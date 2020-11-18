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Під Радою сталися сутички після того, як нардепи не підтримали відтермінування РРО для підприємців. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Під будівлею Верховної Ради, де відбувається акція протесту підприємців, сталися сутички між мітингувальниками і правоохоронцями.
Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
Від ранку під Радою протестують проти карантину і фіскалізації ФОПів: "Знищуйте вірус, а не підприємців". Водночас, Рада не змогла скасувати карантин вихідного дня. Також Рада не підтримала відтермінування РРО для підприємців.
У підсумку, учасники мітингу спробували потрапити до будівлі парламенту. Поліція їх відтіснила. В результаті сталися сутички між мітингувальниками і правоохоронцями. Підприємці закликали народних депутатів вийти до них.
Фото: Наталія Роп, Цензор.НЕТ
Топ коментарі
+63 Філ Менко
показати весь коментар17.11.2020 16:56
+57 olele
показати весь коментар17.11.2020 16:50
+53 Гыг с Вами
показати весь коментар17.11.2020 16:56
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Будь ласка, зачекайте...
Можете хоч на лайно зійти але Петро Олексійович ще не сказав свого вирішального слова
Нихрена не платят и платить не собираются, поэтому и протестуют, что хотят заставить их платить.
нельзя просто так взять и доверить все власти которая никому ничего не должна...
А починалось же кіно з розстрілу парламенту...
7 ч. ·
Теперішня Верховна Рада, Кабінет міністрів, президент, та й загалом - всі «зелені» інституції виявились найбільш неспроможними за всю історію з 1991 року.
Рада не може проголосувати жодного законопроекту, який би дійсно полегшив життя і підприжмцям, і лікарям, і пацієнтам.
Рада не може проголосувати жоден, навіть альтернативний законопроект по врегулюванні конституційної кризи.
Прем'єр-міністр Шмигаль сором'язливо розповідає про «заходи» по боротьбі з коронакризою, забуваючи що робити це потрібно було ще у березні.
Президент працює не більше ніж на свої «відосики». По суті не контролюючи та усунувшись від вирішення ситуації. І його перебування у Феофанії тут ні до чого, він це робить вже багато місяців, якщо не від самого 21.04.2019.
Тобто, держава просто летить шкереберть.
Тяжкі часи настали. І це без перебільшень. Дивлячись на те як розвивається ситуаціі практично зі всім - ми наближаємо не лише медичну катастрофу чи економічну катастрофи, які вже практчино настали, а й катастрофу ініституційну, державну, коли нашу країну можна брати «тепленькою».
Тож, Путін ( чи підставте кого завгодно) потирає руки і просто чекає. Ще 3-4 місяців такого «управління», ще трохи і ми не зможемо відповідати на жодні виклики.
Як і передбачалось, влада Зеленського веде країну до тотальної національної катастрофи.
Відзначився ще команді Зеленського, коли професор двох університетів, макроекономіст Милованов пропонував далі знижувати ЄСВ (у 2016 знижено вдвічі), а Гетманцев сказав що це популізм, як же бюджет наповнювати?
З тих пір він став головою профільного комітету (що визначає економічну політику через ВР), відзначився не однією одіозною заявою, вважає що треба більше фіскалізації та не очікує на дефолт
Загалом його позиція*це абсолютний крінж, що підтримує проросійських політиків та російську податкову систему (вичавлюй з людей все). Його заяви спрямовані на розширення вікна овертону аби дати патрону зіграти у "поганих бояр", підвищуючи податки не на 100%, як хоче Данило, а всього на 73%
Немає різниці наскільки він продався а наскільки не знає економіку, вся політика СН у ВР спрямована на подальше кугутське здирництво що приведе нас до справжньої епохи бідності та відкине на декади назад
Ех....
и навести бы еще порядок с этими ссаными фопами в розетках, ресторанах и т.д.
Платят по тысяче гривен в месяц и считают, что им все вокруг должны.
А пока что