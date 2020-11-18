УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4865 відвідувачів онлайн
Новини Події Хабарники
3 509 9
хабар (3988) СБУ (10002) Харківщина (4253) ДФС (2573)

Начальника відділу ДФС на Харківщині викрито на систематичному вимаганні хабарів, вимагав 100 тис. грн щомісяця, - СБУ

Новини Цензор.НЕТ Події

Начальника відділу ДФС на Харківщині викрито на систематичному вимаганні хабарів, вимагав 100 тис. грн щомісяця, - СБУ

Служба безпеки України викрила на систематичному отриманні неправомірної вигоди начальника одного з відділів Головного управління Державної фіскальної служби України в Харківській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що чиновник вимагав від місцевого підприємця 100 тис. гривень щомісяця за нереагування на схеми з підакцизною продукцією і непритягнення його до кримінальної відповідальності.

До протиправної діяльності податківець залучив як посередника свого знайомого.

В рамках розпочатого кримінального провадження правоохоронці задокументували два епізоди отримання службовою особою неправомірної вигоди тільки з одного підприємця на загальну суму 170 тис. гривень.

Читайте також: В ОП відреагували на затримання на Закарпатті глави ОТГ від "Слуги народу": Хабарники мають понести покарання попри партійну належність

Зараз хабарнику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають обшуки за місцями роботи та проживання чиновника і посередника.

Читайте: Чиновник "Укртрансбезпеки" налагодив збір "данини" з перевізників від 20 тис. до 100 тис. грн, - ДБР. ФОТО
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Если власть государства, которым мы управляем, будет использована не чтобы улучшить жизнь большинства, а чтобы набить карманы меньшинства из властной иерархии, то нам придется плохо.

Ли Куан Ю
показати весь коментар
17.11.2020 16:57 Відповісти
Если руководящие работники получают хорошую зарплату, они заслуживают самого сурового наказания за взятки.

Ли Куан Ю
показати весь коментар
17.11.2020 16:58 Відповісти
Ну що ж,тепер він буде працювати вже в якості "разоблачоного"...А "разоблачоним",як відомо,треба давати більше,так як до нього долучаються ті,які його "разоблачили"...
показати весь коментар
17.11.2020 17:00 Відповісти
Сашко Билий показував, що треба робити з цим гнойником, за допомогою АК-пенициліну ...
поки будуть гратися- цацькаться з цим вонючим наривом -згниє організм- і толку не буде !
показати весь коментар
17.11.2020 17:01 Відповісти
Да ,губа не дура ...красиво жить не запретишь ... Начальник отдела ГФС на Харьковщине разоблачен на систематическом вымогательстве взяток, требовал 100 тыс. грн ежемесячно, - СБУ - Цензор.НЕТ 855
показати весь коментар
17.11.2020 17:05 Відповісти
так це-ж нормальна европейська практика збирати гроші
показати весь коментар
17.11.2020 17:07 Відповісти
И это с одного предпринимателя,сколько ещё он обилечивал предпринимателей,а в ГФС ещё десятки начотделов в каждой областной ФС,сдирают все.
показати весь коментар
17.11.2020 18:47 Відповісти
Для кого эта информация ? Ить якобы ловят каждый день.....а кого посадили ? у кого конфисковали ? и сколько вернули в бюджет?
показати весь коментар
17.11.2020 19:48 Відповісти
 
 