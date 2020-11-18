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Третина нещасних випадків на виробництвах пов'язана з інфікуванням COVID-19, - Фонд соціального страхування

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Третина нещасних випадків на виробництвах пов'язана з інфікуванням COVID-19, - Фонд соціального страхування

Фонд соціального страхування України (ФССУ) за січень-вересень 2020 року зареєстрував 3,851 тис. потерпілих унаслідок нещасних випадків під час виконання посадових обов'язків, з яких 30,3% (1,167 тис.) припадає на медичних працівників та інших осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Фонду.

"Смертельно травмовано 253 людини, крім того, внаслідок інфікування SARS-CoV-2 померли 26 працівників", - сказано в повідомленні.

Найбільшу кількість нещасних випадків у звітному періоді зареєстровано Фондом у серпні і вересні і існує динаміка до зростання у зв'язку з поширенням пандемії. Так, у серпні рівень виробничого травматизму становило 660 постраждалих, з огляду на хворих на гостре профзахворювання COVID-19 (що становить 17,1% від загальної кількості травмованих за 9 місяців), у вересні - 737 постраждалих (19,1% від загальної кількості).

У розрізі регіонів найбільша кількість страхових нещасних випадків на виробництві сталася в Дніпропетровській області (531 потерпілий), Києві (406), Донецькій (294), Львівській (253), Київській (225) та Харківській (209) областях. Кількість травмованих у цих областях становить 49,7% від загальної кількості травмованих по Україні.

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Треть несчастных случаев на производствах связана с инфицированием COVID-19

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То вже треба було зморозити що 100% Треть несчастных случаев на производствах связана с инфицированием COVID-19, - Фонд социального страхования - Цензор.НЕТ 2522 І взагалі всі люди не від старості вмирають ,а від COVID-19 Треть несчастных случаев на производствах связана с инфицированием COVID-19, - Фонд социального страхования - Цензор.НЕТ 2716
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17.11.2020 17:19 Відповісти
А это как?
Попахивает списанием реальных проблем с производственной безопасностью труда (устаревшее совковое оборудование... пофигизм работодателя, экономия...) на ковид.
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17.11.2020 17:22 Відповісти
я тебе кучу разных примеров мог бы привести,да и сам если бы моцк включал иногда...
А о сложнениях плсле виряка слышал че нить?
О том что вируса вроде уже и нет, но и здоровья пржнего нет?А о том что у десяти процентов после больнички вкуа и нюх не восстанпвливаются?И что нанюхатся гадости на производстве его не чуствуя можно на раз?А то что повар без вкусовых это уже не повар а помудомойка?
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17.11.2020 17:36 Відповісти
Если там какая-то гадость, то:
а) Рабочий об этом как бы должен знать. Инструктаж по ТБ и все такое.
б) должна быть соотв. маркировка.
в) рабочий должен выполнять инструктаж и требования маркировки, нет?
Т.о.... как бы либо экономия либо халатность, но никак не ковид, извини.
С поваром - то разве это несчастный случай на производстве? При чем тут производство к его ковиду?
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17.11.2020 18:00 Відповісти
дложен,млять...все должны.....В школе ремонт, маляра покрасили парты и доску,закрыли клас и ушли на обед.Пришел электрик,после виряка и стал делать менять резетки. А все на обеде! Никто не знал что он не нюхает! Надышался растворителя, после болячки сердце слабое.Забрала скорая, еле откачали,но жив слава богу.А сосед-завхоз школьный третью неделю по прокуратурам ходит.
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17.11.2020 19:18 Відповісти
А маляра не повесили табличку "окрашено"? И меняя розетки он ни разу не задел ни одну парту, не вымазался в краске с криком "твою же мать"? 1 - халатность, 2 - ну просто фантастически должно так сложиться что он не заденет парту.
Хотя в теории возможно - см. п.1.
Да, именно так. Все должны. "Крайний" он чаще всего в зеркале.
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18.11.2020 09:20 Відповісти
это звиздец...да не бывает розеток по классу в районе парт! только у места учителя, у входа и жоски!По той же ТБ! а пл вмему залу только в лабораториях!
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18.11.2020 10:33 Відповісти
Да-да-да. Именно поэтому у нас в школе в классе физики розетка была работающая у каждой парты.
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18.11.2020 10:52 Відповісти
а с поваром все просто -не возможность исполнять свои професиональные, у его в обязааностчх пробу снимать, а шо он напробует?
народ вообще в шоке и никто не знает что делать.Мужик тридцатку в школе поваром оттарабанил, и куда сейчас?
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17.11.2020 19:24 Відповісти
Учить других поваров. Теорию-то он знает. Пусть преподает. Это просто рекомендация, не более того.
И вроде ж восстанавливается потом вкус. Не сразу, да.
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18.11.2020 09:22 Відповісти
ты пишешь абы написать? где учит,кого?
жить за что пока вкус может быть влсстановится,а если нет?
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18.11.2020 10:37 Відповісти
Я таки представляю ресторан, в котором повар готовит паннакоту... а потом пробует. То есть клиент получает надкусанную...
Послушай. Ты сказал он в школе готовил. Уж зная школьную стряпню... там как бы можно просто по рецепту готовить.
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18.11.2020 10:54 Відповісти
как с тобой трудно...Супы и соусы повар ОБЯзан пробовать, и в опорной школе,где детям из сел просто негде взять другую еду до вечера, про нормальном глпве ОТГ,если повар забацает стряпню то назавтра он безработный.Да, меню простое, без хамона,но даже меню на контроле медсестры не говоря о качестве
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18.11.2020 19:34 Відповісти
Круто. Нет, серьезно - круто. Киев. СШ№3. Гамбургеры дают и только ну плюс чай. Гамбургеры в пластике.
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19.11.2020 09:19 Відповісти
Подскользнулся - упал - очнулся - ковид.
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17.11.2020 17:30 Відповісти
иногда - очнулся - четыре доски.... и тишина
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17.11.2020 17:37 Відповісти
Чушькакаято
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17.11.2020 17:41 Відповісти
Людина середнього віку після ковіду продовжує бути обмежено дієздатною ще десь місяць або й більше. Задишка, слабкі м'язи, сповільнене мислення. Їй треба реабілітація, а вона йде працювати.
Від цього травматизм, ДТП, та інше. Це наші реалії. Ми дуже бідні, щоб бути здоровими.
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18.11.2020 08:15 Відповісти
 
 