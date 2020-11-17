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Укравтодор (489) Кубраков Олександр (249)

Очільник "Укравтодору" Кубраков повідомив про можливість розірвання договору з азербайджанським підрядником AzVirt

Новини Цензор.НЕТ Події

Очільник

Низка важливих дорожніх проєктів не завершаться 2020 року з вини іноземних підрядників.

Як передає Цензор.НЕТ, про це сьогодні заявив глава "Укравтодору" під час пресконференції "Рік роботи команди Олександра Кубракова".

За його словами, ремонт об'їзної дороги навколо Житомира довелося проводити в аварійному порядку, адже китайський підрядник "Сіногідро" фактично залишив об'єкт.

"У двох інших китайських компаній не вдалося в Україні, в сусідніх країнах - Польщі, Румунії, так само були приклади, де в китайських компаній у цьому регіоні чомусь не виходить. Від самого початку ми проводили зустрічі і залучали до цього посольство. В середині червня їм потрібно було здавати проєкт. Але не було роботи і не було людей. Чому вони не змогли організувати роботу - я не знаю. Зараз це для нас головний біль. Ми в аварійному порядку допрацювали окремі ділянки об'їзної дороги навколо Житомира, щоб спокійно пережити зиму до того, як нова підрядна організація доопрацює цю дорогу", - пояснив Олександр Кубраков.

Не зміг вчасно здати об'єкт і турецький підрядник "Özaltin İnşaat Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi", який повинен відновлювати ділянку автодороги М-18 Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта в Запорізькій області.

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"Що стосується турецької компанії "Özaltin", яка працює в Запорізькій області. Так само, можу підтвердити, мені теж не сподобалися темпи, які були цього року. Компанія ніколи не працювала в Україні. Вони довго завозили техніку, людей своїх, тобто інженерів. У них були з цим проблеми. Сподіваюся, що рік не показовий. Ми подивимося, як це буде наступного року. Нам би хотілося, щоб ми повністю здали трасу М-18 цього року, але я бачу, що ми не здамо", - зазначив глава "Укравтодору".

Загрозлива ситуація склалася і з виконанням проєкту відновлення траси М-01 Київ-Чернігів, який реалізує азербайджанська компанія AzVirt. "Ми кілька розмов мали з підрядником цього року. Ми просили, щоб Броварська окружна була завершена. Спочатку ми просили до кінця літа, потім - до кінця вересня, до кінця жовтня. У цьому випадку, цей проєкт спільний з ЄБРР, тому ми можемо тільки просити. Але в будь-якому випадку я бачу наступний рік, бачу календарний план і розумію, що обсяги, які у них залишилися на наступний рік, дуже суттєві. Якщо вони працюватимуть так, як вони працюють зараз - ситуація буде така ж, як із китайською компанією при обході Житомира", - підсумував Олександр Кубраков.

Нагадаємо, компанія "Сіногідро Корпорейшн Лімітед" (КНР) виконувала реконструкцію автомобільної дороги М-06 Київ-Чоп, на ділянці км 129 + 600 - км151 + 730 (обхід м.Житомир). Проєкт реалізовувався на кошти Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Європейського інвестиційного банку (ЄІБ). Станом на початок жовтня 2020 відсоток виконання будівельних робіт підрядником мав становити близько 80%. Але фактичне виконання становить 49,17%. Крім цього, підрядник допустив робочий недолік – руйнування цементобетонного покриття на ділянці, що, за висновками компанії технагляду "IRD Engineering S.R.L.", виникли внаслідок порушення методології проведення будівельних робіт. Технагляд виявив також і інші порушення, що стосуються облаштування асфальтобетонного покриття, зведення штучних споруд. На початку листопада через порушення контрактних зобов'язань і нездатність завершити будівництво в термін "Укравтодор" розірвав контракт із "Сіногідро Корпорейшн Лімітед".

Турецька компанія "Özaltin İnşaat Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi" виконує поточний середній ремонт двох ділянок автодороги державного значення М-18 Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта загальною протяжність 55 км у Запорізькій області. Станом на листопад 2020 роботи з регенерації дорожнього конструктиву методом "холодного рейсайклінгу" проведено тільки на третині ділянок.

Компанія "AzVirt" LLC (Азербайджанська Республіка) виконує капітальний ремонт дороги М-01 Київ-Чернігів-Нові Яриловичі на ділянці Київ - транспортний вузол Кіпті протяжністю 80 км. Контракт на проведення робіт за рахунок кредитних коштів Європейського банку реконструкції та розвитку і Європейського інвестиційного банку підписано 31 жовтня 2018. Станом на листопад 2020 підрядник не виконав значну частину обсягу передбачених договором робіт.
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Топ коментарі
+16
Не домовились про відкати. Всі діла.
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17.11.2020 19:36
+8
большая стройка накрилася мідним зеленим тазом Глава "Укравтодора" Кубраков сообщил о возможности расторжения договора с азербайджанским подрядчиком AzVirt - Цензор.НЕТ 7301 треба ще виділити грошей з фонду боротьби з ковід
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17.11.2020 19:40
+6
Глава "Укравтодора" Кубраков сообщил о возможности расторжения договора с азербайджанским подрядчиком AzVirt - Цензор.НЕТ 6550
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17.11.2020 19:43
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То донецькі фірми ні до чого? )))
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17.11.2020 19:34 Відповісти
Не домовились про відкати. Всі діла.
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17.11.2020 19:36 Відповісти
Найвірогідніше.
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17.11.2020 19:42 Відповісти
большая стройка накрилася мідним зеленим тазом Глава "Укравтодора" Кубраков сообщил о возможности расторжения договора с азербайджанским подрядчиком AzVirt - Цензор.НЕТ 7301 треба ще виділити грошей з фонду боротьби з ковід
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17.11.2020 19:40 Відповісти
А чому Ви особисто радієте, в цьому випадку? Тому що "стройка" ЗЕлена, та не вдалося? Тому що підрядники не виконали свої зобов'язання? Чи тому що та дорога так і залишиться не відремонтованою як і попередні 5 років правління вашого гетьмана?
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17.11.2020 22:30 Відповісти
мені, навпаки, сумно..... сумно від того, що приходиться жити в одній країні з баранами, які вибирають своїм очільником тупого віслюка.....
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18.11.2020 17:20 Відповісти
А про одного из самых больших подрядчиков Onur он забыл упомянуть? Они уже занесли?
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17.11.2020 19:41 Відповісти
Глава "Укравтодора" Кубраков сообщил о возможности расторжения договора с азербайджанским подрядчиком AzVirt - Цензор.НЕТ 6550
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17.11.2020 19:43 Відповісти
Глава "Укравтодора" Кубраков сообщил о возможности расторжения договора с азербайджанским подрядчиком AzVirt - Цензор.НЕТ 5961 Что это?

"В двух других китайских компаний не удалось в Украине, в соседних странах - Польше, Румынии, так же были примеры, где в китайских компаний в этом регионе почему-то не получается."
Источник:https://censor.net/ru/n3231648
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17.11.2020 19:45 Відповісти
"У двох інших китайських компаній не вдалося в Україні, в сусідніх країнах - Польщі, Румунії, так само були приклади, де в китайських компаній у цьому регіоні чомусь не виходить. Від самого початку ми проводили зустрічі і залучали до цього посольство. В середині червня їм потрібно було здавати проєкт. Але не було роботи і не було людей. Чому вони не змогли організувати роботу - я не знаюДжерело: https://censor.net/ua/n3231648
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17.11.2020 20:16 Відповісти
Аааа... Понятно.
Переводчик Google подкачал.
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17.11.2020 21:51 Відповісти
даешь еще 20 лярдав из ковид 19 фонда на дароги! их щас самае время строить...
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17.11.2020 19:46 Відповісти
Та шо ти будеш робити? Знову винен той "хтось", а не бубочка поганий танцюрист.
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17.11.2020 19:49 Відповісти
дебил, нанял не понятно кого без техники и людей. Ему не нравится. Да не кому не нравится, что мест в больницвх нет из-за вас дебилов
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17.11.2020 19:51 Відповісти
Плохому «танцору» всегда яйца «мешают»(с)..........
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17.11.2020 19:53 Відповісти
просто пришло время искать на зиму подрядчиков для ямкового ремонта настроенного в 2020 )) а с весны - новый проект "большая стройка 2021" )
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17.11.2020 19:54 Відповісти
не выйдет. скажут, шо топить нечем, все дрова ушли на плавку смолы для ремонта дорог. смолу потом тоже украли).
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17.11.2020 19:59 Відповісти
причом клятвенно заверят что всю смолу и дрова спистили черти
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17.11.2020 20:03 Відповісти
ну а кто, если не они? не зря же говорят - дороги такі, шо чорт ногу зломить ))
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17.11.2020 20:08 Відповісти
пусть горят в аду, уроды!
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17.11.2020 19:58 Відповісти
Турки работают на трассе Харьков - Симферополь в полный рост, о каких проблемах речь?
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17.11.2020 19:57 Відповісти
Китайцы неправильные, азербайджане не такие. Никак не хотят зеленым откатывать. А плесневелые все никак не нажрутся
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17.11.2020 20:05 Відповісти
Амирханян Араик. Как «армянская мафия» дерибанит украинские дороги. Часть 2Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/334011-amirhanjan_araik._kak_armjanskaja_mafija_deribanit_ukrainskie_dorogi._chastj_2
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17.11.2020 20:11 Відповісти
Наверно , самое время подводить итоги . Конец года - время неиспользованных средств . Если проверяющие " организации " не принесут никаких плюсов в бюджет и сами будут в минусе , то незачем их содержать . )
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17.11.2020 20:30 Відповісти
"В двух других китайских компаний не удалось в Украине, в соседних странах - Польше, Румынии, так же были примеры, где в китайских компаний в этом регионе почему-то не получается.Источник: https://censor.net/ru/n3231648 Спрашивается какого хера с ними заключали договора? Откаты сладкие китайози обещали? Очільник "Укравтодору" Кубраков повідомив про можливість розірвання договору з азербайджанським підрядником AzVirt - Цензор.НЕТ 9065
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17.11.2020 20:45 Відповісти
Это как в Днепре. Облсовет блокировал работы турецкого подрядчика на строительстве метро, а потом можно обвинить в долгой работе. Вполне вероятно, что иностранные компании сталкиваются с саботажем, когда отказываясь платить откаты, они не могут найти местных субподрядчиков, потому что их уже обработали бандиты и коррупционеры. Тут нужно смотреть на сами иностранные фирмы. Если это какие-то непонятки с горнолыжными инструкторами во главе - это одно, а это известные фирмы с большим пакетом выполненных работ, вопрос таки интересный: а почему у них не получается в Украине, может кто палки в колеса ставит?
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17.11.2020 21:54 Відповісти
Договаривайтесь с теми, кто договороспособен и ответственно подходит к делу, а не там где дешевле. Не бывает хорошо и бесплатно. Вам же немцы предлагали свои услуги, почему не сработали? Воровать с ними не получится? Вот, в этом все дело.
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17.11.2020 22:05 Відповісти
 
 