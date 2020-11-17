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ВР (11722) КС (1153) Кравчук Євгенія (361)

Рада може зібратися на позачергове засідання щодо КС, якщо робоча група напрацює рішення, - "слуга народу" Кравчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада може зібратися на позачергове засідання щодо КС, якщо робоча група напрацює рішення, -

Верховна Рада збереться вже на початку грудня, якщо не відбудеться позачергове засідання.

Про це повідомила перша заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"У нас наступне пленарне засідання на початку грудня. Якщо між сьогоднішнім днем ​​і першим грудня робоча група (щодо конституційної кризи. - Ред.) не виробить варіантів, які готові до винесення в зал, то, очевидно, це вже буде розглядатися на початку грудня. Формат позачергових засідань також можливий. Є два рішення: або президент скликає, або підписи 150 народних депутатів. Якщо робоча група знайде консенсус і скаже, що ми готові приймати цей і цей закон, або реєструємо новий, то думаю, що Верховна Рада може зібратися", - сказала Кравчук.

Також читайте: Рада завтра не розглядатиме законопроєкти щодо виходу з конституційної кризи

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського не розглядали.

Читайте: Разумков запропонував створити робочу групу для підготовки рішення щодо виходу з конституційної кризи

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
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Рада может собраться на внеочередное заседание по КС, если рабочая группа наработает решение, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 3562
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17.11.2020 13:36
+1
А я хачу харчо. Рада може зібратися на позачергове засідання щодо КС, якщо робоча група напрацює рішення, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 8032
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17.11.2020 14:03
+1
Два конституционных и полных }{уйловских дятла:
Рада може зібратися на позачергове засідання щодо КС, якщо робоча група напрацює рішення, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 7300
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17.11.2020 14:08
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Как немом кино , а в главной роли Чарли Чаплин .
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17.11.2020 13:35 Відповісти
Проехали, все уже хорошо, уголовные дела позакрывали, и про опрос никто не вспоминает, пожизненные сроки, ага...
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17.11.2020 14:11 Відповісти
Рада может собраться на внеочередное заседание по КС, если рабочая группа наработает решение, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 3562
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17.11.2020 13:36 Відповісти
Так ведь возят самолетами из Америки, значит Вашингтон +...
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17.11.2020 14:13 Відповісти
А шо там ваш байден? Переміг таки чи ні?
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17.11.2020 13:41 Відповісти
Наш ? А что там с твоим пирожком от путла ? Дадут , или дальше на подсосе ?
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17.11.2020 13:46 Відповісти
Це ви мені скажіть, чи платять в ольгіно зарплату? Чи вже доводиться позичати в Безоса
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17.11.2020 14:21 Відповісти
Коллегия выборщиков должна голосовать 14-го декабря, если для этого не будет юридических препятствий. В таком случае инаугирация должна состояться 20-го января (опять же, если не случится каких-то юридически значимых событий). Если инаугурация не состоится, ВРИО Президента автоматически становится глава Палаты Представителей (бабушка Пелоси). Если конфликт между кандидатами не позволяет однозначно определить: кто же победил, решение выносит своим голосованием Сенат.
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17.11.2020 13:58 Відповісти
Це зрозуміло.
Цікаво бачити, як всі сайти синхронно заткнулися про ці вибори
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17.11.2020 14:34 Відповісти
Зедебилы ,а как же бюджет на 2021 год? Или это все будет фонд оманского на борьбу с вирусом? Кто то неистово вонял совсем недавно,что такого как раньше не будет ,никаких ночных бюджетов и 31 декабря не будет! Я так понимаю его не будет вообще?
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17.11.2020 13:45 Відповісти
хачю большы новых асфальтавых дарох. щас их самае время строить.....
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17.11.2020 13:58 Відповісти
А я хачу харчо. Рада може зібратися на позачергове засідання щодо КС, якщо робоча група напрацює рішення, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 8032
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17.11.2020 14:03 Відповісти
Шмыгаля и его банду надо сносить, срочно.
Иначе ещё немножко дурантина - и жрать вообще будет нечего.
Голодные люди просто используют киевские каштаны по назначению, для политиков то есть.
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17.11.2020 13:59 Відповісти
Ти як Тихановська вєщаєш з-за бугра.
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17.11.2020 14:04 Відповісти
От этого моё мнение менее верно что ли ? Я же не призываю подогнать танки и расстрелять канцелярию премьера. Верховная Рада может сместить этих бандитов простым голосованием.
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17.11.2020 14:06 Відповісти
Два конституционных и полных }{уйловских дятла:
Рада може зібратися на позачергове засідання щодо КС, якщо робоча група напрацює рішення, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 7300
показати весь коментар
17.11.2020 14:08 Відповісти
 
 