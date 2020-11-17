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Немчінов про виділення грошей з COVID-фонду на дороги і фільми: "Медицина отримала дуже багато, це кошти, які просто повертаються до розпорядників"

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Немчінов про виділення грошей з COVID-фонду на дороги і фільми:

З ініціативи прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля триває повний аудит ковідного фонду. В уряді вже пояснили, чому гроші пішли на будівництво доріг.

Про це міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов розповів в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

З приводу фільмів, то це кошти, які просто повертаються до розпорядників.

"Що стосується інших витрат, то треба розуміти, звідки ці кошти знімалися. Тобто якщо ми говоримо про патріотичні фільми або спортивні змагання - це кошти, які знімалися з відповідних міністерств. Це не кошти, які забираються від медицини, медицина отримала дуже багато, це кошти, які просто повертаються до розпорядників", - пояснив міністр.

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Також Немчінов розповів, що за локдауну буде безробіття, а "одним з мультиплікаторів, який може запустити економіку, було визначено дорожнє будівництво".

Засоби, які були виділені з фонду боротьби з COVID-19 на будівництво і ремонт доріг, покликані подолати економічні наслідки пандемії в Україні, сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу в парламенті 17 листопада, пише Укрінформ.

"Кошти на Дорожній фонд покликані подолати економічні наслідки пандемії в Україні", - сказав Шмигаль.

За його словами, залучення додаткових коштів на будівництво доріг дозволило створити додаткові робочі місця і наповнило бюджет за рахунок сплати податків

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+22
зажралась та медіцина.
Грошей стільки що з легкою формою корони по одному пацієнту на поверх. Як у Феофанії.
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17.11.2020 13:06
+21
Немчинов о выделении денег из COVID-фонда на дороги и фильмы: "Медицина получила очень много, это средства, которые просто возвращаются к распорядителям" - Цензор.НЕТ 3852
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17.11.2020 13:09
+19
Свинарчуки кажете, бариги?

Національній службі здоров`я України (НСЗУ) не вистачає майже 5,6 млрд грн на оплату медзакладам, які мають договори на лікування пацієнтів із COVID-19 у стаціонарі, повідомив в.о. голови НСЗУ Андрій Віленський, пише «Інтерфакс-Україна».
«Хочу доповісти народним депутатам, що станом на сьогодні НСЗУ не вистачає 5,6 млрд грн для забезпечення фінансування медзакладів, які надають медичну допомогу пацієнтам із COVID-19 до кінця цього року», - сказав він на засіданні парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування в понеділок.
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17.11.2020 13:07
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Чего? Словами быдлятского дохлого классика - ты, идиот, понял хоть, что сказал
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17.11.2020 13:05 Відповісти
- Так вот. Балаганов, вы пижон. Не обижайтесь. Этим я хочу точно указать то место, которое вы занимаете под солнцем. Вы пижон, -- повторил Остап. -- И сын пижона. И дети ваши будут пижонами. Мальчик! Дальше ваши рыжие кудри примелькаются, и вас просто начнут бить. (с)
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17.11.2020 13:37 Відповісти
Остап сказал эту бессмысленную, но красивую фразу, потому что сам был пижоном до мозга и костей
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17.11.2020 13:45 Відповісти
Ты чо Утырок, совсем охренел ,ты шо несёшь Немчинов😡😡😡😡
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17.11.2020 13:06 Відповісти
зажралась та медіцина.
Грошей стільки що з легкою формою корони по одному пацієнту на поверх. Як у Феофанії.
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17.11.2020 13:06 Відповісти
Вип- пациент с легкой формой насморка оккупировал целый этаж в феофании. Ну как обычный обыватель.Тот, который тоже себя хорошо чувствует.С насморком. В феофании. Те, которые получают надцать денег на оздоровление с нашей госкопилки и для них здороволежания и бесплатную обслугу в этой больничке, с особой строчкой финансирования в госбюджете. Легонько так, по закону. Газонокосилки, их цена для феофании, особенно нравятся. И шторики, на фоне которых зеленский записывает свои видосы. Золотые?
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17.11.2020 13:43 Відповісти
Як безкоштовний криворізький шлак став у ціні як щебінь? Загадка природи....
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17.11.2020 13:07 Відповісти
Та ну, яка загадка?
"Отец Елены Зеленской Владимир Кияшко работает помощником нардепа от "Слуги народа" Олега Бондаренко и занимается темой переработки промышленных отходов в дорожное покрытие."
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17.11.2020 13:15 Відповісти
Я вважаю, що це просто совпаденіє.)
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17.11.2020 13:16 Відповісти
Причем стоимость этих промотходов не ниже, чем стоимость щебня, но качество как строительного материала хуже. Зато тестю хороший гешефт от сопливого зятька.
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17.11.2020 14:19 Відповісти
Правильно! Хороший дороги - быстрее возить на кладбище, меньше пенсионеров - экономия бюджета. Меньше ФОПов, больше дешевых рабов, а кому не сидится, как пел 95 квартал "Польша близко".
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17.11.2020 13:07 Відповісти
Места штатного инфекциониста в структуре Минздрава нет. Мы специально мягко прозондировали вопрос кто же кроме Голубовской (заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца, внештатный инфекционист МОЗ Украины) консультирует Степанова и его Минздрав. Оказалось никто. Это очень интересно, потому что все действия Минздрава - точная противоположность рекомендациям Голубовской. На основании чего принимаются решения?

Находящемуся на стационарном лечении в КБ ГУД "Фефания" Зеленскому кроме периодических сеансов оксигенотерапии, назначены препараты гепатопротекторного действия и витамины группы В и Е. Никаких препаратов из перечня "Протоколу надання медичної допомоги для лікуванні короновірусної хвороби (COVID-19)" утвержденного приказом №762 от 02.04.2020 г. (последняя редакция приказ МОЗ №2583 от 11.11.2020 г.)" не назначалось и не применялось
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
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17.11.2020 14:12 Відповісти
Свинарчуки кажете, бариги?

Національній службі здоров`я України (НСЗУ) не вистачає майже 5,6 млрд грн на оплату медзакладам, які мають договори на лікування пацієнтів із COVID-19 у стаціонарі, повідомив в.о. голови НСЗУ Андрій Віленський, пише «Інтерфакс-Україна».
«Хочу доповісти народним депутатам, що станом на сьогодні НСЗУ не вистачає 5,6 млрд грн для забезпечення фінансування медзакладів, які надають медичну допомогу пацієнтам із COVID-19 до кінця цього року», - сказав він на засіданні парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування в понеділок.
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17.11.2020 13:07 Відповісти
В бан
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17.11.2020 13:28 Відповісти
Кривий Ріг- хто би сумнівався!
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17.11.2020 13:29 Відповісти
"Средства на Дорожный фонд призваны преодолеть экономические последствия пандемии в Украине"

Это как? Немчинов о выделении денег из COVID-фонда на дороги и фильмы: "Медицина получила очень много, это средства, которые просто возвращаются к распорядителям" - Цензор.НЕТ 5375
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17.11.2020 13:08 Відповісти
Як у Буратіно! Немчинов о выделении денег из COVID-фонда на дороги и фильмы: "Медицина получила очень много, это средства, которые просто возвращаются к распорядителям" - Цензор.НЕТ 8639
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17.11.2020 13:14 Відповісти
Феофания это не вся медицина... Немчинов о выделении денег из COVID-фонда на дороги и фильмы: "Медицина получила очень много, это средства, которые просто возвращаются к распорядителям" - Цензор.НЕТ 669
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17.11.2020 13:09 Відповісти
или по-другому - не вся медицина для Феофании
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17.11.2020 13:12 Відповісти
В Феофании вип-клиентуру начали лечить гудроном.) Немчінов про виділення грошей з COVID-фонду на дороги і фільми: "Медицина отримала дуже багато, це кошти, які просто повертаються до розпорядників" - Цензор.НЕТ 4214
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17.11.2020 14:31 Відповісти
Немчинов о выделении денег из COVID-фонда на дороги и фильмы: "Медицина получила очень много, это средства, которые просто возвращаются к распорядителям" - Цензор.НЕТ 3852
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17.11.2020 13:09 Відповісти
Кожен з нас...... Ну ви зрозуміли хто Немчинов о выделении денег из COVID-фонда на дороги и фильмы: "Медицина получила очень много, это средства, которые просто возвращаются к распорядителям" - Цензор.НЕТ 8364 !
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17.11.2020 13:16 Відповісти
Очень понравилось и про *****, и про неожиданность.
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17.11.2020 16:22 Відповісти
логику не ищем... бесполезно!
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17.11.2020 13:10 Відповісти
"Средства на Дорожный фонд призваны преодолеть экономические последствия пандемии в Украине",
Лживые ЗЕбильные мародёры. Дороги всегда были вкусной воровской кормушкой. Шмыгаль обьясни почему при ЗЕкловуне километр дороги стал обходица в два раза дороже чем при Порошенко?? Что неудобный вопросик для ЗЕмародёров, да??Экономику они запустить хотели стройкой дорог, при этом на этой стройке всегда в тендерах побеждает те же самые 6 прикормленных своих, правильных фирм. Ну хоть им экономику точно подняли ЗЕмародёры...
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17.11.2020 13:12 Відповісти
Это деньги возвращаются к истинным распорядителям (ЗЕбанде) через откаты на личные счета. У нас в государстве распорядителем своих собственных финансовых средств является не народ, а кодло ЗЕворишек.
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17.11.2020 13:13 Відповісти
срана гопота відмазується від очевидного
у ступі не втовчеш
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17.11.2020 13:14 Відповісти
Немчинов о выделении денег из COVID-фонда на дороги и фильмы: "Медицина получила очень много, это средства, которые просто возвращаются к распорядителям" - Цензор.НЕТ 2882
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17.11.2020 13:15 Відповісти
Обидно вот сейчас умереть от корона вируса и не посмотреть новый сезон "Скотов" Немчинов о выделении денег из COVID-фонда на дороги и фильмы: "Медицина получила очень много, это средства, которые просто возвращаются к распорядителям" - Цензор.НЕТ 9039
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17.11.2020 13:16 Відповісти
73%. ну откуда, откуда вы вытащили и этого полудурка??
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17.11.2020 13:17 Відповісти
Які самі, такого і знайти постарались.
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17.11.2020 13:24 Відповісти
дурак
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17.11.2020 13:17 Відповісти
а, ну точно. а аппараты ИВЛ пускай Порошенко со своего фонда покупает.
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17.11.2020 13:18 Відповісти
обязать отвечать за разворованный ковидфонд имуществом быдлозелени, этими всеми домами в испании и прочим наворованным
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17.11.2020 13:19 Відповісти
Т.е. закатывание денег в асфальт ТОЛЬКО "придворными компаниями", с откатами до 40% - это "создание новых рабочих мест"? Расскажите кто-нибудь этому дебилушке, что новые рабочие места создаются ТОЛЬКО тогда, когда исполнителю устанавливают экономически обоснованные сроки исполнения. И он понимает, что двумя калеками (как он обычно это привык делать) он уже не пропетляет. И для выполнения сроков надо набирать полноценный штат специалистов. А если сроки не выдержит, то ему 3,14здец! А теперь посмотрите как у нас на дорогах "работу работают": Там где должно работать 100 человек - работают 10. Там где должны работать 100 ед. техники - работают 10. Ну как работают ... иногда. В результате, то что можно сделать за 6 мес. ... делают 3 (три, Карл!) года. И ты, *****, говоришь о "новых рабочих местах" ...?
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17.11.2020 13:23 Відповісти
Бубочка и ему подобные в больницах не бывают для простых смертных, конечно им кажется, что медицина зажралась.Живут как путин в своём выдуманном мире.Путин сидит в бункере. а бубочка когда страна в жопе, сидит в санатории.
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17.11.2020 13:30 Відповісти
Фильмы должны окупаться сами. Тем более с такими именитыми режисёрами. Если они этого не делают, значит людям это не нужно.

А вот в спорт нужно вкладывать деньги.
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17.11.2020 13:49 Відповісти
Немчінов про виділення грошей з COVID-фонду на дороги і фільми: "Медицина отримала дуже багато, це кошти, які просто повертаються до розпорядників" - Цензор.НЕТ 8561
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17.11.2020 13:52 Відповісти
карочи. хачю большы новых асфальтавых дарох. щас их самае время строить.....
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17.11.2020 13:59 Відповісти
ничего не понял что он сказал. Где деньги то ковидные?
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17.11.2020 14:06 Відповісти
Казуїстика, разом з цинічною і безпардонною брехнею. Ті гроші схоже показали медицині як ослу буряка, саме більше дали "лизнути" і то так, що медперсонал втікає. Он МОЗ підприємців вже запрошує на роботу в лікарні.
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17.11.2020 14:14 Відповісти
Немчинов - "Средства на Дорожный фонд призваны преодолеть экономические последствия...... "

https://postimg.cc/y31RTQg7

Немчінов про виділення грошей з COVID-фонду на дороги і фільми: "Медицина отримала дуже багато, це кошти, які просто повертаються до розпорядників" - Цензор.НЕТ 3600
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17.11.2020 14:19 Відповісти
"медицина получила очень много" - это лживое и ни на чем не основанное утверждение профана и непрофессионала. Такие управленцы, во главе главного, во всей его красе, даже не понимают, о чем говорят. Немчина, какой мультипликатор? Где ты купил свой диплом? Хватит повторять бредни так называемых нобелевских лауреатов по экономике, которые ничего в ней не смыслят и на деле ничего не могут предсказать, это лженаука. Вы тратите деньги, которые были заработаны всем народом Украины, не вами, Немчина, не киношниками, не медициной. Народ требует обеспечить надлежащее финансирование лечения коронавирусных больных. Что вы для этого сделали? Врачи маски и халаты за свои деньги покупают. Никакой защиты у основной их части нет. Зарплат нормальных нет. Пациент платит от 20 до 40 тысяч гривен за курс вашего "бесплатного" лечения. Анализы все платные и стоят очень дорого. Сколько можно врать? Где кислород, где аппараты искусственной вентиляции? Все покупают меценаты и поступает в виде гуманитарной помощи. А вы недоучки и авантюристы, продолжаете при этом его еще и грабить. Вы поцелованы Дьяволом! и будьте вы ... благословенны.
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17.11.2020 14:20 Відповісти
И я б их поцеловала...если б заразилась вирусом. В засос.
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17.11.2020 16:24 Відповісти
Это дьявольски тонкое предложение
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17.11.2020 21:51 Відповісти
МВФ требует отчета куда пошли монеты ,а не аудит того,кто в доле
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17.11.2020 14:24 Відповісти
А что за и откуда дополнительные средства? Если из бюджета, то обратно в виде налогов вернулась только часть. Тогда о каком пополнении господин министр вещает?
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17.11.2020 14:44 Відповісти
ГНиди. Люди, хто голосував за цю лицемірну огидну блювотину- у вас є хоч краплина розуміння та відповідальності за сраку, в якій всі ми опинилися?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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17.11.2020 14:53 Відповісти
Саме тому люди лікуються від ковід за власний кошт?
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17.11.2020 15:21 Відповісти
Царев залогинся!
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17.11.2020 17:54 Відповісти
верно. но вряд ли дороги запустят экономику, это закапывание в землю по тройной цене.
наоборот нужно производить ширпотреб малым и средним бизнесом.
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17.11.2020 21:33 Відповісти
Дороги строят, а малый бизнес гробят.
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06.01.2021 06:33 Відповісти
 
 