УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12302 відвідувача онлайн
Новини Політика України Коронавірус і карантин
1 278 44
карантин (16095) Денис Шмигаль (2690) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

Від початку пандемії коронавірусу на медицину витратили понад 20 млрд грн, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Від початку пандемії коронавірусу на медицину витратили понад 20 млрд грн, - Шмигаль

В Україні на потреби медицини за час пандемії витрачено понад 20 млрд гривень. Зокрема, сформовано необхідні запаси засобів індивідуального захисту, медикаментів і ШВЛ.

Про це під час засідання парламенту заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське радіо.

"Триває робота над збільшенням підведення кисню. Станом на 16 листопада, через НСЗУ профінансовано лікарні в усіх регіонах на загальну суму понад 8,8 млрд гривень. Також 7,3 млрд профінансовано через Фонд боротьби з COVID-19. Ще майже 4 млрд - кошти місцевих бюджетів. Отже, за сім місяців на боротьбу з коронавірусом, лише у медицині, витрачено понад 20 млрд гривень", – розповів очільник уряду.

Також Шмигаль наголосив, що за час від початку пандемії оновили автопарк екстреної меддопомоги та підвищили виплати медикам.

"Стосовно покращення умов екстреної медицини: відбувається оновлення автопарку, підвищення виплат фельдшерам. Наприклад, до 1 липня швидка допомога Київської області отримала 23 млн гривень. Зараз - 33. Тобто більше, ніж на третину зросли виплати по екстреній медичній допомозі", – зазначив глава уряду.

Також читайте: Немчінов про виділення грошей з COVID-фонду на дороги і фільми: "Медицина отримала дуже багато, це кошти, які просто повертаються до розпорядників"

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+11
Вы из не потратили, а попилили и закатали в асфальт.

".... На лечение больных с коронавирусом не хватает 5,6 миллиарда, - Служба здоровья...."
показати весь коментар
17.11.2020 14:04
+11
худшей власти у Украины еще не было ( я думал и объективно - янык это худшее - но зеленые своим цинизмом, переплюнули даже его ) - долой зеленых - даешь досрочные выборы - ВР и президента
показати весь коментар
17.11.2020 14:07
+9
Муж Венедиктовой не с этого резерва 750 000 грн выходного пособия получил ?
показати весь коментар
17.11.2020 14:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
И шо толку, если у нас люди рождаются и умирают под больницами?
показати весь коментар
17.11.2020 14:04 Відповісти
Вы из не потратили, а попилили и закатали в асфальт.

".... На лечение больных с коронавирусом не хватает 5,6 миллиарда, - Служба здоровья...."
показати весь коментар
17.11.2020 14:04 Відповісти
По состоянию на 01.11.2020 г. устройствами стационарной кислородной оксигенации оборудовано 3216 койко-мест коечного фонда отведенного по размещение больных COVID-19. Обеспеченность кислородом составляет 86% суточной потребности.
показати весь коментар
17.11.2020 14:06 Відповісти
Недофинансирование медицинских учреждений по состоянию на 01.11.2020 г. по расходам на стационарное лечение больных оставляет 7.811 млрд. гривен (из них 5,577 млрд. - лечение больных COVID-19), недофинансирование заработной платы на 611.22 млн. гривен.
показати весь коментар
17.11.2020 14:07 Відповісти
Что б еще соврать шоб не побили, - подумал Остап.
показати весь коментар
17.11.2020 14:06 Відповісти
Муж Венедиктовой не с этого резерва 750 000 грн выходного пособия получил ?
показати весь коментар
17.11.2020 14:07 Відповісти
с таким говном жить..... ну уж нет, эта сумма ничтожно, крайне, мала Від початку пандемії коронавірусу на медицину витратили понад 20 млрд грн, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4695
хотя.... а кто сказал шо с говном живет не .... говно?
показати весь коментар
17.11.2020 14:10 Відповісти
худшей власти у Украины еще не было ( я думал и объективно - янык это худшее - но зеленые своим цинизмом, переплюнули даже его ) - долой зеленых - даешь досрочные выборы - ВР и президента
показати весь коментар
17.11.2020 14:07 Відповісти
"Огласите весь список ( расходов ), пожалуйста."
Постатейно.
показати весь коментар
17.11.2020 14:07 Відповісти
Шмыгаль ведь подготовил уже отчет о ковидном фонде для МВФ?
Цифры в студию.
показати весь коментар
17.11.2020 14:09 Відповісти
Самок главное, что люди получают бесплатную помощь.
показати весь коментар
17.11.2020 14:22 Відповісти
Кто Вам сказал подобный бред? Меньше телевизор смотрите.
показати весь коментар
17.11.2020 14:26 Відповісти
У вас по телевизору показали?
показати весь коментар
17.11.2020 14:26 Відповісти
У нас восхищаются вашей медициной(в интернете).
показати весь коментар
17.11.2020 14:32 Відповісти
Верю. Від початку пандемії коронавірусу на медицину витратили понад 20 млрд грн, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8249
Видели, слышали как ваш Лукашенко "восхищается" нашим преЗедентом?
показати весь коментар
17.11.2020 14:35 Відповісти
Ругал немного, было дело. Говорил, мягкий, добрый.
показати весь коментар
17.11.2020 14:44 Відповісти
Да нет. Говорил "Чья бы корова мычала, а Зеленского молчала".
показати весь коментар
17.11.2020 14:46 Відповісти
Больше всего лайков в той теме на ЦН набрал коммент

Петя Петрович
зря вы так оскорбляете друг друга, вам вместе в Ростове жить
показати весь коментар
17.11.2020 14:50 Відповісти
И всех "лечат" настолько бесплатно, шо приболевший скорее отдаст честно отложенные евро на норм. гроб и несколько толстых попов, чем на фифломицины и на лапу докторам.
А че, шмыгали же не в калидорах лежат вместе с разлагающимися бабушками, из последних сил слушая и поддерживая последние сплетни(Слыхала, Пятровна, у Миши дочь прост.... кхкххк эээээ) --- Эй, Макаровна, а где же она простыла то? наверное на окружной? Макаровна? о б*же, помяни рабу твою .... кхххххх эээээ(-2 бабушки)
показати весь коментар
17.11.2020 14:08 Відповісти
...потратили более 20 млрд грн.

То есть почти по 1000 грн на каждого жителя, включая младенцев и стариков...
Где деньги, Зин?
показати весь коментар
17.11.2020 14:09 Відповісти
почти по 600, включая учительниц математики
показати весь коментар
17.11.2020 14:12 Відповісти
Э не...мужу бенедиктовой 750 раз по 1000 досталось...значит 750 украинцев не получили ничего...а таких мужей бенедиктовых в Украине как грязи в болоте...
показати весь коментар
17.11.2020 14:13 Відповісти
Зеленое стадо разворовало миллиарды...а пытается оправдаться миллионами...
Для зебилов то конечно разницы ни какой нет...
показати весь коментар
17.11.2020 14:10 Відповісти
20 тонн купюрами 200 гр .
показати весь коментар
17.11.2020 14:10 Відповісти
"Європейська солідарність" ініціює питання звільнення Данила Гетманцева з посади голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.
"Ми ініціювали питання про відставку так званого голови комітету Гетманцева, який знищив податкову систему України. Верховна Рада має невідкладно проголосувати продовження пільгового оподаткування фізичних осіб-підприємців", - написав п'ятий президент України, народний депутат Петро Порошенко (фракція "Європейська солідарність") у Twitter у вівторок.
показати весь коментар
17.11.2020 14:12 Відповісти
Одна из самых гнусных зелёных гнид.
показати весь коментар
17.11.2020 14:20 Відповісти
314здит
показати весь коментар
17.11.2020 14:15 Відповісти
Это сказки для тупых зебилов...они и не такое схавают..
показати весь коментар
17.11.2020 14:16 Відповісти
Затраты на ВСЮ медицину Украины можно измерять в Зеленских. Таким образом, на борьбу с коронавирусом в Украине с начала пандемии потратили 15 Зеленских. Потому что:

"Обеспечение деятельности главы государства и Офиса президента в проекте бюджета на 2021 год возросло почти на 40% и будет стоить бюджету 1 млрд 269,1 тыс грн."
показати весь коментар
17.11.2020 14:17 Відповісти
Так блин, на "айкосы" налог ввели - 400%, козлы какие-то, а бедные администранты, тьфу, оффисники, должны платить за этот беспредел? Ну уж нет, заплатят лохи, а "айкосы" пусть будут как всегда, доступны любому ермаковцу, или кто там у нас щас презик? Бобдан опять вернулся?
показати весь коментар
17.11.2020 14:46 Відповісти
карочи. хачю большы новых асфальтавых дарох. щас их самае время строить.....
показати весь коментар
17.11.2020 14:22 Відповісти
Какое отношение ты к местным бюджетам имеешь? Кроме того, все те препараты, которые ты закупал: плаквенил, ритонавир, ремдесивир можешь сожрать сам вместе с китайскими экспресс-тестами и биовеном. Это называется не "потрачено", а "распилено"!
показати весь коментар
17.11.2020 14:23 Відповісти
Шмыгаль, зачем нужны запасы, если врачи сегодня все еще без надлежащей защиты? Без надлежащих зарплат. Для кого вы даете эту лживую информацию? Сами перед собой самоутверждаетесь? Местные выборы были яркой оценкой народа ваших так называемых усилий по развалу страны, и медицины в том числе.
показати весь коментар
17.11.2020 14:24 Відповісти
"....на сумму более 8,8 млрд гривен. Также, 7,3 млрд грн профинансировано через Фонд борьбы с COVID-19. Еще почти 4 млрд...."
магнитафон импартный, партсигар атечиствиный - два, куртка, замшевая - 3 куртки....
показати весь коментар
17.11.2020 14:24 Відповісти
ты лучше скажи сколько людей умирает не получив ИВЛ помощи или кислорода! продолжайте строить дороги, ублютки
показати весь коментар
17.11.2020 14:25 Відповісти
Одно не понятно=как в наше время воникает вопрос с недостатком кислорода Это же не разработка вакцины поиск лекарств Мы что и на это не способны мы что придурки
показати весь коментар
17.11.2020 14:30 Відповісти
Зато мы арабам презентовали АН-172, и почти построили завод, два завода, но вот... ну просто гороскоп плохой. Від початку пандемії коронавірусу на медицину витратили понад 20 млрд грн, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9460
И зато мы 10 танков Оплот сделали для тайцев всего то за 5, или за жалких 10 лет, вот - кто плюется = зрадник!
показати весь коментар
17.11.2020 14:48 Відповісти
В документики есть для подтверждения?
показати весь коментар
17.11.2020 14:42 Відповісти
та вы шо?! мы "русские" своих не обманываем!
показати весь коментар
17.11.2020 17:55 Відповісти
Йєрмаки-шмьігалі цинічна зє-мразь.
показати весь коментар
17.11.2020 15:28 Відповісти
Від початку пандемії коронавірусу на медицину витратили понад 20 млрд грн, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7733
показати весь коментар
17.11.2020 18:07 Відповісти
 
 