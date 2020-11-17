"Слуга народу" Мошенець проти скасування карантину вихідного дня: "Єдина альтернатива - повний локдаун, а це для бізнесу ще гірше"

Нардеп "Слуга народу" Олена Мошенець назвала три причини, за якими не потрібно скасовувати карантин вихідного дня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Я проти скасування карантину вихідного дня, тому що зараз у нас немає альтернатив, єдина альтернатива - повний локдаун, а це для представників бізнесу буде гірше. Тому я підтримую ініціативу про те, що три пари вихідних потрібно поберегти", - сказала парламентарій.

За словами Мошенець, аналіз показав, що люди дійсно менше стали збиратися в громадських місцях.

"Перша причина: таким чином ми дійсно зменшуємо кількість заражень, подивіться на офіційну статистику за результатами цих вихідних - на 20-30% зменшилися пересування людей, зменшилося скупчення. Зараз холодно, люди менше гуляють у парках, вони хочуть перебувати в кафе, ресторанах, ТРЦ. І , як фіксують мобільні оператори, там відбувається скупчення, це не сім'я і робота. Відповідно, можливість зараження зростає", - сказала депутат.

Також, за словами Мошенець, обговорювалася допомога підприємцям.

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"Друге: якщо ви думаєте, що бізнесу погано, давайте сходимо до лікарів і подивимося, що відбувається в інфекційних лікарнях. Жодне людське життя не можна виміряти грошима. Ми розуміємо і підтримуємо бізнес, сьогодні обговорювалося кілька варіантів, яким чином зробити так, щоб бізнес міг дозаробити те, що втратив за вихідні. Але просто так взяти і скасувати карантин вихідного дня - це популізм", - сказала нардеп.

Третя причина, за словами Мощенець, це можливість розвантаження медичної системи.

"І останній момент дуже важливий: ці три тижні дають можливість розвантажити медичну систему, якщо вона зможе обслужити 11-12 тис. хворих - це більш-менш нормально, якщо ми досягаємо 15 тис. - може статися, що нікому вже буде лікувати людей і ходити в кафе", - сказала Мошенець.

Нагадаємо, раніше в ефірі каналу "Україна 24" про доцільність карантину вихідного дня розповіла нардеп, заступниця голови Фракції "Слуга народу" в раді Євгенія Кравчук.