлянул не так, сразу очко сжимается.
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17.11.2020 13:27 Відповісти
Мне любопытно какой идиот антибиотики будет принимать без надобности. Херню этот Шмыгаль несет. А то что люди закупают их так это естественно. На случай если вдруг кто заболеет, то в домашней аптечке должны быть. На наших врачей слабая надежда. Медицину так отреформировали что скоро бабки повитухи, знахарки да шаманы скоро в тренде будут. Если не уже.
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17.11.2020 13:07 Відповісти
Люди просто бояться, що антибіотики можуть вивезти з країни як прострочені або їх з"їдять миші.
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17.11.2020 13:12 Відповісти
С чего бы это они так много употребляют, у нас же эффективно борятся с вирусом а они все равно жрут что ни попадя.
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17.11.2020 13:15 Відповісти
от просто от нефиг делать люди кинулись покупать совсем недешевые антибиотика ( как туалетную бумагу) да???
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17.11.2020 13:16 Відповісти
Да? ЛяШко ты идиот.. И некоторые в белых халатах тоже..
Вовремя артибактериальная терапия спасает..
Пока вы дождетесь пур минимум вы оКажетесь под Ивл
Да и дай бог об вам попался адекватный враЧ А то моя лечила орви.. А я Дома ковид... А когда звоню у меня кт надо Показать. ты что у тебя ковид!
Так я ж с первого дня орала Что у меня ковид.. Знакомая в больнице.. Её родственниФа умерла... С чего вы взялИ Что у вас ковид... По симптомами ..Дура
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17.11.2020 13:27 Відповісти
Хотелось бы увидеть статистику по гриппу за прошлый год и за этот чтобы понять помагают ли вообще эти все маски и карантины
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17.11.2020 13:28 Відповісти
Вот хорошо, что не надо будет утилизировать и денежки к фармодилягам придут....
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17.11.2020 13:36 Відповісти
А чего тут удивляться?
Медицинская система развалена, адекватных врачей все меньше, в стране бушует эпидемия, уже 12000 заболевших в сутки, с каждого утюга рассказывают, что Ковид не лечится. И в этой ситуации, вдруг человек заболевает чем-то с симптомами Ковид . Любой, кто хоть раз полежал в нашей больничке, понимает, что в больничке его станут лечить, только когда будет уже помирать, в лучшем случае, и что лечение станет ну оооочень недешево. Тогда человек начинает лечиться самостоятельно, хвататься за любую соломинку, включая антибиотики.
И тут появляется дядя (или тетя) в телевизоре и рассказывает, что лечиться антибиотиками плохо в отдаленной перспективе, и что можно и потерпеть без антибиотиков хотя бы до состояния очень плохо. А когда конкретно поплохеет, то уж тогда можно попроситься в больничку, но что вылечат - далеко не факт.
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17.11.2020 14:01 Відповісти
А может поэтому смертность не такая уж и большая Застосування антибіотиків в Україні протягом цього року зросло майже в 40 разів, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3104
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17.11.2020 14:06 Відповісти
А хто собі призначає антибіотики ?
В нас ЕПІДЕМІЯ!!!!
Лікування відбувається по по телефону !!!
Тобто і призначення лікування в телефонному режимі. Без рецептів.
Хочете щоб люди згоріли від пневмонії ?
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17.11.2020 14:35 Відповісти
Спочатку змусьте лікарів робити тест на на чутливість до нтибіотику. Бо призначають все підряд, раптом підійде.
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17.11.2020 14:37 Відповісти
 
 