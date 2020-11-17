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Вищий антикорупційний суд скасував перший вирок за неподання електронної декларації, - ЦПК

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Вищий антикорупційний суд скасував перший вирок за неподання електронної декларації, - ЦПК

Через рішення Конституційного Суду ВАКС скасував вирок стосовно колишньої судді з Дніпропетровщини Надії Посунся, що не подала електронну декларацію.

Про це повідомляє Центр протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.

"Суд змушений був скасувати вирок щодо судді Апеляційного суду Дніпропетровської області у відставці Надії Посунся, яку звинувачували в умисному неподанні е-декларацій. Це був перший вирок Антикорсуду в історії. На черзі ще чотири вже ухвалені вироки за недекларування, які рано чи пізно будуть скасовані", - сказано в повідомленні ЦПК.

У Центрі протидії корупції обурені тим, що Верховна Рада не займається розв'язанням конституційної кризи.

"Не до цього нардепам. Зайняті карантином, підприємцями, виборами, але не визначальними для країни речами. На жаль", - зазначають в ЦПК.

Нагадаємо, 30 жовтня 2019 року ВАКС визнав Надію Посунся винною в ненаданні декларацій про доходи і засудив її до сплати штрафу 51 тис. грн, а також заборонив їй упродовж року обіймати виборні посади.

Вищий антикорупційний суд скасував перший вирок за неподання електронної декларації, - ЦПК 01
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Топ коментарі
+6
Слава ЗЕбубачке наконец то можно вполне законно - конституционно грабить и воровать. ЗЕбилы здобулы..
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17.11.2020 20:24
+4
Папиредники хотя бы в сизо держали, того же ефремова или беркутов. При земразях тех мразей выпустили, а против этих мразей закрывают дела о посадках уже понятное дело речи быть не может. Прокурор теперь не кум, занят - решает свои жилищные вопросы. Слава зебилам вы сделали это разом.
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17.11.2020 20:37
+4
Отже на корупційному суді можна ставити зеленого хрестика.
М О Л О Д Ц І.
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17.11.2020 20:45
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Высший антикоррупционный суд отменил первый приговор за неподачу электронной декларации, - ЦПК - Цензор.НЕТ 5832
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17.11.2020 20:23 Відповісти
Никто не сидит, а она что - лысая? В общем, борьба с коррупцией в стране стала сплошным фарсом.
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17.11.2020 20:23 Відповісти
Слава ЗЕбубачке наконец то можно вполне законно - конституционно грабить и воровать. ЗЕбилы здобулы..
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17.11.2020 20:24 Відповісти
До него попэредники очень круто боролись и посадили кучу коррупционеров?
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17.11.2020 20:32 Відповісти
Папиредники хотя бы в сизо держали, того же ефремова или беркутов. При земразях тех мразей выпустили, а против этих мразей закрывают дела о посадках уже понятное дело речи быть не может. Прокурор теперь не кум, занят - решает свои жилищные вопросы. Слава зебилам вы сделали это разом.
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17.11.2020 20:37 Відповісти
И порошковая, и зеленая власть лишь имитируют борьбу с коррупцией.
По поводу зебилов и порохобилов - это не ко мне, я их не выбирал.
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17.11.2020 21:27 Відповісти
ну вам лишь бы сталина с расстрелами по доносам от соседей. суды и следствие дело долгое - даже в европе это 2 3года и это правильно а то сегодня расстреляют порошенка а завтра доберутся до вас.
то что начали расследовать при нормальной власти то при бубочке прекратили а тех кого успели обвинить вот уже оправдывают.
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18.11.2020 04:10 Відповісти
Или порохоботы просрали?
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17.11.2020 21:36 Відповісти
Видать тебе надо было декларировать и было что.
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17.11.2020 20:32 Відповісти
Есть смысл, именно поэтому мрази так бесились. Пусть скажут спасибо тупорылым зебилам которые похоронили это...
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17.11.2020 20:39 Відповісти
смысл деклараций в честности и ответственности если соврал в декларации. вот получил судья взятку 100тыс долл. как он ее запишет в декларации? если напишет правду то сядет по чистосердечному, а если соврет - то сядет за ложь в декларации. Тупик для коррупционеров
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18.11.2020 04:14 Відповісти
На взятке ловят только если тот кто дает или тот кто получает взятку обратился в СБУ, но взятка это всегда взаимовыгодно потому не обращаются. Еще надо чтоб сбу не слило потом инфу. Потому так мало ловят, хотя берут все чья подпись что-то решает.
Даже если заставить брата отмывать деньги это уже налоги в бюджет, +1 успешный бизнес, рабочие места для бухгалтеров и риск для брата - законы то ужесточаются. Сейчас же даже с отмывкой денег не заморачиваются, просто берут взятки и идут покупать за нее дома с машинами
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18.11.2020 17:31 Відповісти
вывод в том что как минимум штрафовать и запрещать занимать должность за недостоверную декларацию хорошо помогает в борьбе с коррупцией
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18.11.2020 18:03 Відповісти
оштрафуй этого зелю, он не указал операции с ценными буиагами. Он же спецом забил болт на этот суд
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18.11.2020 22:00 Відповісти
как, если зеля отменил ответственность за недостоверную декларацию через своего главу КСУ ? там еще ему сильно мешает обязанность отчитываться о тратах на оман, спутниковый интернет в свой самолет и т.д. - уверен это тоже отменит.
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19.11.2020 05:12 Відповісти
При приходе к власти зелёного клоуна, коррупционеры почувствовали свободу.
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17.11.2020 20:30 Відповісти
А головне, як усе оперативно, можуть же....суки....
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17.11.2020 20:42 Відповісти
Отже на корупційному суді можна ставити зеленого хрестика.
М О Л О Д Ц І.
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17.11.2020 20:45 Відповісти
Томущо працюють спеціалісти
Вищий антикорупційний суд скасував перший вирок за неподання електронної декларації, - ЦПК - Цензор.НЕТ 6764
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17.11.2020 21:21 Відповісти
Муж Венедиктовой Колесник уволился из киберполиции, получил более 750 тыс. компенсации и через 10 дней возобновился в должности, ,может при вторичной афере мужа Венедиктовой посадят? Вищий антикорупційний суд скасував перший вирок за неподання електронної декларації, - ЦПК - Цензор.НЕТ 3623
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17.11.2020 21:22 Відповісти
Вищий антикорупційний суд скасував перший вирок за неподання електронної декларації, - ЦПК - Цензор.НЕТ 3874
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17.11.2020 21:52 Відповісти
Закон обратной силы не имеет? А оно и не надо, просто его как дышло можно развернуть в любую сторону.
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17.11.2020 22:37 Відповісти
 
 