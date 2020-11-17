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Окупанти від початку доби один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС

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Окупанти від початку доби один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС

Російсько-окупаційні війська від початку доби один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ОС.

Так, у районі Новотроїцького ворог відкрив вогонь з ручного протитанкового гранатомета. Ворожа озброєна провокація не становила загрози життю та здоров'ю українських воїнів, тому вогонь вони не відкривали.

Бойових втрат і поранень серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

У районі проведення операції виконують завдання інші складові сил оборони. Так, сапери ДСНС розмінували понад 11 гектарів території в прифронтовому районі і передали на знищення 48 вибухонебезпечних предметів.

Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем військовослужбовців Об'єднаних сил.

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17.11.2020 17:27 Відповісти
Посібник окупантів пішов на концерт Кобзона
Окупанти від початку доби один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3189
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17.11.2020 17:38 Відповісти
2464-й день окупації свинособаками.
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17.11.2020 18:46 Відповісти
 
 