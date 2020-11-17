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"Не бачимо сенсу": Білорусь призупинила діалог з ЄС щодо прав людини

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Білорусь призупиняє діалог з Європейським Союзом щодо прав людини.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ру, про це заявив глава МЗС республіки Володимир Макей за підсумками наради у "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, з питань зовнішньої політики.

Зазначається, що під час наради було ухвалено рішення заморозити роботу Координаційної групи Білорусь-ЄС, у межах якої обговорювалися різні питання взаємодії, в тому числі у сфері захисту прав людини.

За словами міністра, Білорусь ніколи не відмовлялася від "обговорення чутливих питань", проте, як він зазначив, сьогодні ці питання "абсолютно заполітизовані".

"Тому ми не бачимо сенсу в тому, щоб продовжувати з ЄС діалог щодо прав людини. Ми припиняємо цей діалог", - сказав Макей.

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Нагадаємо, раніше в ОБСЄ запропонували заснувати в Білорусі спільну наглядову місію за участю Бюро з демократичних інститутів і прав людини, припинити насильство щодо власного народу, притягнути до відповідальності всіх винних за вчинені порушення, звільнити всіх несправедливо затриманих і почати конструктивний діалог із представниками політичної опозиції та громадянського суспільства.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
"Не видим смысла": Беларусь приостановила диалог с ЕС по правам человека - Цензор.НЕТ 6845
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17.11.2020 14:52
+6
Увы, Макей - это именно Беларусь. И Лукашенко - это Беларусь. И Зеленский - это Украина. Как бы вас ни бесил этот факт. Страна заслуживает тех лидеров, которых терпит населяющие ее граждане. Любой лидер и политик страны - репрезентативен для нее, для ее общества, для ее менталитета. Так что Макей - это Беларусь. И Ким Чен Ын - это Северная Корея. А Трамп - это, увы, Америка. Значительная ее часть.
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17.11.2020 14:52
+5
В том-то и дело, что для Америки поправка "значительная ее часть" - справедлива, поскольку у них демократия не пустой звук и они за один срок исправили свою ошибку. Беларусы, северные корейцы - не исправляют ее десятилетиями. Что же касается Украины, то здесь за меня говорит статистика - 73% голосовавших за Зеленского появились не "внезапно", не под влиянием излучения из космоса, а в результате пятилетнего правления Порошенко. Так кто ответственен за их выбор? Не отвечайте, вопрос риторический. Зеленский - это Украина. Вместе с Юленькой Тимошенко, с Вилкулом, с Коломойским, с продажными Лещенко, Найемом, заднеприводным Ляшко, алкашом Луценко, всей чередой коррупционных генпрокуроров, из которых ни один не заслуживает того, чтобы оставить его в живых (в нормальном справедливом обществе)... список можно продолжать.
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17.11.2020 15:05
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Макей - это не Беларусь . "Не видим смысла": Беларусь приостановила диалог с ЕС по правам человека - Цензор.НЕТ 6521
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17.11.2020 14:48 Відповісти
Увы, Макей - это именно Беларусь. И Лукашенко - это Беларусь. И Зеленский - это Украина. Как бы вас ни бесил этот факт. Страна заслуживает тех лидеров, которых терпит населяющие ее граждане. Любой лидер и политик страны - репрезентативен для нее, для ее общества, для ее менталитета. Так что Макей - это Беларусь. И Ким Чен Ын - это Северная Корея. А Трамп - это, увы, Америка. Значительная ее часть.
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17.11.2020 14:52 Відповісти
Ви так гарно почали - але закінчили "Значительная ее часть" - тож Лукашенко, Зеленський - лише частина, виключення тільки Ким Чен Ын, дуже надіюсь Бєларусь до цього не скотиться.
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17.11.2020 15:00 Відповісти
В том-то и дело, что для Америки поправка "значительная ее часть" - справедлива, поскольку у них демократия не пустой звук и они за один срок исправили свою ошибку. Беларусы, северные корейцы - не исправляют ее десятилетиями. Что же касается Украины, то здесь за меня говорит статистика - 73% голосовавших за Зеленского появились не "внезапно", не под влиянием излучения из космоса, а в результате пятилетнего правления Порошенко. Так кто ответственен за их выбор? Не отвечайте, вопрос риторический. Зеленский - это Украина. Вместе с Юленькой Тимошенко, с Вилкулом, с Коломойским, с продажными Лещенко, Найемом, заднеприводным Ляшко, алкашом Луценко, всей чередой коррупционных генпрокуроров, из которых ни один не заслуживает того, чтобы оставить его в живых (в нормальном справедливом обществе)... список можно продолжать.
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17.11.2020 15:05 Відповісти
73% это телевизор , зависть и тупость . Порошенко делал много , а идеальных людей не бывает . Он то однозначно лучше теперешнего чуда .
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17.11.2020 19:19 Відповісти
Порошенко - лучше Зеленского. И тяжелее. И старше. Есть ряд параметров, по которым он его явно превосходит. Но речь шла не об этом, а о том, что "телевизор, зависть и тупость" не рождаются на пустом месте. Если вы считаете, что тупое завистливое телевизионное быдло выбрало Зеленского (с чем я не спорю), то вы должны отдавать себе отчет, что сформировалось оно в результате правления Порошенко. Который "лучше его". Вы понимаете, что Зеленский это всего-навсего СЛЕДСТВИЕ правления Порошенко? Вы понимаете, что выбор Януковича был всего-навсего СЛЕДСТВИЕМ правления придурка Ющенко с воровкой Юленькой Тимошенко - уставши от противостояния этих сволочей народ выбрал того, кто казался их альтернативой. Именно по этой причине народ, уставший от лжи Порошенко, от прикрытия им его любимых друзей-коррупционеров, его алмазных колядовальников, его алкаша генпрокурора (и всех прочих генпрокуроров), его манипуляций с Михой (которого он сперва натравливал, как шавку, на Яценюка, а затем пытался усыпить, как взбесившегося цепного пса) - от всего этого народ просто устал. Он не стал "внезапно тупым". Народ просто стало воротить от всего этого. Не от европейского вектора, не от демократизации - а от вранья, воровства и кумовства. Которых в период правления Порошенко ("лучшего, чем Зеленский") было предостаточно. Я ничуть не оправдываю Зеленского, я терпеть не могу это позорище - но прекратите вы возводить пьедестал святости своему шоколадному кумиру!!! Только идиот не может понимать, что Зеленский - это реакция народа на откровенные просчеты Порошенко. Непростительные просчеты. Ни один ведущий коррупционер не был посажен. Ни один генпрокурор (а их сменилось за время Порошенко больше, чем за время Зеленского) не смог справиться даже со Штепой! Не говоря уже о куда более сильных фигурах. И вы хотите, чтобы мещане и обыватели не устали от этого?
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17.11.2020 20:12 Відповісти
с воровкой Юленькой Тимошенко

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А що украла? Ткните пальцем де краденное)
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17.11.2020 21:10 Відповісти
Погоджуюся зі всім. Лише має бути так: ...А Трамп - это, увы, не Америка... // Америка зараз -- це комуняка "сандерс".
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17.11.2020 15:02 Відповісти
Трамп это 73 миллиона Американцев только по официальным подсчетам . А если вернуть ворованные голоса китайской программой подсчета голосов , то и того больше .
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17.11.2020 19:21 Відповісти
Може й так. Але наступні 4 роки в Білому домі сидітиме червонодупий "сандерс".
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18.11.2020 08:36 Відповісти
А чого це перші вся Беларусь та Україна, а США тільки частина? Ви уж будьтЄ последовательни товаріщЬЬЬ... "Не бачимо сенсу": Білорусь призупинила діалог з ЄС щодо прав людини - Цензор.НЕТ 4506
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17.11.2020 15:06 Відповісти
Трамп не увы , это был единственный Американский президент за последние 50 лет . Теперь мы пойдем путем Франции Германии и Британии , растворимся в глобалистской помойке.
Первые Байденовские указы это отмена запрета на миграцию из мусульманских стран , отмена запрета на изменение пола за счет бюджета в Армии США , восстановление членства во всмирной организации здравоохраненния того самого ВОЗА скрывавшего информацию об опасности короновируса по просьбе китайцев , и восстановления членства в лживом перижском соглашении об изменении климата .
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17.11.2020 19:27 Відповісти
Трамп був і справді американським президентом, але найкращим з 1981р. був славний Роналд Рейґан. Як на мене, то він -- ідеальний американець-президент. Два терміни на президентстві та після нього ще Буш на його славі.
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18.11.2020 08:39 Відповісти
Не заважайте упирям чистити права людини об тротуари.
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17.11.2020 14:51 Відповісти
"Не видим смысла": Беларусь приостановила диалог с ЕС по правам человека - Цензор.НЕТ 6845
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17.11.2020 14:52 Відповісти
Теперь они с путиным работают!!!! НАПРЯМУЮ!!!!
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17.11.2020 14:52 Відповісти
А хто такий путєн?
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17.11.2020 15:07 Відповісти
Це у ***** поганяло таке путЄн? "Не бачимо сенсу": Білорусь призупинила діалог з ЄС щодо прав людини - Цензор.НЕТ 4562
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17.11.2020 15:09 Відповісти
))))))))) ЕС в что превратилас ))))))) даже лукаку их посылает ))))))))) Я не навижу вонючую "русскую мир" но кремл оккупировал саму европу до того как напаст на УКРАИНУ !!!Наверно ктота меня пошетает сумашедшим ))) для ДОКАЗАТЕРСТВО- северный раток-2 когда начелос строитса ????????
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17.11.2020 14:53 Відповісти
о. диспетчер Карлос нашёлся.
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17.11.2020 14:59 Відповісти
Действительно, какой смысл? И лупят этих сябров и убивать уже начали, а они ходят и ходят, подлецы такие, и царька болотно-кортофельного расстраивают.
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17.11.2020 14:53 Відповісти
Да не, у нас права знают. В одном районе Минска перебои с водой(задвижка сломалась). Уже подана жалоба в ООН. Вот кто еще в мире так может?
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17.11.2020 15:09 Відповісти
теперь у нас есть вторая северная Корея и её пожизненный лидер Ким ЛукаЧен "Не видим смысла": Беларусь приостановила диалог с ЕС по правам человека - Цензор.НЕТ 3226 на очереди куйло и его куйлостан.
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17.11.2020 14:55 Відповісти
Занурюється Білорусь у російську багнюку. Вже маківка ледь-ледь виглядає...Людоньки, ваші хороводи вже беззмістовні і не корисні. Дуже прикро, що у вас не вийшло позбавитися катюги...
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17.11.2020 14:55 Відповісти
"Не видим смысла".А что когда то видели? "Не бачимо сенсу": Білорусь призупинила діалог з ЄС щодо прав людини - Цензор.НЕТ 5632
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17.11.2020 14:56 Відповісти
Лука без ***** не протримався б і тижня. То ж подивіться, сябри, у вічі реальності - без Майдану нікак.
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17.11.2020 14:57 Відповісти
ура, товарищи, дорОгой мордора "Не бачимо сенсу": Білорусь призупинила діалог з ЄС щодо прав людини - Цензор.НЕТ 2095
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17.11.2020 15:01 Відповісти
Хочется услышать мнение Евросоюза-не видем смысла решать какие нибудь проблемы с нелегетимным и преступным режимом.
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17.11.2020 15:02 Відповісти
а також і з недоколиханим президентом. Більш всього таке було і висловлено представниками ЄС в вузькому колі, а не публічно.
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17.11.2020 15:16 Відповісти
И правда, какой смысл режиму батьки даже слышать о правах человека
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17.11.2020 15:17 Відповісти
Кому лукашенко батька тому х-ло дядька .
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17.11.2020 19:17 Відповісти
Сам придумал?
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17.11.2020 21:57 Відповісти
Білоруська РСР та права людини- речі абсолютно несумістні.
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17.11.2020 15:23 Відповісти
Беларусь приостанавливает диалог с Европейским союзом по правам своих будущих партизан.

Лука, ты ещё не в бункере. Старший брат давно намекает - диктаторы теперь живут под землёй!
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17.11.2020 15:37 Відповісти
Как говориться, Революция побеждает не тогда когда начинают стрелять по протестующим,а когда они начинают стрелять в ответ. Пока белорусы будут ходить как барана на заклание ни чего не измениться. Да и процентов 60 ватного населения ни куда не делось, ведь до сих пор однозначно не сказали чей Крым.
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17.11.2020 15:56 Відповісти
ЕС по правам человека
Этого и следовало ожидать. Организация не выполняет своих функций!
Защита прав человекА. Не людей а человека. Человек (по мнению властей) в Белоруси один - Лукашенко. А его не защищает.
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17.11.2020 16:20 Відповісти
Все логічно. Немає прав - немає діалогу
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17.11.2020 17:20 Відповісти
Який диалог?))) з ким?)) ліпше вже з путєним вести діалог про білорасєйський федеральний округ расєї ніж з якимось калхозенфюрером...
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17.11.2020 18:02 Відповісти
Ясное дело не видят смысла если нарушают права человека каждый день .
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17.11.2020 19:15 Відповісти
 
 