Викладачка із Житомира Ольга Грабар померла від COVID-19: напередодні вона повідомляла про відсутність у лікарні кисню
Новини Цензор.НЕТ Події Здоров'я
У Житомирі від коронавірусу померла викладачка Житомирського державного технологічного університету Ольга Грабар. За кілька днів до цього жінка потрапила в реанімацію 1-ї міськлікарні з діагнозом COVID-19 і повідомила, що в медзакладі немає кисню для пацієнтів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.
Про проблему з киснем Ольга Грабар розповіла на своїй сторінці у фейсбуці і звернулася до мера Житомира Сергія Сухомлина з проханням вирішити цю проблему.
"Для людей в реанімації вже немає кисню. Сьогодні реанімація працювала через раз! А це - єдиний наш шанс на порятунок! Я не знаю, як нам зараз пережити ніч, а на ранок кисню немає взагалі! Я зараз сама тут лежу, кисень відключали за сьогодні вже 8 разів. Бідні лікарі в реанімації, не знають що робити. Найстрашніше, що у нас немає часу", - написала вона 15 листопада о 21.12.
У коментарях під постом жінці відповіла заступниця міського голови Житомира Марія Місюрова.
"Станом на 22:00 15 листопада 2020 року кисень є, всі відділення працюють", - написала вона.
17 листопада Ольги Грабар не стало. Їй було 39.
Користувачі під її постом в соцмережі написали, що жінка не дочекалася кисню і звинуватили чиновницю в брехні.
Будь ласка, зачекайте...
соболезнование родным !
молодая красивая женщина.
ей бы жить и жить, но бездари и лжецы из ЗЕвласти решили иначе.
ЕС должна помочь помочь расследовать эту смерть и наказать виновных.
другой власти у нас НЕТ !
Однако должен сказать, что в Житомире мэр Сухомлин, и его команда, это "Пропозиция".
Стал мэром повторно, да еще и в один тур. В прошлый раз шёл от БПП и за него агитировать приезжал Саакашвили, а родственников главной конкурентки арестовывало СБУ (типа за наркотики и подкуп избирателей). Короче, тот еще кадр, но про это знают не многие.
"Черпайте двумя руками" (С)
этому не радуюсь
И ШО?
Сейчас пугают Sars-Cov-2 хотя более 80% переносят его легко или вообще бессимптомно.
И разницу вы видите - Умышленно заражать спидом это одно.
А от ковида маска не спасает. Увы. Просто к гриппу добавилось еще одно ОРВИ. Приспособимся и адаптируемся. А через два года забудем или привыкнем
у неё в декларации 7 счетов в банке, примерно на 750 тысяч гривен https://declarations.com.ua/declaration/nacp_dc445642-a54c-445a-9e5b-62a9e3d4a5d5
Якщо народ під час війни обирає блазня президентом, він заслуговує бути знищеним..(с) Лесь Подерв'янський
P.S. Кликните, кто переключает канал, когда на нем жмурят 95-й или гадкий комик
сторонники Зеленского, а их большинство в стране - давно это доказали,
еще во время выборов - обвинять Порошенко в чем угодно считалось нормальным.
А в Україні - тим більше. І угробили людей уже достатньо саме через відсутність належної організації (тут теж катають пацієнтів з одного місця в інше) та ненадання допомоги і тим, хто схопив вірус, і має ускладення, і хронічних хворих з іншими хворобами.
Створили проблему, хоча можна було обійтися без світової істерії і вбивання економіки - воно так відгукнеться потім. Це - не перший спалах вірусу і не останній.
Жаль жінку. Співчуття рідним. Нехай подають на лікарів та владу до суду.
Тільки теж не раз писала: ніхто ніде (у світі) відповідальності за оце все не понесе.
Знову ж: не вистача сертифікованого медичного кисню? - Ну то підключіть технічний. Ага, счас. За відсутність кисню лікарня відповідальності не несе. За невдале лікування технічним можуть посадити ( чи здоїти).
У мене у дворі лежить балон із киснем. Не повний правда. Осталося купити кисневу подушку і вже якась страховка є.