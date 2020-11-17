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Найманці РФ від початку доби один раз порушили режим припинення вогню, - Міноборони

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Найманці РФ від початку доби один раз порушили режим припинення вогню, - Міноборони

Від початку доби російсько-окупаційні війська здійснили три постріли на Донбасі, втрат серед особового складу українських воїнів немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Станом на 12 годину поточної доби на донецькому напрямку було зафіксовано одне порушення домовленостей, досягнутих у межах Тристоронньої контактної групи.

Приблизно о 10:00 ранку противник здійснив три постріли з ручного протитанкового гранатомета в напрямку населеного пункту Новотроїцьке. Бойових втрат у результаті ворожого обстрілу немає.

Підрозділи, залучені до проведення операції Об’єднаних сил, продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням та готові адекватно реагувати на можливі загрози на будь-яких напрямках уздовж лінії розмежування.

Також читайте: У командуванні ЗС РФ погодили оперативні плани з використання 1 і 2 АК проти Об'єднаних сил, - розвідка

Автор: Наталя Джума
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Немає ніякої тиші і припинення вогню. Спала інтенсивність обстрілів, але вони не зупинилися. Просто ми відступили під формуліровкою "розведення сторін".
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17.11.2020 13:50 Відповісти
 
 