Начальника відділу ДФС на Харківщині викрито на систематичному вимаганні хабарів, вимагав 100 тис. грн щомісяця, - СБУ

Служба безпеки України викрила на систематичному отриманні неправомірної вигоди начальника одного з відділів Головного управління Державної фіскальної служби України в Харківській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що чиновник вимагав від місцевого підприємця 100 тис. гривень щомісяця за нереагування на схеми з підакцизною продукцією і непритягнення його до кримінальної відповідальності.

До протиправної діяльності податківець залучив як посередника свого знайомого.

В рамках розпочатого кримінального провадження правоохоронці задокументували два епізоди отримання службовою особою неправомірної вигоди тільки з одного підприємця на загальну суму 170 тис. гривень.

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Зараз хабарнику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають обшуки за місцями роботи та проживання чиновника і посередника.

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