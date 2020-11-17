Немчінов про виділення грошей з COVID-фонду на дороги і фільми: "Медицина отримала дуже багато, це кошти, які просто повертаються до розпорядників"

З ініціативи прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля триває повний аудит ковідного фонду. В уряді вже пояснили, чому гроші пішли на будівництво доріг.

Про це міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов розповів в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

З приводу фільмів, то це кошти, які просто повертаються до розпорядників.

"Що стосується інших витрат, то треба розуміти, звідки ці кошти знімалися. Тобто якщо ми говоримо про патріотичні фільми або спортивні змагання - це кошти, які знімалися з відповідних міністерств. Це не кошти, які забираються від медицини, медицина отримала дуже багато, це кошти, які просто повертаються до розпорядників", - пояснив міністр.

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Також Немчінов розповів, що за локдауну буде безробіття, а "одним з мультиплікаторів, який може запустити економіку, було визначено дорожнє будівництво".

Засоби, які були виділені з фонду боротьби з COVID-19 на будівництво і ремонт доріг, покликані подолати економічні наслідки пандемії в Україні, сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу в парламенті 17 листопада, пише Укрінформ.

"Кошти на Дорожній фонд покликані подолати економічні наслідки пандемії в Україні", - сказав Шмигаль.

За його словами, залучення додаткових коштів на будівництво доріг дозволило створити додаткові робочі місця і наповнило бюджет за рахунок сплати податків