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Посольство США: Закликаємо Росію дотримуватися ініціативи України і відкрити всі КПВВ на Донбасі

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Посольство США: Закликаємо Росію дотримуватися ініціативи України і відкрити всі КПВВ на Донбасі

Посольство США в Україні закликає Росію відкрити всі пункти в'їзду-виїзду на Донбасі.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє посольство США в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми закликаємо Росію дотримуватися ініціативи України і відкрити всі пункти в'їзду-виїзду на Донбасі і дозволити мирним жителям України отримувати пенсії і купувати ліки. Росія і її поплічники мають припинити перешкоджати прогресу на шляху до миру за рахунок мирних жителів", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 10 листопада Україна відновила пропуск на всіх семи КПВВ на Донбасі, попри відмову найманців РФ відкрити пункти зі свого боку.

Зокрема, відкрито два нові пункти пропуску - в Щасті і Золотому.

Читайте також: Росія має виконати свої зобов'язання і закликати своїх маріонеток відкрити КПВВ на Донбасі, - посольство Великої Британії
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Топ коментарі
+5
Сейчас бы Байден и Порошенко насыпали Пуйлу, но мудрый нарид выбрал говнокомандуещого клоуна
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17.11.2020 16:50
+5
Призываю Украину ЗАКРЫТЬ ВСЕ кпвв на Донбассе!!!
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17.11.2020 16:52
+2
И в Крым..
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17.11.2020 16:54
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Почему США призывает россию, а Украина «ту сторону»\ЛДНР\ОРДЛО\Представителей Донецка или Луганска и тд?
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17.11.2020 16:47 Відповісти
Да потому, что кое-кому тогда придется извиняться перед Кадыровым да ещё и "мир в глазах Путина" ослепляет.
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17.11.2020 16:54 Відповісти
Сейчас бы Байден и Порошенко насыпали Пуйлу, но мудрый нарид выбрал говнокомандуещого клоуна
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17.11.2020 16:50 Відповісти
Рановато для Байдена, всё еще впереди. За нас никто "сыпать" не будет, могут только "подсыпать".
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17.11.2020 17:05 Відповісти
Конечно рановато ! 78 лет молодой еще , много успеет сделать .
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17.11.2020 19:00 Відповісти
Кравчук на 10 лет старше, а он как ещё "рулит", молодые не угонятся. Байдену много и не надо, достаточно и 4 года "порулить".
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17.11.2020 20:29 Відповісти
Байден уже заправляет свой танк и чистит ружжо . Ожидайте скоро приедет всыпать .
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17.11.2020 18:59 Відповісти
Призываю Украину ЗАКРЫТЬ ВСЕ кпвв на Донбассе!!!
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17.11.2020 16:52 Відповісти
И в Крым..
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17.11.2020 16:54 Відповісти
а заодно и временно приостановить гражданство Украины всем прописаным в ордло и Крыму, до деоккупации и проведение проверок на предмет сотрудничиства и наличия гражданства параши
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17.11.2020 18:06 Відповісти
Правильно в рф можно и через Харьков ездить!
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17.11.2020 17:13 Відповісти
Открыть..!? А, зачем нам такое "счастье"..!? Мало сепаров шастает в стране..!?
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17.11.2020 16:58 Відповісти
Что это вдруг за "игра". Сначала ЕС, потом Великобритания, теперь и США высказали рашке аналогичную "озабоченность". Совпадение? Не думаю. Поживем - увидим.
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17.11.2020 17:01 Відповісти
В связи с пандемией надо наоборот закрыть все КПВВ на Донбассе, чтобы обезопасить прежде всего граждан Свободной Украины. К сожалению, руководство страны не думает о них, а больше думает о сепарах и о спокойствии московского узурпатора.
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17.11.2020 17:53 Відповісти
Громче призывайте . Байден и Обама , подключайтесь , а то расцеяне не слышат .
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17.11.2020 18:58 Відповісти
Зачем им слыхать, пускай почувствуют.
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17.11.2020 20:30 Відповісти
 
 