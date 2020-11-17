Вищий антикорупційний суд скасував перший вирок за неподання електронної декларації, - ЦПК
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Через рішення Конституційного Суду ВАКС скасував вирок стосовно колишньої судді з Дніпропетровщини Надії Посунся, що не подала електронну декларацію.
Про це повідомляє Центр протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.
"Суд змушений був скасувати вирок щодо судді Апеляційного суду Дніпропетровської області у відставці Надії Посунся, яку звинувачували в умисному неподанні е-декларацій. Це був перший вирок Антикорсуду в історії. На черзі ще чотири вже ухвалені вироки за недекларування, які рано чи пізно будуть скасовані", - сказано в повідомленні ЦПК.
У Центрі протидії корупції обурені тим, що Верховна Рада не займається розв'язанням конституційної кризи.
"Не до цього нардепам. Зайняті карантином, підприємцями, виборами, але не визначальними для країни речами. На жаль", - зазначають в ЦПК.
Нагадаємо, 30 жовтня 2019 року ВАКС визнав Надію Посунся винною в ненаданні декларацій про доходи і засудив її до сплати штрафу 51 тис. грн, а також заборонив їй упродовж року обіймати виборні посади.
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По поводу зебилов и порохобилов - это не ко мне, я их не выбирал.
то что начали расследовать при нормальной власти то при бубочке прекратили а тех кого успели обвинить вот уже оправдывают.
Даже если заставить брата отмывать деньги это уже налоги в бюджет, +1 успешный бизнес, рабочие места для бухгалтеров и риск для брата - законы то ужесточаются. Сейчас же даже с отмывкой денег не заморачиваются, просто берут взятки и идут покупать за нее дома с машинами
М О Л О Д Ц І.