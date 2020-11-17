Найманці РФ від початку доби один раз порушили режим припинення вогню, - Міноборони

Від початку доби російсько-окупаційні війська здійснили три постріли на Донбасі, втрат серед особового складу українських воїнів немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Станом на 12 годину поточної доби на донецькому напрямку було зафіксовано одне порушення домовленостей, досягнутих у межах Тристоронньої контактної групи.

Приблизно о 10:00 ранку противник здійснив три постріли з ручного протитанкового гранатомета в напрямку населеного пункту Новотроїцьке. Бойових втрат у результаті ворожого обстрілу немає.

Підрозділи, залучені до проведення операції Об’єднаних сил, продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням та готові адекватно реагувати на можливі загрози на будь-яких напрямках уздовж лінії розмежування.

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