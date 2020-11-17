УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4174 відвідувача онлайн
Новини Політика України
2 180 32
євроінтеграція (427) корупція (4064) олігарх (688) Квін Крістіна (110)

Євроатлантичній інтеграції України заважають агресія РФ, корупція і корисливі інтереси олігархів, - тимчасова повірена у справах США Квін

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Євроатлантичній інтеграції України заважають агресія РФ, корупція і корисливі інтереси олігархів, - тимчасова повірена у справах США Квін

Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін наголошує, що євроатлантичній інтеграції України заважають російська агресія, корупція і особисті корисливі інтереси певної групи осіб.

Про це вона сказала під час виступу на онлайн-форумі Коаліції Реанімаційний пакет реформ "Діалоги про реформи: на шляху до Вільнюса", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Дипломат наголосила, що наразі перед Україною стоять як зовнішні, так і внутрішні виклики на шляху євроатлантичної інтеграції.

"З зовнішньої сторони Україна бореться з російською агресією на декількох фронтах: окупація і спроба анексії Криму, Росія веде конфлікт на Донбасі, кібератаки і поширює дезінформацію як з російської території, так і з боку керованих Росією маріонеток, деякі з яких сидять у Верховній Раді навіть сьогодні", - заявила Квін.

Водночас дипломат підкреслила, що не усі виклики України є зовнішніми.

"З внутрішньої сторони – це боротьба з корупцією та особистими корисливими інтересами (олігархів - ред.), яка є не менш важливою і життєвонеобхідною для протидії дезінформації", - сказала Квін.

"Поки Україна не подолає ці виклики, вона не буде спроможною забезпечити інтеграцію", - підкреслила Квін.

Вона нагадала, що президент України Володимир Зеленський отримав від народу мандат на боротьбу з корупцією і щоб змусити уряд працювати краще заради простих людей.

Тимчасова повірена підкреслила, що особисті інтереси певних осіб поєднуються з інтересами Росії і російських маріонеток з метою "поширення антизахідного нарративу, особливо через медіа-холдинги і соціальні мережі".

Вона додала, що ці особи поширюють твердження, що західні партнери України нібито намагаються керувати українськими внутрішніми справами із-за кордону.

"На нашу думку, цей нарратив є дуже неправдивим, оскільки насправді він перевертає реальність з ніг на голову", - сказала Квін.

Також вона нагадала, що допомога й підтримка західних партнерів для України надається відповідно до запиту України.

"Я би сказала, що певні корисливі особисті інтереси намагаються здійснювати зовнішній контроль над Україною. Їхня головна мета – особисте збагачення, здобуте у будь-який можливий спосіб, в тому числі за допомогою хабарництва, примусу і навіть приєднання до зовнішніх сил, які бажають бачити провал євроінтеграції України", - наголосила Квін.
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+13
Права на 100% а посему ,олигархов и всю падаль помогавшую им грабить Украину последние 30 лет на НАРЫ и чем скорее тем лучше ..
показати весь коментар
17.11.2020 18:50
+11
Права на 1000% !!!
показати весь коментар
17.11.2020 18:49
+8
Ты смотри! Евроатлантической интеграции Украины мешают агрессия РФ, коррупция и корыстные интересы олигархов, - временная поверенная в делах США Квин - Цензор.НЕТ 3508 Они , оказывается , про пуйла , бубачьку и бабу бэню всьо там знают! Евроатлантической интеграции Украины мешают агрессия РФ, коррупция и корыстные интересы олигархов, - временная поверенная в делах США Квин - Цензор.НЕТ 287
показати весь коментар
17.11.2020 18:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну это если вдруг кто не знал
показати весь коментар
17.11.2020 18:44 Відповісти
Права на 1000% !!!
показати весь коментар
17.11.2020 18:49 Відповісти
Права на 100% а посему ,олигархов и всю падаль помогавшую им грабить Украину последние 30 лет на НАРЫ и чем скорее тем лучше ..
показати весь коментар
17.11.2020 18:50 Відповісти
Усі складові триєдині.
показати весь коментар
17.11.2020 18:51 Відповісти
А тупость мудрого нариду не мешает?
показати весь коментар
17.11.2020 18:53 Відповісти
Если перевести с дипломатического языка на человеческий : интеграции Украины мешает сама Украина .
показати весь коментар
17.11.2020 18:54 Відповісти
Кремлядям ?
показати весь коментар
17.11.2020 19:47 Відповісти
Ты смотри! Евроатлантической интеграции Украины мешают агрессия РФ, коррупция и корыстные интересы олигархов, - временная поверенная в делах США Квин - Цензор.НЕТ 3508 Они , оказывается , про пуйла , бубачьку и бабу бэню всьо там знают! Евроатлантической интеграции Украины мешают агрессия РФ, коррупция и корыстные интересы олигархов, - временная поверенная в делах США Квин - Цензор.НЕТ 287
показати весь коментар
17.11.2020 18:55 Відповісти
- Тёть Римм, а Вова гулять выйдет?
- Нет, он консерваторию по классу рояля заканчивает. Дистанционно.
показати весь коментар
17.11.2020 18:56 Відповісти
Нібито і правильно сказано. Проте євро-атлантична інтеграція якраз і створювалась для протидії росії. Звинувачувати Україну в тому що вона має проблеми з росією і із-за того не може євро-інтегруватися - підло. Олігархи з'являються там де є велика недержавна (або приватизована) індустрія. Нема в Польщі великої індустрії - тому нема там і олігархів. Хіба біл гейтс, джеф безос чи ларі елісон не олігархи ? Що толку, що акції їхніх компаній публічно продаються - все одно вони мають контрольні пакети, на всіх плюють, рішення приймають одноосібно і домінують свої відповідні ринки. Ну і про корупцію теж не треба - нехай пані посол подивиться на останні вибори в США і скандал з лаптопом хантера (досі не відкрили судову справу). Набридли ці відписки та приписки.
показати весь коментар
17.11.2020 19:11 Відповісти
а-ха) так і Біл Гейтс алєгарх? Підозрюю шо у вас олігарх це любий у кого є гроші на опохмєл)
показати весь коментар
17.11.2020 19:18 Відповісти
Хіба він не контролює майже весь ринок персональних операційних систем? apple займає щось там 10% ринку. Олігарх - не обов'язково той хто сидить на видобутку нафторесурсів. Тут History Channel показувало серіал Men Who Built America про Рокфелера, Карнегі та Моргана. Всі вони були олігархами.

ахмєтов контролює теж не видобуток вугілля, коломойський теж не всю нафтодобичу контролює. Але їх називають олігархами, бо вони монополізували ті промисловості чи сервіси якими володіють. Щось більш ніж два слова можете зв'язати ? Чи опохмєл не дозволяє "так низько впасти"?
показати весь коментар
17.11.2020 19:36 Відповісти
Вже не кажу що анти-монопольні слухання проти майкрософту пройшли не тільки в Європі (де з майкрософта стягнули штрафи), а й в США. Але в США їх "прокотили". І кажуть що корупції в США нема.
показати весь коментар
17.11.2020 19:40 Відповісти
Олігарх це людина яка використовує державну посаду для лобіювання власного бізнесу. Яку посаду займає Гейтс і яким чином він з цього отримує прибуток? Монополія в якійсь сфері це ще далеко не олігархія.
показати весь коментар
17.11.2020 19:42 Відповісти
ахмєтов з коломойським займають якісь державні посади в Україні ? Не хвилюйтесь, в біла гейтса теж повно агентів в Конгресі. Ви що думаєте, windows для всіх американських органів влади купують в walmart? Це великі державні замовлення. Мільйярди баксів. Мало?
показати весь коментар
17.11.2020 19:48 Відповісти
ви як дитя мале) Ахметов не займає, - займає Шмигаль. Коломойський не займає, - займає зрозуміло хто. Тупий собачий рот і вся фракція СН повністю, належить олігархам - звичайні тупі кнопкодави.
показати весь коментар
17.11.2020 19:52 Відповісти
ви думаєте якби не продажні американські сенатори то Біл Гейтс фіг би кому продав свій вінодовс Евроатлантической интеграции Украины мешают агрессия РФ, коррупция и корыстные интересы олигархов, - временная поверенная в делах США Квин - Цензор.НЕТ 7702
показати весь коментар
17.11.2020 19:55 Відповісти
Ну добре, на цьому жарті й закінчимо дискусію. Не було б монополії віндовсу - з'явилась би монополія тетрісу. Тобто все що сталося було неминучим
показати весь коментар
17.11.2020 20:16 Відповісти
управляемых Россией марионеток, некоторые из которых сидят в Верховной Раде даже
сегодня

єто на кого ж она намекает?
показати весь коментар
17.11.2020 19:15 Відповісти
На кремлёвских ************ !
показати весь коментар
17.11.2020 19:44 Відповісти
_Пока. Тупой. Народишко. Не. Осознает. Что его. Главный! Враг (не считая расию). Олигархи - ничерта (к лучшему) не изменится! Бандиты будут продолжать народ гнобить и чмырить. Чмырить - и гнобить!
_Теперь ловите подорожание эл-ва, тепла и воды. И готовьтесь платить бандитам просто за то, что у вас есть крыша над головой! Му-му вы херовы... Терпите и дальше.
Евроатлантической интеграции Украины мешают агрессия РФ, коррупция и корыстные интересы олигархов, - временная поверенная в делах США Квин - Цензор.НЕТ 4735
показати весь коментар
17.11.2020 19:33 Відповісти
Давно осознали.Раньше вас.И что дальше?взять вилы и идти к их особнякам?
показати весь коментар
17.11.2020 20:58 Відповісти
Альё, Зеленский проснись ! Уже год как спиш - Евроатлантической интеграции Украины мешают агрессия РФ, коррупция и корыстные интересы олигархов !!!
показати весь коментар
17.11.2020 19:40 Відповісти
не может быть!

зеленский говорит что он не краде!
показати весь коментар
17.11.2020 19:45 Відповісти
Всё бы им наговаривать на Украину и Байдена зажимают. Ничего он уедет в Литву и оттуда будет добиваться справедливости, а Литва ещё и санкции наложит.
показати весь коментар
17.11.2020 20:10 Відповісти
Ну це й дітям зрозуміло , але що з того ?? В нас раптом вимруть олігархи ? Може коррупція зникне ? Яка Європа ?? ЕС ? Забути на певний час.
Ще кілька десятків років ( я оптиміст) це лайно постсовковське буде дуже добре себе почувати в Украіні..
показати весь коментар
17.11.2020 20:31 Відповісти
А куда Украине деться от олигархов. Придется как всегда говорить что во всем виноват совок.
показати весь коментар
17.11.2020 20:46 Відповісти
"С внутренней стороны - это борьба с коррупцией и личными корыстными интересами (олигархов. - Ред.).... - сказала Квин.
"Пока Украина не преодолеет эти вызовы, она не будет в состоянии обеспечить интеграцию", - подчеркнула Квин.Источник: https://censor.net/ru/n3231638
------------------------------------------------------------------
Євроатлантичній інтеграції України заважають агресія РФ, корупція і корисливі інтереси олігархів, - тимчасова повірена у справах США Квін - Цензор.НЕТ 8567 ну, з корупцією можна покінчити легалізувавші її у вигляді "зарплат/доплат"...А ось що робити з олігархами...Вони ж майже усі за "єуропейскіє цінності"...
показати весь коментар
18.11.2020 00:28 Відповісти
please enter UN and NATO troops and kill corruption
показати весь коментар
18.11.2020 04:31 Відповісти
 
 