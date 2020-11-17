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Збірну України з футболу відправили на карантин у Швейцарії, УЄФА скасувала проведення матчу

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Збірну України з футболу відправили на карантин у Швейцарії, УЄФА скасувала проведення матчу

Головний лікар міста Люцерн відправив всю збірну України з футболу на карантин.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомляє Швейцарська футбольна асоціація.

Тепер УЄФА має визначити доцільність проведення матчу. Його можуть як перенести, так і присудити технічну поразку збірної України.

Як повідомляє видання Football.ua з посиланням на джерело, наша збірна продовжує наполягати на проведенні поєдинку саме сьогодні і готова грати в будь-якому складі.

Більш того, УЄФА продовжує вести переговори з місцевою владою і намагається домогтися їх дозволу провести матч саме сьогодні.

Швейцарська влада пропонує привести в Люцерн молодіжну або юнацьку команди України і провести матч проти Швейцарії завтра. При цьому, Україна U-21 сьогодні грає проти Північної Ірландії.

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На сайті УАФ повідомляють, що УЄФА офіційно повідомив Українську асоціацію футболу про неможливість проведення поєдинку сьогодні, 17 листопада. "Зазначимо, що і УЄФА, і УАФ, і Швейцарська асоціація футболу готові до проведення поєдинку, проте заборона місцевої влади перекреслює всі надії футбольних організацій провести гру. Рішення про подальшу долю матчу буде приймати УЄФА", - зазначили в УАФ.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+18
Ну присудить поражение это уже перебор ,хотя в той УЕФА дураков хватает ... Сборную Украины по футболу отправили на карантин в Швейцарии, ожидается решение УЕФА - Цензор.НЕТ 364
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17.11.2020 15:35
+12
от хитрые твари
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17.11.2020 15:35
+11
Аналогічно... Якщо швейцарці не хочуть грати, то можна їм технічну поразку впаяти)))
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17.11.2020 15:48
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от хитрые твари
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17.11.2020 15:35 Відповісти
Ну присудить поражение это уже перебор ,хотя в той УЕФА дураков хватает ... Сборную Украины по футболу отправили на карантин в Швейцарии, ожидается решение УЕФА - Цензор.НЕТ 364
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17.11.2020 15:35 Відповісти
Присуждать надо швейцарцам обосравшимся...
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17.11.2020 17:23 Відповісти
Заказуха из раши.
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17.11.2020 15:37 Відповісти
Обломчик... Сборную Украины по футболу отправили на карантин в Швейцарии, ожидается решение УЕФА - Цензор.НЕТ 4854
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17.11.2020 15:41 Відповісти
от лайно собаче((( а я вже на футбольний вечір пивом затарився...
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17.11.2020 15:46 Відповісти
Аналогічно... Якщо швейцарці не хочуть грати, то можна їм технічну поразку впаяти)))
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17.11.2020 15:48 Відповісти
А я б не против покарантинить в Швейцарии. Жаль, слишком дорого если за свой счет.
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17.11.2020 15:47 Відповісти
интересно, что вы вкладываете в термин "покарантинить"?
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17.11.2020 16:04 Відповісти
Друже, краще тобі не знати що таке *покарантинить*, чи в Швейцарії, чи в будь-якій іншій країні ЄС. Це рівносильно, як побачити Киів, Львів чи Одесу з карцера 15 діб.
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17.11.2020 17:09 Відповісти
Десь читав, на якихось сайтах, що по регламенту в таких випадках - нічия.
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17.11.2020 15:50 Відповісти
Навряд.
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17.11.2020 15:52 Відповісти
1 : 0 в пользу ковида
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17.11.2020 15:52 Відповісти
Согласно полученным утром результатам ПЦР-тестирования, проведенного в расположении «сине-желтых» вчера вечером, положительными оказались четыре теста.
Это игроки: Руслан Малиновский, Сергей Кривцов, Жуниор Мораес и тренер по физподготовке Иван Баштовой. По-прежнему инфицированы Макаренко, Соболь и Ризнык, упомянутые лица находятся на самоизоляции в своем гостиничном номере. Решается вопрос о их возвращении домой.
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17.11.2020 16:06 Відповісти
Странно. Техническое поражение Украине, а почему не Швейцарии? Представляю себе реакцию УЕФА и Бундеслиги, если бы такое придумал санитарный врач Киева? Швейцарцы были обязаны проинформировать и УЕФА м Украину об их требованиях. Короче, просто суки
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17.11.2020 16:08 Відповісти
Присудят техническое поражение. Швейцарцы не виноваты что Украина даже сборную по футболу не в состоянии уберечь от заразы.
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17.11.2020 16:11 Відповісти
Нуда, только сборная Украины по футболу последняя в мире кто еще не победил эту заразу, а врач люцерна тож не лох - болельщик ведь сборной швейцарии... Збірну України з футболу відправили на карантин у Швейцарії, УЄФА скасувала проведення матчу - Цензор.НЕТ 7092
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17.11.2020 16:32 Відповісти
Тепер УЄФА має визначити доцільність проведення матчу. Його можуть як перенести, так і присудити технічну поразку збірної України ...\

Норвежцям перенесли...
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17.11.2020 18:18 Відповісти
Треба технічну поразку італійцям дати, Малиновський звідти привіз.
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17.11.2020 18:28 Відповісти
маск 4 теста сдавал, 50 на 50. если бегают, значит безсимптомно. или тесты хреновые.
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17.11.2020 16:13 Відповісти
Франция,Испания впереди нас с ними так бы не поступили
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17.11.2020 16:38 Відповісти
Да какой футбол в пандемию??
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17.11.2020 16:41 Відповісти
Оурел может отдыхать. Какой то врач сборную готовую играть обьявил больной на основе брехливых тестов и лишили всех прав. Представить такое раньше, что из -за больного грипом команде присудили поражение невозможно Сказали бы мир сошел с ума. Но это уже произошло с нами.г
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17.11.2020 17:12 Відповісти
Надо было тесты еще в Киеве делать, желательно пару раз. Швейцарцы не виноваты что в нашей сборной спортсмены с КОВИДом приехали. У них закон который все выполняют.
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17.11.2020 17:30 Відповісти
Якщо українці та швейцарці не зможуть домовитись про перенесення матчу, то результат зустрічі УЄФА може вирішити за допомогою жеребкування, повідомляє blick.ch.

У таборі Андрія Шевченка запевняють, що мають 13 здорових гравців, яких вимагає медичний протокол організації

У випадку жеребкування суперникам запропонують три варіанти рахунку: 1:0, 0:0 та 0:1. Нагадаємо, для збереження прописки у елітному дивізіон Ліги націй, українцями буде достатньо і нічиєї.
https://football24.ua/liga_natsiy_tag66908/
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17.11.2020 18:33 Відповісти
Да, ещё разрешите привезти команду победителя приза Кожаного Мяча. От твари эти швейцарцы. Явно действуют по приказу футбольного союза швейцарии.
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17.11.2020 18:08 Відповісти
пох...

футбол без глядачів -це трохи НЕ ТЕ..
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17.11.2020 18:19 Відповісти
Думаю, хитрые швейцарцы поняли что могут выпасть из элитной Лиги А в Лигу Б. И решили таким хитрым образом попытаться нас обделать. Еще и троллят, мол, давайте молодежку ставьте.
Самое обидное если будет жребий решать результат.
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17.11.2020 22:00 Відповісти
 
 