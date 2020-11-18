Третина нещасних випадків на виробництвах пов'язана з інфікуванням COVID-19, - Фонд соціального страхування

Фонд соціального страхування України (ФССУ) за січень-вересень 2020 року зареєстрував 3,851 тис. потерпілих унаслідок нещасних випадків під час виконання посадових обов'язків, з яких 30,3% (1,167 тис.) припадає на медичних працівників та інших осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Фонду.

"Смертельно травмовано 253 людини, крім того, внаслідок інфікування SARS-CoV-2 померли 26 працівників", - сказано в повідомленні.

Найбільшу кількість нещасних випадків у звітному періоді зареєстровано Фондом у серпні і вересні і існує динаміка до зростання у зв'язку з поширенням пандемії. Так, у серпні рівень виробничого травматизму становило 660 постраждалих, з огляду на хворих на гостре профзахворювання COVID-19 (що становить 17,1% від загальної кількості травмованих за 9 місяців), у вересні - 737 постраждалих (19,1% від загальної кількості).

У розрізі регіонів найбільша кількість страхових нещасних випадків на виробництві сталася в Дніпропетровській області (531 потерпілий), Києві (406), Донецькій (294), Львівській (253), Київській (225) та Харківській (209) областях. Кількість травмованих у цих областях становить 49,7% від загальної кількості травмованих по Україні.

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