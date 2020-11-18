Третина нещасних випадків на виробництвах пов'язана з інфікуванням COVID-19, - Фонд соціального страхування
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Фонд соціального страхування України (ФССУ) за січень-вересень 2020 року зареєстрував 3,851 тис. потерпілих унаслідок нещасних випадків під час виконання посадових обов'язків, з яких 30,3% (1,167 тис.) припадає на медичних працівників та інших осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Фонду.
"Смертельно травмовано 253 людини, крім того, внаслідок інфікування SARS-CoV-2 померли 26 працівників", - сказано в повідомленні.
Найбільшу кількість нещасних випадків у звітному періоді зареєстровано Фондом у серпні і вересні і існує динаміка до зростання у зв'язку з поширенням пандемії. Так, у серпні рівень виробничого травматизму становило 660 постраждалих, з огляду на хворих на гостре профзахворювання COVID-19 (що становить 17,1% від загальної кількості травмованих за 9 місяців), у вересні - 737 постраждалих (19,1% від загальної кількості).
У розрізі регіонів найбільша кількість страхових нещасних випадків на виробництві сталася в Дніпропетровській області (531 потерпілий), Києві (406), Донецькій (294), Львівській (253), Київській (225) та Харківській (209) областях. Кількість травмованих у цих областях становить 49,7% від загальної кількості травмованих по Україні.
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То вже треба було зморозити що 100% І взагалі всі люди не від старості вмирають ,а від COVID-19
Попахивает списанием реальных проблем с производственной безопасностью труда (устаревшее совковое оборудование... пофигизм работодателя, экономия...) на ковид.
А о сложнениях плсле виряка слышал че нить?
О том что вируса вроде уже и нет, но и здоровья пржнего нет?А о том что у десяти процентов после больнички вкуа и нюх не восстанпвливаются?И что нанюхатся гадости на производстве его не чуствуя можно на раз?А то что повар без вкусовых это уже не повар а помудомойка?
а) Рабочий об этом как бы должен знать. Инструктаж по ТБ и все такое.
б) должна быть соотв. маркировка.
в) рабочий должен выполнять инструктаж и требования маркировки, нет?
Т.о.... как бы либо экономия либо халатность, но никак не ковид, извини.
С поваром - то разве это несчастный случай на производстве? При чем тут производство к его ковиду?
Хотя в теории возможно - см. п.1.
Да, именно так. Все должны. "Крайний" он чаще всего в зеркале.
народ вообще в шоке и никто не знает что делать.Мужик тридцатку в школе поваром оттарабанил, и куда сейчас?
И вроде ж восстанавливается потом вкус. Не сразу, да.
жить за что пока вкус может быть влсстановится,а если нет?
Послушай. Ты сказал он в школе готовил. Уж зная школьную стряпню... там как бы можно просто по рецепту готовить.
Від цього травматизм, ДТП, та інше. Це наші реалії. Ми дуже бідні, щоб бути здоровими.