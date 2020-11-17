Лукашенко наказав прибрати народні меморіали в пам'ять про вбитих на акціях протесту: "Мінськ на кладовище перетворювати не можна! Така думка 99,9% мінчан"

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, розпорядився прибрати стихійні меморіали в пам'ять про вбитого мінчанина Романа Бондаренка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання Белта.

Він упевнений, що такі пам'ятні місця ініційовані ззовні для того, щоб захопити владу.

"Вони бачать, що на вулицях нічого не виходить, протестні акції почали йти на спад. Що робити? Занепокоїлися же в Польщі, Литві, Україні в цих центрах, що далі робити, адже може згаснути взагалі, а треба ж протриматися хоча б до теплих днів. Неначе теплі дні їх піднімуть, - зазначив Лукашенко на нараді 17 листопада. - Вони, не отримавши вулиці, пішли у двори. Завтра вони прийдуть у ваші квартири. У дворах у них теж нічого не вийде".

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Зазначається, що він доручив голові Мінміськвиконкому Наталії Кочановій як "уповноваженому президента" по місту Мінську розробити проєкт постанови про "наведення порядку" і внести на сесію міськради.

"Навіщо йти у двори? Друге: навіщо в Мінську створювати меморіали під виглядом кладовищ? Людина, що проходитиме повз кладовище в чудовому, прекрасному Мінську, який у неї буде психологічний настрій, ще на тлі паніки від пандемії... Але що найнебезпечніше - почався процес радикалізації. Хтось чіпляє профашистські стрічки, хтось, ненавидячи це, приходить їх зрізає. Починаються сутички, бійки. Це головна мета - якщо нічого не виходить, як вони пишуть, мирно, значить, треба влаштувати громадянську війну. Хто цього хоче? Ви? Думаю, ні. Я точно цього не хочу. Мінськ на кладовище перетворювати не можна! Така думка 99,9% мінчан. Тому меморіалів, про які постійно заявляють, як майбутнього громадянської війни в Мінську теж не буде", - заявив Лукашенко.

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Він також вказав, що стихійні меморіали в Мінську "акуратно" вивезли "туди, де вони повинні бути - на кладовищі". І підкреслив, що "наведення порядку в Мінську" має проходити "без всякого варварства" і закінчитися на цьому тижні.

Нагадаємо, 11 листопада мінчанин Бондаренко спробував перешкодити невідомим, які знімали розвішані на подвір'ї його багатоповерхівки національні прапори. Хлопця сильно штовхнули, і він вдарився головою об гірку. Потім Романа відвезли у відділення міліції, і вже звідти у важкому стані доставили в лікарню. 12 листопада Бондаренко помер.

У неділю, 15 листопада, в Мінську провели протестний "Марш сильних" пам'яті Романа Бондаренка. Маршрут - від народного меморіалу Олександра Тарайковського, убитого в перші дні протесту (метро "Пушкінська") до Площі Змін, де був захоплений Бондаренко. Затримання почалися майже відразу. Всього по країні затримали понад тисячу осіб.