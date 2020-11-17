Суд в Україні заарештував 44 літаки РФ, що літали в окупований Крим
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Відповідно до клопотання прокуратури Автономної Республіки Крим накладено арешт ще на 44 літаки російських авіакомпаній, що літали в окупований Крим.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал пресслужба прокуратури АРК, літаки порушили порядок в'їзду/виїзду з/на окупований півострів і правила міжнародних польотів.
Кримінальні провадження розслідуються СБУ за фактами порушення службовими особами іноземних авіакомпаній правил міжнародних польотів і порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї (ч. 2 ст.332-1, ст.334 та ч.1 ст.111 КК України).
У прокуратурі нагадали, що оскільки з березня 2014 року Україна закрила повітряний простір над окупованим півостровом Криму зв’язку з неможливістю здійснювати нагляд за безпекою польотів при організації повітряного руху, а також гарантування безпеки польотів, офіційно припинено функціонування всіх аеропортів окупованої території півострова.
"Незважаючи на це, наразі встановлено та накладено арешти загалом на 109 літаків російських авіакомпаній, які здійснюють регулярні пасажирські авіаперевезення до окупованого півострова, порушуючи міжнародні правила польотів та законодавство України", - повідомили в прокуратурі.
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по профессии вор. Удрал! В профессии ВОРА, главное вовремя смыться. Не надо
вспоминать о нем. Ведь кто-то за него голосовал. Лукашенко показывает, как
могло быть.
Сказали - арестовали, значит арестовали, надо выпускать енота.
С таким жа пафосом можно и хйла заочно арестовать. И даже расстрелять заочно, раз 5.
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отэти все на джетах летают? ты почитай сколько стоит самолёт который совершил хотя бы один рейс на Крым, даже с черметом не хотят связываться, не говоря о продаже по запчастям.
В интервью российскому госагентству ТАСС в 2014 году бизнесмен сказал, что американская Gulfstream Aerospace Corporation аннулировала контракт на обслуживание самолета.
"Мой Gulfstream нельзя эксплуатировать, поскольку компания не обеспечивает его запасными частями, летчики не вправе пользоваться навигацией, встроенными картами", - цитировал ТАСС Тимченко.
А взагалі то цілій віртуальній прокуратурі АРК щось треба показати, бо забудуть про таку, а ще коли згадають та ліквідують чи скоротять. А що на те скаже Єрмак та весь ОП: чи ви подуріли, з самим Путіним сваритись, на ми на дорозі до миру, світ чудес, а люди, навіть від прокуратури чи ОП, у ній клоуни.
посадка на украинской земле российского самолета. Арест. Ответный арест
украинского экипажа. Фото в прессе. Герои. Участники боевых действий с
соответствующими льготами. Торговля побитыми мордами на евро арене.
Таки арестовали или таки одне понты ?!
Летак с просроченным ремонтом - обслуживанием ни одна страховая не застрахует. Незастрахованный даже на внутрипаРашенские линии не выпустят. )))
так и самолёты /очередной рук в воду/