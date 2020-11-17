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Викладачка із Житомира Ольга Грабар померла від COVID-19: напередодні вона повідомляла про відсутність у лікарні кисню

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Викладачка із Житомира Ольга Грабар померла від COVID-19: напередодні вона повідомляла про відсутність у лікарні кисню

У Житомирі від коронавірусу померла викладачка Житомирського державного технологічного університету Ольга Грабар. За кілька днів до цього жінка потрапила в реанімацію 1-ї міськлікарні з діагнозом COVID-19 і повідомила, що в медзакладі немає кисню для пацієнтів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

Про проблему з киснем Ольга Грабар розповіла на своїй сторінці у фейсбуці і звернулася до мера Житомира Сергія Сухомлина з проханням вирішити цю проблему.

"Для людей в реанімації вже немає кисню. Сьогодні реанімація працювала через раз! А це - єдиний наш шанс на порятунок! Я не знаю, як нам зараз пережити ніч, а на ранок кисню немає взагалі! Я зараз сама тут лежу, кисень відключали за сьогодні вже 8 разів. Бідні лікарі в реанімації, не знають що робити. Найстрашніше, що у нас немає часу", - написала вона 15 листопада о 21.12.

У коментарях під постом жінці відповіла заступниця міського голови Житомира Марія Місюрова.

Також читайте: Помер новообраний мер Конотопа Олександр Луговий, він хворів на COVID-19

"Станом на 22:00 15 листопада 2020 року кисень є, всі відділення працюють", - написала вона.

17 листопада Ольги Грабар не стало. Їй було 39.

Користувачі під її постом в соцмережі написали, що жінка не дочекалася кисню і звинуватили чиновницю в брехні.

Викладачка із Житомира Ольга Грабар померла від COVID-19: напередодні вона повідомляла про відсутність у лікарні кисню 01

Викладачка із Житомира Ольга Грабар померла від COVID-19: напередодні вона повідомляла про відсутність у лікарні кисню 02

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+60
все шо надо знать - О ЗЕЛЕНОЙ ВЛАСТИ - нет слов печатных .......................
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17.11.2020 15:43
+48
А вы расчитывали на бесплатную колбасу от голобородько,выбирая клоуна? Последствия ,только начинаются!
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17.11.2020 15:46
+42
какой власти, это ********* а не власти, пока ********** корчит рожи в новых видосиках, задыхаются люди.
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17.11.2020 15:52
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все шо надо знать - О ЗЕЛЕНОЙ ВЛАСТИ - нет слов печатных .......................
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17.11.2020 15:43 Відповісти
какой власти, это ********* а не власти, пока ********** корчит рожи в новых видосиках, задыхаются люди.
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17.11.2020 15:52 Відповісти
Після повернення учнів з канікул одразу почався спалах ковід. Діти не хворіють важко, але несуть вірус додому. Особливо небезпечним є для їх бабусів та дідусів, до яких діти повертаються зі школи. Серед педагогів ситуація катастрофічна. Вчителям видали аж одну! маску за півтора місяца. Діти не зобов.язані носити маски на уроках, а їх 30-35 учнів на 40 квадратних метрах. Зараз похолодало, вікна зачинені - уявіть, яка концентрація вірусу у повітрі! Тому педагоги, які часто входять до зони ризику (50-60 років), почали важко хворіти і, на жаль, помирати
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17.11.2020 16:49 Відповісти
Друже, без корони просте ГРВІ добиває зараз вчителів у деяких школах. Притомні директори бережуть педколектив, і не панікують, якщо вчитель пару днів відновиться вдома. Якщо гірше ситуація, то переходять на дистанційку. Але останні роки система продвинула багатьох директорів жопорванців, які з незалежних особистостей педагогів зробили собі німих рабів, які наковташись пігулок ідуть в школу. Знаю вчительку, яка майже місяць в лікарні з пневмонією, бо директорка заточила під себе педколектив так, що показати слабкість чи непрацездатність - це злочин проти людства. От вони й ходять на роботу з бухиканням і температурою.
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17.11.2020 19:50 Відповісти
Вам не ясно, что молодая женщина умерла от того что в больнице нет КИСЛОРОДА? Вам ее слова не доходят? Или вы не верите умершей? В любой другой стране, где медицина нормальная, а кислород всегда есть и нет особых причин, чтобы его не было,это не дефицитное лекарство или какой - то дефицитный газ, эта женщина бы выжила.В нашей стране специально уничтожают людей любым способом,даже создавая дефицит кислорода. И зеленые убийцы молчат, а главный организатор убийств - Степанов, до сих пор на своем посту. Украинцы супертупые, против карантина выходного дня выходят митинговать, а против дефицита кислорода и Степанова - нет. Против зеленой власти нет. Против повальной вакцинации детей всякой хренью не выходят. Каждый думает, что его это не коснется.Просто олигофрения и повальный маразм.
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18.11.2020 09:27 Відповісти
Вы меня спрашиваете?! Кислород - это следствие, а причин много. И вообще по чём видно, что я не понял Ольгу? Мне как раз всё понятно.
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18.11.2020 11:57 Відповісти
RIP
соболезнование родным !


молодая красивая женщина.
ей бы жить и жить, но бездари и лжецы из ЗЕвласти решили иначе. Викладачка із Житомира Ольга Грабар померла від COVID-19: напередодні вона повідомляла про відсутність у лікарні кисню - Цензор.НЕТ 3101

ЕС должна помочь помочь расследовать эту смерть и наказать виновных.
другой власти у нас НЕТ !
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17.11.2020 16:01 Відповісти
не хочу каркать, но мне кажется, что это только начало КОШМАРА Викладачка із Житомира Ольга Грабар померла від COVID-19: напередодні вона повідомляла про відсутність у лікарні кисню - Цензор.НЕТ 3788
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17.11.2020 16:02 Відповісти
Викладачка із Житомира Ольга Грабар померла від COVID-19: напередодні вона повідомляла про відсутність у лікарні кисню - Цензор.НЕТ 579
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17.11.2020 16:28 Відповісти
Не перевариваю Зеленского и его видосики.
Однако должен сказать, что в Житомире мэр Сухомлин, и его команда, это "Пропозиция".
Стал мэром повторно, да еще и в один тур. В прошлый раз шёл от БПП и за него агитировать приезжал Саакашвили, а родственников главной конкурентки арестовывало СБУ (типа за наркотики и подкуп избирателей). Короче, тот еще кадр, но про это знают не многие.
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18.11.2020 14:02 Відповісти
Дожились твою мать ...
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17.11.2020 15:43 Відповісти
я тебя тут знаю уже в пяти лицах как это назвать, вертолет, жопа-рото-лет?
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17.11.2020 16:21 Відповісти
В пяти ? Викладачка із Житомира Ольга Грабар померла від COVID-19: напередодні вона повідомляла про відсутність у лікарні кисню - Цензор.НЕТ 799Скажи доХтору ,чтобы увеличил тебе дозировку ...
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17.11.2020 16:41 Відповісти
Я с самого начала говорил, что в Украине как в Италии не будет. Будет значительно хуже, со взятками, брехнёй под самый потолок. Зачем мне делать за 1500 гр тест на ковид, если я и так уверен что у меня ковид. А почему я должен платить за него деньги, если везде в СМИ пишут, что это делается бесплатно. Как и многое другое.
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17.11.2020 16:28 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007637203669
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17.11.2020 15:46 Відповісти
Житомирская область: 73.62% за Зеленского.
"Черпайте двумя руками" (С)
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17.11.2020 15:46 Відповісти
А вы расчитывали на бесплатную колбасу от голобородько,выбирая клоуна? Последствия ,только начинаются!
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17.11.2020 15:46 Відповісти
Да Игорь. 100% ты прав. Последствия впереди.
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17.11.2020 15:50 Відповісти
закопались сами и зарыли остальных, радоваться? нечисть ты опоссаная
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17.11.2020 16:02 Відповісти
где ты лаптеносное радость увидело?
этому не радуюсь

Викладачка із Житомира Ольга Грабар померла від COVID-19: напередодні вона повідомляла про відсутність у лікарні кисню - Цензор.НЕТ 10000
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17.11.2020 16:07 Відповісти
Люди кричат(ли) дайте кислорода, а власть им асфальт ((( Зато в Феофании кислород не закончится...только для избранных....это пздц!!!!
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17.11.2020 15:48 Відповісти
скоро в табеле о необходимых к покупке родственниками лекарствах для лечения будет внесён ещё и кислород. не верите?
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17.11.2020 15:48 Відповісти
И ни одна мразь зеленая в отставку даже не подаст,они ни в чем не виноваты.
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17.11.2020 15:49 Відповісти
только трибунал за геноцид через плаху!
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17.11.2020 16:09 Відповісти
Ищите хорошее - на кладбище по новой дороге повезут.
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17.11.2020 15:49 Відповісти
каждый раз больно смотреть как люди с того света предупреждают и просят..тем кто носит маски с общественных местах на подбородке нужно их поправлять и фиксировать при помощи степлера.
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17.11.2020 15:50 Відповісти
Как жеж вы уже задрали своими масками! И дело жеж не в самом наморднике как таковом, а в том, что люди, начитавшись этого околонаучного бреда, начинают верить, что маска их как то спасёт и в результате теряют бдительность.
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17.11.2020 15:55 Відповісти
а то без маски они бдительность берегут тщательнее,чем девственность до замужества Викладачка із Житомира Ольга Грабар померла від COVID-19: напередодні вона повідомляла про відсутність у лікарні кисню - Цензор.НЕТ 4001
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17.11.2020 16:09 Відповісти
От, наприклад, я хімік. Я все життя пропрацював з отруйними речовинами. Я звик десятки разів на день мити руки. Працював годинами у протигазі, щодня працював у захисних рукавичках і під витяжкою. І тим не менше, зараз, коли виходжу на вулицю і йду без маски, то автоматично рукою можу доторкнутися до носа чи інших частин обличчя. А руки брудні. І я ж професіонал-хімік, а що казати про звичайних людей, про дітей. Маскою ми захищаємо хоч частково себе від забруднень, які за звичайних умов нейтралізує наша імунна система. А коронавірус імунна система не нейтралізує. Маска не панацея, але як нічого іншого немає, то хоч цим допоможемо собі. Я вже не кажу про користь маски коли людина в ній чхає і порівнюючи коли чхає без маски. Людям поряд різниця очевидна. Так може давайте потерпимо ці маски заради себе і близьких. Бо не бажаєте носити марлеву маску, то одягнете маску кисневу, якщо вам кисень залишиться.
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17.11.2020 18:15 Відповісти
Після того як зебіли вкинули бюлетня за клоуна , вони ще не мили руки .
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18.11.2020 07:37 Відповісти
А на жопу маску одеваешь? А вдруг на слизистую попадет ковид?
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18.11.2020 11:19 Відповісти
Степлером ненадежно. Лучше гвоздями, соткой.... Викладачка із Житомира Ольга Грабар померла від COVID-19: напередодні вона повідомляла про відсутність у лікарні кисню - Цензор.НЕТ 6886
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18.11.2020 11:20 Відповісти
Терміново в цю лікарню перевести "важко" хворого "Козиря" і його слугу ЗЕ-клоуна - і тоді подивимось які вони будуть звідти показувати "відосікі"!!!
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17.11.2020 15:50 Відповісти
Больные кричат перед смертью что нет кислорода , а у чиновников по отчетности все есть и койки пустые и врачи свободные с ИВЛ и кислородом ! Положите в эту больницу Степанова пусть там его долечат !
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17.11.2020 15:53 Відповісти
Будет там вести остросюжетный видеоблог "Ultimate Survival".
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17.11.2020 16:01 Відповісти
Все кто бастует против карантина должны написать расписку, что они будут лечится за свой счёт ,а в случае нарушения карантина штраф и тюрьма.
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17.11.2020 15:55 Відповісти
Тех, кто саботирует карантин, нужно не пугать расписками, а отправлять в тюрьму. Эта жизнь на их совести.
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17.11.2020 16:05 Відповісти
А лучше вешать и жечь напалмом. Прямо на улицах - так надежнее Викладачка із Житомира Ольга Грабар померла від COVID-19: напередодні вона повідомляла про відсутність у лікарні кисню - Цензор.НЕТ 2375
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18.11.2020 11:21 Відповісти
Жечь напалмом - неэстетично. а вот в тюрьму - это оно. Если больного СПИДом, который, зная про болезнь, умышленно подставляет других (напр., спит со всеми подряд), сажают в тюрьмк, то со Ковидом можно то же самое.
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18.11.2020 12:34 Відповісти
В 80-х пугали страшилками что до 2000 заболеет половина населения Земли Викладачка із Житомира Ольга Грабар померла від COVID-19: напередодні вона повідомляла про відсутність у лікарні кисню - Цензор.НЕТ 8806
И ШО?
Сейчас пугают Sars-Cov-2 хотя более 80% переносят его легко или вообще бессимптомно.
И разницу вы видите - Умышленно заражать спидом это одно.
А от ковида маска не спасает. Увы. Просто к гриппу добавилось еще одно ОРВИ. Приспособимся и адаптируемся. А через два года забудем или привыкнем
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19.11.2020 10:26 Відповісти
Прочитайте это, и сами захотите за напалм взяться.
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19.11.2020 15:53 Відповісти
После этого сообщения я бы и напалмом таких сжигал - неэстетично, но справедливо, и много бы жизней спасло.
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18.11.2020 12:58 Відповісти
нет. все кто разокрал ковидфонд должны сесть в тюрьму и навсегда лишится избирательных прав и различных привелегий
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17.11.2020 16:09 Відповісти
Не лечиться за свой счет в случае болезни коронавирусам, а написать рассписку о полном отказе от лечения, независимо от формы собственности медучереждения. Нехер чужую койку занимать, если вириса нету и ты в него не веришь! Викладачка із Житомира Ольга Грабар померла від COVID-19: напередодні вона повідомляла про відсутність у лікарні кисню - Цензор.НЕТ 938
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17.11.2020 16:13 Відповісти
Работала Начальник управління охорони здоров'я в компании "
у неё в декларации 7 счетов в банке, примерно на 750 тысяч гривен https://declarations.com.ua/declaration/nacp_dc445642-a54c-445a-9e5b-62a9e3d4a5d5
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17.11.2020 15:55 Відповісти
Такую сумму можно заработать за год с зарплатой чуть выше 2К$. Джерел дохода у нее - мама не горюй. Берет с государства по максимуму
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17.11.2020 16:00 Відповісти
Жах.... Співчуття рідним та друзям
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17.11.2020 15:58 Відповісти
Вони не важко хворі, вони просто займають чиїсь місця. А хворі на голову люди, які їх привели до влади. І ці люди кричать, що немає кисню, а їм браво відповідають: "не брешіть, кисень є". То як до них достукатися? Жалко. Померла молода, гарна пані. А скільки таких помирає і ми навіть не знаємо, вони не попадають в статиску ковід. Їм просто пишусть інші діагнози.
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17.11.2020 15:58 Відповісти
Жесть. Цього не покажуть по Г+Г.
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17.11.2020 16:04 Відповісти
Очень жаль женщину,земля ей пухом
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17.11.2020 16:06 Відповісти
Так, пане Василь, бариги - Зелі і доктора смерті - Зелі.
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17.11.2020 16:11 Відповісти
Ну так зробили ж себе разом!
Якщо народ під час війни обирає блазня президентом, він заслуговує бути знищеним..(с) Лесь Подерв'янський
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17.11.2020 16:13 Відповісти
нє народ, а 73 % зедебілів
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17.11.2020 16:16 Відповісти
Почему зедебил и первак лежат в феофании? Два юлять здоровых лася. Занимают чьето место. Хай дома с ленкой сидит или у менделихи на хате Викладачка із Житомира Ольга Грабар померла від COVID-19: напередодні вона повідомляла про відсутність у лікарні кисню - Цензор.НЕТ 9552
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17.11.2020 16:14 Відповісти
ПОДАЙТЕ Марии Мисюровой тот кислород , который (с ее слов) есть в больнице. Пусть глубоко подышит. Ей полезно. Кроме того на ее страничке в фейсбуке последняя запись сделана в августе єтого года. Ушла бороться с короновирусом...https://www.facebook.com/profile.php?id=100007637203669
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17.11.2020 16:15 Відповісти
Она успела сообщить всему миру правду.
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17.11.2020 16:20 Відповісти
Хватит врать. Только что проверил, есть все и кислород, и икра красная на завтрак и даже чорная кому надо...
Викладачка із Житомира Ольга Грабар померла від COVID-19: напередодні вона повідомляла про відсутність у лікарні кисню - Цензор.НЕТ 9274
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17.11.2020 16:20 Відповісти
гнусавый ублюдок, видно же что оно здоровое, зачем чужую палату занял курва
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17.11.2020 16:24 Відповісти
Вот сволочь пархатая!
P.S. Кликните, кто переключает канал, когда на нем жмурят 95-й или гадкий комик Викладачка із Житомира Ольга Грабар померла від COVID-19: напередодні вона повідомляла про відсутність у лікарні кисню - Цензор.НЕТ 5332
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17.11.2020 16:29 Відповісти
Мне теперь ради тебя телек покупать? Викладачка із Житомира Ольга Грабар померла від COVID-19: напередодні вона повідомляла про відсутність у лікарні кисню - Цензор.НЕТ 3618
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17.11.2020 17:57 Відповісти
Отказ чиновников в обеспечении кислородом "ковидных" в реанимации равносилен умышленному и преднамеренному убийству. ... Зато 30% от потраченного "на дороги" из ковидного фонда (от 39 миллиардов грубо = 10 миллиардам) занесене в администрациию президента напряму.. Если кто то мне скажет что Зеленский не причастен к "дерибану на смертях" получит как минимум в морду. Импичмент невозможен и что остается? Викладачка із Житомира Ольга Грабар померла від COVID-19: напередодні вона повідомляла про відсутність у лікарні кисню - Цензор.НЕТ 8205
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17.11.2020 16:30 Відповісти
остается стучать по клаве...)
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17.11.2020 16:41 Відповісти
"стучание по клаве" почему то очень пугает ответственных чиновников, например, в **********. За это садят в тюрьму, так как прекрасно понимают что таким образом "настукиваются" Майданы, виселицы и расправы над ответственными чиновниками на всех уровнях - от поджога имущества, чмонения детей в школах до забития ногами в подъездах самих чиновников и членов из семей. Викладачка із Житомира Ольга Грабар померла від COVID-19: напередодні вона повідомляла про відсутність у лікарні кисню - Цензор.НЕТ 8315
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17.11.2020 17:00 Відповісти
А в цей час чоловік Венедіктової крав в держави 900 тис грн. А схема дуже дебільна. Чоловік прокурорши звільнився з роботи, йому виплатили 900 тис грн. підйомних і він через пару днів назад на роботу влаштувався.
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17.11.2020 17:41 Відповісти
Я навіть не сумніваюся що в Феофанії кисень є.
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17.11.2020 16:48 Відповісти
Не тільки кисень, а і прораб асфальтний і стукач кацапський.
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17.11.2020 17:01 Відповісти
А Бубочке кислород не отключали? Не вздумайте, ему еще видосики нужно записать!
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17.11.2020 16:57 Відповісти
Вимагаю негайно ввести карантин для освітян!!! Зеленському адресую!
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17.11.2020 17:38 Відповісти
Ну ребята, ну сами же выбрали. Как бы страшно это ни звучало, но за свой выбор всегда есть цена. И в нашем случае платить ее нужно не когда-то потом, а вот сразу же, через год, и возможно платить самую высокую цену.
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17.11.2020 17:56 Відповісти
Кислород не лечит. и не спасает.В США есть всё.И они лидер по смертям.Гнусавить на Зеленского -тренд какой-то.Это как обвинять президента в заражении всех сифилисом.
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17.11.2020 19:02 Відповісти
Та ты шо тренд..а когда на Порошенко тонны грязи лили, и за всё на свете отвечал и был виноват Порошенко ты забыл да?? ЗЕбилы какие хитрожопые...Порошенко у них во всех грехах был виноват, а их ЗЕкловун как всегда не причём...
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18.11.2020 00:08 Відповісти
обвинять президента в чем угодно - нормально и правильно
сторонники Зеленского, а их большинство в стране - давно это доказали,
еще во время выборов - обвинять Порошенко в чем угодно считалось нормальным.
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18.11.2020 15:11 Відповісти
Те, про що пишеш, але "добрі люди" тебе **********, обзивають і бажають подохнути або мати важкі наслідки - тобі і рідним: уряди різних країн нездало вирішують питання, не в змозі захистити людей, хоч дуже голосно про це кричать.
А в Україні - тим більше. І угробили людей уже достатньо саме через відсутність належної організації (тут теж катають пацієнтів з одного місця в інше) та ненадання допомоги і тим, хто схопив вірус, і має ускладення, і хронічних хворих з іншими хворобами.
Створили проблему, хоча можна було обійтися без світової істерії і вбивання економіки - воно так відгукнеться потім. Це - не перший спалах вірусу і не останній.
Жаль жінку. Співчуття рідним. Нехай подають на лікарів та владу до суду.
Тільки теж не раз писала: ніхто ніде (у світі) відповідальності за оце все не понесе.
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17.11.2020 19:17 Відповісти
Дышать кислородом - рискованное занятие, здесь важно не переборщить (точно подбирать дозу для каждого пациента, что он невероятно, иначе реакцией на него может быть спазм легких /сужение/ и в случае резкого отключения /от подачи кислорода/ пациенту уже не хватит атмосферного кислорода /20%/, спазм может длится дольше критического порога и человек просто может задохнутся!
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17.11.2020 20:19 Відповісти
У нас врач посоветовал больной выйти на улицу и подышать .... и помогло. Если легкая форма то лучше избегать наших больниц. Организм сам переборет эту заразу и все будет нормально
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17.11.2020 21:10 Відповісти
Где это у вас? В дурдоме?
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17.11.2020 23:54 Відповісти
КОвид фонд разворован ЗЕмародёрами в ноль, и пущен на фейковую "стройку" дорог, теперь даже на банальный кислород нет денег..
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18.11.2020 00:10 Відповісти
малоПИД,,,роский нарко-Дегенерат со своим Сбродом все "сделал" для подготовки к пандемии, ни одного аппарата ИВЛ, ни одной больницы со 100% выплатой врачам, проданные маски-распираторы и т.д, за-то отмываем украденные бабки из фонда через дороги( асфальт дороже чем в Израиле).......
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18.11.2020 07:40 Відповісти
а що мер може? В нас є фонд боротьби з ковідом. Мер не багато може, хоча, особисто я вважаю, що зараз треба призупинити всякі благоустрої в містах, тобто, не кинути все на призволяще та засратись по вуха, а просто поки відмовитись від якихось дорогезних реконструкцій та забудов коштами міских бюджетів. Краще зараз витратити мосцеві гроші на облаштування лікарень та закупівлю всього необхідного для хворих людей.
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18.11.2020 10:25 Відповісти
Співчуваю рідним померлої жінки. Дуже молода. Шкода..
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18.11.2020 10:26 Відповісти
Там треба розбиратися - чи дійсно не вистачало кисню? Чи може лікарі намагалися заробити на підключенні ( безліч коментів, що ліки і тести купляються пацієнтами). Кисень - ті самі ліки. Чому за ліки платить пацієнт, а кисень повинен йти безкоштовно?
Знову ж: не вистача сертифікованого медичного кисню? - Ну то підключіть технічний. Ага, счас. За відсутність кисню лікарня відповідальності не несе. За невдале лікування технічним можуть посадити ( чи здоїти).
У мене у дворі лежить балон із киснем. Не повний правда. Осталося купити кисневу подушку і вже якась страховка є.
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19.11.2020 10:27 Відповісти
 
 