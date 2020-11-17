Від початку пандемії коронавірусу на медицину витратили понад 20 млрд грн, - Шмигаль
Новини Цензор.НЕТ Політика України
В Україні на потреби медицини за час пандемії витрачено понад 20 млрд гривень. Зокрема, сформовано необхідні запаси засобів індивідуального захисту, медикаментів і ШВЛ.
Про це під час засідання парламенту заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське радіо.
"Триває робота над збільшенням підведення кисню. Станом на 16 листопада, через НСЗУ профінансовано лікарні в усіх регіонах на загальну суму понад 8,8 млрд гривень. Також 7,3 млрд профінансовано через Фонд боротьби з COVID-19. Ще майже 4 млрд - кошти місцевих бюджетів. Отже, за сім місяців на боротьбу з коронавірусом, лише у медицині, витрачено понад 20 млрд гривень", – розповів очільник уряду.
Також Шмигаль наголосив, що за час від початку пандемії оновили автопарк екстреної меддопомоги та підвищили виплати медикам.
"Стосовно покращення умов екстреної медицини: відбувається оновлення автопарку, підвищення виплат фельдшерам. Наприклад, до 1 липня швидка допомога Київської області отримала 23 млн гривень. Зараз - 33. Тобто більше, ніж на третину зросли виплати по екстреній медичній допомозі", – зазначив глава уряду.
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".... На лечение больных с коронавирусом не хватает 5,6 миллиарда, - Служба здоровья...."
хотя.... а кто сказал шо с говном живет не .... говно?
Постатейно.
Цифры в студию.
Видели, слышали как ваш Лукашенко "восхищается" нашим преЗедентом?
Петя Петрович
зря вы так оскорбляете друг друга, вам вместе в Ростове жить
А че, шмыгали же не в калидорах лежат вместе с разлагающимися бабушками, из последних сил слушая и поддерживая последние сплетни(Слыхала, Пятровна, у Миши дочь прост.... кхкххк эээээ) --- Эй, Макаровна, а где же она простыла то? наверное на окружной? Макаровна? о б*же, помяни рабу твою .... кхххххх эээээ(-2 бабушки)
То есть почти по 1000 грн на каждого жителя, включая младенцев и стариков...
Где деньги, Зин?
Для зебилов то конечно разницы ни какой нет...
"Ми ініціювали питання про відставку так званого голови комітету Гетманцева, який знищив податкову систему України. Верховна Рада має невідкладно проголосувати продовження пільгового оподаткування фізичних осіб-підприємців", - написав п'ятий президент України, народний депутат Петро Порошенко (фракція "Європейська солідарність") у Twitter у вівторок.
"Обеспечение деятельности главы государства и Офиса президента в проекте бюджета на 2021 год возросло почти на 40% и будет стоить бюджету 1 млрд 269,1 тыс грн."
магнитафон импартный, партсигар атечиствиный - два, куртка, замшевая - 3 куртки....
И зато мы 10 танков Оплот сделали для тайцев всего то за 5, или за жалких 10 лет, вот - кто плюется = зрадник!