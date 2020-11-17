Окупанти від початку доби один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС
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Російсько-окупаційні війська від початку доби один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ОС.
Так, у районі Новотроїцького ворог відкрив вогонь з ручного протитанкового гранатомета. Ворожа озброєна провокація не становила загрози життю та здоров'ю українських воїнів, тому вогонь вони не відкривали.
Бойових втрат і поранень серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.
У районі проведення операції виконують завдання інші складові сил оборони. Так, сапери ДСНС розмінували понад 11 гектарів території в прифронтовому районі і передали на знищення 48 вибухонебезпечних предметів.
Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем військовослужбовців Об'єднаних сил.
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