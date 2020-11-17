В окупованій Євпаторії ночами знижують тиск у трубах "у зв'язку з необхідністю економії водних ресурсів"
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В окупованій Євпаторії з 16 листопада почали знижувати тиск води ночами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
"Євпаторійська філія ГУП РК "Вода Криму" інформує, що у зв'язку з необхідністю економії водних ресурсів, з 16 листопада в нічний час доби (з 23 до 5 годин) буде вироблено зниження загальноміського тиску води. Євпаторійська філія ГУП РК "Вода Криму" приносить жителям вибачення за тимчасові незручності", - йдеться в повідомленні російської адміністрації міста.
При цьому влада не уточнює, на який термін введено ці обмеження.
Нагадаємо, з 17 листопада в Сімферополі ввели нові графіки подачі води. Причина - "критична нестача" запасів води у водосховищах.
Призначений Кремлем "куратором" по Криму віцепрем'єр Росії Марат Хуснуллін пояснив дефіцит води на півострові "крадіжкою" кримчан.
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