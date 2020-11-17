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У 2021 році "Укравтодор" побудує і реконструює 6,8 тис. км доріг, - Кубраков

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

У 2021 році

У 2021 році Державне агентство автомобільних доріг "Укравтодор" планує побудувати і відремонтувати 6,8 тис. км доріг, реконструювати 150 мостів, а також залучити незалежний технічний контроль на будівництво 2,5 тис. км магістралей.

Про це на пресконференції у вівторок заявив глава "Укравтодору" Олександр Кубраков.

За його словами, в 2020 році агентство повністю виконує свої зобов'язання за відкритими проєктам, зокрема, із запланованих 4200 км доріг - 3900 вже введені в експлуатацію, проєкти "Великого будівництва" торкнулися кожної з областей без винятку. Лідерами за кількістю нових і реконструйованих доріг є Харківська (261,6 км), Закарпатська (248,3 км), Запорізька (220,2 км), Сумська (197,2 км), Хмельницька (194,3 км) області. Зі 100 штучних споруд, які планувалося відремонтувати в 2020 році, роботи завершені на 78, решта будуть закінчені до кінця року. Завершується реконструкція і будівництво 10 нових обхідних доріг навколо великих міст і ремонт 20 існуючих. Незалежний технагляд працює на 1400 км доріг, які будують підрядники "Укравтодору", переважно це іноземні наглядові структури з Австрії, Франції, Польщі, Туреччини.

Кубраков також зазначив, що фінансування дорожнього будівництва відбувалося з трьох джерел - дорожнього фонду (з 38 млрд грн профінансовано 28,2 млрд. грн.), коштів від перемоги України в Стокгольмському арбітражі (з 35 млрд грн отримано 26,7 млрд грн), фінансування міжнародних організацій під гарантії уряду (15,2 млрд грн з 19,3 млрд грн запланованих).

Глава "Укравтодору" зазначив, що агентство почало реалізацію цілого ряду масштабних довгострокових проєктів, які стануть базою для розвитку галузі в найближчі 10 років. Зокрема, йдеться про будівництво доріг у прикордонних регіонах (600 км доріг вартістю 12,6 млрд грн), пілотних проєктах з будівництва цементобетонних доріг (Кропивницький-Миколаїв, Дніпро-Решетилівка), які далі будуть масштабуватися на всю країну.

Серед масштабних інфраструктурних проєктів, які планується реалізувати в 2021 - 2025 рр. - Київська обхідна дорога орієнтовною вартістю 85 млрд грн, а також будівництво нового моста через Дніпро в Кременчуці (12,5 млрд грн).

Кубраков також нагадав, що агентство активно співпрацює з міжнародними партнерами. Зокрема, крім низки фінансових операцій, був підписаний меморандум з Європейським банком реконструкції та розвитку про впровадження комплексної антикорупційної програми на об'єктах "Укравтодору", консультанти банку перевірятимуть наявність корупційних факторів навіть на тих об'єктах, які ЄБРР не фінансує. "Укравтодор" став першою державною інституцією, яка впровадила такий підхід. Агентство також впровадило цілу низку інших антикорупційних практик, наприклад, посилило контроль над ціноутворенням на будматеріали, і впровадило державну експертизу для всіх типів робіт.

Кубраков також прокоментував заяву ексміністра фінансів Ігоря Уманського про нібито нецільове використання грошей "ковідного" фонду на будівництво доріг через неефективне витрачання коштів. Зокрема, за словами глави "Укравтодору", економія на тендерах за останній рік збільшилася в середньому до 7%, тоді як в попередні роки вона становила максимум 6,5%. Також він нагадав, що підряди на суму понад 1 млрд грн мають більше 20 компаній, тому заяви про монополізацію ринку 6-ма компаніями є безпідставними.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
человек который не знает и никогда не встречал Игорь Валерича.
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17.11.2020 17:35
+3
Раз знову згадали про дороги, значить дурні ще не закінчилися. Ще класик зауважив, що ці два поняття йдуть поряд.
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17.11.2020 17:40
+1
Можна лише порадіти за зелену владу. Коронавірус переможений до наступних вихідних і можна знову взятися за улюблені дороги.
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17.11.2020 17:41
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А кто такой этот Курбатов???
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17.11.2020 17:33 Відповісти
человек который не знает и никогда не встречал Игорь Валерича.
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17.11.2020 17:35 Відповісти
В 2021 году "Укравтодор" построит и реконструирует 6,8 тыс. км дорог, - Кубраков - Цензор.НЕТ 2026
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17.11.2020 17:55 Відповісти
страноо.. а эти, прошлые "6 тысяч км новых дорог в 2020 году" - куда делись? С осенними дождями смылись?
А то вместо "6 тысяч км новых дорог" - по факту вышло 984 км ОТРЕМОНТИРОВАННЫХ У 2021 році "Укравтодор" побудує і реконструює 6,8 тис. км доріг, - Кубраков - Цензор.НЕТ 747
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17.11.2020 20:02 Відповісти
Раз знову згадали про дороги, значить дурні ще не закінчилися. Ще класик зауважив, що ці два поняття йдуть поряд.
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17.11.2020 17:40 Відповісти
Можна лише порадіти за зелену владу. Коронавірус переможений до наступних вихідних і можна знову взятися за улюблені дороги.
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17.11.2020 17:41 Відповісти
Скоро по дорогам,построенными кубраковым и зелей,ездить будет некому У 2021 році "Укравтодор" побудує і реконструює 6,8 тис. км доріг, - Кубраков - Цензор.НЕТ 9056
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17.11.2020 17:59 Відповісти
Пусть строят,дороги при любом правительстве нужны.
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17.11.2020 18:20 Відповісти
проблема в том, что раньше строили больше и дешевле, при "папередниках"...
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17.11.2020 18:31 Відповісти
Нет,столько дорог как сейчас,я не помню что бы строили и ремонтировали со времен незасисимости.
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17.11.2020 18:35 Відповісти
столько же, сколько и в 2018-19...не надо выдумывать
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18.11.2020 11:28 Відповісти
Неправда, такого массового ремонта и строительства небыло.Легко проверить по бюджету, все в открытом доступе.
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18.11.2020 14:06 Відповісти
вот и проверь. Неправда то, что тьі пишешь
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18.11.2020 15:26 Відповісти
кроме того, никто не отменял собственного взгляда
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18.11.2020 15:27 Відповісти
А вот и подоспел отчет по прошлым обещаниям зелупней: https://www.facebook.com/volodymyr.omelyan?__cft__[0]=AZVp-Q2rC5RDE-D3L9XWOylb62GhP7I8s9Se4WpJwBxWLYiNDPQziAIUQnBP-d3iEdAsn98ytq9jftebGtz6NPQ5J9_f7qdFtDI7pciHjyWcc1SydIrkKa-kJVlkrJT6a6IBb41tX_01xnXS2J_rmkC8KHOyDfFhb4YvqVH3rHNXESe0AeXsj6-VdPz599ubSH8&__tn__=-UC%2CP-R
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17.11.2020 18:30 Відповісти
Автодор, Мостострой или кто там, бл...и, закончите мост на Троещину! Алчные твари!
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17.11.2020 18:48 Відповісти
У 2021 році "Укравтодор" побудує і реконструює 6,8 тис. км доріг, - Кубраков - Цензор.НЕТ 2310
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18.11.2020 10:06 Відповісти
 
 