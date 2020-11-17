УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12353 відвідувача онлайн
Новини Політика України Окуповані території - Крим і Донбас
1 914 25
Євпаторія (38) Крим (12752) водопостачання (611) вода (910)

В окупованій Євпаторії ночами знижують тиск у трубах "у зв'язку з необхідністю економії водних ресурсів"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

В окупованій Євпаторії ночами знижують тиск у трубах

В окупованій Євпаторії з 16 листопада почали знижувати тиск води ночами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Євпаторійська філія ГУП РК "Вода Криму" інформує, що у зв'язку з необхідністю економії водних ресурсів, з 16 листопада в нічний час доби (з 23 до 5 годин) буде вироблено зниження загальноміського тиску води. Євпаторійська філія ГУП РК "Вода Криму" приносить жителям вибачення за тимчасові незручності", - йдеться в повідомленні російської адміністрації міста.

При цьому влада не уточнює, на який термін введено ці обмеження.

Нагадаємо, з 17 листопада в Сімферополі ввели нові графіки подачі води. Причина - "критична нестача" запасів води у водосховищах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Питання водопостачання Криму дозволить прискорити деокупацію півострова, - представник президента в АРК Кориневич

Призначений Кремлем "куратором" по Криму віцепрем'єр Росії Марат Хуснуллін пояснив дефіцит води на півострові "крадіжкою" кримчан.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+6
КРЫСчане, а подскажите, камнями можно смывать в унитазе? И если ДА то какой фракции вы берете камни для смывания в унитазе?
показати весь коментар
17.11.2020 16:39
+6
Я б крысчанам на месте властей РФ вообще воду перекрыл и пустил бы исключительно на нужды военнослужащих!!! В оккупированной Евпатории по ночам снижают давление в трубах "в связи с необходимостью экономии водных ресурсов" - Цензор.НЕТ 697
показати весь коментар
17.11.2020 16:41
+5
Какое нам дело до этой ваты?
Пусть хоть вешаются.
показати весь коментар
17.11.2020 16:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
запасайтесь камнями, а то и камней скоро не будет
показати весь коментар
17.11.2020 16:37 Відповісти
как не будет... камни из под воды вылазят
показати весь коментар
17.11.2020 16:50 Відповісти
абсолютно пофіг.
показати весь коментар
17.11.2020 16:38 Відповісти
КРЫСчане, а подскажите, камнями можно смывать в унитазе? И если ДА то какой фракции вы берете камни для смывания в унитазе?
показати весь коментар
17.11.2020 16:39 Відповісти
логично, же что мелким щебнем В оккупированной Евпатории по ночам снижают давление в трубах "в связи с необходимостью экономии водных ресурсов" - Цензор.НЕТ 9036
показати весь коментар
17.11.2020 16:42 Відповісти
Отсевом? Полведра?
показати весь коментар
17.11.2020 16:43 Відповісти
ага
показати весь коментар
17.11.2020 16:46 Відповісти
Я б крысчанам на месте властей РФ вообще воду перекрыл и пустил бы исключительно на нужды военнослужащих!!! В оккупированной Евпатории по ночам снижают давление в трубах "в связи с необходимостью экономии водных ресурсов" - Цензор.НЕТ 697
показати весь коментар
17.11.2020 16:41 Відповісти
Тююююю.Кругом вада,жри не хочу,а у них необходимость экономии вады
показати весь коментар
17.11.2020 16:41 Відповісти
Какое нам дело до этой ваты?
Пусть хоть вешаются.
показати весь коментар
17.11.2020 16:42 Відповісти
як пояснив росіянський віцпрем'єр і гауляйтер по Криму -менше треба красти..
показати весь коментар
17.11.2020 16:45 Відповісти
Особенно мне нравится фраза «временные неудобства». Можно подумать, что они будут временные, пора уже привыкать, что они будут постоянно, пока Крым оккупирован. И еще хорошо, что эти неудобства вообще еще есть. Скоро похоже будет без всяких удобств.
показати весь коментар
17.11.2020 16:45 Відповісти
не понимаю крысмане, куда подевались ваши сказочные былинные руцкие багатыри, которые брали в руки камень и выжимали из него воду?
показати весь коментар
17.11.2020 16:46 Відповісти
Вы вот смеетесь на счет того, могут ли камни заменить воду в туалете - и ведь по мусульманской традиции не только могут, но и - должны! Правоверный мусульманин обязан подтираться специальным камнем, который лежит в отхожем месте. И держать его левой (нечистой) рукой при этом. Так что когда крымчане мечтали о "камнях с неба" - они не просто так метафорически бравировали, они - готовились

Желаю многих лет вашему геморрою, товарищи!
показати весь коментар
17.11.2020 16:48 Відповісти
крысмане, сралин и партия так же как предательство и вонь - близнецы братья !
В оккупированной Евпатории по ночам снижают давление в трубах "в связи с необходимостью экономии водных ресурсов" - Цензор.НЕТ 2087
показати весь коментар
17.11.2020 16:55 Відповісти
Як приємно,що у нас ще є вода в кранах!..Ми відкручуємо кран,дивимось на воду і нас зігріває думка,що кримчани цього зробити не можуть...Вважаю це найбільшим досягненням нашої влади "інородних слуг"...
показати весь коментар
17.11.2020 17:17 Відповісти
Приучают население сосать. Сначала воду из кранов, а потом...
показати весь коментар
17.11.2020 17:19 Відповісти
То все робить "правий сектор" і бандеровці, яких дуже боялися крисчани і при їх вимові сцяли кипятком. Так і потрібно поліцаям.
показати весь коментар
17.11.2020 17:20 Відповісти
Про солдат НАТО даже писать не буду. Зима кстати прогнозируется теплая с малым количеством осадков.
показати весь коментар
17.11.2020 17:40 Відповісти
Снижают давление в теплотрассах. Шоб не крали воду из батарей. Моются по ночам. А-ха-ха!!
показати весь коментар
17.11.2020 17:40 Відповісти
Идите вы в пень с такими новостями, что мне с такой "приятной" новости, если в моем городе на ночь давление не снижают, а отключают холодную воду, для "экономии энергетических и водных ресурсов"?.....
показати весь коментар
17.11.2020 17:42 Відповісти
В окупованій Євпаторії ночами знижують тиск у трубах "у зв'язку з необхідністю економії водних ресурсів" - Цензор.НЕТ 3686
показати весь коментар
17.11.2020 18:22 Відповісти
Без воды туризм в крыму накроется медным тазом
показати весь коментар
17.11.2020 18:26 Відповісти
В окупованій Євпаторії ночами знижують тиск у трубах "у зв'язку з необхідністю економії водних ресурсів" - Цензор.НЕТ 2617
показати весь коментар
18.11.2020 03:34 Відповісти
 
 