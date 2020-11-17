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Окупанти виставили на аукціон пакет із майже 3,58 млрд акцій "Масандри" з номінальною вартістю рубль за штуку

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Окупанти виставили на аукціон пакет із майже 3,58 млрд акцій

Підконтрольний Росії уряд Криму продає всі акції "Масандри" на електронному аукціоні "РосЕлТорг" за стартовою ціною в 5,3 млрд рублів. Станом на 17 листопада триває процедура прийому заявок.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії, пакет із 3 575 899 662 акцій з номінальною вартістю рубль за штуку виставлено на торги. Для участі в них необхідно заплатити 20% від стартової вартості акцій - 1,06 млрд рублів.

Відповідно до зазначеної на "РосЕлТорг" інформації, прийом заявок будуть вести до 8 грудня (він припиниться о 18:00). Дата проведення аукціону - 14 грудня.

Нагадаємо, Російський парламент Криму 27 травня вніс винзавод "Масандра" в "об'єкти, що підлягають приватизації шляхом перетворення на господарське товариство". 14 жовтня "депутати" в Криму проголосували за приватизацію винзаводу "Масандра" до кінця року.

Представництво президента України в АРК звернулося до прокуратури через продаж майна "Масандри".

Після окупації Криму український держконцерн "Масандра" було оголошено власністю Управління справами президента Росії. На материковій Україні продовжує діяти держконцерн "Національне виробничо-аграрне об'єднання "Масандра", власником якого є Господарсько-фінансовий департамент секретаріату Кабміну України.

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Топ коментарі
+7
а где наши заявления, про аннуляцию все договоров купли-продажи и русских реестров после деоккупации???, вон кипр-азербайджан сразу заявили.....
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17.11.2020 18:33
+6
Меня тоже это поражает! Должны были из всех утюгов трубить, что все сделки не имеют силы и все имущество будет возвращено хозяевам. Фиг бы кто-то стал там что-то строить или покупать недвижимость - а это сильный удар по экономике!
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17.11.2020 18:38
+3
Прошло 6 лет после оккупации .

Тыкните мне на карте мира то место , где Украина хотя бы пытается наложить аресты на собственность РФии в качестве компенсации ущерба от этой оккупации !
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17.11.2020 18:48
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а где наши заявления, про аннуляцию все договоров купли-продажи и русских реестров после деоккупации???, вон кипр-азербайджан сразу заявили.....
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17.11.2020 18:33 Відповісти
Меня тоже это поражает! Должны были из всех утюгов трубить, что все сделки не имеют силы и все имущество будет возвращено хозяевам. Фиг бы кто-то стал там что-то строить или покупать недвижимость - а это сильный удар по экономике!
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17.11.2020 18:38 Відповісти
Ну дык, ворам хоть за копейки краденое надоть сбыть. Скоро ж тикать, а в клетчатые сумки всьо ж не запхньош! Оккупанты выставили на аукцион пакет из почти 3,58 млрд акций "Массандры" с номинальной стоимостью рубль за штуку - Цензор.НЕТ 7567
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17.11.2020 18:39 Відповісти
Каждый пук оккупантов комментировать? Не много ли чести?
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17.11.2020 19:01 Відповісти
С поминальной стоимостью - рупь за штуку.
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17.11.2020 18:34 Відповісти
Виноградники без воды загибаются...через пару лет эта масандра будет работать только на привозном виноматериале....и выпускать шмурдяк..
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17.11.2020 18:40 Відповісти
А шо , шмурдяк без воды можно выпустить ?!
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17.11.2020 18:49 Відповісти
Ну ради этого дела они воду найдут...сделают не четыре часа в сутки для винторогих ...а три..
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17.11.2020 18:54 Відповісти
сделать вино без воды?
без проблем !
Будут делать "Красный гаолян белого камня"
ну а основу "красного гаоляна" Вы знаете 😂
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17.11.2020 21:02 Відповісти
Так винзаводы Крыма и работали на привозном винограде, преимущественно. С Херсонской области.
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17.11.2020 18:57 Відповісти
Прошло 6 лет после оккупации .

Тыкните мне на карте мира то место , где Украина хотя бы пытается наложить аресты на собственность РФии в качестве компенсации ущерба от этой оккупации !
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17.11.2020 18:48 Відповісти
Я всё веду к тому , шо Эрэфия ведёт внешнюю торговлю . Ходють корабли по их флагами . Работают культур-мультурные центры . На всё это нужно постоянно пытаться наложить аресты . Даже у того "Газпрома" сколько процентов акций в государства ?!
Все банковские операции нужно пытаться блокировать !
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17.11.2020 18:52 Відповісти
2.06.2015 р.

Україна може висунути вимогу арештувати закордонне майно Росії як компенсацію за збитки, які Київ зазнав через окупацію Криму, у разі позитивного рішення Європейського суду з прав людини.
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17.11.2020 19:04 Відповісти
"Права людини" -- то окрема тема .
А тут просто оккупція . А якщо б вони не порушували права людини , то красти у держави майно можно іншою державою ?!

Крім Статсбугра , де й компенсації дрібнесенькі такі , є йще Стокгольмський арбітраж . Й це не тільки й не стільки політичне питання , як очевидний в світі факт крадіжки майна . Майдеве питання можно й потрібно розглядати окремо !
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17.11.2020 19:11 Відповісти
Для того, щоб арештувати і конфіскувати потрібно отримати рішення суду. Я про це.
Справи розглядаються, бо все фіксувалось з моменту анексії.
Чи займається зелена влада цим зараз ..?
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17.11.2020 19:44 Відповісти
Депардью не дать опохмелиться пару дней и он купит ! .
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17.11.2020 18:52 Відповісти
А Боїнг по чому москалі прнодають?
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17.11.2020 18:55 Відповісти
Винодельческое хозяйство НПАО «Массандра» в 1998 году занесено в книгу рекордов Гиннеса с самой большой коллекцией вина в мире! Миллион бутылок коллекционных вин. Это - при независимой Украине. А чем Массандра может похвастать сейчас? "Новые русские" уже все растащили...
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17.11.2020 18:58 Відповісти
это моча теперь чача ватная
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17.11.2020 20:38 Відповісти
До войны, году в 2010 мне рассказывали байку виноделы из Крыма: янык хотел массандру присвоить. Директор винзавода полетел в Москву и пожаловался, нашел крышу на самом верху. Яныку приказали завод не трогать, потому, что мол "не твоё это, а будущее наше, российское". Мол ещё тогда рф планировали захват. Я тогда подумал - "бред".
Увы и ах, не бред.
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17.11.2020 22:02 Відповісти
КТО КУПИТ ТОТ ЛОХ !!! ВСЕ РАВНО ЗАБЕРУТ ИЛИ РАЗРУШАТ !)
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18.11.2020 04:35 Відповісти
А хто купить, тому буде скупка краденого.
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18.11.2020 09:07 Відповісти
 
 