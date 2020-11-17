Євроатлантичній інтеграції України заважають агресія РФ, корупція і корисливі інтереси олігархів, - тимчасова повірена у справах США Квін
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін наголошує, що євроатлантичній інтеграції України заважають російська агресія, корупція і особисті корисливі інтереси певної групи осіб.
Про це вона сказала під час виступу на онлайн-форумі Коаліції Реанімаційний пакет реформ "Діалоги про реформи: на шляху до Вільнюса", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Дипломат наголосила, що наразі перед Україною стоять як зовнішні, так і внутрішні виклики на шляху євроатлантичної інтеграції.
"З зовнішньої сторони Україна бореться з російською агресією на декількох фронтах: окупація і спроба анексії Криму, Росія веде конфлікт на Донбасі, кібератаки і поширює дезінформацію як з російської території, так і з боку керованих Росією маріонеток, деякі з яких сидять у Верховній Раді навіть сьогодні", - заявила Квін.
Водночас дипломат підкреслила, що не усі виклики України є зовнішніми.
"З внутрішньої сторони – це боротьба з корупцією та особистими корисливими інтересами (олігархів - ред.), яка є не менш важливою і життєвонеобхідною для протидії дезінформації", - сказала Квін.
"Поки Україна не подолає ці виклики, вона не буде спроможною забезпечити інтеграцію", - підкреслила Квін.
Вона нагадала, що президент України Володимир Зеленський отримав від народу мандат на боротьбу з корупцією і щоб змусити уряд працювати краще заради простих людей.
Тимчасова повірена підкреслила, що особисті інтереси певних осіб поєднуються з інтересами Росії і російських маріонеток з метою "поширення антизахідного нарративу, особливо через медіа-холдинги і соціальні мережі".
Вона додала, що ці особи поширюють твердження, що західні партнери України нібито намагаються керувати українськими внутрішніми справами із-за кордону.
"На нашу думку, цей нарратив є дуже неправдивим, оскільки насправді він перевертає реальність з ніг на голову", - сказала Квін.
Також вона нагадала, що допомога й підтримка західних партнерів для України надається відповідно до запиту України.
"Я би сказала, що певні корисливі особисті інтереси намагаються здійснювати зовнішній контроль над Україною. Їхня головна мета – особисте збагачення, здобуте у будь-який можливий спосіб, в тому числі за допомогою хабарництва, примусу і навіть приєднання до зовнішніх сил, які бажають бачити провал євроінтеграції України", - наголосила Квін.
Будь ласка, зачекайте...
- Нет, он консерваторию по классу рояля заканчивает. Дистанционно.
ахмєтов контролює теж не видобуток вугілля, коломойський теж не всю нафтодобичу контролює. Але їх називають олігархами, бо вони монополізували ті промисловості чи сервіси якими володіють. Щось більш ніж два слова можете зв'язати ? Чи опохмєл не дозволяє "так низько впасти"?
сегодня
єто на кого ж она намекает?
_Теперь ловите подорожание эл-ва, тепла и воды. И готовьтесь платить бандитам просто за то, что у вас есть крыша над головой! Му-му вы херовы... Терпите и дальше.
зеленский говорит что он не краде!
Ще кілька десятків років ( я оптиміст) це лайно постсовковське буде дуже добре себе почувати в Украіні..
"Пока Украина не преодолеет эти вызовы, она не будет в состоянии обеспечить интеграцию", - подчеркнула Квин.Источник: https://censor.net/ru/n3231638
------------------------------------------------------------------
ну, з корупцією можна покінчити легалізувавші її у вигляді "зарплат/доплат"...А ось що робити з олігархами...Вони ж майже усі за "єуропейскіє цінності"...