Збірну України з футболу відправили на карантин у Швейцарії, УЄФА скасувала проведення матчу
Новини Цензор.НЕТ Події Спорт
Головний лікар міста Люцерн відправив всю збірну України з футболу на карантин.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомляє Швейцарська футбольна асоціація.
Тепер УЄФА має визначити доцільність проведення матчу. Його можуть як перенести, так і присудити технічну поразку збірної України.
Як повідомляє видання Football.ua з посиланням на джерело, наша збірна продовжує наполягати на проведенні поєдинку саме сьогодні і готова грати в будь-якому складі.
Більш того, УЄФА продовжує вести переговори з місцевою владою і намагається домогтися їх дозволу провести матч саме сьогодні.
Швейцарська влада пропонує привести в Люцерн молодіжну або юнацьку команди України і провести матч проти Швейцарії завтра. При цьому, Україна U-21 сьогодні грає проти Північної Ірландії.
На сайті УАФ повідомляють, що УЄФА офіційно повідомив Українську асоціацію футболу про неможливість проведення поєдинку сьогодні, 17 листопада. "Зазначимо, що і УЄФА, і УАФ, і Швейцарська асоціація футболу готові до проведення поєдинку, проте заборона місцевої влади перекреслює всі надії футбольних організацій провести гру. Рішення про подальшу долю матчу буде приймати УЄФА", - зазначили в УАФ.
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У випадку жеребкування суперникам запропонують три варіанти рахунку: 1:0, 0:0 та 0:1. Нагадаємо, для збереження прописки у елітному дивізіон Ліги націй, українцями буде достатньо і нічиєї.
https://football24.ua/liga_natsiy_tag66908/
футбол без глядачів -це трохи НЕ ТЕ..
Самое обидное если будет жребий решать результат.