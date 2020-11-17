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Новини Політика України Місцеві вибори-2020
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Кривий Ріг (809) місцеві вибори (1000) Вілкул Юрій (33)

Мер Кривого Рогу Вілкул знявся з виборів і забезпечив перемогу кандидату Ахметова. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Чинний мер Кривого Рогу (Дніпропетровська обл.) Юрій Вілкул заявив, що не братиме участі у другому турі виборів через стан здоров'я.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Здоров'я, на жаль, почало підводити. Працювати в півсили - це не для мене ... Я, на жаль, не зможу брати участь у другому турі виборів", - сказав він у відеозверненні, розміщеному в YouTube-каналі міськради.

Він зазначив, що до другого туру виборів міського голови виходить Костянтин Павлов, кандидат від "Опозиційної платформи - За життя", якому Вілкул обіцяє підтримку.

Як повідомила громадянська мережа "Опора", Криворізька міська територіальна виборча комісія (Дніпропетровська обл.) не може призначити дату повторного голосування через те, що довірені особи кандидата на посаду міського голови оскаржують постанови ТВК про підсумки голосування.

Дивіться на "Цензор.НЕТ": Ордени для вати. Як Міноборони нагороджує любителя "русского мира" Вілкула. ВIДЕО

Крім того, комісія не може зібрати кворум для проведення засідання.

12 листопада були оголошені результати першого туру. У протоколі зазначено, що за Юрія Вілкула проголосували 80 655 виборців (46,27%), за Дмитра Шевчика (від "Слуги народу") – 45 213 виборців.

Павлов від ОПЗЖ - на третьому місці (приблизно 16 тис. голосів).

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+19
Вилкул, Ложкул и Тарелкин Выборы мэра Кривого Рога: Юрий Вилкул из-за состояния здоровья снял свою кандидатуру со второго тура - Цензор.НЕТ 3293
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17.11.2020 15:01
+16
Какое там здоровье? Гнилая отмазка. Вон в Харькове живой труп мером выбрали и ничего. Просто зажоповцы решили перетасовать кадры. Вот смеху будет если этот павлов облажается. Хотя зная "вату"-вряд ли.
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17.11.2020 15:21
+10
может крякниш скоро, на одно гавно станет меньше.
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17.11.2020 15:06
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Вилкул, Ложкул и Тарелкин Выборы мэра Кривого Рога: Юрий Вилкул из-за состояния здоровья снял свою кандидатуру со второго тура - Цензор.НЕТ 3293
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17.11.2020 15:01 Відповісти
топіш за ригони? возьми с полочки пирожек Вибори мера Кривого Рогу: Юрій Вілкул через стан здоров'я зняв свою кандидатуру з другого туру - Цензор.НЕТ 3834
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17.11.2020 15:12 Відповісти
Тарелкул.
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17.11.2020 15:23 Відповісти
Он за жопу, рыги у них уже не актуальный брэнд
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17.11.2020 15:45 Відповісти
Лашкул
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17.11.2020 17:11 Відповісти
тарелкул
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18.11.2020 08:41 Відповісти
может крякниш скоро, на одно гавно станет меньше.
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17.11.2020 15:06 Відповісти
Так туда впихуют Зажопонца, так, что, ватность в городе продолжается
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17.11.2020 15:55 Відповісти
Що уроди пообіцяли Ахметову за посаду мера Кривого?
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17.11.2020 15:06 Відповісти
У Верховній Раді зібрали понаду третину голосів народних депутатів за ініціативу про відставку уряду - повідомив на засіданні парламенту народний депутат України з фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.
"Наша фракція ініціювала - і ми вже зібрали 84 підписи народних депутатів України за відставку цього уряду", - сказав він.
Гончаренко закликав колег підписатися під проектом постанови про відставку уряду.
Для ухвалення рішення про відставку уряду необхідно мінімум 226 голосів.
https://www.unian.ua/politics/vidstavka-shmigalya-u-radi-rozpovili-skilki-zibrali-********-shchob-skinuti-uryad-novini-ukrajina-11222651.html
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17.11.2020 15:13 Відповісти
одним лайном менше
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17.11.2020 15:07 Відповісти
різниця - тільки сортом лайна. Прочитай останній абзац.
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17.11.2020 15:14 Відповісти
і терміном придатності)
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17.11.2020 17:04 Відповісти
не может, а чот Гепа может
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17.11.2020 15:19 Відповісти
Достойный поступок, здоровья Вам!
В отличии от овоща Гепы
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17.11.2020 15:19 Відповісти
Вибори мера Кривого Рогу: Юрій Вілкул через стан здоров'я зняв свою кандидатуру з другого туру - Цензор.НЕТ 3593 Вибори мера Кривого Рогу: Юрій Вілкул через стан здоров'я зняв свою кандидатуру з другого туру - Цензор.НЕТ 3593 Вибори мера Кривого Рогу: Юрій Вілкул через стан здоров'я зняв свою кандидатуру з другого туру - Цензор.НЕТ 2328
договорняки в силе
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17.11.2020 15:22 Відповісти
Какое там здоровье? Гнилая отмазка. Вон в Харькове живой труп мером выбрали и ничего. Просто зажоповцы решили перетасовать кадры. Вот смеху будет если этот павлов облажается. Хотя зная "вату"-вряд ли.
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17.11.2020 15:21 Відповісти
та вроде скоро мумию привезут в Харьковский горсовет, один раз моргнул - одобряю, два раза моргнул не одобряю, пукнул - воздержался, так и будут проходить собрания.
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17.11.2020 15:35 Відповісти
ЕСЛИ??? Мер Кривого Рогу Вілкул знявся з виборів і забезпечив перемогу кандидату Ахметова - Цензор.НЕТ 6779 Что значит ЕСЛИ???!!! Мер Кривого Рогу Вілкул знявся з виборів і забезпечив перемогу кандидату Ахметова - Цензор.НЕТ 5145 Мер Кривого Рогу Вілкул знявся з виборів і забезпечив перемогу кандидату Ахметова - Цензор.НЕТ 5145
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17.11.2020 18:53 Відповісти
Договорняк.
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17.11.2020 15:21 Відповісти
Хрен редьки не слаще!
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17.11.2020 15:27 Відповісти
Реши тупо решили объединить голоса, чтобы обойти слугу
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17.11.2020 15:29 Відповісти
"Скажи ка ,дядя,ведь не даром...?"
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17.11.2020 15:33 Відповісти
Жулики!!!! Феодалы!!!!! Украина ВАШ!!!!!
Пошли вы!!!
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17.11.2020 15:37 Відповісти
Короче, чувак участвовал в выборах, но только после первого тура вдруг вспомнил, что ему уже 71 год !?
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17.11.2020 15:38 Відповісти
да воровать в пол силы это не по тебе.....
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17.11.2020 15:44 Відповісти
Ахметов рулил пороха надеюс зеленский это понемает и не должен остаят Кривой Рог.пуст победит ахметов.игра НАЧЕЛСА )))) ЕСЛИ Зеленский поддержит соперника ахмедова выграет всеравно ахмедов-русский агент с стажем
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17.11.2020 15:46 Відповісти
Может лучше на английском? А то только понятно, что ахметов толи начелся, толи наелся.
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17.11.2020 15:57 Відповісти
Это ИГРА называетса УКРАИНА !!! МЫ МАЙДАНЦЫ И АТРВЦЫ ПРОИГРЫВАЕМ по всех фронтах.....НО ЭТО НЕ ОЗНАЧАЕТ ШО МЫ проиграем ВОЙНУ с порохом,ахмедовом,коломойском ,медведчуку и россие.В НАС ТЕЧЕТ КАЗАЦКАЯ ЗАПОРОЖСКОЕ ВОЛНАЯ КРОВ !!!
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17.11.2020 15:49 Відповісти
МЫ МАЙДАНЦЫ И АТРВЦЫ ПРОИГРЫВАЕМ А ЭТО КТО?!!!
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17.11.2020 16:01 Відповісти
Мер Кривого Рогу Вілкул знявся з виборів і забезпечив перемогу кандидату Ахметова - Цензор.НЕТ 6914 Мер Кривого Рогу Вілкул знявся з виборів і забезпечив перемогу кандидату Ахметова - Цензор.НЕТ 6914 Мер Кривого Рогу Вілкул знявся з виборів і забезпечив перемогу кандидату Ахметова - Цензор.НЕТ 6914
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17.11.2020 16:09 Відповісти
В НАС ТЕЧЕТ КАЗАЦКАЯ ЗАПОРОЖСКОЕ ВОЛНАЯ КРОВ !!
Капец какойто! Я так понимаю казацкая запорожская вольная кровь? А в в вас это ком?
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17.11.2020 15:59 Відповісти
зваж, пішов новий призов, Elxan Fuad Turan - один з них, щойно зарегився. Щоправда, поки я не вкурив, що це і чия шобла... за кого топитиме... хоча вже зрозуміло, що антиєвропейська.
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17.11.2020 16:31 Відповісти
Я також не зрозумію змісту. Видно людина щось жує і при цьому ковтає букви і слова.
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17.11.2020 17:48 Відповісти
От мразь! А балотіруваться здоров"я було !!:!?!?!?
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17.11.2020 16:09 Відповісти
кацапська хитро.пость.
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17.11.2020 16:10 Відповісти
Гнусавый гном "сливает" город Ахметову.
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17.11.2020 16:12 Відповісти
Он кинул своих тупых избирателей.
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17.11.2020 16:45 Відповісти
виборці зробили самі себе ще раз...
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17.11.2020 17:50 Відповісти
Ахметов готовит очередной анклав для рюськага мира. Янелоха видели? Ото ж.
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17.11.2020 16:27 Відповісти
В цих виборах особисто я бачу дуже великий плюс! І цей плюс полягає в тому, що що всі Громадяни тепер знають про всі гнійники на тілі України. Маємо ще одне денереленере, тільки всередині країни.
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17.11.2020 16:44 Відповісти
ДО выборов было то же самое. "Гнойники" давно всем понятны и известны. Проблема в том что лечить их никто не собирается. Что при прошлой власти и уж тем более при нынешней.
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17.11.2020 17:02 Відповісти
А разве Вилкул не под Ахметовым был?
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17.11.2020 16:46 Відповісти
Амінь...Це все шо хочиться сказати після його слів...Земля тобі залізо-бетоном...Вурдулака... Мер Кривого Рогу Вілкул знявся з виборів і забезпечив перемогу кандидату Ахметова - Цензор.НЕТ 2512
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17.11.2020 16:52 Відповісти
Один мерзотник , агітує за другого мерзотника !
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17.11.2020 17:10 Відповісти
все таки здохне
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17.11.2020 17:11 Відповісти
пора привыкать к горизонтальному положению ,поближе к земле
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17.11.2020 17:16 Відповісти
А яка там різниця, пост здав - пост прийняв.
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17.11.2020 17:50 Відповісти
Почему не снялся до выборов?
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17.11.2020 18:09 Відповісти
"Воровать в полсилы - это не по мне..." (с) вилкул
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17.11.2020 19:52 Відповісти
Наступний злодюга на підході ... Місто і так в брудному, напіврозваленому стані. У що вони там сили вкладали? В свій гаманець швидше за все ..
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17.11.2020 20:00 Відповісти
я ваша мама трубу шатал!
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18.11.2020 08:42 Відповісти
 
 