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У командуванні ЗС РФ погодили оперативні плани з використання 1 і 2 АК проти Об'єднаних сил, - розвідка

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

У командуванні ЗС РФ погодили оперативні плани з використання 1 і 2 АК проти Об'єднаних сил, - розвідка

Командування ЗС РФ продовжує підвищувати бойову готовність оперативного угруповання російських окупаційних військ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

"Минулого тижня на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей відбулися масштабні командно-штабні навчання із залученням сил територіальної оборони. Особлива увага приділялась відпрацюванню питань забезпечення стійкості системи управління і зв'язку за рахунок розгортання нових запасних командних пунктів", - сказано в повідомленні.

Разом з тим наголошується, що в ході навчань комісіями генерального штабу і Південного військового округу ЗС РФ були уточнені оперативні плани застосування з'єднань і частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК проти Об'єднаних сил.

Також читайте: Ворог за добу один раз порушив режим "тиші" на Донбасі, відкривши вогонь поблизу Гнутового. Втрат немає, - штаб ОС

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+20
главноє перестать стрєлятьВ Командование ВС РФ согласовали оперативные планы по использованию 1 и 2 АК против Объединенных сил, - разведка - Цензор.НЕТ 5061
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17.11.2020 13:13
+10
Говнокомандуючий штампує відосики і пофігу мороз.
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17.11.2020 13:14
+6
У командуванні ЗС РФ погодили оперативні плани з використання 1 і 2 АК проти Об'єднаних сил, - розвідка - Цензор.НЕТ 400
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17.11.2020 13:49
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А що то за: «Объединенные силы»?
Товаріщь Кравчук контролірує сітуацію?
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17.11.2020 13:11 Відповісти
главноє перестать стрєлятьВ Командование ВС РФ согласовали оперативные планы по использованию 1 и 2 АК против Объединенных сил, - разведка - Цензор.НЕТ 5061
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17.11.2020 13:13 Відповісти
АК асоціюється як Армія Крайова.
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17.11.2020 13:13 Відповісти
А що в тій Крайовій такого поганого крім пропаганди? Хто більше вбив українців, Людова, Крайова чи москалі?
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17.11.2020 13:37 Відповісти
Молодец . Сегодня вечером , в твоей сраной раше тебе дадут пирожок .
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17.11.2020 13:15 Відповісти
жиди та москалі-відвічні вороги українців
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17.11.2020 13:12 Відповісти
Тю. А клован с ермаком говорят "миру-мир".
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17.11.2020 13:12 Відповісти
Такой миру мир, это ЗЕленая пиписька.
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17.11.2020 13:14 Відповісти
А у нас в это время зарабатыввют на крови новые хари во главе с фигляром Оманско-Фиофаниевским.
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17.11.2020 13:13 Відповісти
У командуванні ЗС РФ погодили оперативні плани з використання 1 і 2 АК проти Об'єднаних сил, - розвідка - Цензор.НЕТ 3170
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17.11.2020 13:43 Відповісти
Говнокомандуючий штампує відосики і пофігу мороз.
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17.11.2020 13:14 Відповісти
У командуванні ЗС РФ погодили оперативні плани з використання 1 і 2 АК проти Об'єднаних сил, - розвідка - Цензор.НЕТ 8536
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17.11.2020 14:06 Відповісти
Готуються до виборів у брезні.
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17.11.2020 13:33 Відповісти
Логічно, вірмени теж координували плани з Карабахом, та й взагалі, так ховати легше.
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17.11.2020 13:35 Відповісти
Лучше сидеть тихо и не стрелять,а то можно потерять всё.
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17.11.2020 13:38 Відповісти
У командуванні ЗС РФ погодили оперативні плани з використання 1 і 2 АК проти Об'єднаних сил, - розвідка - Цензор.НЕТ 400
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17.11.2020 13:49 Відповісти
Все, на рос.тв Зеленский уже бендеровец и фашист.
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17.11.2020 13:55 Відповісти
То вони, шо б свого не палить... У командуванні ЗС РФ погодили оперативні плани з використання 1 і 2 АК проти Об'єднаних сил, - розвідка - Цензор.НЕТ 9828
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17.11.2020 20:37 Відповісти
ВС України, завдяки геніальному говнокомандувачу Зельцману, перетворилися на статистичне відомство, яке займається виключно фіксацією порушень з боку супротивника, при цьому, якщо за минулу добу не зафіксовано обстрілів, то це подається, як чергове здобуття перемоги над ворогом. Дорогоцінний досвід подібної війни, увійде в підручники військових академій більшості країн світу і в першу чергу, Ізраїлю, для досягнення стійкого миру з Палестиною. Так що, Зельцман може сміливо подавати свою кандидатуру на номінацію Нобелівської премії миру або пропонувати себе кандитатом у президенти Ізраїлю на наступних виборах.
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17.11.2020 14:34 Відповісти
а хто входив у склад групи спостерігачів за навчаннями від української сторони. Єрмак, Деркач, Гламкомверх в шортах та ряд інших відповідальних товаришів. Так запасні пункти чи передові НП. Кравчук в нас як Сунь Ят Сен. Миролюбець за рахунок України. Клінтон, зважаючи на персону першого президента та його негативний імідж зустрічався з ним лише в аеропорту, бо не вірили в щирість його намірів.
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17.11.2020 14:53 Відповісти
Атрабатывают бегство в направлении ссысрани и засрани у припрыжку. У командуванні ЗС РФ погодили оперативні плани з використання 1 і 2 АК проти Об'єднаних сил, - розвідка - Цензор.НЕТ 11 У командуванні ЗС РФ погодили оперативні плани з використання 1 і 2 АК проти Об'єднаних сил, - розвідка - Цензор.НЕТ 11 У командуванні ЗС РФ погодили оперативні плани з використання 1 і 2 АК проти Об'єднаних сил, - розвідка - Цензор.НЕТ 11
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17.11.2020 17:38 Відповісти
 
 