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Лукашенко наказав прибрати народні меморіали в пам'ять про вбитих на акціях протесту: "Мінськ на кладовище перетворювати не можна! Така думка 99,9% мінчан"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Лукашенко наказав прибрати народні меморіали в пам'ять про вбитих на акціях протесту:

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, розпорядився прибрати стихійні меморіали в пам'ять про вбитого мінчанина Романа Бондаренка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання Белта.

Він упевнений, що такі пам'ятні місця ініційовані ззовні для того, щоб захопити владу.

"Вони бачать, що на вулицях нічого не виходить, протестні акції почали йти на спад. Що робити? Занепокоїлися же в Польщі, Литві, Україні в цих центрах, що далі робити, адже може згаснути взагалі, а треба ж протриматися хоча б до теплих днів. Неначе теплі дні їх піднімуть, - зазначив Лукашенко на нараді 17 листопада. - Вони, не отримавши вулиці, пішли у двори. Завтра вони прийдуть у ваші квартири. У дворах у них теж нічого не вийде".

Читайте також: Пам'ять мінчанина Бондаренка, якого до смерті побили за біло-червоно-білий прапор, вшанували біля посольства Білорусі в Києві. ФОТОрепортаж

Зазначається, що він доручив голові Мінміськвиконкому Наталії Кочановій як "уповноваженому президента" по місту Мінську розробити проєкт постанови про "наведення порядку" і внести на сесію міськради.

"Навіщо йти у двори? Друге: навіщо в Мінську створювати меморіали під виглядом кладовищ? Людина, що проходитиме повз кладовище в чудовому, прекрасному Мінську, який у неї буде психологічний настрій, ще на тлі паніки від пандемії... Але що найнебезпечніше - почався процес радикалізації. Хтось чіпляє профашистські стрічки, хтось, ненавидячи це, приходить їх зрізає. Починаються сутички, бійки. Це головна мета - якщо нічого не виходить, як вони пишуть, мирно, значить, треба влаштувати громадянську війну. Хто цього хоче? Ви? Думаю, ні. Я точно цього не хочу. Мінськ на кладовище перетворювати не можна! Така думка 99,9% мінчан. Тому меморіалів, про які постійно заявляють, як майбутнього громадянської війни в Мінську теж не буде", - заявив Лукашенко.

Також дивіться: Обставини вбивства мінчанина Бондаренка в Білорусі: відео камер не підтверджує версію МВС. ВIДЕО

Він також вказав, що стихійні меморіали в Мінську "акуратно" вивезли "туди, де вони повинні бути - на кладовищі". І підкреслив, що "наведення порядку в Мінську" має проходити "без всякого варварства" і закінчитися на цьому тижні.

Нагадаємо, 11 листопада мінчанин Бондаренко спробував перешкодити невідомим, які знімали розвішані на подвір'ї його багатоповерхівки національні прапори. Хлопця сильно штовхнули, і він вдарився головою об гірку. Потім Романа відвезли у відділення міліції, і вже звідти у важкому стані доставили в лікарню. 12 листопада Бондаренко помер.

У неділю, 15 листопада, в Мінську провели протестний "Марш сильних" пам'яті Романа Бондаренка. Маршрут - від народного меморіалу Олександра Тарайковського, убитого в перші дні протесту (метро "Пушкінська") до Площі Змін, де був захоплений Бондаренко. Затримання почалися майже відразу. Всього по країні затримали понад тисячу осіб.
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Топ коментарі
+43
Только черенок от лопаты вправит мозги агрофюреру.
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17.11.2020 18:05
+25
Особисто я не знаю, як назвати цю погань..
Лукашенко він і є Лукашенко.
Лишиться в історії як Гітлер.
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17.11.2020 18:09
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Только черенок от лопаты вправит мозги агрофюреру.
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17.11.2020 18:05 Відповісти
Озаботились же в Польше, Литве, Украине в этих центрах ??? Он просто -БАНУТЫЙ жук НАВОЗНИК КОЛОРАДСКИЙ Лукашенко приказал убрать народные мемориалы в память об убитых на акциях протеста: "Минск в кладбище превращать нельзя! Таково мнение 99,9% минчан" - Цензор.НЕТ 4469
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17.11.2020 18:09 Відповісти
25 мая 1991 года лукашенко, опубликовал в издании «Народная газета» программную статью «Диктатура: белорусский вариант?», где уличил правящую номенклатуру в стремлении к авторитарному правлению и созданию политической диктатуры Лукашенко приказал убрать народные мемориалы в память об убитых на акциях протеста: "Минск в кладбище превращать нельзя! Таково мнение 99,9% минчан" - Цензор.НЕТ 2355
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17.11.2020 18:13 Відповісти
Черенок от лопаты потом не выбрасывать.
Будет в качестве надгробия на картофельном поле.
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17.11.2020 18:24 Відповісти
***** пусть расскажет про кладбище в городе.
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17.11.2020 18:08 Відповісти
Точно, у хозяев лукашенки - московских чекистов - "красная" площадь и стены кремлятника - кладбище особо отличившегося большевичья.
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17.11.2020 18:24 Відповісти
там лежать кати свого народу, а один так і взагалі завис між небом і землею...ніяк не визначаться що з ним робити..
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17.11.2020 19:35 Відповісти
этого ублюдка только выносить! иначе никак не выйдет сябры!
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17.11.2020 18:09 Відповісти
Особисто я не знаю, як назвати цю погань..
Лукашенко він і є Лукашенко.
Лишиться в історії як Гітлер.
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17.11.2020 18:09 Відповісти
Та ще не вистачало. Поруч із дідом Адольфом ставити оцього колгоспника?..
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17.11.2020 18:42 Відповісти
КРАВчук кращий?
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17.11.2020 21:49 Відповісти
Той теж знищував свій народ не гірше за Лукашенка.
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17.11.2020 23:00 Відповісти
Правильно приказал!
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17.11.2020 18:09 Відповісти
думка луб'янки передбачувана і всім відома, озвучувати її - моветон
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17.11.2020 18:10 Відповісти
Демократия для элиты , которая по очереди дает друг другу порулить и пожировать...Для остальных уплата налогов, много и разных! Мені байдуже , що ти мене назвав кацапом! Справа у тому, що мені достатьньо бачити ******* реальність та порівнювати її з класикою....Історія! Психологія! Плебс годують казками, шоу та патриотизмом!
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17.11.2020 21:47 Відповісти
Фе! Агій на тебе, єк не бовкнув - гейби напудив си у гузичник!
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17.11.2020 18:45 Відповісти
поищи в своей черепушки остатки серого вещества хотя бы следы его пребывания в этом гнилом существе
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17.11.2020 18:52 Відповісти
Шнырев или Чмырев?
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18.11.2020 17:32 Відповісти
явно не нашел Лукашенко наказав прибрати народні меморіали в пам'ять про вбитих на акціях протесту: "Мінськ на кладовище перетворювати не можна! Така думка 99,9% мінчан" - Цензор.НЕТ 2993
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18.11.2020 18:27 Відповісти
голоси розподілилися так:
Лукашенко - 99,9%
решта білорусів - 0,1%
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17.11.2020 18:09 Відповісти
Батька превзошёл всех диктаторов. Шо такое какие то 86%?? 99,9% - это убедительно!
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17.11.2020 18:10 Відповісти
До Путлера ему еще далеко, тот сотни тысяч человек уже убил.
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17.11.2020 19:42 Відповісти
А что,провел опрос среди минчан как и сосед. Более вероятно на 99,9% что серое вещество в голове превратилось в гнилую бульбу и теперь нестерпимо воняет.
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17.11.2020 20:10 Відповісти
«Есть ашчушчэние, что никто не смеет превращать Минск в кладбище. Только я!»
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17.11.2020 18:11 Відповісти
Да, только один мемориал имеет право на существование в Беларуси ! Бульбафюреру хитрозачьосаному, где-то на близлежащей минской мусорной свалке. А вместо креста - черенок от лопаты! Лукашенко приказал убрать народные мемориалы в память об убитых на акциях протеста: "Минск в кладбище превращать нельзя! Таково мнение 99,9% минчан" - Цензор.НЕТ 465
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17.11.2020 18:13 Відповісти
Лукашенко наказав прибрати народні меморіали в пам'ять про вбитих на акціях протесту: "Мінськ на кладовище перетворювати не можна! Така думка 99,9% мінчан" - Цензор.НЕТ 3531
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17.11.2020 20:37 Відповісти
Забудем и проспим.
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18.11.2020 06:30 Відповісти
Есть чоткое понимание данная ситуация. Я сам до конце не понял шо происходит. Ясно только что на нас нападе НАТО. Мне шкада шо так атбылося. Гдзе мой аутамат?
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17.11.2020 18:16 Відповісти
Як би Лукашенко творив такий безпредєл в Україні, то вже б пакував валізи на Ростов!
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17.11.2020 18:16 Відповісти
Разве что только с разрешения директора морга !
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17.11.2020 18:18 Відповісти
Лукашенко приказал убрать народные мемориалы в память об убитых на акциях протеста: "Минск в кладбище превращать нельзя! Таково мнение 99,9% минчан" - Цензор.НЕТ 1170
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17.11.2020 18:20 Відповісти
Сейчас беспредел творит Зеленский и никуда не планирует ехать!
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17.11.2020 18:18 Відповісти
беспредел беспределу рознь.
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17.11.2020 18:22 Відповісти
Ни в коей мере не желая обидеть кого то и сразу говоря, что я ничем не лучше окружающих, скажу следующее: это всего лишь оправдание.
Нет никакой разницы между тем, что один подонок делает из людей рабов, узурпировав власть и подонком который уничтожает государство.
И если нет реакции, значит людям плевать на то, что они рабы либо в нашем случае, плевать на то, что нет государства.
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17.11.2020 18:37 Відповісти
То не тот случай?
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17.11.2020 19:37 Відповісти
Этодругое. Зебилы так говорят
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17.11.2020 22:39 Відповісти
Беспредел Зеленского, по сравнению с беспределом ганд.нов из опзж - детский лепет !
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17.11.2020 18:32 Відповісти
А оно бы успел бы добраться до своих чемоданов вот в чем вопрос Лукашенко приказал убрать народные мемориалы в память об убитых на акциях протеста: "Минск в кладбище превращать нельзя! Таково мнение 99,9% минчан" - Цензор.НЕТ 7585
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17.11.2020 18:54 Відповісти
Лука прилежно свой колхоз блюдёт, а Зеля чуждую ему Украину успешно валит.
...и Януковичу в Ростове совсем неплохо...
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18.11.2020 06:39 Відповісти
Вот ****** гнилая! Вот фашист усатый!
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17.11.2020 18:17 Відповісти
ему до Муссолини.... ну, как тебе до немца.
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17.11.2020 18:35 Відповісти
Таракан живуч. Таракана нужно травить.Один резкий хлопок и нет таракана.
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17.11.2020 18:25 Відповісти
66 років... Ще років 15 правитиме.
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17.11.2020 18:25 Відповісти
Когда беларусы повесят лукашенку в Минске, оно долго будет висеть с содержимым кишечника в штанах и вонять на весь город, никто не станет убирать этот вонючий труп.
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17.11.2020 18:28 Відповісти
какое говно......
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17.11.2020 18:30 Відповісти
Ваш ход, беларусы!
Флешмоб "а мы вас всё равно любим!" - ?
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17.11.2020 18:34 Відповісти
Единственно , что точно хочет 99% минчан , так это зачистку отрядов тарганов с улицы .
Но начинать нужно с главного Таргана Саши !
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17.11.2020 18:37 Відповісти
но беларусь в концлагерь ему можно.
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17.11.2020 18:38 Відповісти
ДИбіл, не вбивай людей, не буде кладовища.
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17.11.2020 18:38 Відповісти
Сперва обосрался, а потом вспомнил что "партизаны" такой же миф как и 28***********.
И ведь логично. Избивать приказал, убивать, и псы так и ринулись. Теперь заляпаны все. Пацька хотя бы, чтоб он подох, но не люблю выражение, "с яйцами". Тем более если псам - цветы, а псы - дубинками. Вот и можно толкать "большие мысли". Ну и поделом. Заслужили..
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17.11.2020 18:38 Відповісти
У таракана кукушка вообще заклинила. Население Минска , по состоянию на 2020 год , составляет 2 020 600 человек . 1 % это 2 000 . Выходит что по улицах Минска митингует. 2 000 минчан. Ржу...
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17.11.2020 18:46 Відповісти
Так на днях ещё 1000 из них заковали в кандалы. Осталось всего 1000. Тут уже не ржание , а гомерический хохот. Врать же надо хотя бы правдоподобно.
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17.11.2020 20:15 Відповісти
Ужас
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17.11.2020 18:48 Відповісти
Они с Трампом, как сиамские близнецы, делают одни и те же глупости. И одинаково цепляются за власть. Правда, Трамп порой может дать заднюю, лУКА же совсем без тормозов. Тяжко беларусам воевать с таким упырем, да к тому же без лидера. Но все равно крепитесь, братья!!! БОРІТЕСЯ- ПОБОРЕТЕ!
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17.11.2020 19:00 Відповісти
Хулио Аморалис кремлёвский третим будет !
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17.11.2020 19:36 Відповісти
низабудим-нипрастим, та й годi...
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17.11.2020 19:04 Відповісти
скот.
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17.11.2020 19:08 Відповісти
росийские политтехнологи предлагали лукашенку 60% на 40 . И сделать " качели " . Но бацька хотел 90% на 10 , шоб было всё сразу . Согласились на цифире 80 на 10 ... . Теперь в Минске точно будет мемориал . ((
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17.11.2020 19:16 Відповісти
У Тихановской интересная позиция, сидеть за бугром и колотить людей: то всеобщая любовь, то в конечном итоге стравливает беларусов, мол, организовуйтесь в партизанские отряды... И зачем ото мутить такое. Ща дронами просматривается все на зачаточном уровне.Дронами можно даже ради спортивного интересу гонять толпы "партизан" по лесу. Там даже нефиг прятаться (от инфракрасного излучения сенсоров. Партизанство - это же заведомо проигрышный случай. А в итоге гражданского противостояния - это сбой производства и как итог, ПАДЕНИЕ ЭКОНОМИКИ ВО ВРЕМЯ КОРОНАВИРУСА... У Тихановской шарики за ролики зашли , как и у бацьки с бубочкой.
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17.11.2020 19:18 Відповісти
Какой же дебил! Мог уйти достойно, остаться уважаемым человеком. А придется бежать, если успеет. Неужели это до него так и не дошло?
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17.11.2020 19:20 Відповісти
Його Московія підставила - розгойдала Беларусь своєю Nexta і акторами на роль опозиції для побудови нового політичного утворення, а тепер не знає що з цим робити
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17.11.2020 19:37 Відповісти
Московия как раз знает. В этом-то и проблема. Эти всегда придут на помощь со своей "братской помощью". Вот только что с Беларусью будет? То, что у них будет полная задница был понятно еще лет 10 назад. При этом это уже не зависит от того, останется ли Лука у власти.
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17.11.2020 19:41 Відповісти
Не прийдуть - нові санкції, та ще й від Байдена це буде початок кінця для Кремля
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17.11.2020 20:08 Відповісти
Дай Бог. Но у США у самих сейчас не все гладко. Еще неизвестно, откажется ли Трамп от власти добровольно. Полагаю, что да, но это не факт.
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17.11.2020 22:09 Відповісти
Старечий маразм - 99 % мінчан це вже марення.
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17.11.2020 19:35 Відповісти
Правильно! Какие дворы? Сразу на кладбище! Судя по тренду, скоро "Марш мертвецов" ожидается.

Нормальных людей коронавирус одолевает, а этого таракакашенко - вирус идиотизма.

Беларусы, организуйте ему мавзолей в Минске, пусть упокоится, потом вместе с двумя володями сожжёте в рамках евроазиатского союза.
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17.11.2020 19:40 Відповісти
ребята не хотите разобраться куда летал этот борт T7 BRG?
есть версия, что на нем сбежал убийца Бондаренко
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17.11.2020 19:53 Відповісти
..бил не один- ищите всю бригаду..- и к ногтЮ нах...)))
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17.11.2020 21:28 Відповісти
Не всякое хождение по улицам называется революцией, хоть год ходи, хоть два. Так жилеты во Франции по понятиям некоторых наших писак уже давно наработали себе звания революционеров. Революция - это быстрая смена общественно-политического строя страны, а не смена руководства в результате уличных акций.
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17.11.2020 19:55 Відповісти
он же сифилитик с усами
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17.11.2020 20:38 Відповісти
Упустили белорусы время.Хотели быть "не майданутыми".
Теперь или все постепенно потухнет,надоест получать по выходным .....лей,и ходить кругами без толку,или обозляться до нужной кондиции,и попрут все на рожон.Но там путиновских "ихтамнетов" достаточно в запасе,могут подавить силой, вплоть до расстрелов.
Эх белорусы,дорого вам обойдеться дружба с Мордором.
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17.11.2020 21:09 Відповісти
Ага ! А что минчан можно 3/14ть и убивать - за это 104 процента минчан...
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18.11.2020 01:33 Відповісти
 
 