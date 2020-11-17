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Новини Політика України
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Україна повинна терпляче робити своє домашнє завдання на шляху до членства в НАТО, - посол Литви Сарапінас

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна повинна терпляче робити своє домашнє завдання на шляху до членства в НАТО, - посол Литви Сарапінас

Україна має терпляче робити свою домашню роботу на шляху до членства в НАТО, і, можливо, через 10-12 років вона зможе стати повноправним членом Альянсу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив посол Литви в Україні Вальдемарас Сарапінас.

"Я щиро сподіваюся, що через 10-12 років, може навіть швидше, ми, як члени НАТО, зможемо вітати Україну не як нашого активного партнера, а як активного члена. Найважливіше сьогодні - терпляче робити ваше домашнє завдання і робити його добре. Звичайно, для цього потрібен час, тому що складніше, ніж трансформувати систему, це змінити культуру, звички. Але процес триває, у вас є міцна основа", - зазначив посол.

Сарапінас зазначив, що євроатлантичні прагнення України не залишають сумнівів її друзям і партнерам, як і її ворогам.

"Немає сумнівів у тому, що Литва є справжнім захисником інтеграції України в НАТО, наші дипломати борються за Україну - можливо, борються не надто сильне слово - в коридорах у Брюсселі і Вашингтоні, наші військові інструктори і радники допомагають практично в Україні - в Десні, Яворові, Очакові, Бердичеві. І сьогодні литовська військова тренувальна місія в Україні триває повною мірою, попри виклики коронавірусу", - додав дипломат.

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Сарапінас підкреслив, що Литва знову закликає українських колег продовжити імплементацію оборонних реформ, особливо реформ, що забезпечують систематичні зміни.

"У цьому відношенні я б наполегливо рекомендував Міністерству оборони продовжити реформи професійної військової освіти та управління людськими ресурсами, які підтримує Литва та інші союзники, бо я впевнений у тому, що найбільшим ключем успіху є правильні люди: люди, які стимулюють зміни в країні, люди з відповідною освітою, люди з хорошими знаннями англійської мови", - підсумував Сарапінас.

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Топ коментарі
+3
Слугам в Трускавці цю дисипліну не викладали, а про домашнє завдання вони апщє нічого не знають.
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17.11.2020 18:06
+3
Это альянс для защиты США и Западной Европы. Зачем им страна, которая с вероятностью 99% втянет их в войну с Россией? "Домашние задания" это картонная дурилка.
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17.11.2020 18:20
+3
Да ладно, зачем юлить Ни в ЕС, ни в НАТО нас не хотят брать. Хотели бы - написали бы ПОЛНЫЙ СПИСОК "домашнего задания". Его нет, список дополняют бесконечно. Да и местные олигархи не хотят. Ведь СЕЙЧАС они ВЛАДЫКИ с безграничной властью, а в ЕС они будут просто граждане с РАВНЫМИ правами, но с баблом. Это им не подходит.
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17.11.2020 18:26
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все 10 лет в школе нихрена не делали , а в 11 классе сдуру начнем уроки учить ? Украина должна терпеливо делать свое домашнее задание на пути к членству в НАТО, - посол Литвы Сарапинас - Цензор.НЕТ 6242
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17.11.2020 17:55 Відповісти
А давайте вам Ишак просто видосик запилит?
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17.11.2020 17:56 Відповісти
Мешают местные корупционеры и запоребриковые *********** ! Начинать очищатся надо с этого !
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17.11.2020 17:56 Відповісти
Зачем вы себя обманываете. От Украины ничего не зависит. Половину европейских стран приняли хоть тушкой хоть чучелом, вместе со всем дерьмом.
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17.11.2020 18:02 Відповісти
та бо чет выгодно было. а у нас - мусорва, ссудьи, прокурворы, прочие - нах им ЕС, если у районного судьи "дача", фото ее, Меркель, вызывает смех и высер - эээ, там шо, бомжи живут то?
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17.11.2020 18:09 Відповісти
Это альянс для защиты США и Западной Европы. Зачем им страна, которая с вероятностью 99% втянет их в войну с Россией? "Домашние задания" это картонная дурилка.
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17.11.2020 18:20 Відповісти
Совершенно верно. В 2004-м году семь "могучих военных держав", включая Литву, загнали всем скопом в НАТО всего через год с небольшим после получения задания, потому что НАТО была в этом заинтересована. А теперь этот литовский послишко высокомерно и менторским тоном поучает нас : "...вы должны терпеливо делать домашнюю работу... делайте её хорошо... меняйте культуру и привычки... возможно через 12 лет мы вас примем..." Всяких румын с болгарами загребли с руками и с ногами, невзирая на их культуру и привычки, а нас мурыжат, как последних лохов. Я бы, на месте наших руководителей, уже давно поставил бы этим натовцам ультиматум : не примете в состав к конкретной дате, - присоединяемся к ОДКБ или размещаем у себя русские военные базы... Пусть бы почухались. Того гляди гораздо быстрее раздуплились бы с включением Украины в свой состав.
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17.11.2020 19:31 Відповісти
так шоб делать домашнее задание, нужно знать и изложенный учителями материал, и самим москами шевелить ))
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17.11.2020 17:58 Відповісти
Слугам в Трускавці цю дисипліну не викладали, а про домашнє завдання вони апщє нічого не знають.
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17.11.2020 18:06 Відповісти
Терпеливо в турборежиме.
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17.11.2020 18:11 Відповісти
Домашнее задание - это не для зеленых двоечников.
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17.11.2020 18:18 Відповісти
Да ладно, зачем юлить Ни в ЕС, ни в НАТО нас не хотят брать. Хотели бы - написали бы ПОЛНЫЙ СПИСОК "домашнего задания". Его нет, список дополняют бесконечно. Да и местные олигархи не хотят. Ведь СЕЙЧАС они ВЛАДЫКИ с безграничной властью, а в ЕС они будут просто граждане с РАВНЫМИ правами, но с баблом. Это им не подходит.
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17.11.2020 18:26 Відповісти
Ведь СЕЙЧАС они ВЛАДЫКИ с безграничной властью, а в ЕС они будут просто граждане с РАВНЫМИ правами, но с баблом. Это им не подходит.

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Именно по єтой причине шлях у "светлоє будущєє" напоминает прыжки на месте - це ж теж движение...А там или падишахи вымрут чи ослы повыздыхают...Як на мене - скорее ослы выздыхают, бо пастбище вже не может прокормить таке многочисленное стадо...
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17.11.2020 23:51 Відповісти
 
 