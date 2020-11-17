"Не бачимо сенсу": Білорусь призупинила діалог з ЄС щодо прав людини
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Білорусь призупиняє діалог з Європейським Союзом щодо прав людини.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ру, про це заявив глава МЗС республіки Володимир Макей за підсумками наради у "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, з питань зовнішньої політики.
Зазначається, що під час наради було ухвалено рішення заморозити роботу Координаційної групи Білорусь-ЄС, у межах якої обговорювалися різні питання взаємодії, в тому числі у сфері захисту прав людини.
За словами міністра, Білорусь ніколи не відмовлялася від "обговорення чутливих питань", проте, як він зазначив, сьогодні ці питання "абсолютно заполітизовані".
"Тому ми не бачимо сенсу в тому, щоб продовжувати з ЄС діалог щодо прав людини. Ми припиняємо цей діалог", - сказав Макей.
Нагадаємо, раніше в ОБСЄ запропонували заснувати в Білорусі спільну наглядову місію за участю Бюро з демократичних інститутів і прав людини, припинити насильство щодо власного народу, притягнути до відповідальності всіх винних за вчинені порушення, звільнити всіх несправедливо затриманих і почати конструктивний діалог із представниками політичної опозиції та громадянського суспільства.
Будь ласка, зачекайте...
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А що украла? Ткните пальцем де краденное)
Первые Байденовские указы это отмена запрета на миграцию из мусульманских стран , отмена запрета на изменение пола за счет бюджета в Армии США , восстановление членства во всмирной организации здравоохраненния того самого ВОЗА скрывавшего информацию об опасности короновируса по просьбе китайцев , и восстановления членства в лживом перижском соглашении об изменении климата .
Лука, ты ещё не в бункере. Старший брат давно намекает - диктаторы теперь живут под землёй!
Этого и следовало ожидать. Организация не выполняет своих функций!
Защита прав человекА. Не людей а человека. Человек (по мнению властей) в Белоруси один - Лукашенко. А его не защищает.