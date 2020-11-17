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35 сімей померлих від COVID-19 медиків отримали виплати, ще щодо 136 випадків проводяться розслідування, - Мінсоцполітики

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

35 сімей померлих від COVID-19 медиків отримали виплати, ще щодо 136 випадків проводяться розслідування, - Мінсоцполітики

Міністр соціальної політики Марина Лазебна заявляє, що на даний момент 35 сімей загиблих від COVID-19 медиків отримали виплати, а ще щодо 136 випадків проводяться розслідування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Завершено розслідування 114 випадків. Розслідування проводиться Державною службою з питань праці. З них 35 були визнані як пов'язані з виробництвом, а 79 - не пов'язані", - цитує Лазебну пресслужба міністерства.

За її словами, у 35 випадках щодо загиблих медиків - сім'ям, право на виплату яким встановлено, відповідні кошти виплачено.

"Щодо 136 випадків проводиться розслідування. Воно тривале - мене не задовольняє, що воно проводиться 2-3 місяці, але ми знаємо проблему. До комісії має входити такий професіонал як профпатолог, але їх сьогодні в Україні одиниці і це все затримує швидке розслідування", - заявляє Лазебна.

Міністр підкреслила, що кошти у Фонді соціального страхування є і уряд готовий виплачувати їх сім'ям.

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Жлобье🤢🤡💩🎪 , копейки несчастные не хотят выплачивать ! Какой позор ! Расследуйте грабеж казны семейкой прокуроршы венедиктовой на 750 000, семейкой зеленского на дорогах !
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17.11.2020 17:11 Відповісти
 
 