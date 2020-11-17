Окупанти виставили на аукціон пакет із майже 3,58 млрд акцій "Масандри" з номінальною вартістю рубль за штуку
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Підконтрольний Росії уряд Криму продає всі акції "Масандри" на електронному аукціоні "РосЕлТорг" за стартовою ціною в 5,3 млрд рублів. Станом на 17 листопада триває процедура прийому заявок.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії, пакет із 3 575 899 662 акцій з номінальною вартістю рубль за штуку виставлено на торги. Для участі в них необхідно заплатити 20% від стартової вартості акцій - 1,06 млрд рублів.
Відповідно до зазначеної на "РосЕлТорг" інформації, прийом заявок будуть вести до 8 грудня (він припиниться о 18:00). Дата проведення аукціону - 14 грудня.
Нагадаємо, Російський парламент Криму 27 травня вніс винзавод "Масандра" в "об'єкти, що підлягають приватизації шляхом перетворення на господарське товариство". 14 жовтня "депутати" в Криму проголосували за приватизацію винзаводу "Масандра" до кінця року.
Представництво президента України в АРК звернулося до прокуратури через продаж майна "Масандри".
Після окупації Криму український держконцерн "Масандра" було оголошено власністю Управління справами президента Росії. На материковій Україні продовжує діяти держконцерн "Національне виробничо-аграрне об'єднання "Масандра", власником якого є Господарсько-фінансовий департамент секретаріату Кабміну України.
Будь ласка, зачекайте...
без проблем !
Будут делать "Красный гаолян белого камня"
ну а основу "красного гаоляна" Вы знаете 😂
Тыкните мне на карте мира то место , где Украина хотя бы пытается наложить аресты на собственность РФии в качестве компенсации ущерба от этой оккупации !
Все банковские операции нужно пытаться блокировать !
Україна може висунути вимогу арештувати закордонне майно Росії як компенсацію за збитки, які Київ зазнав через окупацію Криму, у разі позитивного рішення Європейського суду з прав людини.
А тут просто оккупція . А якщо б вони не порушували права людини , то красти у держави майно можно іншою державою ?!
Крім Статсбугра , де й компенсації дрібнесенькі такі , є йще Стокгольмський арбітраж . Й це не тільки й не стільки політичне питання , як очевидний в світі факт крадіжки майна . Майдеве питання можно й потрібно розглядати окремо !
Справи розглядаються, бо все фіксувалось з моменту анексії.
Чи займається зелена влада цим зараз ..?
Увы и ах, не бред.