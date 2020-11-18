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Під Радою сталися сутички після того, як нардепи не підтримали відтермінування РРО для підприємців. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Під будівлею Верховної Ради, де відбувається акція протесту підприємців, сталися сутички між мітингувальниками і правоохоронцями.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Від ранку під Радою протестують проти карантину і фіскалізації ФОПів: "Знищуйте вірус, а не підприємців". Водночас, Рада не змогла скасувати карантин вихідного дня. Також Рада не підтримала відтермінування РРО для підприємців.

У підсумку, учасники мітингу спробували потрапити до будівлі парламенту. Поліція їх відтіснила. В результаті сталися сутички між мітингувальниками і правоохоронцями. Підприємці закликали народних депутатів вийти до них.

Під Радою сталися сутички після того, як нардепи не підтримали відтермінування РРО для підприємців 01

Під Радою сталися сутички після того, як нардепи не підтримали відтермінування РРО для підприємців 02

Фото: Наталія Роп, Цензор.НЕТ
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Топ коментарі
+63
Под Радой произошли столкновения после того, как нардепы не поддержали отсрочку РРО для предпринимателей - Цензор.НЕТ 2113
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17.11.2020 16:56
+57
Под Радой произошли столкновения после того, как нардепы не поддержали отсрочку РРО для предпринимателей - Цензор.НЕТ 3269
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17.11.2020 16:50
+53


Дмитрий

ФОП
Сначала ты жил не очень,но после Майдана пришел барыга Порошенко и ты зажирел, все мало,и решив тем местом,куда ты ешь, что хуже не будет,проголосовал за Чмо.
Оно всего за 1,5года,тебя разорило,и спокойно предложило тебе слесарем в больницу.
СОСАЛЬНЫЙ ЛИФТ.Феофания,чтож
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17.11.2020 16:56
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Під Радою сталися сутички після того, як нардепи не підтримали відтермінування РРО для підприємців - Цензор.НЕТ 7360
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17.11.2020 17:55 Відповісти
Сьогодні, реформована сивочолою ГНИДОЮ "беркутня" била дрібних підприємців. Соєві олігфрени радіють "нє па дєтскі". В їхніх вражених на 100% шизофренією мізках, існує впевненість, що це поліція б'є "зебілів". Ні, це мусора б'ють Українців, платників податків, на які існує Україна. 21 листопада на протест вийдуть "патріоти-майданівці". На справедливий, ПОЛІТИЧНИЙ протест. І отримають вони від тої "реформованої" сивочолим брехлом цинічним беркутні, теж по-повній. Ось так і живемо, "брати"-українці, як отара овець, які тільки радіють, що їх не б'ють, а б'ють когось іншого. Соєва свиня тільки й вміє, що розсварити Українців. Це його заслуга, що розпалася "помаранчева" коаліція в 2005 році, і він же злив в унітаз справедливі вимоги Революції Гідності.
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17.11.2020 17:58 Відповісти
Вообще то реформана беркутня - дело рук господина Авакова, и при, как вы кажете, "сивочлом гетьмане")) и при вашем Зе господни Аваков сохраняет четко осязаемую автомномность от власти. Думаю разумней к нему претензии выставлять, а то еще глядишь с вашей логикой вы Азарова обвините или Ющенко, того даже в плохой погоде обвиняли)))
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17.11.2020 18:03 Відповісти
Азаров - ворог України! Однозначно. А тепер - ющенко. Якщо ви забули, я вам нагадаю, що "іуда..." йшов на вибори під лозунгом "Бандитам - тюрьми!". Цьому нікчемі повірили і звичайні Українці, і навіть - бандити з ригонутої шобли. Майже вся верхівка ригів, на деякий час втекла з України. Потім зрозуміли, що "іуда" їх не троне навіть за Сіверськодонецький "ПіСУАР" і худкенько повернулись і далі "воду мутити" в Україні. І "домутились" до війни на Донбасі.А якби іуда гниломордий за "ПіСУАР" розігнав "партію" ригів, а їх верхівку за держ.зраду "закрив" надовго, то і війни б на Донбасі не було. Саме за це я і виню твого іуду гниломордого. Кров загиблих на війні Патріотів і на ньому є.
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17.11.2020 18:28 Відповісти
свинарт, ти укол пропустив, санітари ноги позбивали шукають тебе, а ти на Цензорі пургу нєсєшь
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17.11.2020 19:07 Відповісти
Нечисть "666", ну звідки мені знати, що в ТВОЄМУ дурдомі санітари роблять. Ти з ними спілкуєшся, підстав їм свою дупу, та охолонь.
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17.11.2020 19:25 Відповісти
Правду кажеш.
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18.11.2020 09:02 Відповісти
Кого ви, гниломорді, обирали коли Ющенко Верховну Раду розпустив? Партію Регіонів? Тоді не треба тут комусь про щось закидати, кремлєботе
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18.11.2020 13:45 Відповісти
Та ти ж, ГНИДА дебільна, і обрав "банду регіонів"! Он як ти їх з великої літери... Поважаєш, як і засновник цієї антиукраїнської шобли, твій кумир -"цинічний барига"?Ви ж тоді вили як вурдалаки: "два віктора - одна Україна!" Забув, ГНИДА? А хто протягнув в "презики" хама єнакієвського? Та ти ж, падло, як і інші "противсіхи" з гниломордим іудою" на чолі. "АбинеЮлька!"
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18.11.2020 14:31 Відповісти
да. Наш Гетьман Петро Перший буде вас поганих кремлеботів та ваших посіпак - Юльок та клоунів різних ще довго радувати своїми досягненнями.
Можете хоч на лайно зійти але Петро Олексійович ще не сказав свого вирішального слова
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21.11.2020 11:57 Відповісти
Пойди в туалет убогий,там тебе порошенко тоже насрал.
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17.11.2020 18:25 Відповісти
Пішов. Не знайшов. Походу ти, андруша, все його лайно злизав. Смачно? Убогонький, то ж не шоколад! Зупинись!
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17.11.2020 18:31 Відповісти
Мені цікаво, якщо є такі розумні, незалежні, помірковані і незаангажовані як ви, то який х.й голосує за яників і зеянелохів?
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17.11.2020 19:07 Відповісти
А секрету тут ніякого. Окрім мене, який не голосував ні за "павліна" кравчука, ні за куЧМО, ні за хама, ні за блазня, існує велика кількість проросійської бидло-вати, які завжди будуть голосувати, якщо не за хамів, то за малоросів. Двічі, я підкреслюю, ДВІЧІ, в України був шанс і надія, що в країні будуть зміни на краще, що Україна з малоросії стане Незалежною Державою. Нажаль ті ГНИДИ, яким і я повірив та голосував за них, це - іуда і барига, все просрали. Ці тварі, навіть і не намагалися знищити ворожі до України сили. Тому Україна, кожні наступні пять років, "курсує" туди-сюди.До влади приходять то з понтом - "патріоти" типу "іуди"-"бариги", то - прокацапська нечисть. Ці "патріоти" і ця "нечисть" по суті - одна шобла, яка по черзі "розводить лошар" і ця шобла НІКОЛИ не "з'їсть" один одного, бо це було б для них САМОЇДСТВОМ. У "сивого гетьмана" були вагомі причини ПО ЗАКОНУ знищити ригівську банду, а він цю банду ворогів України запустив в Раду і в неї є шанс знову прийти до влади. От скажіть, ну за що я маю поважати цю барижну ГНИДУ?
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18.11.2020 12:22 Відповісти
А я думаю хто це знову Україні жити не дає Під Радою сталися сутички після того, як нардепи не підтримали відтермінування РРО для підприємців - Цензор.НЕТ 2198
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17.11.2020 19:23 Відповісти
Предприниматели - это лучшие люди в Украине. Если кто и работает на наше ВВП так это миллионы ФОПов. Выродки миллиардеры, всем известные, налоги умеют не платить. ФОПы для них как ни странно серьезные враги, и ментально и даже материально, не дают монополизировать целые отрасли. А так поставил ТРЦ на районе, загнал под плинтус местные ФОПЫ и ТРЦ не через 10 лет окупился, а через 5. Украина состоится когда появятся мощные лидеры вышедшие из среды предпринимателей, но пока до этого наверное далеко.
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17.11.2020 17:58 Відповісти
Знаю я эти ФОпы. На едином налоге держат несколько точек стараются обегорить налоговую. И так практически все. За Порошенка немного подкопили денег, обросли жирком и захотелось старухе стать столбовой дворянкой. По приколу. А-ха-ха!!
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17.11.2020 19:24 Відповісти
Ну зачем так бездарно брехать? Количество ФОПов при Пеце Барыговиче сокращалось от года в год. Все налоговые гешефтначальники при Барыговиче были ничем не лучше теперешних ЗЕлупленных. А Насралов в клетчатом одеяльце даже и похуже этих будет. А уж про таможню при Пеце и вспоминать тошно.
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18.11.2020 08:17 Відповісти
Ти дебіл? Чим менше вони платять податків - тим тобі, мудаку, ціни будуть нижчими
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18.11.2020 13:46 Відповісти
Думали, что будут "свои люди в Голливуде", оказалось, что они с ними вместе свиней не пасли. Чтобы больно не разочаровываться, надо просто не очаровываться.
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17.11.2020 18:08 Відповісти
Смутное время настало ...хуже даже чем при Праффесоре. ...Я тут ребенку ноутбук хотел купить новый , думал до 10 000 ..Посмотрел на розетке и афигел от 17 000 и выше .И я не один такой возмущенный в коментах ...Гривна просела дальше некуда
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17.11.2020 18:11 Відповісти
На ОLX полно до 10 тыс.
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17.11.2020 18:36 Відповісти
До 10 тыс,это что? Инженерный калькулятор ребенку купить решили?
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18.11.2020 07:57 Відповісти
кроме розетки других площадок нет?
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18.11.2020 08:55 Відповісти
Думаю что Зеленский послан богом что бы население Украины увидело количество дыбылов,проживающих на данной територии и живущих под девизом "как просрать все".Даже не жалко.
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17.11.2020 18:23 Відповісти
а у 1991 було краще? Чи пізніше при Кучмі? Чи Юще? Про яника мовчу. А при Пороху було покращення ? Понад 7 лимонів за кордоном на заробітках... То де покращення? Повна стагнація ще з радянських часів... Почитайте, що таке стагнація для розвитку.
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17.11.2020 23:13 Відповісти
Угу, ЛГБТ-спільнота також голосувала за Зєлєнского.
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18.11.2020 07:42 Відповісти
я про все загалом,що у нас мало змін ще з радянських часів. Система влади радянська, більшість при владі теж вихідці з КПРС, комсомолу чи ще гірше КГБ СССР. От тому і маємо повну стагнацію по всіх напрямках...
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18.11.2020 07:49 Відповісти
Ну что, народ Украины, получили пи#дюлей от своих слуг?
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17.11.2020 18:25 Відповісти
*нарiд 73%
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18.11.2020 10:23 Відповісти
Эти менты отмудохали вас за ваши деньги, потому что зарплату им начисляют из ваших налогов.
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17.11.2020 18:31 Відповісти
Ой да прямо закормили они всех своими налогами.
Нихрена не платят и платить не собираются, поэтому и протестуют, что хотят заставить их платить.
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17.11.2020 22:53 Відповісти
Я получаю официально 100% ЗП и плачу все налоги. Все должны платить, но у нас всегда найдутся более ровные среди равных.
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18.11.2020 10:30 Відповісти
Звісно що не всі підприємці голосували за зелених.але більшість.То нехай отримують по повній.
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17.11.2020 18:34 Відповісти
Не уподобнювайся. За шо я маю терпіти? Нащо Порохівська партія голосує проти, інші партії мене особисто не цікавлять, нехай переймаються їхні виборці. Вже, як в рашці - будь-яка дурня, шо з'являється в Раді рано чи пізно приймається, ще й усіма, не тільки зеленими. Раніше такого не було.
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17.11.2020 18:53 Відповісти
Меркава Вже давно приймаються подібні закони,як на москальщині.Це не тільки сьогодні таке відбувається.
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17.11.2020 19:01 Відповісти
Ні, пам'ятаю дурниці за минулого скликання, і вони не прийнялися, та такого не пам'ятаю.
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17.11.2020 19:04 Відповісти
Меркава Так в нас практично все таке саме,що і в москалів.Вся система дуже подібна.
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17.11.2020 20:13 Відповісти
Гаряче на форумах,гаряче в країні..,а в цей час ті, хто реально керують країною,потирають рученята і продовжують набивати мішки грішми.А ви,гої, сріться й надалі.
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17.11.2020 18:35 Відповісти
"Права одного человека заканчиваются там, где начинаются права другого."
нельзя просто так взять и доверить все власти которая никому ничего не должна...
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17.11.2020 18:54 Відповісти
Зе влада проголосувала за свою відставку.
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17.11.2020 19:12 Відповісти
"Хтось дуже хоче розхитати човен. Комусь дуже хочеться з прапорами походити по проспекту, вигукуючи "геть!" Чому - тому що працювати не вміють, нічого, навіть собачої будки, в житті не побудували, і закликають до дестабілізації в державі . Ми не дозволимо цього робити, нам з такими не по дорозі " Під Радою сталися сутички після того, як нардепи не підтримали відтермінування РРО для підприємців - Цензор.НЕТ 718
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17.11.2020 19:21 Відповісти
Під Радою сталися сутички після того, як нардепи не підтримали відтермінування РРО для підприємців - Цензор.НЕТ 5555
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17.11.2020 19:25 Відповісти
ну що 73-х відсоткові виродки, наголосували собі ідіотів квартальних у владу? що ж тепер вам не подобається? ви ж "зробили їх разом", наїдайтесь тепер та не ...здіть! Авакін, дай команду одпиз...ти незадоволених слугами урода підприємливих недоумків!
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17.11.2020 19:39 Відповісти
Жлобы, могли бы уже и поддержать фопов, которым и так не сладко.. неумение мыслить стратегически - дать возможность части этих фопов раскрутиться как сделали в своё время в др странах
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17.11.2020 20:01 Відповісти
рановато щось починають . Звісно картоплю то вже викопали і можна революцію робити. АЛЕ всі серйозні протести в Україні починаються десь з 21-23 листопада.. із виходом на максимум після 30 листопаду у грудні))
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17.11.2020 20:02 Відповісти
Опять мусаров нагнали , мама родная Під Радою сталися сутички після того, як нардепи не підтримали відтермінування РРО для підприємців - Цензор.НЕТ 5100 Ни чему не учиться Киевская власть , как только попадают на Банковую , память сразу отшибает Під Радою сталися сутички після того, як нардепи не підтримали відтермінування РРО для підприємців - Цензор.НЕТ 5100 Ну ну ......, если кто помнит , в 13-м тоже так начиналось Під Радою сталися сутички після того, як нардепи не підтримали відтермінування РРО для підприємців - Цензор.НЕТ 1819
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17.11.2020 20:03 Відповісти
Під Радою сталися сутички після того, як нардепи не підтримали відтермінування РРО для підприємців - Цензор.НЕТ 8119 Сергій Тим ( 25%) А вам то что , у вас в Штатах машины самые дешёвые , или вы у Васадзе подрабатываете Під Радою сталися сутички після того, як нардепи не підтримали відтермінування РРО для підприємців - Цензор.НЕТ 7408
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17.11.2020 20:07 Відповісти
Ось ввели касові апарати для ФОПівців і грощі зразу річкою потечуть до бюджету і спасуть Україну від багато міліардної діри в бюджеті Під Радою сталися сутички після того, як нардепи не підтримали відтермінування РРО для підприємців - Цензор.НЕТ 5647
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17.11.2020 20:12 Відповісти
лишь бы не порох, кушай ТЕ
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17.11.2020 20:21 Відповісти
Обоє рябоє
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17.11.2020 22:20 Відповісти
а вот и при порохе....))
Під Радою сталися сутички після того, як нардепи не підтримали відтермінування РРО для підприємців - Цензор.НЕТ 1448
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17.11.2020 23:44 Відповісти
І двох років каденції не минуло, як "президент Голобородько" розпорядився розганяти людей сльозогінним газом.

А починалось же кіно з розстрілу парламенту...
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17.11.2020 20:52 Відповісти
Андрій Смолій

7 ч. ·

Теперішня Верховна Рада, Кабінет міністрів, президент, та й загалом - всі «зелені» інституції виявились найбільш неспроможними за всю історію з 1991 року.

Рада не може проголосувати жодного законопроекту, який би дійсно полегшив життя і підприжмцям, і лікарям, і пацієнтам.

Рада не може проголосувати жоден, навіть альтернативний законопроект по врегулюванні конституційної кризи.

Прем'єр-міністр Шмигаль сором'язливо розповідає про «заходи» по боротьбі з коронакризою, забуваючи що робити це потрібно було ще у березні.

Президент працює не більше ніж на свої «відосики». По суті не контролюючи та усунувшись від вирішення ситуації. І його перебування у Феофанії тут ні до чого, він це робить вже багато місяців, якщо не від самого 21.04.2019.

Тобто, держава просто летить шкереберть.

Тяжкі часи настали. І це без перебільшень. Дивлячись на те як розвивається ситуаціі практично зі всім - ми наближаємо не лише медичну катастрофу чи економічну катастрофи, які вже практчино настали, а й катастрофу ініституційну, державну, коли нашу країну можна брати «тепленькою».

Тож, Путін ( чи підставте кого завгодно) потирає руки і просто чекає. Ще 3-4 місяців такого «управління», ще трохи і ми не зможемо відповідати на жодні виклики.

Як і передбачалось, влада Зеленського веде країну до тотальної національної катастрофи.
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17.11.2020 21:03 Відповісти
Предприниматели хотели Зеленского - на черниговском центральном рынке на пену просто исходили, лишь бы не мародер. Считаю, что будет по честному, если они будут по честному платить по новым законам.
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17.11.2020 21:15 Відповісти
Дураки вы тут преимущественно. ФОПы с РРО не смогут работать вовсе не потому, что их налогами задавят, а потому, что просто не справятся со всеми формальностями при работе с РРО. Тут, в коментах, собрались "специалисты" во всем - от космической техники, ядерного синтеза и технологии производства соевого "шоколада". И, конечно, такие "разбираются" в том, что такое РРО и гнусное законодательство к ним, по которому могут работать только предприятия, имеющие возможность держать специалистов по теме.
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18.11.2020 08:29 Відповісти
Данило Гетманцев - голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податків та мит

Відзначився ще команді Зеленського, коли професор двох університетів, макроекономіст Милованов пропонував далі знижувати ЄСВ (у 2016 знижено вдвічі), а Гетманцев сказав що це популізм, як же бюджет наповнювати?

З тих пір він став головою профільного комітету (що визначає економічну політику через ВР), відзначився не однією одіозною заявою, вважає що треба більше фіскалізації та не очікує на дефолт

Загалом його позиція*це абсолютний крінж, що підтримує проросійських політиків та російську податкову систему (вичавлюй з людей все). Його заяви спрямовані на розширення вікна овертону аби дати патрону зіграти у "поганих бояр", підвищуючи податки не на 100%, як хоче Данило, а всього на 73%

Немає різниці наскільки він продався а наскільки не знає економіку, вся політика СН у ВР спрямована на подальше кугутське здирництво що приведе нас до справжньої епохи бідності та відкине на декади назад
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17.11.2020 21:20 Відповісти
Всем уволица с 2021года и не платить налоги! Сами потом придут и попросят!
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17.11.2020 22:13 Відповісти
Не придут. Им пох Украина, а уж наРОТ и подавно.
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18.11.2020 08:30 Відповісти
Чергове скиглення бидла, що не має в середині себе вільної природи. Це ВАША держава, підприємці! І це ви тут маєте наводити лад, а не якийсь таракан! Якийсь таракан вас не слухає? Геть цього таракана! Дострокові вибори!
Ех....
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17.11.2020 22:18 Відповісти
Під Радою сталися сутички після того, як нардепи не підтримали відтермінування РРО для підприємців - Цензор.НЕТ 6218
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17.11.2020 22:45 Відповісти
якісь ідіоти коментують. Поруч рашка яка скористається всім чим можна. Он вже зрадники їдуть на Сибір, Урал та Далекий Схід...
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17.11.2020 23:18 Відповісти
налоги должны платить все (не только ФОП, но В ТОМ ЧИСЛЕ и ФОП).
и навести бы еще порядок с этими ссаными фопами в розетках, ресторанах и т.д.
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17.11.2020 22:50 Відповісти
В платной поликлинике сдавали анализы. На каждой квитанции отдельный ФОП.
Платят по тысяче гривен в месяц и считают, что им все вокруг должны.
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17.11.2020 22:57 Відповісти
Ане сдавай в платной, топай в обычную! там тебя подлечят! И никаких квитанций!!! )))
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18.11.2020 00:26 Відповісти
Ты можешь сдавать где тебе захочется, только другим не указывай кому и что делать.
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18.11.2020 07:36 Відповісти
А ты, продукт Совка, чего указываешь? Особенный, да?
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18.11.2020 08:32 Відповісти
Не посылай других и не будешь сам посланный.
А пока что Під Радою сталися сутички після того, як нардепи не підтримали відтермінування РРО для підприємців - Цензор.НЕТ 9141
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18.11.2020 12:34 Відповісти
не братан, ті не понял. Умничать у себя на сру будешь, а тут , на твое блеянье - тебе сразу покажут куда идти и каким путем. всосал?
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23.11.2020 03:57 Відповісти
Під Радою сталися сутички після того, як нардепи не підтримали відтермінування РРО для підприємців - Цензор.НЕТ 2312
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18.11.2020 01:29 Відповісти
Такі закони є інтересами олігархів які сплять і бачать смерть малого і середнього бізнесу в Україні

Під Радою сталися сутички після того, як нардепи не підтримали відтермінування РРО для підприємців - Цензор.НЕТ 6256
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18.11.2020 01:32 Відповісти
А поліції нагнали на таку купку людей більше, як у Лукашенка. Ще скуштуємо гніву від жидівської влади...
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18.11.2020 07:57 Відповісти
Під Радою сталися сутички після того, як нардепи не підтримали відтермінування РРО для підприємців - Цензор.НЕТ 7963
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18.11.2020 10:17 Відповісти
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