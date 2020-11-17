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земля (800) Кернес (470)

Опубліковані документи, що підтверджують участь заступниці Кернеса у видачі землі своєму синові

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Заступницю мера Харкова Геннадія Кернеса Тетяну Овіннікову викрили у сприянні виділенню ділянки землі в історичному центрі міста своєму синові, попри прямий конфлікт інтересів.

Це підтверджується у документах, що є у розпорядженні РБК-Україна.

Зокрема, звернення Антона Овіннікова в березні 2020 року до безпосереднього начальника своєї матері - міського голови Харкова Геннадія Кернеса з проханням "надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування індивідуального гаража".

Опубліковані документи, що підтверджують участь заступниці Кернеса у видачі землі своєму синові 01
Опубліковані документи, що підтверджують участь заступниці Кернеса у видачі землі своєму синові 02
Опубліковані документи, що підтверджують участь заступниці Кернеса у видачі землі своєму синові 03

В цей же день подачі заяви, ймовірно, за безпосередньої участі його матері - Тетяни Овіннікової - прохання пішло в роботу, і в кінцевому підсумку 24 червня на засіданні Харківської міськради було задоволено.

Варто зазначити, що йдеться про земельну ділянку площею 33 кв. м на вулиці Данилевського в центрі Харкова. Там у Антона Овіннікова є гараж, який був подарований йому дідом у 2014 році.

Нагадаємо, заступниця мера Харкова Тетяна Овіннікова є підозрюваною у кримінальному провадженні за звинуваченням у зловживанні службовим становищем і шахрайстві.

Слідство вважає Овіннікову ключовою фігурою в розкраданні 650 га харківській землі. У 2017 році їй було офіційно вручено підозру, а сама Овіннікова була заарештована, але вийшла під заставу в 30 млн грн.

У цій справі йшлося про реалізацію так званих "кооперативних схем". За інформацією правоохоронців, за цими схемами у часи керівництва Харковом Михайлом Добкіним та Геннадієм Кернесом з 2008 по 2016 роки на підставних осіб безкоштовно було передано понад 650 га міської землі.

Схема будувалася на створенні житлово-будівельних кооперативів. Земельні ділянки виділялися підібраним особам, які організовували кооперативи номінально.

За даними Генпрокуратури, Овіннікова "погодила і сприяла винесенню на сесію міської ради питань безкоштовного надання у власність обслуговуючим кооперативам земельних ділянок нібито для будівництва багатоквартирних будинків з метою поліпшення житлових умов їх членів".

2 червня 2017 року Овіннікова покинула посаду заступника мера з питань містобудування, архітектури та земельних відносин, але залишилася працювати в міськраді як радниця Кернеса. Проте 28 листопада 2018 року Кернес вирішив повернути Овіннікову на посаду свого заступника, повернувши колишні повноваження.

Судовий процес у справі про "кооперативні схеми" триває вже кілька років і технічно затягується. Наступне засідання призначено на 16 листопада 2020 року в Дзержинському районному суді Харкова.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+10
Опубликованы документы, подтверждающие участие заместителя Кернеса в выдаче земли своему сыну - Цензор.НЕТ 2167
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17.11.2020 16:32
+9
Кернесу срочно пора возвращаться - под его верную гвардию копают злые люди. Вернись, хомячок! Наведи порядок в ватном городе, населенном быдлом и терпилами!
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17.11.2020 16:31
+6
Кернес уже полу-труп, а его электронным ключем будут пользоваться другие люди. как вам такое, харьковчане? Опубликованы документы, подтверждающие участие заместителя Кернеса в выдаче земли своему сыну - Цензор.НЕТ 5476
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17.11.2020 16:31
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Кернес уже полу-труп, а его электронным ключем будут пользоваться другие люди. как вам такое, харьковчане? Опубликованы документы, подтверждающие участие заместителя Кернеса в выдаче земли своему сыну - Цензор.НЕТ 5476
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17.11.2020 16:31 Відповісти
Там целый город ходячих мертвецов!
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17.11.2020 16:31 Відповісти
Опубликованы документы, подтверждающие участие заместителя Кернеса в выдаче земли своему сыну - Цензор.НЕТ 2167
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17.11.2020 16:32 Відповісти
Кернесу срочно пора возвращаться - под его верную гвардию копают злые люди. Вернись, хомячок! Наведи порядок в ватном городе, населенном быдлом и терпилами!
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17.11.2020 16:31 Відповісти
Опубликованы документы, подтверждающие участие заместителя Кернеса в выдаче земли своему сыну - Цензор.НЕТ 3847
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17.11.2020 16:34 Відповісти
И что?
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17.11.2020 16:35 Відповісти
Да им насрать на эти вскрытия,побурлит говно на форумах и все.Они походу сами и заказывают свои громкие раскрытия
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17.11.2020 16:36 Відповісти
Нашло РБК Украина напрашивается вопрос, где бл№ять эти все гребенные САП, НАБУ, прокуротура и тд. с миллиардными бюджетами?!
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17.11.2020 16:37 Відповісти
Бесполезно. Харьковчане ответят - Кернес не знал, Кернес хороший. У 60% хернес головного мозга
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17.11.2020 16:38 Відповісти
Арестовать обоих - НЕМЕДЛЕННО ... Опубликованы документы, подтверждающие участие заместителя Кернеса в выдаче земли своему сыну - Цензор.НЕТ 5580
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17.11.2020 16:45 Відповісти
И срочно на нары.
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17.11.2020 20:47 Відповісти
Там все нормально. Не вірите? Дивіться, генпрокурорша із Харкова, НАБУ із Харкова, ДБР від "ДНР" із Харкова і Донецька, Міністр внутрішніх справ - з Харкова і т.д. і т.п. То хто буде проти Кернеса? Він їх всіх годував і множив на нуль.
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17.11.2020 17:05 Відповісти
Розстріляти суууууку!
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17.11.2020 17:32 Відповісти
Вместе с её оболтусом. Опубліковані документи, що підтверджують участь заступниці Кернеса у видачі землі своєму синові - Цензор.НЕТ 8807
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17.11.2020 20:48 Відповісти
Хотел бы я увидеть хоть одного чиновника имеющего доступ к распределению земельных ресурсов,который бы не выделил ее себе,теще,сыну,брату,свату и т.д.
Любой бы так на ее месте поступил.
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17.11.2020 17:41 Відповісти
Да не надо ля-ля-ля...
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17.11.2020 20:51 Відповісти
Опубліковані документи, що підтверджують участь заступниці Кернеса у видачі землі своєму синові - Цензор.НЕТ 4843
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17.11.2020 19:52 Відповісти
і що?
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17.11.2020 21:35 Відповісти
решила землю под дедовским гаражом узаконить, а гараж законный ещё со времён усср.
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17.11.2020 21:52 Відповісти
 
 