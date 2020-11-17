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"Слуга народу" Мошенець проти скасування карантину вихідного дня: "Єдина альтернатива - повний локдаун, а це для бізнесу ще гірше"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Нардеп "Слуга народу" Олена Мошенець назвала три причини, за якими не потрібно скасовувати карантин вихідного дня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Я проти скасування карантину вихідного дня, тому що зараз у нас немає альтернатив, єдина альтернатива - повний локдаун, а це для представників бізнесу буде гірше. Тому я підтримую ініціативу про те, що три пари вихідних потрібно поберегти", - сказала парламентарій.

За словами Мошенець, аналіз показав, що люди дійсно менше стали збиратися в громадських місцях.

"Перша причина: таким чином ми дійсно зменшуємо кількість заражень, подивіться на офіційну статистику за результатами цих вихідних - на 20-30% зменшилися пересування людей, зменшилося скупчення. Зараз холодно, люди менше гуляють у парках, вони хочуть перебувати в кафе, ресторанах, ТРЦ. І , як фіксують мобільні оператори, там відбувається скупчення, це не сім'я і робота. Відповідно, можливість зараження зростає", - сказала депутат.

Також, за словами Мошенець, обговорювалася допомога підприємцям.

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"Друге: якщо ви думаєте, що бізнесу погано, давайте сходимо до лікарів і подивимося, що відбувається в інфекційних лікарнях. Жодне людське життя не можна виміряти грошима. Ми розуміємо і підтримуємо бізнес, сьогодні обговорювалося кілька варіантів, яким чином зробити так, щоб бізнес міг дозаробити те, що втратив за вихідні. Але просто так взяти і скасувати карантин вихідного дня - це популізм", - сказала нардеп.

Третя причина, за словами Мощенець, це можливість розвантаження медичної системи.

"І останній момент дуже важливий: ці три тижні дають можливість розвантажити медичну систему, якщо вона зможе обслужити 11-12 тис. хворих - це більш-менш нормально, якщо ми досягаємо 15 тис. - може статися, що нікому вже буде лікувати людей і ходити в кафе", - сказала Мошенець.

Нагадаємо, раніше в ефірі каналу "Україна 24" про доцільність карантину вихідного дня розповіла нардеп, заступниця голови Фракції "Слуга народу" в раді Євгенія Кравчук.
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Топ коментарі
+3
Мошенницу и всю раду на локдаун. Без зарплат, льгот, но с полной выплатой ЖКХ. И лечится, как простые украинцы. Вот тогда это будет справедливость
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17.11.2020 18:24
+3
"Слуга народу" Мошенець проти скасування карантину вихідного дня: "Єдина альтернатива - повний локдаун, а це для бізнесу ще гірше" - Цензор.НЕТ 1636
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17.11.2020 19:11
+2
Моника ЗеБенски обещала убрать «совок « из Феофании ! Кто клоунам поверит , сам дурак!
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17.11.2020 18:28
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Фамилия жесть.....мошенец😂
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17.11.2020 18:02 Відповісти
так в слугах там все мошенники "Слуга народа" Мошенец против отмены карантина выходного дня: "Единственная альтернатива - полный локдаун, а это для бизнеса еще хуже" - Цензор.НЕТ 8992
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17.11.2020 18:07 Відповісти
"Слуга народу" Мошенець проти скасування карантину вихідного дня: "Єдина альтернатива - повний локдаун, а це для бізнесу ще гірше" - Цензор.НЕТ 1636
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17.11.2020 19:11 Відповісти
Хуже не будет !
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17.11.2020 18:24 Відповісти
Лучше один жесткий карантин на 2 недели чем непонятная хрень на месяца.
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17.11.2020 18:06 Відповісти
В этой стране, каждый, кого сажают перед телекамерой или у кого берут интервью, автоматически приобретает статус эксперта. На всяких телешоу всевозможные артисты, ведущие, певцы с умным видом рассуждают об экономике, геополитике и психологии. Здесь, например, журналист Мошенец умничает о карантине.
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17.11.2020 18:08 Відповісти
Угум. А ДО этого что делали? НИЧЕГО. НОЛЬ.
ЧТО мешало в ФЕВРАЛЕ запретить "вольные шатания" прибывшим с стран где эпидемия? Этого не было. Толпы прибывших "гуляли" по кафе, магазинам и т.д.
Что мешало ОБЯЗАТЬ ВСЕХ ходить ВНЕ дома ТОЛЬКО в масках. Ах да маски тысячи барыг-уродов продали с гешефтом 2000%. А мы свои куда дели?
Этот карантин мало поможет. Инфицированых много, очень много. Больше половины НЕ попали в "статистику".
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17.11.2020 18:22 Відповісти
Мошенницу и всю раду на локдаун. Без зарплат, льгот, но с полной выплатой ЖКХ. И лечится, как простые украинцы. Вот тогда это будет справедливость
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17.11.2020 18:24 Відповісти
Моника ЗеБенски обещала убрать «совок « из Феофании ! Кто клоунам поверит , сам дурак!
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17.11.2020 18:28 Відповісти
А це шо за зеленая лярва нарисовалась "Слуга народа" Мошенец против отмены карантина выходного дня: "Единственная альтернатива - полный локдаун, а это для бизнеса еще хуже" - Цензор.НЕТ 7036
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17.11.2020 18:57 Відповісти
А правда, що ВР прийняла рішення компенсувати борги Нафтогазу, яким керує Беня, з бюджету України ?
А це чиманенька сума..в 31 млр грн.
Я пам'ятаю не такі давні часи, коли Нафтогаз сам платив в бюджет і боргів вже не мав.
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17.11.2020 19:02 Відповісти
Локдаун проверен весной на Европе - результата НОЛЬ.
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17.11.2020 19:05 Відповісти
 
 